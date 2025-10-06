సోమవారం, 6 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 6 అక్టోబరు 2025 (23:23 IST)

నాకేం కాలేదు.. అంతా బాగానే వుంది... మా కారుకు దెబ్బ తగిలింది : విజయ్ దేవరకొండ

Vijay Deverakonda
టాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండకు పెనుప్రమాదం తప్పింది. తన కుటుంబ సభ్యులతో ప్రయాణిస్తున్న ఆయన కారు ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ప్రమాదం నుంచి ఆయనతో పాటు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ఈ విషయాన్ని ఆయనే స్వయంగా వెల్లడించారు. తన కారు ప్రమాదానికి గురైనప్పటికీ తనతో పాటు ఉన్నవారంతా క్షేమంగా ఉన్నారని స్పష్టంచేశారు. 
 
ఇదే అంశంపై ఆయన తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో స్పందిస్తూ, "నాకేం కాలేదు. అంతా బాగానే వుంది. మా కారుకు దెబ్బ తగిలింది. కానీ మేమంతా క్షేమంగా ఉన్నాం. ఇంటికి తిరిగొచ్చే ముందు జిమ్‌లో స్ట్రెంగ్త్ వర్కౌట్ కూడా పూర్తి చేశాను. కాస్త తలనొప్పిగా ఉంది. కానీ, దానికి ఒక మంచి బిర్యానీ, కాస్త నిద్ర సరిపోతుంది. ఎవరూ కంగారు పడకండి" అంటూ తనదైనశైలిలో అభిమానులకు ఆయన భరోసా ఇచ్చారు. 
 
కాగా, తన కారు ప్రమాదంపై ఎలాంటి వదంతులు వ్యాపించకుండా ఉండేందుకే విజయ్ దేవరకొండ స్వయంగా ఈ విషయంపై స్పష్టత ఇచ్చారు. ప్రమాద వార్త తెలియగానే ఆయన అభిమానులు ఒకింత ఆందోళనకు గురైనప్పటికీ ఆ తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ ట్వీట్‌తో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. 
 
కాగా, విజయ్ దేవరకొండ తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పుట్టపర్తి సాయిబాబా మహా సమాధిని దర్శనం చేసుకుని తిరిగి వస్తుండగా, గద్వాల్ జిల్లా ఉండవల్లి వద్ద జాతీయ రహదారి 44 వద్ద విజయ్ ప్రయాణిస్తున్న కారును బొలెరో వాహనం ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో విజయ్ దేవరకొండ కారు ముందుబాగా దెబ్బతింది. ఆ తర్వాత మరో కారులో విజయ్ ఫ్యామిలీ హైదరాబాద్ నగరానికి క్షేమంగా చేరుకున్నారు. 

Vijayawada: విజయవాడలో ఆ వర్గాలకు ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వని వైకాపా.. ఎదురు దెబ్బ తప్పదా?

Vijayawada: విజయవాడలో ఆ వర్గాలకు ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వని వైకాపా.. ఎదురు దెబ్బ తప్పదా?విజయవాడ నగరంలో కమ్మ, కాపు వర్గాలు ప్రధాన ఓటు బ్యాంకుగా కొనసాగుతున్నాయి. కాంగ్రెస్, టీడీపీ, జనసేన వంటి పార్టీలు కాపు సామాజిక వర్గానికి నిరంతరం ప్రాధాన్యత ఇస్తుండగా, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రం అందుకు విరుద్ధంగా నడుస్తోంది. 2014లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ కాపు సామాజిక వర్గానికి నగరంలో ఒకే ఒక్క టికెట్ కేటాయించింది. అప్పటి నుండి గత రెండు ఎన్నికల్లో ఆ సామాజిక వర్గానికి టికెట్ రాలేదు.

Polavaram: 2019లో టీడీపీ గెలిచి ఉంటే, పోలవరం 2021-22 నాటికి పూర్తయ్యేది-నిమ్మల

Polavaram: 2019లో టీడీపీ గెలిచి ఉంటే, పోలవరం 2021-22 నాటికి పూర్తయ్యేది-నిమ్మలపోలవరం ప్రాజెక్టుపై చర్చించడానికి కేంద్ర జలశక్తి మంత్రితో ఢిల్లీలో జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ జలవనరుల మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు పాల్గొన్నారు. ఈ సమావేశంలో ప్రాజెక్టు పురోగతి, నిధుల విడుదల, పునరావాస నవీకరణలుపై దృష్టి సారించారు. సమావేశం తర్వాత, వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం పోలవరం ప్రాజెక్టును పక్కదారి పట్టించిందని రామానాయుడు మీడియాతో అన్నారు.

Free schemes: ఉచిత పథకాలను ఎత్తేస్తేనే మంచిదా? ఆ ధైర్యం వుందా?

Free schemes: ఉచిత పథకాలను ఎత్తేస్తేనే మంచిదా? ఆ ధైర్యం వుందా?ప్రతి మంచి పనిలోనూ చెడ్డను వెతికే కలియుగం, ప్రతి చెడ్డ పనిలోనూ 90 శాతం మంచి వుందని వాదించే కలికాలం. ఈ యుగంలో మంచి చేసినా బూతులు తిట్టేవారికి కొదవేం లేదు. వారు మంచి చేయరు, చేసేవారిని చేయనీయరు. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే... ప్రస్తుతం ఉచిత పథకాల ప్రవాహంలో దేశంలోని ఎన్నో పార్టీలు పోటీపడుతున్నాయి. దేశంలోని పార్టీల సంగతి పక్కనబెడితే, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉచిత పథకాలను ప్రకటించి వాటిని అమలు చేస్తున్నాయి ఇక్కడి ప్రభుత్వాలు. చెప్పినవి చెప్పినట్లు 100 శాతం నెరవేర్చాలంటే... వెనుకటికి ఓ కవి చెప్పినట్లు కొండలైనా కరిగిపోవు కూర్చుని తింటే...

Chandra Babu: విద్యార్థులకు 25 పైసల వడ్డీకే రుణాలు.. చంద్రబాబు

Chandra Babu: విద్యార్థులకు 25 పైసల వడ్డీకే రుణాలు.. చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు విదేశాల్లో చదువుకోవాలనుకునే విద్యార్థులకు పెద్ద ఉపశమనాన్ని ప్రకటించారు. పాఠశాల విద్యార్థులకు అనేక ప్రయోజనాలను ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు విదేశాల్లో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించే వారిపై దృష్టి సారించింది. చంద్రబాబు నాయుడు ఈ విషయంపై అధికారులతో చర్చించి, అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ లేదా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చదువుల కోసం విదేశాలకు వెళ్లే విద్యార్థులకు బ్యాంకులు కేవలం 25 పైసల వడ్డీకే రుణాలు అందించాలని నిర్ణయించారు.

కడపలో రూ. 250 కోట్లతో ఎలిస్టా తయారీ కర్మాగారాన్ని ప్రారంభించిన నారా లోకేష్

కడపలో రూ. 250 కోట్లతో ఎలిస్టా తయారీ కర్మాగారాన్ని ప్రారంభించిన నారా లోకేష్టెక్నోడోమ్ గ్రూప్ కింద భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న వినియోగదారు ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్లలో ఒకటైన ఎలిస్టా యొక్క కొత్త అత్యాధునిక తయారీ ప్లాంట్‌ను గౌరవనీయులైన రాష్ట్ర పరిశ్రమల మంత్రి శ్రీ నారా లోకేష్ ప్రారంభించారు. ఈ ప్లాంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కడపలో తన కార్యకలాపాలను ప్రారంభించింది. ఈ ప్లాంట్ ₹250 కోట్ల దశలవారీ పెట్టుబడితో నిర్మించబడింది. ఇది భారతదేశ ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది. ఈ ప్లాంట్ 1.32 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉంది.

Watch More Videos

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?

వర్షా కాలంలో జామ ఆకుల టీ తాగితే?జామ చెట్టు ఆకులు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులు జలుబు, దగ్గు, శ్లేష్మం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. జామ ఆకులతో చేసిన టీ తాగితే వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధులను నిరోధించగలదు. ఇంకా జామ ఆకులు ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. దగ్గు నుండి ఉపశమనం కోసం జామ ఆకులతో చేసిన డికాషన్ తీసుకోవాలి. జామ ఆకులను నీళ్లలో వేసి మరిగించి అల్లం, ఎండుమిర్చి, లవంగాలు, యాలకులు, వెల్లుల్లి, బెల్లం వేసి కషాయం చేయాలి. జామ ఆకుల టీ తీసుకోవడం వల్ల శ్వాసకోశ, ఊపిరితిత్తులు, గొంతులోని బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేస్తుంది. బెల్లం, గోరువెచ్చని నీటితో జామ ఆకుల పొడిని తీసుకోండి.

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారం

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారంప్రతి ఒక్కరూ అమితంగా ఇష్టపడే పండ్లలో మామిడి పండ్లు ఒకటి. వేసవి కాలంలో అమితంగా లభ్యమవుతాయి. అయితే, అజీర్తి సమస్యతో బాధపడేవారు ఈ పండ్లను ఆరగిస్తే సమస్యకు పరిష్కారమవుతుందని పరిశోధకులు అంటున్నారు.

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?బఠాణీలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వాటిని తినడం వల్ల కలిగే కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బఠాణీలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు A, K, C సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది. బఠాణీలలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి, కానీ ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది కడుపు నిండిన భావనను కలిగించి, ఎక్కువ ఆహారం తినకుండా నిరోధిస్తుంది, తద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు. విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి. ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్. పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది. ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం మంచిది. కిడ్నీలకు మేలు చేసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బెర్రీ పండ్లు: వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడంలో సహాయపడతాయి, పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది. కాలీఫ్లవర్: ఇది విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, ఫోలేట్, ఫైబర్ అందిస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం, సోడియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి: వీటిలో సోడియం తక్కువగా ఉంటుంది. ఉప్పుకు బదులుగా వంటలలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వాడటం రుచిని పెంచుతుంది. వెల్లుల్లిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6 వంటి పోషకాలు కిడ్నీలకు మేలు చేస్తాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com