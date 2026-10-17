Charmi: విజయ్ సేతుపతి, పూరి జగన్నాథ్ చిత్రం స్లమ్ డాగ్ షూటింగ్ పూర్తి.. త్వరలోనే రిలీజ్ డేట్
Vijay Sethupathi, Puri Jagannath, Samyukta, Tabu, Zarina Wahab and others
పూరి జగన్నాథ్, వెర్సటైల్ హీరో విజయ్ సేతుపతి పాన్-ఇండియా యాక్షన్ డ్రామా 'స్లమ్ డాగ్: 33 టెంపుల్ రోడ్' షూటింగ్ పూర్తయింది. హైదరాబాద్లో ఈరోజు జరిగిన చివరి షెడ్యూల్తో సినిమా చిత్రీకరణ మొత్తం ముగిసింది. పూరి జగన్నాథ్, ఛార్మీ కౌర్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని పూరి కనెక్ట్స్ బ్యానర్పై రూపొందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్తో ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో మంచి బజ్ ఏర్పడింది.
పవర్ ఫుల్ కథలు, తనదైన స్క్రీన్ ప్రజెంటేషన్తో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న పూరి జగన్నాథ్.. అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఈ చిత్రాన్ని తీర్చిదిద్దారు. ఇప్పటివరకు విడుదలైన పాత్రల పరిచయ వీడియోలు సినిమాలోని విభిన్న పాత్రల స్వభావాలను పరిచయం చేశాయి.
త్వరలోనే సినిమాను థియేటర్లలోకి తీసుకొచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్న మేకర్స్.. ప్రమోషనల్ కార్యక్రమాలను మరింత వేగవంతం చేయనున్నారు. సినిమా విడుదల తేదీని కూడా త్వరలో ప్రకటించనున్నారు.
ఈ చిత్రంలో సంయుక్త కథానాయికగా నటిస్తుండగా, టబు, దునియా విజయ్, జరీనా వహాబ్, బ్రహ్మాజీ, వీటీవీ గణేశ్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్స్ను బట్టి సినిమాలో ప్రతి పాత్రకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ చిత్రానికి సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలను సామ్ కె. నాయుడు నిర్వహిస్తుండగా, హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. సంతోష్ నూజిల్లా ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. అనిల్ పడూరి విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో ఈ చిత్రం పాన్ ఇండియా స్థాయిలో విడుదల కానుంది.