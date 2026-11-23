Vishnu Manchu : ప్రభుదేవా తో తమిళరంగంలోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్న విష్ణు మంచు
ప్రభుదేవా, విష్ణు మంచు కాంబినేషన్ చిత్రం ప్రకటిస్తున్నట్లు విష్ణు 45వ పుట్టినరోజున తెలియజేశారు. ఇద్దరూ ఒకేలాంటి నల్ల టక్సీడోలలో ఉన్న ఒక సరదా ఫోటోను పంచుకుంటూ, వారి రాబోయే VM24 ప్రాజెక్ట్ను ఒక భారీ పాన్-ఇండియా యాక్షన్ వినోదంగా ప్రచారం చేశారు. ఈ ద్విభాషా తమిళ-తెలుగు యాక్షన్ థ్రిల్లర్తో మంచు తమిళ నటుడిగా అరంగేట్రం చేస్తున్నారు.
Prabhu Deva and Vishnu Manchu
ప్రభాస్, అక్షయ్ కుమార్లతో కలిసి నటించిన చారిత్రక చిత్రం *కన్నప్ప* తర్వాత, దేవా దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం ఆయనకు 24వది. త్వరలో ప్రారంభం కానున్న ఈ భారీ బడ్జెట్ షూటింగ్పై అభిమానులు, సినీ పరిశ్రమ వర్గాలు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, ఎన్నో ఆశలతో సందడి చేస్తున్నాయి.
ఈ సినిమాకి సంబంధించిన పనులు ఇప్పటికే మొదలయ్యాయి. విష్ణు మంచు తన పాత్రకు తగ్గట్టుగా విష్ణు మంచు శరీరాకృతిని మార్చుకునే పనిలో ఉన్నారు. ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని భారీ బడ్జెట్తో పాన్-ఇండియా స్థాయిలో నిర్మించాలని నిర్మాతలు యోచిస్తున్నారు. మేకర్గా ప్రభుదేవాకి ఉన్న క్రేజ్ అందరికీ తెలిసిందే. ప్రభు దేవా, విష్ణు మంచు కాంబో అనగానే సహజంగానే ఆడియెన్స్లో ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక త్వరలోనే ఈ సినిమాకి సంబంధించిన తారాగణం, సాంకేతిక బృందం, అధికారిక ప్రకటనతో సహా మరిన్ని వివరాలను ప్రకటించనున్నారు.
సోషల్ మీడియా వేదికగా విష్ణుకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు చెబుతూ ప్రభుదేవా ఈ విషయాన్ని పంచుకున్నాడు. "నా హీరో, తమ్ముడు మంచు విష్ణుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. ఈ వేడుకను మరింత ప్రత్యేకం చేస్తూ '#VM24'ను ప్రకటిస్తున్నాం. ప్రభుదేవా X మంచు విష్ణు" అంటూ రాసుకొచ్చాడు. ఈ ప్రాజెక్ట్తో విష్ణు నేరుగా కోలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టనున్నాడు.
చెన్నైలోనే పుట్టి పెరిగిన విష్ణుకు తమిళ భాషపై మంచి పట్టు ఉండటంతో పాటు అక్కడి సంస్కృతితో ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది. 'ఢీ', 'దేనికైనా రెడీ', 'దూసుకెళ్తా' వంటి విజయాలతో పాటు ప్రభాస్, అక్షయ్ కుమార్, మోహన్లాల్ వంటి అగ్ర తారలతో భారీ పౌరాణిక చిత్రం 'కన్నప్ప'ను తీసిన తర్వాత ఆయన నుంచి వస్తున్న చిత్రమిది.