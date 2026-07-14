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కోలీవుడ్లో తండ్రీతనయుల పోటీ.. చివరకు వెనక్కి తగ్గిన కుమారుడు...
కోలీవుడ్లో తండ్రి తనయుల మధ్య పోటీ పడింది. తండ్రి హీరోగా నటించిన చిత్రం, కుమారుడు దర్శకత్వం వహించిన తొలి చిత్రం ఒకే రోజున విడుదల కావాల్సివుంది. అయితే, తన తండ్రి కోసం తనయుడు వెనక్కి తగ్గారు. ఆ తండ్రి ఎవరో కాదు సినీ హీరో, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్. ఆయన కుమారుడు జాసన్ సంజయ్. విజయ్ నటించిన చిత్రం జన నాయగన్. జాసన్ దర్శకత్వం వహించిన తొలి చిత్రం 'సిగ్మా'. ఈ చిత్రం ఈ నెల 24వ తేదీన విడుదల కావాల్సివుంది. అయితే, గత కొన్ని నెలలుగా సెన్సార్ వివాదంలో చిక్కుకున్న జన నాయగన్ విడుదలకు లైన్ క్లియర్ అయింది. దీంతో ఈ చిత్రాన్ని ఈ నెల 24వ తేదీన విడుదల చేయాలని నిర్మాత భావిస్తున్నారు. దీంతో సిగ్మా మేకర్స్ వెనక్కి తగ్గారు.
సందీప్ కిషన్ కథానాయకుడిగా రూపొందిన ‘సిగ్మా’ చిత్రాన్ని జూలై 31న విడుదల చేయాలని మొదట భావించారు. ‘జన నాయగన్’ జూలై చివరి వారంలో వస్తుండటంతో.. ఈ సినిమా విడుదలను ఆగస్టుకు వాయిదా వేసినట్లు సమాచారం. గతంలో సంజయ్ ఈ చిత్రం గురించి మాట్లాడుతూ.. ఇది తన జీవితంలో ఎంతో ప్రత్యేకమైన సినిమా అని చెప్పారు. ఆగస్టులో పెద్ద సినిమాలేవీ లేకపోవడంతో అప్పుడు రావాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై అధికారిక అప్డేట్ రావాల్సి ఉంది.
ఇక విజయ్ కుమారుడు సంజయ్కు సంబంధించిన మరో వార్త కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. కేవలం దర్శకుడిగానే కాకుండా త్వరలోనే నటుడిగా కూడా వెండితెరకు పరిచయం కానున్నట్లు సమాచారం. ప్రముఖ నిర్మాత జీకేఎమ్ తమిళ్ కుమరన్ తన సొంత బ్యానర్పై సంజయ్ను హీరోగా పరిచయం చేయనున్నట్లు కోలీవుడ్ వర్గాల్లో బలంగా వినిపిస్తోంది. విజయ్ సినిమాల నుంచి వైదొలగిన నేపథ్యంలో ఆయన కుమారుడు వెండితెరకు పరిచయం కానున్నట్లు వార్తలు రావడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
జయలలితకో న్యాయం.. జగన్మోహన్ రెడ్డికో న్యాయమా? మాజీ ఎంపీ చింతా మోహన్ ప్రశ్న
ఆదాయానికి మించి అక్రమాస్తులను కూడబెట్టుకున్న కేసులో తమిళనాడు రాష్ట్రంలో నాటి అన్నాడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి జయలలితను సీఎం పదవికి అనర్హురాలు అయ్యారని, కానీ, ఏపీలో మాత్రం ఇదే తరహా కేసులు ఎదుర్కొంటున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి మాత్రం ఐదేళ్లపాటు సీఎంగా కొనసాగారంటూ తిరుపతి మాజీ ఎంపీ చింతా మోహన్ ప్రశ్నించారు. జగన్ అవినీతి కేసులపై దర్యాప్తు సంస్థలు ఎటూ తేల్చడం లేదని ఆయన ధ్వజమెత్తారు.
కర్నూలు హిట్ అండ్ రన్ కేసు.. జాగింగ్ వెళ్తూ పోలీస్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ మృతి
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలు పట్టణంలో మంగళవారం జరిగిన హిట్-అండ్-రన్ ఘటనలో ఒక పోలీస్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ మరణించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. తెల్లవారుజామున జాతీయ రహదారిపై ఉన్న ఫ్లైఓవర్పై జాగింగ్ చేస్తున్న హెడ్ కానిస్టేబుల్ను ఒక గుర్తుతెలియని వాహనం ఢీకొట్టింది. దీంతో ఆ పోలీస్ అధికారి ఫ్లైఓవర్ కింద ఉన్న రోడ్డుపై పడి అక్కడికక్కడే మరణించారు. మృతుడిని ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ (ఏపీఎస్పీ) రెండవ బెటాలియన్లో పనిచేస్తున్న హెడ్ కానిస్టేబుల్ వరప్రసాద్ రెడ్డి (43)గా గుర్తించారు.ఈ ఘటన బళ్లారి చౌరస్తా సమీపంలో జరిగింది.
ఆంధ్రలో కోవిడ్ కేసులు, పరిస్థితి ఎలా వుంది?
2019 నుంచి 2022 వరకూ కరోనా వైరస్ ప్రపంచాన్ని వణికించింది. లక్షల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ మహమ్మారిని అదుపు చేసేందుకు ప్రపంచ దేశాలు తీవ్రంగా శ్రమించి కట్టడి చేసాయి. ఐతే ఈ కరోనా వేరియంట్లు మాత్రం ఒక పట్టాన వదలడంలేదు. తాజాగా 2022 తర్వాత ఇప్పుడు జూలై నెలలో మరోసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని వైఎస్సార్ కడప, అన్నమయ్య జిల్లాల్లో ఈ వైరస్ కారణంగా ఇద్దరు మృతి చెందారు. దీనితో ఆరోగ్యశాఖ అప్రమత్తమైంది. ఈ రెండు జిల్లాల పరిధిలో కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ నిర్వహించారు. ఈ పరీక్షల్లో మరో 8 యాక్టివ్ కేసులు వెలుగుచూసాయి.
ఆగస్టు 15న ఏపీ జాబ్ క్యాలెండర్, 3,168 పోస్టులు భర్తీకి రంగం సిద్ధం
ఆంధ్రప్రదేశ్ కూటమి ప్రభుత్వం రెండో విడద ఉద్యోగ నియామకాలకు రంగం సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. భర్తీ చేయాల్సిన పోస్టులతో పాటు పదోన్నతులపై ఉన్నతాధికారులు సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ ప్రకారం వచ్చే ఆగస్టు 15 నాటికి రెండో విడత ఉద్యోగ నియామకాలు సుమారు 3,168 పోస్టులకు రంగం సిద్ధం చేస్తున్నట్లు సమాచారం. వీటిలో గ్రూప్ 1 పోస్టులు 91 వున్నట్లు చెబుతున్నారు. కాగా గత మార్చి నెలలో 10,060 పోస్టుల భర్తీకి జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదలైంది. ఉగాదికి విడుదల చేసిన ఈ జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రతి ఏటా వుంటుందని ఐటీ శాఖామంత్రి నారా లోకేష్ తెలియజేసారు.
జూలై 14, 2026: తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణ నివేదిక ఎలా వుందంటే?
జూలై 14, 2026, మంగళవారం నాడు, తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా చురుకైన రుతుపవన వర్షాలకు స్వల్ప విరామం ఉంటుందని వాతావరణ సూచన తెలియజేస్తోంది. దీని ఫలితంగా కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాలలో వేడి, తేమతో కూడిన వాతావరణంతో పాటు అక్కడక్కడా వడగాలుల పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. రెండు రాష్ట్రాలలోనూ బలమైన ఉపరితల గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు ఎలా వేసుకోవాలి?
చాలామంది గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలున్నవారు గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు వాడుతుంటారు. కానీ వాటిని ఎలాబడితే అలా వేసుకుంటారు. ఐతే ఈ మాత్రలను ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో వేసుకోవాలి. గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు ముఖ్యంగా Pantoprazole, Omeprazole వంటి పి.పి.ఐ మాత్రలు ఉదయం పడగడుపున, పరగడుపున వేసుకోవాలి. మాత్రను కేవలం మంచినీళ్లతో మాత్రమే మింగాలి. పాలు, టీ, కాఫీ లేదా జ్యూస్లతో అస్సలు వేసుకోకూడదు. మాత్ర వేసుకున్న తర్వాత కనీసం 30 నుండి 45 నిమిషాల వరకు ఎలాంటి ఆహారం లేదా పాలు, టీ తీసుకోకూడదు. అప్పుడే మాత్ర పూర్తిగా పనిచేస్తుంది.
Acidity, అసిడిటీ తగ్గించుకోవడానికి చిట్కాలు
కొంతమంది అజీర్ణ సమస్యతో సతమతమవుతుంటారు. తిన్నది జీర్ణం కాదు. కడుపు ఉబ్బరంగా ఉంటుంది. ఛాతిలో నొప్పి కలిగినట్టుగా ఉంటుంది. నోటి నుంచి దుర్వాసన, పొడి దగ్గు, ఆయాసం తదితర లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి. ఇలాంటివన్నీ అసిడిటీ లక్షణాలు. అయితే అసిడిటీని తగ్గించుకునేందుకు మన ఇంట్లో ఉన్న సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలు చాలు. వాటితో అసిడిటీని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపునే నాలుగైదు పుదీనా ఆకులను నమిలి మింగుతుంటే అందులోని ఔషధ గుణాలు అసిడిటీని తగ్గిస్తాయి. భోజనం తర్వాత పుదీనా ఆకుల రసాన్ని నీటిలో కలుపుకుని తాగినా అసిడిటీ నుంచి బయట పడవచ్చు.
బీపీ, మధుమేహం వున్నవారు చియా సీడ్స్ నీటితో సేవిస్తే...?
చియా సీడ్స్. ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే గింజలలో ఇవి కూడా ఒకటి. చియా సీడ్స్ కాస్తంత నీటిలో ఓ గంటపాటు నానబెట్టి ఆ నీటిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగుతుంటే బీపీ, మధుమేహం వంటివి అదుపులో వుంటాయి. చియా గింజలను తీసుకుంటుంటే అధిక బరువును వదిలించుకోవడంలో ఎంతో ప్రయోజనకరంగా వుంటాయి. చియా గింజల వల్ల కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలలో వున్న యాంటీఆక్సిడెంట్లు మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించి అనేక వ్యాధులను దరిచేరనీయవు. చియా గింజల్లో ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల వీటిని తింటుంటే ఆకలిగా అనిపించదు.
పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా? అదసలు ఆరోగ్యకరమేనా?
చాలామందికి పన్నీర్ రకరకాల వంటల్లో కలిపి తినడం అంటే బాగా ఇష్టం. ఇక చపాతీల్లోకి అయితే పన్నీర్ కూరను చేసుకుని లాగించేస్తుంటారు. ఐతే ఈ పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా లేదా అనేది మనం ఎలాంటి పన్నీర్ తింటున్నాం, ఎంత పరిమాణంలో తింటున్నాం అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పన్నీర్ శరీరానికి ఆరోగ్యకరమే, కానీ కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే అది అనారోగ్యానికి దారితీయవచ్చు.
ఈ పండ్లు తిన్న వెంటనే మంచినీళ్లు తాగరాదు, ఎందుకు?
పండ్లు శరీరానికి శక్తిని, పోషకాలను అందిస్తాయి. కానీ కొన్ని పండ్లను తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగడం వల్ల కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అలాంటి పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అరటిపండులో మాంగనీస్, గ్లూకోజ్ పోషకాలు ఉంటాయి కనుక దాన్ని తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగకూడదు. పుచ్చకాయ తిన్న వెంటనే నీరు తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మామిడిపండ్లు తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రభావం పడుతుంది. బొప్పాయి తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల డయేరియా వచ్చే అవకాశం ఉంది. పైనాపిల్ తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగితే అందులోని బ్రోమెలైన్ అనే ఎంజైమ్ వల్ల కడుపులో సమస్యలు వస్తాయి.