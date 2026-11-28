Kaaka for Sankranti: అటకెక్కిన విశ్వంభర; సంక్రాంతికి కాకాతో మెగాస్టార్ చిరంజీవి ముందడుగు
చిరంజీవి కొన్నేళ్ళుగా నటించిన చిత్రం 'విశ్వంభర ఇదిగో అదిగో అంటూ వచ్చే సంక్రాంతికి వస్తుందనే వార్తలు ప్రబలంగా బయట వినిపిస్తున్నాయి. అయితే ఈ ఊహాగానాలకు తోసిపుచ్చుతూ, 'కాకా' చిత్ర బృందం 2027 జనవరి 13న ఘనంగా సంక్రాంతికి విడుదల కానున్నట్లు ధృవీకరించింది. దర్శకుడు బాబీ కొల్లి 47 రోజుల కౌంట్డౌన్ను ప్రకటించారు. అందుకు సంబంధించిన ఫొటోను కూడా పోస్ట్ చేశారు. బాబీ, కోన వెంకట్, చిరంజీవి వున్న ఆ ఫొటోతో కాకాతో సంక్రాంతికి సిద్ధమని ప్రకటించారు.
Bobby, Kona venkat, Chiranjeevi
కాకా కథ ప్రకారం చూస్తే, గ్రామీణ ఆక్వా ఫామ్ సెట్ నుండి విడుదలైన కొత్త స్టిల్స్లో, తన గతాన్ని ఎదుర్కొంటున్న మధ్య వయస్కుడైన సూపర్వైజర్గా చిరంజీవి, రచయిత కోన వెంకట్తో కలిసి కనిపించారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మించిన, తమన్ ఎస్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రం, 2023లో విజయవంతమైన 'వాల్తేర్ వీరయ్య' తర్వాత చిరంజీవి, బాబీలను మళ్లీ కలిపిస్తోంది.
ఇందులో అనస్వర రాజన్, నివేదా పేతురాజ్లతో సహా పలువురు ప్రముఖ తారాగణం ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్త థియేట్రికల్ విడుదల కోసం ఉత్సాహాన్ని పెంచేందుకు, త్వరలో మొదటి సింగిల్ రానుండటంతో అభిమానులు థ్రిల్ అవుతున్నారు.