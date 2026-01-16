పూరీ జగన్నాథ్ కొత్త చిత్రం పేరు 'స్లమ్ డాగ్'
కోలీవుడ్ నటుడు విజయ్ సేతుపతి హీరోగా పూరి జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో ఓ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రానికి స్లమ్ డాడ్ అనే టైటిల్ను ఖరారు చేసి, 33 టెంపుల్ రోడ్ అనే ఉప శీర్షికను పెట్టారు. ఈ మూవీకి సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ను శుక్రవారం రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో విజయ్ సేతుపతి ఆసక్తికర లుక్లో కనిపించడం గమనార్హం. చేతిలో కత్తిపట్టుకుని నల్లకళ్లజోడుతో పవర్ ఫుల్గా కనిపిస్తున్నాడు.
ఈ పోస్టర్ను పంచుకున్న టీమ్ ఆసక్తికర క్యాప్షన్ను షేర్ చేసింది.'మురికివాడల నుంచి ఎవరూ తట్టుకోలేని తుపాను వస్తుంది.. అది చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది' అనే క్యాప్షన్ ఇందులో విజయ్ పాత్ర తీరును తెలిపేలా ఉంది. ఎన్నో రోజులుగా ఈ సినిమాకు రకరకాల టైటిల్స్ వినిపించాయి. ఇప్పుడు వాటికి చెక్ పెడుతూ 'స్లమ్ డాగ్'ను అధికారికంగా ప్రకటించారు.
గతేడాది జులై మొదటివారంలో ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభించి ఐదు నెలల్లోనే చిత్రీకరణ పూర్తిచేశారు. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ఇది విడుదలకానుంది. సంయుక్త కథనాయికగా నటించారు. టబు, విజయ్కుమార్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకుల్ని అలరించడమే లక్ష్యంగా ఓ వినూత్న కథాంశంతో ఈ చిత్రం ముస్తాబైంది. విజయ్ సేతుపతి ఇందులో మునుపెన్నడూ చేయని విభిన్నమైన పాత్రలో కనిపించనున్నారు.