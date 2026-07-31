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  4. Viswanath & Sons planning for premieres; talks underway for satellite rights worth ₹30 crore
Written By దేవీ
Last Updated : Friday, 31 July 2026 (10:43 IST)

Suriya: విశ్వనాథ్ & సన్స్ ప్రీమియర్లకు ప్లాన్, 30 కోట్ల శాటిలైట్ హక్కుల కోసం చర్చలు

Viswanath & Sons, Suriya
Written By: దేవీ
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (10:43 IST)
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Viswanath & Sons, Suriya
సూర్య కథానాయకుడిగా వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న చిత్రం విశ్వనాథ్ & సన్స్. జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రం  ఆడియో లాంచ్ ఆగస్టు 2న కోయంబత్తూర్‌లోని హిందుస్థాన్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ & సైన్స్‌లో ఘనంగా జరగనుంది. ఈ చిత్రం  హై ఎనర్జీ మరియు సూర్య స్టేజ్ ప్రెజెన్స్ అద్భుతంగా ఉంటాయనే అంచనాల మధ్య ఆన్‌లైన్ పాస్‌లు వేగంగా అమ్ముడయ్యాయి.
 
 
ఈ చిత్రం ఆగస్టు మధ్యలో థియేటర్లలో విడుదల కానుండగా, శ్లోక ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ ద్వారా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఆగస్టు 13న యు.ఎస్. ప్రీమియర్ ప్రదర్శన జరగనుంది. ఈ ప్రధాన తమిళ సినిమా  ఈవెంట్ కోసం అభిమానులు క్రౌడ్ వీడియోలు మరియు టీజర్‌లను పంచుకుంటుండగా, విడుదలకు ముందు టెరిటోరియల్ హక్కులు దాదాపుగా ఖరారయ్యాయని,  సుమారు ₹30 కోట్ల విలువైన శాటిలైట్ హక్కుల కోసం చర్చలు జరుగుతున్నాయని వార్తలు వస్తున్నాయి.
 
ఇటీవలే చిత్రం నుంచి రెండవ గీతం 'ది వెడ్డింగ్ సాంగ్' విడుదల చేశారు. రామజోగయ్య శాస్త్రి సాహిత్యం అందించారు. మమితా బైజు నాయికగా నటిస్తోంది. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.
 
ఈ కుటుంబ కథా చిత్రం స్వాతంత్య దినోత్సవం కానుకగా ఒకరోజు ముందుగా ఆగస్టు 14, 2026 న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
తారాగణం: సూర్య, మమితా బైజు, రాధికా శరత్‌కుమార్, రవీనా టాండన్ తదితరులు
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దేవీ
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Vikranth: హారర్ కామెడీ చిత్రంలో హీరో విక్రాంత్

Ceutaకు పెరుగుతున్న వలసదారులు- స్పెయిన్‌తో ఆ డీల్ కట్.. జార్జియా మెలోనీ

Ceutaకు పెరుగుతున్న వలసదారులు- స్పెయిన్‌తో ఆ డీల్ కట్.. జార్జియా మెలోనీస్పానిష్ భూభాగమైన సెయుటా (Ceuta)కు వలసదారుల రాక అకస్మాత్తుగా భారీగా పెరిగిన నేపథ్యంలో, స్పెయిన్‌తో కుదుర్చుకున్న షెంజెన్ ప్రాంత ఒప్పందాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేయడంతో సహా అనేక అసాధారణ చర్యలను చేపట్టడానికి తమ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోనీ గురువారం ప్రకటించారు. ఎక్స్ వేదికగా స్పందిస్తూ, సెయుటా నుండి వస్తున్న దృశ్యాలు అదుపులేని అక్రమ వలసలు ఐరోపా సరిహద్దుల భద్రతకు నిజమైన ముప్పుగా పరిణమించాయనడానికి బలమైన సాక్ష్యంగా నిలుస్తున్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ పరిస్థితిపై అధికారికంగా ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టాలనే దానిని సమీక్షించేందుకు సంబంధిత భద్రతా విభాగాల అధికారులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలిపిన ఆమె, ఇటలీ హోం మంత్రి మాటెయో పియాంటెడోసితో దీనిపై నేరుగా చర్చలు జరిపినట్లు కూడా ధృవీకరించారు.

Godavari: భారీ వర్షాలు.. ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోన్న గోదావరి నది

Godavari: భారీ వర్షాలు.. ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోన్న గోదావరి నదిగత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు ఉమ్మడి వరంగల్ ప్రాంతంలోని ములుగు, జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాల ఏజెన్సీ ప్రాంతాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపాయి. దీనివల్ల నదీ జలమట్టాలు పెరగడం, రహదారి రవాణా వ్యవస్థకు అంతరాయం కలగడం, సహాయక చర్యలు ముమ్మరం కావడం వంటి పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న ఎడతెరిపి లేని వర్షాల కారణంగా గోదావరి నది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. గురువారం సాయంత్రం 5 గంటల సమయానికి ములుగు జిల్లాలోని రామన్నగూడెం వద్ద నదీ మట్టం 70.26 మీటర్లుగా నమోదైంది. ఈ మట్టం మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక స్థాయి కంటే 3.06 మీటర్లు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, నదిలోకి వచ్చే నీటి ప్రవాహం క్రమంగా పెరుగుతోందని, తాము పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నామని అధికారులు తెలిపారు.

జూలై 31, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?

జూలై 31, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?భారత వాతావరణ శాఖ ప్రాంతీయ వాతావరణ కేంద్రాలు జూలై 31, 2026 నాటికి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణ సూచన ఎలా వుందో చూద్దాం.. తెలంగాణ: మధ్య భారతదేశం మీదుగా కదులుతున్న అల్పపీడన వ్యవస్థ కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రుతుపవనాల ప్రభావం చురుకుగా ఉంది. వర్ష సూచన: అక్కడక్కడా భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్, కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి వంటి ఉత్తర, వాయువ్య జిల్లాల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది

2026 ఖరీఫ్‌కి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని 9 జిల్లాల్లో పీఎంఎఫ్‌బీవైని అమలు చేసే బీమా భాగస్వామిగా టాటా ఏఐజీ

2026 ఖరీఫ్‌కి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని 9 జిల్లాల్లో పీఎంఎఫ్‌బీవైని అమలు చేసే బీమా భాగస్వామిగా టాటా ఏఐజీవిజయవాడ: 2026 ఖరీఫ్ సీజన్‌కి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తొమ్మది జిల్లాల్లో ప్రధాన మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజనను (పీఎంఎఫ్‌బీవై) బీమా భాగస్వామిగా టాటా ఏఐజీ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అమలు చేయనుంది. అనకాపల్లి, బాపట్ల, చిత్తూరు, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ, కృష్ణ, కర్నూలు, ఎన్‌టీఆర్, పార్వతిపురం మన్యం, ఎస్‌పీఎస్ఆర్ నెల్లూరు జిల్లాలు వీటిలో ఉన్నాయి. స్కీము కింద నోటిఫై చేసిన పంటలను సాగు చేస్తున్న రైతులను పథకంలో ఎన్‌రోల్ చేసేందుకు టాటా ఏఐజీ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ తోడ్పాటు అందిస్తుంది.

Ruchika singh, ప్రధానిపై అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేసిన రుచికా సింగ్ కుటుంబంతో కలిసి పరార్?!

Ruchika singh, ప్రధానిపై అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేసిన రుచికా సింగ్ కుటుంబంతో కలిసి పరార్?!Ruchika Singh, జంతర్ మంతర్ వద్ద నీట్ పేపర్ లీక్ పైన జరిగిన నిరసనల్లో చాలామంది తమ నోటికి వచ్చినట్లు దేశాన్ని, దేశ ప్రధానిని ఇష్టం వచ్చినట్లు దుర్భాషలాడారు. ఇప్పుడు దాని ఫలితాన్ని రుచి చూస్తున్నారు. రుచికా సింగ్ అనే 25 ఏళ్ల యువతి నోయిడాలోని ఓ సెలూన్లో పని చేస్తూ వుంటోంది. ఐతే జంతర్ మంతర్ నిరసనల్లో ప్రధానిపై నోరుపారేసుకున్నది. ఆమె అభ్యంతరకరమైన వీడియో వైరల్ అయినప్పటి నుండి తల్లిదండ్రులతో సహా ఆమె పరారీలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు ఆమెపై సెక్షన్ 352, 353(1), 356(1) కింద ఎఫ్ఐఆర్ కూడా నమోదు చేయబడింది.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆల్‌బకరా పండ్లు తినవచ్చా?

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆల్‌బకరా పండ్లు తినవచ్చా?Monsoon fruit Albakara, తొలకరి చినుకులు ప్రారంభమై వర్షాలు పడుతుండగానే వచ్చేస్తాయి ఆల్‌బకరా పండ్లు. ఈ ఆల్‌బకరా పండ్లలో విటమిన్‌ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఇవి రోగనిరోధకశక్తిని పెంచి, త్వరగా ఇన్‌ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా కాపాడతాయి. మనం తిన్న ఆహారం నుంచి శరీరం ఇనుమును బాగా గ్రహించేలా కూడా చేస్తాయి. కాబట్టి ఈ పండ్లనూ వీలైనప్పుడల్లా తినటం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ పండులోని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. జ్యూసీగా ఉండే ఈ ఆల్‌బకరా పండులో కేలరీలు తక్కువ, జీర్ణశక్తిని మెరుగుపరిచే ఫైబర్‌ ఇందులో చాలా వుంది.

కాలేయ వ్యాధుల నివారణకు ముందస్తు హెపటైటిస్ స్క్రీనింగ్ తప్పనిసరి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్

కాలేయ వ్యాధుల నివారణకు ముందస్తు హెపటైటిస్ స్క్రీనింగ్ తప్పనిసరి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ప్రపంచవ్యాప్తంగా కాలేయ వ్యాధులు, నివారించదగిన మరణాలకు ప్రాథమిక కారణాల్లో 'వైరల్ హెపటైటిస్' ఒకటిగా కొనసాగుతోందని, ఇందులో భారతదేశపు వాటా గణనీయంగా ఉందని కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పేర్కొంది. 'ప్రపంచ హెపటైటిస్ దినోత్సవం' సందర్భంగా ప్రజలు ముందస్తు హెపటైటిస్ స్క్రీనింగ్, వ్యాక్సినేషన్, సకాలంలో వైద్య సహాయం తీసుకోవాలని కోరుతూ సంస్థ ఒక ప్రజా సలహాను జారీ చేసింది. ఈ వైరల్ హెపటైటిస్‌ను ‘నిశ్శబ్ద వ్యాధి’గా పిలుస్తారని, ఎటువంటి బాహ్య లక్షణాలు లేకుండానే కాలేయం పూర్తిగా దెబ్బతినే వరకు ఇది శరీరంలో పెరుగుతుందని హెచ్చరించింది.

గర్భిణీ స్త్రీలు నామల చేపలు తినవచ్చా?

గర్భిణీ స్త్రీలు నామల చేపలు తినవచ్చా?గర్భిణీలలో మాంసాహారం తినేవారికి పలు అనుమానాలు వుంటుంటాయి. ఏ చేపలు తినాలి, ఏ చేపలు తినకూడదు అనే దానిపై మీమాంస వుంటుంది. కొంతమంది చిన్నచేపలైన నామలు అని పిలువబడే చేపల్ని తినవచ్చా లేదా అని అనుమానిస్తుంటారు. ఈ చేపలను తినవచ్చు. ఇవి సముద్రపు చిన్న చేపలు కాబట్టి, గర్భధారణ సమయంలో వీటిని తినడం సురక్షితం, ఆరోగ్యకరమే. చిన్న చేపల వల్ల గర్భిణీలకు ఎటువంటి హాని కలగదు. అయితే, వీటిని వండేటప్పుడు కొన్ని ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి. ఈ నామల చేపలు ఎందుకు సురక్షితం అంటే వీటిలో తక్కువ మెర్క్యురీ... అంటే పాదరసం వుంటుంది.

మోకాలి నొప్పి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ Knee Replacement అవసరం లేదు, ఐతే...

మోకాలి నొప్పి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ Knee Replacement అవసరం లేదు, ఐతే...హైదరాబాద్: భారతీయ ఆర్థోపెడిక్ వైద్యరంగానికి, ‘మేక్ ఇన్ ఇండియా’ కార్యక్రమానికి మరో కీలక మైలురాయి చేరింది. భారతీయ ఆర్థోపెడిక్ నిపుణులు రూపకల్పన చేసి, సిరోనిక్స్(Sironix) సంస్థ దేశంలోనే తయారుచేసిన హై టిబియల్ ఆస్టియోటమీ(HTO) ఇంప్లాంట్‌ను మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్‌లో ఆవిష్కరించారు. 28 ఏళ్ల యువ వైద్యుడికి మోకాలి కార్టిలేజ్(లేత ఎముక) తీవ్రంగా దెబ్బతినడం, మోకాలి అమరికలో లోపం (Malalignment) కారణంగా ఎదురైన తీవ్రమైన అరుగుదల సమస్యతో బాధపడుతున్నాడు. దిగుమతి ఇంప్లాంట్లకు దేశీయ ప్రత్యామ్నాయంగా రూపొందిన ఈ సాంకేతికత రోగుల్లో సహజ మోకాలి కీళ్లను ఎక్కువకాలం పరిరక్షించే దిశగా కీలక ముందడుగుగా వైద్య నిపుణులు అభివర్ణించారు.

ఇట్లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే గుండె పోటు కావచ్చేమో చెక్ చేయించుకోవాలి

ఇట్లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే గుండె పోటు కావచ్చేమో చెక్ చేయించుకోవాలిగుండె పోటుతో మరణిస్తున్నవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. అంతా ఆరోగ్యంగా వున్నా అలా హఠాత్తుగా ఎలా చనిపోయారని కొంతమంది అనుకుంటుంటారు. కానీ గుండె పోటు వచ్చే ముందు హెచ్చరిక సంకేతాలు శరీరం ఇస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. అవసరమైనంత సమయం... అంటే గంటల పాటు నిద్రపోయినా ఇంకా అలసిపోయినట్లు వుండటం గుండెలలో మంటగా, ఎసిడిటీ నిరంతరంగా కొనసాగటం ఎడమ చేయి, ఎడమ భుజం, మెడ నొప్పిగా వుండటం లో బీపీ, మత్తుగా వున్నట్లు అనిపించడం, తల తిరగడం వంటివి వుండటం కొంచెం ఆహారం తిన్న వెంటనే కడుపు నిండిపోయిన భావన కలగడం గుండెల్లో భారంగా అనిపించడం, ఏదో బరువు పెట్టినట్లు అనిపించడం.