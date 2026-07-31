Suriya: విశ్వనాథ్ & సన్స్ ప్రీమియర్లకు ప్లాన్, 30 కోట్ల శాటిలైట్ హక్కుల కోసం చర్చలు
సూర్య కథానాయకుడిగా వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న చిత్రం విశ్వనాథ్ & సన్స్. జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రం ఆడియో లాంచ్ ఆగస్టు 2న కోయంబత్తూర్లోని హిందుస్థాన్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ & సైన్స్లో ఘనంగా జరగనుంది. ఈ చిత్రం హై ఎనర్జీ మరియు సూర్య స్టేజ్ ప్రెజెన్స్ అద్భుతంగా ఉంటాయనే అంచనాల మధ్య ఆన్లైన్ పాస్లు వేగంగా అమ్ముడయ్యాయి.
Viswanath & Sons, Suriya
ఈ చిత్రం ఆగస్టు మధ్యలో థియేటర్లలో విడుదల కానుండగా, శ్లోక ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ద్వారా నెట్ఫ్లిక్స్లో ఆగస్టు 13న యు.ఎస్. ప్రీమియర్ ప్రదర్శన జరగనుంది. ఈ ప్రధాన తమిళ సినిమా ఈవెంట్ కోసం అభిమానులు క్రౌడ్ వీడియోలు మరియు టీజర్లను పంచుకుంటుండగా, విడుదలకు ముందు టెరిటోరియల్ హక్కులు దాదాపుగా ఖరారయ్యాయని, సుమారు ₹30 కోట్ల విలువైన శాటిలైట్ హక్కుల కోసం చర్చలు జరుగుతున్నాయని వార్తలు వస్తున్నాయి.
ఇటీవలే చిత్రం నుంచి రెండవ గీతం 'ది వెడ్డింగ్ సాంగ్' విడుదల చేశారు. రామజోగయ్య శాస్త్రి సాహిత్యం అందించారు. మమితా బైజు నాయికగా నటిస్తోంది. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.
ఈ కుటుంబ కథా చిత్రం స్వాతంత్య దినోత్సవం కానుకగా ఒకరోజు ముందుగా ఆగస్టు 14, 2026 న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
తారాగణం: సూర్య, మమితా బైజు, రాధికా శరత్కుమార్, రవీనా టాండన్ తదితరులు