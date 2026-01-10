రాజా సాబ్ మూవీ రిజల్ట్ పట్ల మేమంతా హ్యాపీగా ఉన్నాం :టీజీ విశ్వప్రసాద్, మారుతి
TG Vishwaprasad, Maruthi, Malavika Mohanan, Nidhhi Agerwal, Riddhi Kumar
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన ప్రెస్టీజియస్ మూవీ "రాజా సాబ్" నిన్న శుక్రవారం థియేటర్స్ లోకి వచ్చి బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ అందుకుంది. ఈ చిత్రాన్ని హారర్ ఫాంటసీ జానర్ లో ఎవర్ గ్రీన్ సినిమాటిక్ ఎక్సిపీరియన్స్ ఇచ్చేలా రూపొందించారు దర్శకుడు మారుతి. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ పై గ్లోబల్ సినిమా స్థాయిలో గ్రాండ్ గా మూవీని నిర్మించారు ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్స్ టీజీ విశ్వప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్. మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ తమ పర్ ఫార్మెన్స్ లు, అందంతో ఆకట్టుకున్నారు. "రాజా సాబ్" సినిమా వరల్డ్ వైడ్ హ్యూజ్ కలెక్షన్స్ తో సక్సెస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతున్న నేపథ్యంలో ఈ రోజు మూవీ టీమ్ కింగ్ సైజ్ బ్లాక్ బస్టర్ పేరుతో హైదరాబాద్ లో సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ప్రొడ్యూసర్ టీజీ విశ్వప్రసాద్ మాట్లాడుతూ - "రాజా సాబ్" సక్సెస్ తో హ్యాపీగా ఉన్నాం. తొలి రోజు 100 కోట్ల రూపాయలు వరల్డ్ వైడ్ కలెక్ట్ చేస్తుందని ఆశించాం. మా అంచనాలు మించి 112 కోట్ల రూపాయలు వసూళ్లు తొలి రోజు "రాజా సాబ్"కు దక్కాయి. గ్లోబల్ గా కలెక్షన్స్ డీటెయిల్స్ వస్తున్నాయి. ఈ నెంబర్ ను అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేస్తాం. కిడ్స్, ఫ్యామిలీస్ మా మూవీకి వస్తున్నారు. ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ప్రభాస్ గారు ఓల్డ్ గెటప్ లో చేసిన 4 నిమిషాల సీన్స్ కొన్ని టెక్నికల్ రీజన్స్ వల్ల సినిమాలో చూపించలేకపోయాం. ఆ సీన్స్ ఇప్పుడు థియేటర్స్ కు పంపించాం. ఇక రాజాసాబ్ ప్రతి షోలో ప్రభాస్ గారి ఓల్డ్ గెటప్ సీన్స్ చూస్తారు. హారర్ ఫాంటసీ జానర్ లో ఈ సినిమాను నిర్మించాం. కొందరు ఇంటలెక్చువల్స్ నుంచి మిక్స్డ్ రియాక్షన్స్ వచ్చాయి. హారర్ ఫాంటసీని డీప్ గా వెళ్లి కొందరు విశ్లేషణలు చేశారు. అవన్నీ వదిలేస్తే సినిమా బాగా రన్ అవుతోంది. ఇది ఇలాగే కొనసాగి సంక్రాంతికి మంచి విజయం దక్కుతుందని ఆశిస్తున్నాం. అన్నారు.
డైరెక్టర్ మారుతి మాట్లాడుతూ - మిడ్ రేంజ్ డైరెక్టర్ అయిన నాకు ప్రభాస్ గారితో సినిమా చేశాననే క్రెడిట్ దక్కడం సంతోషంగా ఉంది. ఈ అవకాశం కల్పించిన ప్రభాస్ గారికి జన్మంతా రుణపడి ఉంటాను. 9 నెలలకో సినిమా చేసే నేను మూడేళ్లు కష్టపడి ఈ సినిమాను రూపొందించాను. ప్రభాస్ గారిని మీరు ఎలా చూడాలనకుంటున్నారో అలా తెరకెక్కించాను. సినిమా చూసిన వాళ్లు ఇప్పటిదాకా ఇండియన్ స్క్రీన్ మీద ఒక కమర్షియల్ హీరోతో ఇలాంటి మైండ్ గేమ్ సినిమా రాలేదని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు. ఆ 40 నిమిషాల ఎపిసోడ్ కు వరల్డ్ వైడ్ అందరు ప్రశంసిస్తున్నారు. కొత్త పాయింట్ తో వచ్చిన సినిమా ఒక్క రోజుకే అందరికీ నచ్చి పెద్ద హిట్ కాదు.
కొత్త పాయింట్ ఎప్పుడైనా ప్రేక్షకులకు రీచ్ అయ్యేందుకు కొంత టైమ్ తీసుకుంటుంది. మేము చెప్పాలనుకున్న కొత్త పాయింట్ పై ఇంటలెక్చువల్స్ ఒకలా మాట్లాడుతున్నారు. అర్థం కాని వాళ్లు తిడుతున్నారు. రకరకాల రెస్పాన్స్ లు వస్తున్నాయి. ఇలాంటి సందర్భంలో అప్పుడే ఒక సినిమా ఫలితాన్ని డిసైడ్ చేయొద్దు. ఓల్డ్ గెటప్ లో ప్రభాస్ గారిని ట్రైలర్ లోనే పరిచయం చేశాం. ఆయన స్వాగ్, గెటప్, మేనరిజమ్ చూపించాం, థియేటర్స్ లోకి వచ్చేసరికి ఆ ప్రభాస్ గారి సీన్స్ ఏవి అని ప్రేక్షకులు వెతుక్కున్నారు. ఆ క్రమంలో మేము చూపించే కథకు వారు కనెక్ట్ కాలేకపోయారు. చాలా మంది ప్రభాస్ గారి అభిమానులు నాతో మాట్లాడారు. సినిమా బాగా చేశావన్నా అని అన్నారు. ఓల్డ్ గెటప్ సీన్స్ వస్తే బాగుంటుందన్నా అన్నారు. వారి సూచన మేరకు ప్రభాస్ గారి ఓల్డ్ గెటప్ సీన్స్ ను యాడ్ చేశాం.
ఈ రోజు సాయంత్రం షోస్ నుంచి ఆ సీన్స్ రాజా సాబ్ మూవీలో చూస్తారు. రూఫ్ మీద ఫైట్ ఇప్పటిదాకా రాలేదు. 8 నిమిషాల ఆ ఫైట్ లో ప్రభాస్ గారి స్వాగ్, స్టైల్ ను ఇవాళ్టి నుంచి ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఎక్కడైతే కొందరు లెంగ్త్, ల్యాగ్ అని ఫీలయ్యారో వాటిని షార్ప్ చేశాం. ఈ రోజు సాయంత్రం షోస్ నుంచి రియల్ రాజా సాబ్ గా నేను ఫీలయిన ప్రభాస్ గారిని స్క్రీన్స్ మీద చూపించబోతున్నాం. దీంతో ఫ్యాన్స్ సంతృప్తి చెందుతారని నమ్ముతున్నాను. సంక్రాంతికి వస్తున్న అన్ని మూవీస్ ఆదరణ పొందాలి. రాజా సాబ్ సినిమా చూసి నా డైరెక్టర్ ఫ్రెండ్స్, అల్లు అర్జున్ ఫోన్ చేసి అభినందించాడు. నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను. నార్మల్ రేట్స్ కే రాజా సాబ్ సినిమాను మీరు థియేటర్స్ లో చూడొచ్చు. అన్నారు.
హీరోయిన్ రిద్ధి కుమార్ మాట్లాడుతూ - "రాజా సాబ్" సినిమాను ప్రేక్షకులు, ఫ్యాన్స్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. మా సినిమాకు ప్రతి ఒక్కరి నుంచి దక్కుతున్న ఆదరణ చూస్తుంటే హ్యాపీగా ఉంది. ఈ సినిమా కోసం మూడేళ్ల కష్టపడ్డాం. టీమ్ మొత్తం చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టింది. మా ప్రయత్నానికి రిజల్ట్ గా ప్రేక్షకులు మంచి సక్సెస్ ఇచ్చారు. సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ చూసినా మా మూవీని అప్రిషియేట్ చేస్తూ చాలా మెసేజ్ లు వస్తున్నాయి. ఆడియెన్స్ అందరికీ థ్యాంక్స్. అన్నారు.
హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్ మాట్లాడుతూ - "రాజా సాబ్" సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ ఓపెనింగ్స్ తో బాక్సాఫీస్ జర్నీ స్టార్ట్ చేసింది. ప్రేక్షకులు మా సినిమాను ఇష్టపడుతున్నారు. ఈ సంక్రాంతికి పర్పెక్ట్ ఫ్యామిలీ మూవీ ఇది. పిల్లలతో కలిసి మీరు ఈ సినిమాను ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ప్రేక్షకులు "రాజా సాబ్" కనెక్ట్ అయ్యింది. మొసలి ఎపిసోడ్, క్లైమాక్స్..ఇలా చాలా ఎపిసోడ్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. థియేటర్స్ లో డార్లింగ్ డార్లింగ్ అని అంతా అంటున్నారు. "రాజా సాబ్" సక్సెస్ తో మేమంతా హ్యాపీగా ఉన్నాం. అన్నారు.
హీరోయిన్ మాళవిక మోహనన్ మాట్లాడుతూ - "రాజా సాబ్" అందరినీ ఎంటర్ టైన్ చేస్తూ మంచి కలెక్షన్స్ అందుకుంటోంది. ఈ సినిమాలో నేను చేసిన భైరవి పాత్రకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. నేను చేసిన యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ను థియేటర్స్ లో ఆడియెన్స్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి మంచి రోల్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ మారుతి గారికి థ్యాంక్స్. ఒక పెద్ద విజన్ తో విశ్వప్రసాద్ గారు "రాజా సాబ్" సినిమాను నిర్మించారు. ప్రభాస్ గారి సరసన నటించాలనేది నా డ్రీమ్. అది "రాజా సాబ్" తో నిజమైంది. ఫ్యూచర్ లో మళ్లీ ప్రభాస్ గారితో కలిసి నటించాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.