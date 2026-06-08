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Thaman: ప్రజలు హ్యాపీగా వుండేందుకే ఓజీ టూర్ చేస్తున్నాం : థమన్
ఓజీ టూర్ పేరుతో తన టీమ్ తో థమన్ ప్రోగ్రామ్ లు చేస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను ఆయన హైదరాబాద్ తెలియజేశారు. హైదరాబాద్ లో జూన్ 6న జరగాల్సింది. వర్షం కారణంగా వాయిదా పడింది. అందుకే జూన్ 13న ప్రారంబిస్తున్నాం. నాలుగు సిటీలలో ఓజీ షో చేయాలనుకున్నాం. ఓజీ లోని టైటిల్ సాంగ్ కు ఎంత క్రేజ్ వచ్చిందో అందరికీ తెలిసిందే. అందుకే ఆ పేరుతో షో చేస్తున్నాం. బుక్ హౌ షోలో దాదాపు టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. షో కు వచ్చేవారికి చాలా ప్రికాషియన్స్ తీసుకున్నాం.
Thaman OG Tour
వారంతా హ్యాపీగా వచ్చి తిరిగి వెళ్ళాలి. కేవలం ప్రజల హ్యాపీనెస్ కోసమే ఈ షో చేస్తున్నాం. శరవణ్ సతీష్ గారు దీనికి నిర్వాహకులుగా వున్నారు. దాదాపు ఏ దైనా షో చేయాలంటే స్టేజీ ఏర్పాట్లు, ముంబై నుంచి లైటింగ్, కింద లారీలతో ఇసుక, కుర్చీలు, వారికి వసతి ఏర్పాట్లు ఇలా దాదాపు 2 కోట్లు ఖర్చవుతుంది. దానిని సతీష్ గారు బాగా నిర్వహించగలరు.
ఇక మన పాటలు అనేవి చాలా ఎనర్జీగా వుంటాయి. పాటలు పాడేటప్పుడు డాన్స్ చేస్తూ పాడుతుండాలి. అంత ఎనర్జీగా వుంటాయి. నేను పలు భాషల్లో పాడి సక్సెస్ అయినా పాటలనే ఎంపిక చేసుకుని షో లో పాడుతుంటాను. షో పర్మిషన్ కోసం పోలీసు కమిషనర్ ను కలుస్తున్నాం. హైదరాబాద్ తర్వాత, వైజాగ్, విజయవాడ, అనంతపూర్ లలో షోలు చేయనున్నాం. తర్వాత చెన్నై, బెంగుళూరు వంటి ప్రాంతాలలో నిర్వహిస్తున్నాం.
ఇదిగో నా బంగారం, నా బీరువా అంటూ మొత్తం చూపించేసింది: యూ ట్యూబర్ ఇంటిని దోచేసిన దొంగలు, వీడియో
ఈమధ్య కాలంలో హోం టూర్స్ అంటూ పలువురు యూ ట్యూబర్లు వీడియోలు చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ హోం టూర్లో తమ ఇంట్లో ఏ మూలన ఏమి వున్నదో, తమ ఇంట్లో ఎంతటి విలువైన వస్తువులు వున్నాయో చక్కగా చూపిస్తుంటారు. ఇట్లాగే మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన గుర్జార్ అనే మహిళ తను మోహని గ్రామంలో నివాసం వుంటున్నాననీ, తన ఇల్లు చిరునామాతో పాటుగా ఇంట్లో వున్న వస్తువులన్నిటినీ చూపించింది. ఇందులో భాగంగా సుమారు 8 లక్షల రూపాయలకు పైగా విలువున్న బంగారు నగలను ఓ బల్లపై పేర్చి చక్కగా ప్రదర్శించింది.
తమిళనాడు సీఎం విజయ్కు దిమ్మతిరిగే షాక్ ఇచ్చిన ఇండియా కూటమి
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్కు ఇండియా కూటమి దిమ్మతిరిగే షాక్ ఇచ్చింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలపై ఉమ్మడి వ్యూహాన్ని రచించేందుకు ఇండియా కూటమి నాయకులు ఢిల్లీలో సమావేశమయ్యారు. సోమవారం జరుగుతున్న ఈ సమావేశానికి తమిళనాడు సీఎం విజయ్కి ఆహ్వానం అందలేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి తమిళనాడులో ఆప్తుడిగా మారిన విజయ్ కు ఇండియా కూటమి నుంచి ఆహ్వానం అందకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఐతే టెక్నికల్ కారణాల వల్ల ఆహ్వానం అంది వుండదని కొంతమంది వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
ప్రియుడి కోసం అడ్డుగా వుందని కన్నబిడ్డను కడతేర్చిన తల్లి
కన్నబిడ్డను ఓ తల్లి కడతేర్చింది. ప్రియుడి మోజులో పడి ఒక తల్లి తన ఐదేళ్ల చిన్నారిని దారుణంగా హత్య చేసింది. కర్ణాటకలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళ్తే… ప్రవీణ్, ప్రియాంక అనే దంపతులకు 2007లో వివాహం కాగా, వారికి 17 సంవత్సరాలు మరియు ఐదేళ్ల వయసున్న ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. అయితే, కొంతకాలంగా భర్తతో వచ్చిన విభేదాల కారణంగా ప్రియాంక తన భర్తను వదిలేసి, మోహన్ అనే ప్రియుడితో కలిసి జీవిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఆమెతో పాటే ఉంటున్న ఐదేళ్ల చిన్న కుమార్తె ఇటీవల అనుమానాస్పద స్థితిలో మరణించడం పలు అనుమానాలకు తావిచ్చింది.
అర్థరాత్రి పూట ఆన్లైన్ గేమ్స్- వద్దన్నందుకు కత్తితో దాడి.. సోదరి, తండ్రి మృతి
మొబైల్ గేమ్స్, ఆన్ లైన్ గేమ్స్ వల్ల మైనర్లు మానసికంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారని హెచ్చరిస్తున్నారు వైద్యులు. గేమ్స్ వల్ల మైనర్లు ఉన్మాదులుగా మారిపోతున్నారు. ఇందుకు ఈ ఘటనే నిదర్శనం. ఆన్లైన్ గేమ్స్ ఆడవద్దని చెప్పిన తల్లిదండ్రులపై ఓ బాలుడు దాడి చేశాడు. ఈ ఘటన కర్ణాటకలో వెలుగుచూసింది. కొప్పళ జిల్లా గంగావతి పట్టణంలో మొబైల్ గేమ్స్కు పూర్తిగా బానిసైన ఒక 16 ఏళ్ల బాలుడు సైకోలా ప్రవర్తించాడు. రాత్రిపూట గేమ్ ఆడవద్దని హెచ్చరించిన తల్లిదండ్రులపై దాడి చేశాడు. ఇంట్లో ఉన్న కత్తిని తీసుకుని కన్నతల్లి, తండ్రి, సొంత అక్కపై విచక్షణారహితంగా దాడికి తెగబడ్డాడు.
పిల్లనిచ్చిన అత్త ప్రేమలో పడిన అల్లుడు, లేచిపోయి పెళ్లి చేసుకున్నారు, వీడియో
పిల్లనిచ్చిన అత్తతోనే ప్రేమలో పడిపోయాడు ఆ అల్లుడు. తన భార్యను వదిలేసి అత్తతోనే కాపురం చేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఇది కాస్తా కుటుంబ సభ్యులకు తెలిసేలోపుగానే ఇద్దరూ పరారై కోర్టులో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ ఘటన కాన్పూర్ దేహాత్లో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కాన్పూర్ దేహాత్ అక్బరూర్ పరిధిలో ఓ అల్లుడు తరచూ అత్తగారింటికి వస్తున్నాడు. కట్టుకున్న భార్యను ఇంటివద్ద వదిలేసి అత్తారింటికి తరచూ వస్తుండటంతో కుటుంబ సభ్యుల్లో అనుమానం మొదలైంది. వారి అనుమానాన్ని ఆ అత్తాఅల్లుళ్లు నిజం చేసారు. లోకం ఏమనుకుంటుందన్న విషయాన్ని కూడా పట్టించుకోని వారు ఇంటి నుంచి పారిపోయారు.
వేసవిలో ఫ్రిజ్ వాటర్ తాగితే తలెత్తే ఆరోగ్య సమస్యలు
వేసవికాలంలో ఫ్రిజ్లో మంచి నీళ్ల బాటిల్ తీసి గటగటా తాగేస్తుంటారు. ఎండ వేడిమికి చల్లగా వుంటుందని తాగుతారు కానీ ఈ నీళ్ల ఆరోగ్యానికి హాని చేస్తాయని నిపుణులు చెపుతున్నారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. చల్లటి నీరు జీర్ణక్రియను నెమ్మదిస్తుంది, కొంతమందికి అసౌకర్యం, ఉబ్బరం లేదా మలబద్ధకానికి దారితీస్తుంది. సున్నితమైన దంతాలు లేదా దంత సమస్యలు ఉన్నవారిలో చాలా చల్లటి నీరు దంతాల సున్నితత్వాన్ని పెంచుతుంది. చల్లటి నీరు తాగడం వల్ల రక్తపోటు తాత్కాలికంగా పెరుగుతుందని, హృదయ స్పందన రేటును కూడా ప్రభావితం చేస్తుందని చెబుతారు.చల్లని నీరు కొన్నిసార్లు సున్నితమైన గొంతు ఉన్నవారిలో శ్లేష్మం ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది, జలుబు లేదా ఫ్లూ లక్షణాలను తీవ్రతరం చేస్తుంది.
ఆ.. కొబ్బరినీళ్లే కదా ఏం చేస్తాయి అని వీళ్లు మాత్రం తాగరాదు, ఎవరు?
ఆరోగ్యానికి కొబ్బరి నీరు ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి. ఐతే కొంతమంది మాత్రం కొబ్బరి నీరు తాగరాదు అని చెబుతున్నారు వైద్య నిపుణులు. ఎవరు తాగకూడదో తెలుసుకుందాము. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు: మధుమేహం వున్నవారు కొబ్బరి నీళ్లు తాగకూడదు. ఎందుకంటే కొబ్బరి నీటిలో సహజ చక్కెరలు వుంటాయి. అందువల్ల మోతాదుకి మించి కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే రక్తంలో చక్కెరస్థాయిలు పెరిగి సమస్య వస్తుంది. రక్తపోటు మందులు వాడేవారు: కొబ్బరినీళ్లు రక్తపోటును తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి వుంటాయి. అందువల్ల రక్తపోటు తగ్గేందుకు మందులు వాడేవారు మోతాదుకి మించి తాగితే రక్తపోటు తగ్గిపోతుంది. ఫలితంగా మైకం, మత్తుగా అనిపించడం జరుగుతుంది.
సబ్జా గింజల నీటిని తాగితే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
సబ్జా గింజలు. ఇవి ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. సబ్జాల్లో వున్న ఆల్ఫా-లినోలెనిక్ యాసిడ్ శరీరంలో కొవ్వును కరిగించడంలో సహాయపడుతుంది. సబ్జా గింజలను తినడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ మెరుగ్గా పనిచేస్తుంది, ఇది టైప్ 2 డయాబెటిస్ రోగులకు మంచిది.
కావేరీ ఆస్పత్రిలో అరుదైన అత్యంత క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ సక్సెస్
చెన్నై, వడపళని కావేరి ఆసుపత్రి వైద్య రంగంలో ఒక అరుదైన ఘనతను సాధించింది. వివిధ వైద్య విభాగాల నిపుణుల సమష్టి కృషితో ఒక సంక్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. స్త్రీ జననేంద్రియాలలోని పెద్దప్రేగు (కోలన్), యోని భాగం మధ్య ఏర్పడిన అసాధారణ రంధ్రం కారణంగా, 73 ఏళ్ల వృద్ధురాలు 2018 నుండి తరచుగా యోని స్రావాలు, తరచుగా వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ల వంటి తీవ్రమైన సమస్యలతో బాధపడుతోంది. సాధారణంగా గుండెలోని రంధ్రాలను మూసివేయడానికి ఉపయోగించే ఒక వైద్య పరికరాన్ని ఉపయోగించి, వైద్యులు ఈ మహిళ పెద్ద ప్రేగు, యోని మధ్య ఉన్న రంధ్రాన్ని విజయవంతంగా మూసివేశారు.
ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అతి క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ సక్సెస్
చెన్నై నగరంలో ఉన్న కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అత్యంత క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఒకేసారి పక్షపాతం, గుండెపోటు వచ్చిన 68 మంది యేళ్ల మహిళకు ఏకకాలంలో ఈ క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను పూర్తి చేశారు. వైద్యులు అతి తక్కువ కోతతో చేసే సింగిల్ - పోర్టల్ విధానం ద్వారా మెదడులో స్టెంట్ అమర్చడం, కెరోటిడ్ యాంజియోప్లాస్టీ, కరోనరీ యాంజియోప్లాస్టీని విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,