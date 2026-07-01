సంబంధిత వార్తలు
- Kiran Abbavaram: తిరుపతిలో చెన్నై లవ్ స్టోరీ మూవీ మ్యూజికల్ ఫెస్ట్
- Kiran Abbavaram : ఛాట్ బస్టర్స్ గా దూసుకెళ్తున్న చెన్నై లవ్ స్టోరీ మూవీ
- Vaishnavi : ఎపిక్ – ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుండి ప్రియసఖి మెలోడీ గీతం విడుదల
- Anand Deverakonda: ఫుల్ మార్క్స్ సాధించిన ఎపిక్ – ఫస్ట్ సెమిస్టర్ టీజర్
- Chiranjeevi: చిరంజీవి, బాబీ సినిమా కోసం నిర్మాత మార్పు ?
Anand Deverakonda: టీజర్ చూసినప్పుడు ఎమోషనల్ తో పాటు ఆనందభాష్పాలు వచ్చాయి
90 వెబ్ సిరీస్ లో రోహన్ సూపర్బ్ గా యాక్ట్ చేశాడు. నేను అతని క్యారెక్టర్ పెద్దయ్యి విదేశాలకు వెళ్లి చదువుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అనే పాయింట్ తో ఎపిక్ మూవీ చేస్తున్నా. రోహన్ యాక్టింగ్ ఎపిక్ మూవీలో నటించడానికి నాకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది. ఈ చిత్రంలోని పిల్లల నటన చూసి మరింతమందికి యాక్టింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుందని ఆశిస్తున్నా.అని కథానాయకుడు ఆనంద్ దేవరకొండ చెప్పారు.
Anand Deverakonda, Aditya Haasan, Master Rohan, Baby Khushi
తాజాగా రోహన్ రాయ్, అరుణ్, ఖుషి తదితరులు నటించిన సినిమా సమ్మర్ హాలిడేస్. మన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసే ఒక అందమైన కథతో దర్శకుడు శ్రీకర్ రూపొందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో మాస్టర్ రోహన్, మాస్టర్ అరుణ్, బేబి ఖుషి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. త్వరలోనే "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ రోజు ఈ చిత్రం నుంచి క్రష్ సాంగ్ ను హీరో ఆనంద్ దేవరకొండ, డైరెక్టర్ ఆదిత్య హాసన్, ప్రొడ్యూసర్ ఎస్ కేఎన్ చేతుల మీదుగా హైదరాబాద్ లో లాంఛ్ చేశారు.
హీరో ఆనంద్ దేవరకొండ మాట్లాడుతూ - ఈ సినిమా టీజర్ చూసినప్పుడు ఎమోషనల్ ఫీల్ తో పాటు ఆనందభాష్పాలు కూడా వచ్చాయి. ఒక మంచి మూవీ చేశారని అప్పుడే అనిపించింది. ఈ సినిమా టీమ్ లోని వాళ్లతో నాకు ఏదో ఒక అటాచ్ మెంట్ ఉంది. కిట్టు, అనురాగ్ వర్క్ చేసిన నా గుంటూరు సాంగ్ లాక్ డౌన్ టైమ్ లో వైరల్ అయ్యింది. నాకు మొదట పేరు తెచ్చిన నింగిలోని పాలపుంత పాటను పాడింది అనురాగ్. అలాగే నా ఫస్ట్ మూవీని కో ప్రొడ్యూస్ చేసింది ధీరజ్.
ఈ పోస్టర్ చూస్తుంటే ధీరజ్ ఏదో సినిమా చేశామని కాకుండా ఆయన గత చిత్రాలు అంబాజీపేట.., ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ లా మంచి టెక్నీషియన్స్, ఆర్టిస్టులతో సాలిడ్ సెటప్ తో సినిమా చేశాడని అర్థమవుతోంది. లిటిల్ హార్ట్స్ విజయంలో సింజిత్ మ్యూజిక్ ది కీలక పాత్ర. అతను పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కావాలని కోరుకుంటున్నా.
జూలైలోనే బేబి రిలీజైంది. ఈ జూలైలోనే వస్తున్న చెన్నై లవ్ స్టోరీ కూడా అలాంటి పెద్ద విజయాన్ని ఎస్ కేఎన్ కు ఇతర టీమ్ కు అందించాలని కోరుకుంటున్నా. బేబి మూవీలో డ్యాన్సర్ గా చేసిన లక్ష్మణ్ ఈ పాటకు కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు. రోజులు గడుస్తుంటే అందరి జర్నీ చాలా బాగుంది. డైరెక్టర్ శ్రీకర్ మంచి సబ్జెక్ట్ తో సినిమా చేస్తున్నారు. సమ్మర్ హాలీడేస్ సినిమా సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటున్నా. టీమ్ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. అన్నారు.
డైరెక్టర్ శ్రీకర్ మాట్లాడుతూ - మా టీమ్ అంతా కలిసి సినిమాలోని 'క్రష్..' సాంగ్ లాంఛ్ ను అందంగా డిజైన్ చేశాం. ఒకప్పుడు ఇళయరాజా, మణిశర్మ లా ఇప్పుడు సింజిత్ ఎరా సాగుతోంది. లిటిల్ హార్ట్స్ మూవీతో బ్యూటిఫుల్ మెమొరీస్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఈ సాంగ్ కూడా బ్యూటిఫుల్ గా కంపోజ్ చేశాడు. ఈ పాటను కిట్టునే రాయగలడు అనేంత బాగా రాశాడు. అలాగే అనురాగ్ కులకర్ణి పాడిన ఎన్నో పాటలు నా ఫేవరేట్ సాంగ్స్. ఆయన మా మూవీ సాంగ్ పాడటం హ్యాపీగా ఉంది. ఈ పాటలో నాల్టాలజీ మూవ్ మెంట్స్ ఉండాలని అనుకున్నప్పుడు కొరియోగ్రాఫర్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్ అందంగా కొరియోగ్రాఫ్ చేశాడు అన్నారు.
ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ మొగిలినేని మాట్లాడుతూ, 800 పాటలు పాడిన అనురాగ్ కులకర్ణి గారు అంతే ప్యాషనేట్ గా ఈ పాట పాడారు. మేము కథను నమ్మే ఇంత ఖర్చు పెట్టి సినిమా చేస్తున్నాం. 90 మిడిల్ క్లాస్ రూపొందించిన ఆదిత్య హాసన్, అప్పుడు రోహన్ క్యారెక్టర్ ను ఇప్పుడు ఎపిక్ మూవీలో చేస్తున్న ఆనంద్ దేవరకొండ..వీళ్లిద్దరి చేతుల మీదుగానే ఈ క్రష్ సాంగ్ రిలీజ్ చేయడం కరెక్ట్ అనిపించింది. ఆనంద్ గారితో దొరసాని, బేబి మూవీస్ చేశాం. మా కాంబోలో మరో సినిమా చేయాలని కోరుకుంటున్నా. గీతా ఆర్ట్స్ తో మా అనుబంధం ఎలా కొనసాగుతుందో ఎస్ కేఎన్ తోనూ అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది. ఎగ్జామ్స్ ఉన్నా, స్కూల్స్ జరుగుతున్నా రోహన్, ఖుషి, అరుణ్ ను షూటింగ్ ఉన్నప్పుడు పంపి సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ల పేరెంట్స్ కు థ్యాంక్స్ చెబుతున్నా. వాళ్ల సపోర్ట్ లేకుండా షూటింగ్ పూర్తయ్యేది కాదు. హైదరాబాద్ , అమలాపురం..ఇలా మల్టిపుల్ లొకేషన్స్ కు తరుచూ వెళ్లి షూటింగ్ చేశాం. అన్నారు.
ప్రొడ్యూసర్ ఎస్ కేఎన్ మాట్లాడుతూ - చిన్నప్పుడు చిన్నారి చేతన్, బాల భారతం, లిటిల్ సోల్జర్స్ లాంటి మూవీస్ చూసి ఎంజాయ్ చేసేవాళ్లం. కొన్నేళ్ల తర్వాత బాలల చిత్రాలు రావడం తగ్గిపోయింది. మా ధీరజ్ ఆ జానర్ లో సినిమా చేయడం హ్యాపీగా ఉంది. ఈ పాటను కొన్ని రోజుల క్రితం ధీరజ్ వినిపించాడు. చాలా బాగుంది. లిటిల్ హార్ట్స్ కు సింజిత్ చేసిన మ్యూజిక్ నాకు చాలా ఇష్టం. ఈ మూవీకి కూడా మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు. అనురాగ్ కులకర్ణి ఈ పాటను అందంగా పాడారు. 90 సిరీస్ లో రోహన్ చేసిన సీన్స్ రిపీటెడ్ గా చూస్తుంటా. అతనితో పాటు ఖుషికి, అరుణ్ కు ఈ సినిమాతో మంచి పేరు రావాలి. డైరెక్టర్ శ్రీకర్ మంచి సబ్జెక్ట్ తీసుకుని ఈ సినిమా రూపొందించాడు అన్నారు.
నన్ను జైల్లో పెట్టాడని జగన్ను జైలులో పెట్టాలంటే ఒక్క నిమిషం పని: చంద్రబాబు నాయుడు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం విభజనతో తీవ్రంగా నష్టపోయిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. అందుకే తను, తన మంత్రివర్గ సహచరులంతా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నామనీ, పెట్టుబడులు పెట్టించి భారతదేశంలోనే అమరావతి రాజధాని నగరాన్ని నెం.1 నగరంగా తీర్చిదిద్దుతామని అన్నారు. తాము ఏపీ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తుంటే రాష్ట్రాన్ని ఎలా నాశనం చేయాలా అని వైసిపి చూస్తోందని సీఎం చంద్రబాబు విమర్శించారు. తనను అకారణంగా ఆనాడు జైల్లో పెట్టారనీ, ఇప్పుడు ప్రతీకారంగా జగన్ మోహన్ రెడ్డిని జైల్లో పెట్టాలంటే నాకు ఒక్క నిమిషం పని. జైల్లో పెట్టలేకనా... నేను అలాంటి వాడిని కాదు. నాక్కావలసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి.
ఎల్ నినో ప్రభావం.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏడు రోజుల్లో భారీ వర్షాలు
భారతీయ రుతుపవనాలపై తరచుగా ప్రభావం చూపే ఎల్ నినో కారణంగా, ఈ ఏడాది పలు ప్రాంతాల్లో తక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది. అయితే, రాబోయే రోజుల్లో వాతావరణ పరిస్థితులు మారనున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో రాబోయే ఏడు రోజుల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో గంటకు 40-60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం కూడా ఉంది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడనున్న అల్పపీడన ప్రభావం బుధవారం నుండి తెలంగాణ అంతటా కనిపించే అవకాశం ఉంది.
సిరిసిల్ల బాలాజీ స్వీట్ హౌస్పై దాడి.. మిక్చర్ ప్యాకెట్లో బల్లి
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని బాలాజీ స్వీట్ హౌస్పై ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో దుకాణంలో విక్రయించిన మిక్చర్ ప్యాకెట్లో బల్లి కనిపించిన ఘటన కలకలం రేపింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. తనిఖీల్లో భాగంగా.. తయారీ కేంద్రంలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా, అత్యంత అపరిశుభ్ర వాతావరణంలో తినుబండారాలు తయారు చేస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అక్కడ నిల్వ ఉంచిన నాణ్యత లేని, కాలం చెల్లిన ఆహార పదార్థాలను స్వాధీనం చేసుకుని తక్షణమే మున్సిపల్ చెత్త వాహనంలో పారవేయించి ధ్వంసం చేశారు.
ఆమెతో నీకు వున్న సంబంధమేంటి?: ప్రశ్నించిన భార్యను గుడికి తీసుకెళ్లి హత్య చేసిన భర్త
భారతదేశ ఆర్మీలో పని చేస్తున్న సైనికుడు వంకర బుద్ధిని భార్య ప్రశ్నించినందుకు ఆమెను హత్య చేసాడు. ఈ దారుణ ఘటన కర్నాటకలోని బీదర్ జిల్లా పరిధిలో జరిగింది. పోలీసులు వెల్లడించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. భగవంత్ జ్ఞానేశ్వర్ సైనికుడిగా పనిచేస్తున్నాడు. ఇతడి భార్య 26 ఏళ్ల సంజన. ఇటీవలే జ్ఞానేశ్వర్ జోధ్ పూర్ నుంచి సికింద్రాబాదుకి బదిలీ అయ్యాడు. ఈ క్రమంలో 10 రోజులు శెలవుపై తన భార్య వద్దకు వచ్చాడు. ఐతే పెళ్లికి ముందే ఓ మహిళతో అతడికి వివాహేతర సంబంధం వున్నది. వచ్చీ రావడంతోనే ఆమెతో కాలం గడుపుతూ ఇంటికి రావడం ఆలస్యం చేస్తున్నాడు.
చంద్రబాబే విలన్.. మావిగన్ ఎజెండాతో ఎన్నికల బరిలో దిగుతాం.. జగన్మోహన్ రెడ్డి
వైకాపా చీఫ్, విపక్ష నేత, మాజీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. కూటమి ప్రభుత్వం రాకముందు ఏపీలో ప్రజా సంక్షేమంపై చర్చ జరిగేదని మాజీ సీఎం జగన్ తెలిపారు. కానీ ప్రస్తుతం అరాచకాలు పెచ్చరిల్లిపోయాయని తెలిపారు. ఏపీలో రెడ్బుక్ అరాచకం, కస్టోడియల్ డెత్స్, హామీల మోసాలపై చర్చ జరుగుతోందని.. రాష్ట్రంలో రూల్ ఆఫ్ లా పక్కకు పోయిందని, పోలీసు స్టేషన్లకు వెళ్లాలంటే భయపడే పరిస్థితులున్నాయని జగన్ అన్నారు.
రక్తం వృద్ధి చేసే అద్భుత ఆహారాలు
రక్తంలో ఐరన్ లోపం, హిమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉండటం అనేది చాలా మందిలో కనిపించే సమస్యే. అయితే, సరైన ఆహార నియమాలతో చాలా వేగంగా రక్తం పట్టేలా చూసుకోవచ్చు. ఐరన్ త్వరగా పెరగాలంటే కేవలం ఐరన్ ఉన్న ఆహారాలు తినడమే కాదు, అది శరీరానికి అబ్బేలా చూసుకోవడం కూడా ముఖ్యం. రక్తం సత్వరమే పట్టడానికి మీరు తీసుకోవలసిన ఉత్తమ ఆహారాల జాబితా ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మునగాకు & తోటకూర- ఆకుకూరల్లో మునగాకు ఐరన్కి పవర్హౌస్ వంటిది. పాలకూర, తోటకూరల్లో ఐరన్, ఫోలిక్ యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
పద్మభూషణ్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడిని ఘనంగా సత్కరించిన మెడికవర్ హాస్పిటల్స్
హైదరాబాద్: దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారాల్లో ఒకటైన పద్మభూషణ్ అవార్డును అందుకున్న ప్రపంచ ప్రఖ్యాత భారతీయ-అమెరికన్ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడు గారిని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఘనంగా సత్కరించింది. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మెడికవర్ ఆంకాలజీ విభాగానికి చెందిన సీనియర్ వైద్యులు, నిపుణులు పాల్గొని ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు. సన్మాన కార్యక్రమం అనంతరం క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఆధునిక సాంకేతికత, భారతదేశంలో ఆంకాలజీ రంగ భవిష్యత్, ప్రతి రోగికి నాణ్యమైన క్యాన్సర్ వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరంపై డా. నోరి వైద్య బృందంతో ప్రత్యేకంగా చర్చించారు.
అధికంగా పసుపు వాడితే?
శతాబ్దాలుగా ఆయుర్వేద వైద్యంలో పలు వ్యాధుల చికిత్సకు పసుపును ఉపయోగిస్తున్నారు. పసుపు లేకుండా ఏ వంటకం పూర్తి కాదంటే అతిశయోక్తి కాదు. అలాంటి పసుపును మోతాదుకి మించి వాడినా, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉపయోగించినా సమస్యలు వస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు వాడే మందులకు పసుపు సమస్యను తేవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది రక్తాన్ని పలుచగా చేస్తుంది. పసుపు కడుపు నొప్పి, వికారం, అతిసారం కలిగించవచ్చు. కొంతమందిలో ఇది అలెర్జీలకు కారణమవుతుంది.
అపోహా లేక వాస్తవమా: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా?
మన రోజువారీ ఆహారంలో బాదం పప్పుల వినియోగం ఎప్పటినుంచో ఆదరణ పొందుతూ వస్తోంది. ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారంలో భాగం చేసుకోవడం నుంచి.. తీపి లేదా కారం వంటకాలకు అదనపు రుచిని జోడించడం వరకు బాదం పప్పులను అన్ని రకాలుగా ఇష్టపడుతుంటారు. బాదంకు ఇంత ఆదరణ ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా ఎండాకాలం వచ్చేసరికి ఒక సాధారణ అపోహ పదే పదే తెరపైకి వస్తూ ఉంటుంది: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా? ఎండాకాలంలో బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుందని, లేదా వేడి వాతావరణంలో ఇబ్బంది కలుగుతుందని నమ్మి, చాలా మంది వాటిని తినడానికి వెనుకాడతారు.
నా భార్య గర్భిణీ, ఆమెకి పొటాటో చిప్స్ తినాలని వుందట, తినవచ్చా?
గర్భిణీలు తీసుకునే ఆహారం విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి వుంటుంది. గర్భిణీ స్త్రీలు ఏమేమి తినాలన్నది గైనకాలజి వైద్యులు చెబుతారు. ఐతే గర్భిణీలు పొటాటో చిప్స్ను కొద్ది మొత్తంలో తినవచ్చు. దీనివల్ల తక్షణమే ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు. అయితే, దీనిని అలవాటుగా మార్చుకోకుండా తినాలనే కోరిక ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒకటి రెండు చిన్న ముక్కలు రుచి కోసం తినడం మంచిది. దీనికి గల కారణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాటో చిప్స్ తయారీలో చాలామంది ఇంగువ వాడుతారు. గర్భధారణ సమయంలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఇంగువ తీసుకోవడం సురక్షితం కాదు. ఎందుకంటే ఇది గర్భాశయ సంకోచాలను ప్రేరేపించే అవకాశం ఉంది.