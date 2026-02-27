Virosh couple : అమిత్ షా, ప్రధానిని కలిసిన విరోష్ జంట
Modi with Devarakonda, Rashmika
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న జంటను విరోష్ జంటగా పెండ్లి అయిన తర్వాత పేరు పెట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఉదయ్ పూర్ వివాహం అయిన తర్వాత ఢిల్లీలో నేటి ఉదయం అమిత్ షాను, తర్వాత ప్రదాని మోదీని కలిశారు. తమ వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ కు ఆహ్వానిస్తూ ఈరోజంగా ఈ జంట గడిపారు. అమిత్ షాను కలిసి ఆహ్వాన పత్రంతోపాటు వెండి వినాయకుడి విగ్రహాన్ని కూడా ఆయనకు అందజేశారు.
రష్మిక మస్టర్డ్ ఎల్లో డ్రెస్ లో వుండగా, విజయ్ దేవరకొండ ఇండో వెస్ట్రన్ దుస్తులతో అధునాతనంగా వున్నాడు. అంతకుముందు మోదీ వీరి వివాహంపై దైవం రాసిన రియల్ లైఫ్ స్క్రిప్ట్ అని సంబోదించారు. మార్చి 4న హైదరాబాద్ లోని తాజ్ క్రిష్ణ లో వివాహ విసెప్షన్ జరగనుంది. అందుకు ఢిల్లీకి చెందిన వారిని, హైదరాబాద్ లోని ప్రముఖులను వారు ఆహ్వానిస్తున్నారు. వీరి ఫంక్షన్ ఎక్కడ జరిగినా దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాడు. గీతా గోవిందం చిత్రం ఏ ముహూర్తంలో ఆరంభించారో. అందులో చూపించిన విధంగా చిన్నఆటుపోట్లను ఎదుర్కొని జీవిత భాగస్వామ్యం కావడం విశేషంగా చెప్పుకుంటున్నారు.