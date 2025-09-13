ఆదివారం, 14 సెప్టెంబరు 2025
Written By దేవీ
శనివారం, 13 సెప్టెంబరు 2025 (16:17 IST)

Devarakonda: కవాయ్ ఐల్యాండ్స్ వెకేషన్ ఫొటోస్, వీడియోస్ షేర్ చేసిన విజయ్ దేవరకొండ

US. Kauai Islands, Vijay Deverakonda
హీరో విజయ్ దేవరకొండ ఇటీవల యూఎస్ లోని కవాయ్ ఐల్యాండ్స్ వెకేషన్ వెళ్లారు. ఈ ఐల్యాండ్స్ లో బ్యూటిఫుల్ నేచర్ ను ఎంజాయ్ చేసిన ఫొటోస్, వీడియోస్ ఇన్ స్టా ద్వారా షేర్ చేశారు విజయ్. హవాయ్ లోని కవాయ్ ఐల్యాండ్స్ వర్సటైల్ నేచర్ కు ప్రసిద్ధి. హిస్టారికల్ గానూ ఈ ఐల్యాండ్స్ కు ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది.
 
ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి ఈ ట్రిప్ కు వెళ్లడం హ్యాపీగా ఉందని విజయ్ దేవరకొండ తన పోస్ట్ లో పేర్కొన్నారు. కవాయ్ ఐల్యాండ్స్ లోని బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్ ఆకట్టుకున్నాయని ఆయన తెలిపారు. మరో వెకేషన్ వెళ్లేలోగా తన ప్రెజెంట్ మూవీస్ షూటింగ్ కు రెడీ అవుతున్నట్లు విజయ్ దేవరకొండ వెల్లడించారు. ఇటీవల కింగ్డమ్ తో పాన్ ఇండియా సక్సెస్ అందుకున్న విజయ్ దేవరకొండ, ప్రస్తుతం రౌడీ జనార్థన, వీడీ 14 చిత్రాల్లో నటిస్తున్నారు.

Three Capitals: 2029 తర్వాత తాడేపల్లి నుంచే జగన్ కార్యకలపాలు- సజ్జల మాటల అర్థం ఏంటి?

Three Capitals: 2029 తర్వాత తాడేపల్లి నుంచే జగన్ కార్యకలపాలు- సజ్జల మాటల అర్థం ఏంటి?ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అంశంపై వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మరోసారి తన వైఖరిని మార్చుకుంది. 2024 ఎన్నికలలో పార్టీ ఓటమి తర్వాత సజ్జల రామకృష్ణ రెడ్డి ఇటీవల ఈ అంశంపై ప్రసంగించారు. పార్టీ తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చినా లేదా అనే దానితో సంబంధం లేకుండా జగన్ మోహన్ రెడ్డి 2029 తర్వాత కూడా తాడేపల్లి నుండి కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తారని ఆయన పేర్కొన్నారు. విశాఖపట్నంకు తరలింపు ఉండదన్నారు.

India First AI Village: భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి ఏఐ గ్రామం ఎక్కడుందో తెలుసా?

India First AI Village: భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి ఏఐ గ్రామం ఎక్కడుందో తెలుసా?భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ఏఐ గ్రామం సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఇటీవలి వరకు, ఈ గ్రామానికి మొబైల్ ఫోన్లు లేదా ఇంటర్నెట్ సదుపాయం కూడా లేదు. నేడు, ఇది భారతదేశంలో మొట్టమొదటి AI-ఆధారిత గ్రామంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది. ఈ గ్రామం మంథని నియోజకవర్గంలోని పెద్దపల్లి జిల్లాలోని అడవి శ్రీరాంపూర్. హైదరాబాద్ నుండి 250 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది.

86 శాతం పనులు పూర్తి చేసుకున్న భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్-రామ్మోహన్ నాయుడు

86 శాతం పనులు పూర్తి చేసుకున్న భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్-రామ్మోహన్ నాయుడుభోగాపురం విమానాశ్రయ పనులు 86 శాతం పూర్తయ్యాయని, జూన్ 2026 నాటికి విమానాశ్రయం కార్యకలాపాలకు సిద్ధంగా ఉంటుందని కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు అన్నారు. కొనసాగుతున్న పనులను మంత్రి పరిశీలించారు. పెండింగ్ పనులను సమీక్షించారు. ఈ పనుల్లో అడ్డంకులు ఉన్నప్పటికీ నిర్మాణాన్ని కొనసాగించినందుకు ఆయన జీఎంఆర్‌ను ప్రశంసించారు.

Amaravati: అమరావతిలో నాలుగు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నోవోటెల్ హోటల్

Amaravati: అమరావతిలో నాలుగు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నోవోటెల్ హోటల్అమరావతిలో కొత్త 5-స్టార్ హోటల్‌ను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా నోవోటెల్ విలాసవంతమైన ఆతిథ్యాన్ని తీసుకురావడానికి సిద్ధంగా ఉంది. 4 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ హోటల్ ధర రూ. 220 కోట్లతో ఏర్పాటు కానుంది. 2027 చివరి నాటికి ప్రారంభించబడుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ స్థలం లింగాయపాలెంలో ఉంది. స్థల అనుమతి ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. రాష్ట్ర వృద్ధి వ్యూహంలో భాగంగా ఆతిథ్య రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పారు. పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడమే దీని లక్ష్యం.

శ్మశానవాటిక లోపల ఓ మహిళ సెక్స్ రాకెట్ నడిపింది.. చివరికి?

శ్మశానవాటిక లోపల ఓ మహిళ సెక్స్ రాకెట్ నడిపింది.. చివరికి?హైదరాబాద్‌లో పంజాగుట్టలోని శ్మశానవాటిక లోపల ఒక మహిళ సెక్స్ రాకెట్ నడుపుతున్నట్లు ఒక షాకింగ్ సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒక రహస్య సమాచారం మేరకు టాస్క్ ఫోర్స్ దాడి చేసి ఆమెను, ఒక కస్టమర్‌ను పట్టుకుంది. శ్మశానవాటిక రద్దీగా ఉండే ప్రధాన రహదారిపై ఉంది. అయినప్పటికీ, ఆ మహిళ తన కార్యకలాపాలను నిర్వహించడానికి అనుకూలమైన స్థలాన్ని కనుగొంది.

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?వర్షాకాలం అనేది రోగనిరోధక శక్తికి సవాలుగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ సమయంలో వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, ఈ సీజన్‌లో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సరైన ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వర్షాకాలంలో మీరు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేవి పసుపు: ఇది యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. రోజూ పాలలో పసుపు కలుపుకుని తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అల్లం: దీనిలో జింజర్ ఆయిల్ అనే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణం ఉంటుంది. అల్లం టీ తాగడం వల్ల గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది.

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడంకరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్(సీఏడీ)ని తరచుగా పురుషులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి, స్త్రీలు కూడా అంతే హాని అవకాశాలను కలిగి ఉంటారు. వారు కూడా తరచుగా ఆంజినా అంటే- గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. అయినప్పటికీ, మహిళల్లో ఇప్పటికీ దీన్ని చాలా తక్కువగానే నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా చాలా తక్కువగానే మహిళలు దీనికి చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం ఆంజినాపై అవగాహన లేకపోవడం.

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుటొమాటోలు తగిన మోతాదులో తీసుకుంటే ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ టొమాటోలను కూరల్లో కొంతమంది తింటారు. ఇంకొందరు టొమాటో సూప్ అంటే చాలా ఇష్టపడుతుంటారు. టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. టొమాటో సూప్‌లో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, విటమిన్ ఎ, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, విటమిన్ కె ఎముకల ఆరోగ్యానికి, విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. టొమాటోలో ఉండే లైకోపీన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడవచ్చు.

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దు

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దుమద్యం సేవించే అలవాటు ఉన్నవారు ఆహారం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సరదా కోసం మద్యం తాగుతూ తీసుకునే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదకరమైన కాంబినేషన్ల గురించి తెలుసుకోకపోతే అనారోగ్యం బారిన పడటం ఖాయమని సూచిస్తున్నారు.

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?పచ్చి ఉల్లిపాయలు జీర్ణం కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. వీటిని ఎక్కువగా తింటే కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అసిడిటీ, లేదా గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా, జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు వీటిని తక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది. పచ్చి ఉల్లిపాయల్లో ఉండే సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు (Sulfur Compounds) నోటి దుర్వాసనకు ప్రధాన కారణం. ఈ సమ్మేళనాలు నోటిలో ఎక్కువ సేపు ఉండి దుర్వాసనను కలిగిస్తాయి. ఉల్లిపాయల్లోని సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు జీర్ణమైన తర్వాత రక్తంలోకి చేరి, చెమట ద్వారా బయటకు వస్తాయి. దీనివల్ల శరీరం నుంచి కూడా వాసన వస్తుంది.
