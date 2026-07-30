Vijay Deverakonda :తరుణ్ భాస్కర్ పై విజయ్ దేవరకొండ విమర్శ, ప్రశసలతో స్వీట్ పోస్ట్
Vijay Deverakonda's sweet post about pelli chupulu team
పదేళ్ళనాడు పెళ్లిచూపులు అనే చిత్రంలో పరిచయం అయిన విజయ్ దేవరకొండ క్రమేణా ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేరుకున్నాడు. ఈ 10 ఏళ్ళ కెరీర్ గురించి నేడు సోషల్ మీడియాలో తన సిన్సియారిటీ గురించి తెలియజేశారు. అప్పట్లో షూటింగ్ జరిగిన బిల్డింగ్ ను చూపిస్తూ, ఇదే చోట పెళ్లిచూపులు షూట్ చేశాం. 7గంటలకుఫస్ట్ షాట్ అన్నారు. నేను 6.30కే వచ్చాను. కానీ ఒక్కడు కూడా రాలేదంటూ పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత షూటింగ్ టీమ్ తో వున్న ఫోటోను కూడా షేర్ చేశారు.
పెళ్లిచూపులు'లో రీతూ వర్మతో కలిసి ప్రధాన పాత్ర పోషించిన నటుడు విజయ్ దేవరకొండ, ఆ సినిమా విడుదలై 10 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ఒక భావోద్వేగ సందేశాన్ని పంచుకున్నారు. ఇందులో ఆయన చిత్ర దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ ధాస్యంను "అత్యంత విలువైన వ్యక్తి అని కొనియాడారు.
తన 'X' (ట్విట్టర్) ఖాతాలో విజయ్ దేవరకొండ ఇలా రాశారు: "పదేళ్లు. పదేళ్ల క్రితం మనం థియేటర్లలో కలుసుకోవడం, నవ్వుకోవడం, ప్రేమలో పడటం, ఈ రోజు వరకు మనల్ని కలిపి ఉంచే బంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడం గురించి చదువుతుంటే ఏదో వింతగా అనిపిస్తోంది.
మనసులో ఏదో బరువైన భావన కలుగుతోంది. ఆ రోజు నా జీవితంలో జరిగిన ఇతర సంఘటనలన్నింటికంటే ఆ యువకుడిగా ఉన్న నాకు ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. స్వేచ్ఛాభావం కలిగిన, తిరుగుబాటు స్వభావం ఉన్న ఒక యువకుడికి అది గుర్తింపును, ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది... కలలు కనడంలో గానీ, నమ్మడంలో గానీ తాను మూర్ఖుడిని కాదని నిరూపించింది."
ఆ తర్వాత, సినిమాను రూపొందించిన బృందం పట్ల తనకున్న ప్రేమను, కృతజ్ఞతను ఆయన వ్యక్తం చేశారు. "నా తెలుగు ప్రేక్షకులారా, మీరంటే నాకు ఎంతో ఇష్టం. కానీ అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా తరుణ్... నిన్ను చాలా మిస్ అవుతున్నాను మిత్రమా... నిన్ను ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాను. నీతో కలిసి ఈ సినిమా చేసినందుకు నాకు చాలా గర్వంగా, అదృష్టంగా అనిపిస్తోంది; నువ్వు నిజంగా ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తివి," అని ఆయన రాశారు.
"నా ప్రియమైన బృందం, తరుణ్, ప్రియదర్శి, అభయ్, నాగేశ్, వివేక్ సాగర్... మీ అందరికీ నా ఆలింగనాలు మరియు ప్రేమను తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మాపై నమ్మకం ఉంచి అవకాశం ఇచ్చిన మా నిర్మాతలు - అందరూ మమ్మల్ని తిరస్కరించినప్పుడు మాకు అండగా నిలిచిన యష్, రాజ్ కందుకూరు గార్లకు ధన్యవాదాలు. అది మాకు ఎంతో విలువైనది," అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అప్పటిలా ఇప్పుడు తాను స్వేచ్ఛాభావం కలిగిన యువకుడిని కాదని పేర్కొంటూ, విజయ్ దేవరకొండ ఇలా అన్నారు: "జీవితం పరిపూర్ణంగా అనిపిస్తున్నా, నా భుజాలపై ఏదో బరువును అనుభవిస్తున్నాను... ఇప్పుడు నాలో ఏదో మార్పు కనిపిస్తోంది."
"ఇకపై నేను చేసే ప్రతి పని హృదయపూర్వకంగానే ఉంటుంది, ఎందుకంటే వేరే ఏ కొలమానాలూ ముఖ్యం కాదు. నా దర్శకులందరికీ, నా RWDY (రౌడీ) బృందంలోని అబ్బాయిలు, అమ్మాయిలకు, నా కుటుంబ సభ్యులకు, స్నేహితులకు మరియు నా ప్రేక్షకులకు... నా హృదయం నుండి ప్రేమపూర్వక శుభాకాంక్షలు," అని ఆయన తన సందేశాన్ని ముగించారు.
ఈ చిత్రంలో కథానాయికగా నటించిన రీతూ వర్మ కూడా సినిమా విడుదలై 10 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ఒక భావోద్వేగ పోస్ట్ రాసిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఇందులో నటించిన అబయ్ కూడా తాగుడు సీన్ వీడియో కూడా పోస్ట్ చేసి ఎంటర్టైన్ చేశాడు.