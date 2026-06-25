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Balakrishna: చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ మద్దతుతో అమరావతిలో చిత్ర పరిశ్రమకు కట్టుబడి ఉన్నాం
నందమూరి బాలకృష్ణ, దర్శకుడు కొరటాల శివ కలయికలో రాబోతున్న చిత్రంపై ప్రకటన వచ్చినప్పటి నుంచే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. SLV సినిమాస్, యువసుధ ఆర్ట్స్ బ్యానర్లపై నిర్మాతలు సుధాకర్ చెరుకూరి, సుధాకర్ మిక్కిలినేని సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం, అమరావతిలో జరిగిన పూజా కార్యక్రమంతో ఈ రోజు ఘనంగా ప్రారంభమైంది.
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ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో మంత్రి నారా లోకేష్ మాట్లాడుతూ.. ఈ కార్యక్రమంలో భాగమయ్యే అవకాశాన్ని కల్పించినందుకు మా మామగారు బాలకృష్ణ గారికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. మా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో, ప్రజల రాజధాని అయిన అమరావతిలో చలనచిత్ర పరిశ్రమను బలంగా ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో మేము పనిచేస్తున్నాము. సినిమాతో పాటు 'క్రియేటర్ ఎకానమీ'ని ప్రోత్సహించడం ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశయం. దీనిని సాధించడానికి, ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలు, అత్యాధునిక ఫినిషింగ్ స్టూడియోలు, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో కూడిన సౌకర్యాలను అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా పరిశ్రమకు ఒక సుస్థిరమైన వ్యవస్థను రూపొందించడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. = ఇది కేవలం ఒక సినిమాకు సంబంధించిన విషయం మాత్రమే కాదు; అమరావతి ఒక పవిత్రమైన భూమి, భవిష్యత్తులో మరిన్ని సినిమాలు ఇక్కడి నుండే తమ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తాయని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను," అని అన్నారు.
డైరెక్టర్ కొరటాల శివ మాట్లాడుతూ, దర్శకుడిగా మారకముందే, బాలకృష్ణ గారు నటించిన సినిమాలకు సహాయ రచయితగా, సహాయ దర్శకుడిగా పనిచేసే అవకాశం నాకు లభించింది. నేను ఎప్పుడూ ఆయనకు వీరాభిమానిని. బాలకృష్ణ గారి కోసం ఒక సినిమాను రాసి, దర్శకత్వం వహించే అవకాశం లభించడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఈ సినిమా బాలకృష్ణ గారి అభిమానులకే కాకుండా, సినిమా ప్రేమికులందరికీ ఒక చిరస్మరణీయమైన అనుభూతిని మిగులుస్తుందని నాకు నమ్మకం ఉంది.
గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ నందమూరి బాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ.. ''కోట్లాది మంది అభిమానుల ప్రేమను, ఆప్యాయతను పొందడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి హాజరైన మంత్రులు నారా లోకేష్, కందుల దుర్గేష్ గారికి, అలాగే ప్రారంభ షాట్కు దర్శకత్వం వహించిన తేజస్విని గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. తేజస్విని గతంలో నా 'అన్స్టాపబుల్' షోకు సంబంధించి క్రియేటివ్ విభాగంలో పనిచేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంత భారీ స్థాయిలో ఒక సినిమా ప్రారంభోత్సవం జరిగి దాదాపు రెండు దశాబ్దాలు కావస్తోంది. దర్శకుడు, నిర్మాతలతో కలిసి నేను పనిచేయడం ఇదే మొదటిసారి కావడం ఈ సందర్భాన్ని మరింత ప్రత్యేకంగా నిలిపింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రోత్సాహం, మద్దతుతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో చలనచిత్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధికి కృషి చేయడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము. విజయవాడకు ఈ పరిశ్రమకు ఒక కీలక కేంద్రంగా ఎదిగే సామర్థ్యం ఉంది. 'అఖండ' సినిమా కోసం మేము రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అనేక అందమైన ప్రదేశాలలో విస్తృతంగా చిత్రీకరణ జరిపాము. చలనచిత్ర పరిశ్రమ వృద్ధితో పాటు, అమ్యూజ్మెంట్ పార్కులు, పర్యాటక మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిని కూడా మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము. ఇది ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్ వంటి దిగ్గజాలు జన్మించిన నేల.
రాష్ట్ర విభజన తర్వాత, పరిశ్రమ ఇక్కడ కూడా అభివృద్ధి చెందాలని మేము భావించాము. రాబోయే రోజుల్లో, పరిశ్రమకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, బలోపేతం చేయడానికి ఉత్తమ మార్గాలను నిర్ణయించడానికి సంబంధిత వర్గాలన్నింటితోనూ చర్చిస్తాము. ఆంధ్రప్రదేశ్ అద్భుతమైన షూటింగ్ లొకేషన్లతో అలరారుతోంది, మరిన్ని నిర్మాణాలను ప్రోత్సహించడానికి తగిన ప్రోత్సాహకాలను అందించాల్సిన అవసరం ఉంది. అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు, సౌకర్యాలన్నీ కల్పించేలా చూడటానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము ప్రస్తుతం కాకినాడ పోర్ట్లో గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో నా సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది; అలాగే, కొరటాల శివతో చేయబోయే సినిమాకు సంబంధించిన కీలకమైన షెడ్యూల్ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే చిత్రీకరించబడుతుంది''.
బాలకృష్ణ, కొరటాల శివ కలయికలో వస్తున్న మొదటి సినిమా ఇది. ఈ కాంబినేషన్ ఇప్పటికే అభిమానుల్లోనూ, సినీ ప్రేక్షకుల్లోనూ భారీ అంచనాలను రేకెత్తించింది. బాలకృష్ణ స్క్రీన్ ఇమేజ్కు సరిగ్గా సరిపోయేలా, కమర్షియల్ అంశాలతో పాటు బలమైన భావోద్వేగాలను మిళితం చేస్తూ కొరటాల ఒక పవర్ ఫుల్ కథాంశాన్ని సిద్ధం చేశారు.
తప్పిపోయిన తుని పాప సెప్టెంబరు లోపు తిరిగి వస్తుందని జ్యోతిష్యుడు జోస్యం
తునిలోని ఓ వ్యవసాయ క్షేత్రం నుంచి తప్పిపోయిన జాను అనే చిన్నారి తిరిగి వస్తుందని తెలంగాణకు చెందిన ఓ జ్యోతిష్యుడు జోస్యం చెబుతున్నారు. ఆ జ్యోతిష్యుడు నేరుగా పాప తప్పిపోయిన వ్యవసాయ క్షేత్రానికి వచ్చి, తను తెలంగాణకు చెందినవాడినని మీ పాప ఆచూకి చెబుతానంటూ కొన్ని విషయాలు చెప్పాడు. చిన్నారి జానుని కొంతమంది తూర్పు దిశగా అపహరించి తీసుకుని వెళ్లారని చెప్పారు. ఆ చిన్నారి ప్రస్తుతం తప్పిపోయిన ప్రాంతం నుంచి 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో వున్నట్లు వెల్లడించాడు. జాను తప్పిపోయి ఇప్పటికి 19 రోజులు గడిచిపోయింది.
కేంద్ర మంత్రివర్గంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు మరో రెండు స్థానాలు
కేంద్ర మంత్రివర్గంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు మరో రెండు స్థానాలు దక్కే అవకాశం ఉందన్న విషయం రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణ జరగనుందన్న వార్తల నేపథ్యంలో, దక్షిణాదికి చెందిన కీలక ఎన్డీఏ మిత్రపక్షాలకు అధిక ప్రాతినిధ్యం కల్పించే అంశంపై చర్చలు ఊపందుకుంటున్నాయి. ప్రస్తుతం కేంద్ర మంత్రివర్గంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు రామ్మోహన్ నాయుడు, పెమ్మసాని రూపంలో ఇద్దరు ప్రతినిధులు ఉన్నారు. అయితే, కేంద్రంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడంలో టీడీపీ, జనసేనలు అందించిన కీలక మద్దతు కారణంగా, రాష్ట్ర వాటాను పెంచే విషయాన్ని బీజేపీ నాయకత్వం పరిశీలించవచ్చని రాజకీయ పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు.
పాస్పోర్టు కేవలం ప్రయాణ పత్రం మాత్రమే.. పౌరసత్వ రుజువు కాదు : కేంద్రం
సాధారణంగా పాస్పోర్టు ఉంటే ఆ దేశ పౌరులుగా ప్రతి ఒక్కరూ భావిస్తారు. కానీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా దీనిపై ఓ క్లారిటీ ఇచ్చింది. పాస్పోర్టు కేవలం ఒక ప్రయాణ పత్రం మాత్రమేనని స్పష్టం చేసింది. ఇది పౌరసత్వానికి ఎలాంటి రుజువు కాదని భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది. 14వ పాస్పోర్టు దివస్ను పురుస్కరించుకుని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ సీనియర్ అధికారి ఒకరు ఈ వివరణ ఇచ్చారు.
Nara Lokesh: దేశం మొత్తానికి ఆదర్శంగా నిలిచేలా ఏపీ విద్యా విధానం.. నారా లోకేష్
ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యా విధానం దేశం మొత్తానికే ఆదర్శంగా నిలిచేలా రాష్ట్ర విద్యా వ్యవస్థలో మార్పులు తీసుకురావాలని విద్యా, ఐటీ- ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ పిలుపునిచ్చారు. బుధవారం కృష్ణా జిల్లా మోపిదేవి మండలం కొక్కిలిగడ్డ గ్రామంలో పీ4 పథకం కింద దాతల సహకారంతో రూ.1.4 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల భవనాన్ని ప్రారంభించిన సందర్భంగా లోకేష్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య వున్నవారు సోంపు తినవచ్చా?
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు అమృతం లాంటిది. సోంపును ఈ సమస్య వున్నవారు తినవచ్చు. గ్యాస్ట్రిక్, ఎసిడిటీ, కడుపు మంట వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సోంపు గింజలు ఒక అద్భుతమైన సహజ ఔషధంగా పనిచేస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు ఎలా సహాయపడుతుందో తెలుసుకుందాము. కడుపు మంట నుండి తక్షణ ఉపశమనం సోంపు గింజలలో యాంటీ-అల్సర్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి కడుపులో యాసిడ్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేసి, తిన్న తర్వాత వచ్చే గుండెల్లో మంట, కడుపు మంటను తక్షణమే తగ్గిస్తాయి. గ్యాస్ చేరకుండా చూస్తుంది ఇందులో ఉండే 'అనెథోల్' అనే సమ్మేళనం కడుపు మరియు ప్రేగులలోని కండరాలను రిలాక్స్ చేస్తుంది.
గుండె ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్య సూత్రాలు
గుండెపోటు. ఈరోజుల్లో చాలా ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న సమస్యల్లో ఇది ఒకటి. గుండెపోటుతో మరణిస్తున్నవారి సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది. చిన్నచిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంటే గుండెపోటు రాకుండా చూసుకోవచ్చు. అందుకోసం పాటించాల్సిన 7 ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోజు రాత్రివేళ 7 నుంచి 8 గంటలు పాటు నిద్రపోవాలి. పోషకాహార నిపుణుల సలహా మేరకు గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంచే పోషకాహారాలని తీసుకోవాలి. నీటి శాతం అధికంగా ఉన్న పండ్లు తింటుండాలి. ధూమపానానికి దూరంగా ఉండాలి. శరీరానికి సరిపడా మంచినీళ్ళు త్రాగాలి. క్రమం తప్పకుండా శారీరక వ్యాయామాలు చెయ్యాలి.
శరీర కొవ్వును కరిగించే రాగి దోసెలు
రాగులు. వీటిలో ఎన్నో పోషకాలున్నాయి. రాగులు ఇతర ధాన్యాల కంటే బలవర్ధమైనవి. వీటిని దోసెలలా చేసుకుని తినవచ్చు. వీటిలో వున్న పోషక విలువలు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. రాగులతో చేసిన దోసెలను తింటుంటే కొవ్వు కరిగిపోతుంటుంది. రాగుల్లో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల రక్తహీనత సమస్యను అధిగమించవచ్చు. రాగులను రోజువారి ఆహారంలో చేర్చుకొనడం వల్ల వృద్ధాప్య ఛాయలను దూరం చేసుకోవచ్చు. రాగులలో ఉన్న ఫైబర్ కడుపు నిండినట్లు చేస్తాయి కనుక శరీర బరువును నియంత్రిస్తాయి. మహిళల్లో ఎముకలు పటుత్వం కోసం రాగి దోసెలను తీసుకోవడం ఎంతో మంచిది. రాగులు నిద్రలేమి, ఆందోళన, మానసిక వత్తిడి లాంటి సమస్యలను దూరం చేస్తాయి.
గర్భిణీ స్త్రీలు బీట్రూట్ తినవచ్చా లేదా?
గర్భిణీ స్త్రీలు ఆహారం తీసుకునే విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటిస్తుంటారు. రక్తం తక్కువగా వున్నప్పుడు బీట్రూట్ తింటే మంచిదని కొందరు సలహా ఇస్తుంటారు. మరికొందరు బీట్రూట్ తినకూడదు అంటుంటారు. గర్భిణీ స్త్రీలు వీటిని నిరభ్యంతరంగా తినవచ్చు అని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి మాత్రం తినకూడదు. బీట్రూట్ దుంపల్లో ఫోలేట్, ఐరన్, ఫైబర్ పుష్కలంగా వుంటాయి. దీన్ని తినడం వల్ల కడుపులోని పిండం అభివృద్ధికి సహాయపడుతుంది. అలాగే రక్తహీనతను నివారిస్తుంది. ఐతే వీటిని మోతాదుకి మించి తినకూడదు. అలాగే తక్కువ రక్తపోటు వున్నవారు, కిడ్నీ సమస్యలు వున్నవారు కూడా బీట్రూట్ తినడాన్ని దూరం పెట్టాలి.
ఈ అనారోగ్య సమస్యలు వున్నవారు మజ్జిగ తాగరాదు
మజ్జిగ. వేసవిలో మజ్జిగ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పానీయాలలో ఒకటి. కానీ, ఇది కొన్ని పరిస్థితుల్లో దుష్ప్రభావాలను కూడా కలిగిస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో సోడియం కంటెంట్ ఉంటుంది కనుక ఇవి కిడ్నీ రోగులకు మంచిది కాదు. జలుబుతో బాధపడేవారు మజ్జిగ తాగితే సమస్య మరింత తీవ్రతరం అవుతుంది. పసిబిడ్డలకు మజ్జిగ తాగిస్తే అది జలుబు, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీయవచ్చు. ముఖ్యంగా జలుబుతో బాధపడేవారు రాత్రిపూట మజ్జిగ తాగకూడదు. మజ్జిగలో సహజంగా ఉప్పు వేస్తారు కనుక ఇది రక్తపోటు ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. లాక్టోస్ పడనివారికి మజ్జిగ తాగితే కడుపు ఉబ్బరం, డయేరియా, కడుపు నొప్పిని కలిగిస్తుంది.