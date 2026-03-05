Vrushakarma Glimpse Review: కెరీర్ లో బెస్ట్ మూవీగా వృషకర్మ వుంటుంది : నాగ చైతన్య
Vrushakarma Glimpses - Naga Chaitanya
నాగచైతన్య లేటెస్ట్ మూవీ వృషకర్మ గ్లింప్స్ ఈరోజు హైదరాబాద్ ప్రసాద్స్ లో విడుదల చేశారు. అతీంద్రియశక్తుల నేపథ్యంలో వుంది. విలన్ చేసే అరాచకాలను అడ్డుకట్టవేసేందుకు పుట్టాడన్న కాన్సెప్ట్ ఇందులో కనిపిస్తుంది. మనిషిలోంచి గబ్బిలాలు రావడం, నోటిగుండూ బయటకు రావడం, ఊరిలో ప్రజలను భయభ్రాంతులను చేయడం, ఫైనల్ గా హీరో వచ్చి ఆ శక్తుల్ని అంతమొందించడం అనేవి సింపుల్ గా చూపించారు.
గ్లింప్స్ ఎలా వుందంటే...
విరూపాక్ష తర్వాత వస్తున్న కార్తీక్ దండు చేసిన చిత్రం. సుకుమార్ కాపౌండ్ నుంచి వచ్చిన దర్వకుడు. ఇక గ్లింప్స్ చూస్తే, బడ్జెట్ కూడా ఎక్కువగా అయినట్లు తెలుస్తోంది. వి.ఎఫ్.ఎక్స్ వర్క్ బాగా వుంది. గ్లింప్స్ చాలా బాగుంది. విలన్ కేరెక్టర్ పవర్ కూడా సింగిల్ షాట్ లో చూపించారు. తాంత్రిక విద్యలో ఆరితేరినవాడుగా కనిపిస్తాడు. మొత్తంగా చూస్తే, మిరాయ్ తో కూడా ఎక్కడో కనెక్ట్ అయినట్లుగా అనిపిస్తుంది. విలన్ కు ఎక్కువ పవర్స్ వుంటాయి. అలాంటి వాడిని ఆపడానికి విశ్వంలో ఓ వ్యక్తిని నాగచైతన్య ద్వారా చూపిస్తుంది. ఆయనే విశ్వకర్మ. యాక్షన్ సీన్స్ సరికొత్తగా చేశాడు. బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ బాగుంది. నాగచైతన్య కెరీర్ లో బెస్ట్ అవుతుందనిపించింది. వి.ఎఫ్.ఎక్స్.. చాలా ఆకట్టుకునేలా వుంది.
ఈ సందర్భంగా నాగచైతన్య మాట్లాడుతూ, ఆర్టిస్టుగా ఓ కోరిక అలా వుండిపోయింది. ఇలాంటి జోనర్ లో సినిమా చేయబోతున్నానని ఈ చిత్రం చూపించింది. కార్తిక్ ఈ కథ చెప్పాక నెక్ట్ లెవల్ లో అనిపించింది. కథ చదివాక ఎన్నో బెంజ్ మార్క్ లు కనిపించాయి. కార్తీక్ గురించి లైఫ్ లాంగ్ మాట్లాడేంతగా సినిమా ఇచ్చారు. మంచి రిలీఫ్ అనిపించింది. అభిమానులు ఆశించినదానికంటే ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది.
క్లయిమాక్స్ ఇండియన్ సినిమా ఆడియన్స్ కు బెంజ్ మార్క్ అవ్వబోతోంది. స్పర్శ్ నటుడిగా తెలుగు సినిమాలోకి ఆహ్వానం. మీనాక్షి చక్కటి నటన కనబరిచింది. సత్య, జైరామ్ బాగా నటించారు. ఈరోజు మీరు చూసింది 10 శాతమే ఇంకా 90 శాతం సినిమాలో వుంటుంది. మరిన్ని వేడుకలలో సినిమాలో అందరినీ గురించి మాట్లాడడతాను అని అన్నారు.