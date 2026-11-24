Vijay Sethupathi :ఎమ్మీ అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో తొలి భారతీయ ప్రెజెంటర్గా విజయ్ సేతుపతి
Vijay Sethupathi at 54th International Emmy Awards ceremony, New York Hilton Midtown
మహారాజా వంటి చిత్రాలతో పేరుగాంచిన ఈ తమిళ నటుడు, న్యూయార్క్ హిల్టన్ మిడ్టౌన్లో జరిగిన టీవీ మూవీ/మిని-సిరీస్ అవార్డును ఆండ్రియా రైస్బరోతో కలిసి ప్రదానం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో యూకేకు చెందిన *ప్రిజనర్ 951* విజయం సాధించింది. ఈ వేడుకలో ప్రజెంటర్గా వ్యవహరించిన తొలి భారతీయ నటుడు ఆయనేనని చెన్నై టైమ్స్ పేర్కొంది.
ప్రపంచ వేదికపై భారతదేశానికి గర్వకారణం. న్యూయార్క్లో జరిగిన 54వ అంతర్జాతీయ ఎమ్మీ అవార్డుల వేడుకలో ప్రజెంటర్గా వ్యవహరించిన తొలి భారతీయ నటుడిగా విజయ్ సేతుపతి నిలిచారు. ఈ 'మహారాజా' స్టార్ క్లాసిక్ బ్లాక్ సూట్, మెరిసే నల్లటి బూట్లు మరియు షార్ప్ హెయిర్ స్టైల్తో రెడ్ కార్పెట్పై చాలా హుందాగా కనిపించారు.
ఆయన స్టైలిష్ రెడ్-కార్పెట్ లుక్, హుందాగా కనిపించడంతో అభిమానులు సంబరాలు చేసుకున్నారు, ఇది దక్షిణ భారత సినిమా చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా నిలిచింది. కామెడీ విభాగంలో 'వీర్ దాస్', డ్రామా విభాగంలో *రియల్ కాశ్మీర్ ఫుట్బాల్ క్లబ్*తో భారతదేశం రెండు నామినేషన్లు పొందినప్పటికీ, అర్జెంటీనా, ఫ్రాన్స్ల విజేతల ముందు ఖాళీ చేతులతో వెనుదిరిగింది.