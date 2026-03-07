Harish Shankar :ఉగాదికి రావాలని వారి కోరిక మేరకు వస్తున్నాం ఆశీర్వదించండి: హరీశ్ శంకర్
Harish Shankar, Power Star Pawan Kalyan
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’. ఈ సినిమా విడుదల తేదీ అనూహ్యంగా ముందుకు జరగడంతో, మార్చి 19న ప్రేక్షకులకు అందించేందుకు చిత్ర యూనిట్ అహర్నిశలు శ్రమిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్ వీడియో సందేశం తెలియజేశారు. తెలుగు పండుగ ఉగాదికి రావాలని ముందుకు జరిగాం అన్నారు.
సినిమా విడుదల ముందుకు రావడంతో టెక్నికల్ పనులు త్వరితరంగా చేస్తున్నాం. థమన్ రాత్రి అంతా స్టూడియోలో వుండి పనులు పర్యవేక్షించారు. సంగీతపరంగా చాలా ముందుు తీసుకువెళ్ళాలనే తపన ఆయనలో కనిపించింది. ఈ సినిమా ముందుకు తీసుకురావాలని, పండుగకు తొలి సినిమాగా వుండాలని డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, ఎగ్జిబిటర్లు, నిర్మాతలు అంతా అడిగిన మీదట కరెక్ట్ టైంకు రావాలని నిర్ణయించుకున్నాం.
అందుకే అభిమానులు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాకు సపోర్ట్ గా నిలవాలని కోరుతున్నాను. ఇక ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా, ఈ చిత్ర టీజర్ను ఈరోజు సాయంత్రమే విడుదల చేసేందుకు దర్శకుడు హరీష్ శంకర్, సంగీత దర్శకుడు తమన్ తమ శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తున్నారు. హరీష్ శంకర్ కూడా ‘బిగ్ డే’ అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో ఈ చిత్ర టీజర్పై ఒక్కసారిగా ఆసక్తి పెరిగింది. ఇక ప్రీరిలీజ్ కూడా మార్చి 16న చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.