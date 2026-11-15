  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
  4. We are Husband and Wife, But, Actress Ramya Krishna about Director Krishnavamsi
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

మేమిద్దరం భార్యాభర్తలమే కానీ వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఉంటున్నాం : రమ్యకృష్ణ

ramyakrishnan
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 15 Nov 2026 (11:56 IST)
google-news
దర్శకుడు వంశీకృష్ణ, తాను భార్యాభర్తలమే అయినప్పటికీ మా ఇద్దరికీ వేర్వేరు జీవితాలు ఉన్నాయని ప్రముఖ నటి రమ్యకృష్ణ అన్నారు. తాజాగా ఆమె ఓ పాడ్‌కాస్ట్‌కు ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ, 
 
'నేను 14 ఏళ్ల వయసులోనే పరిశ్రమలోకి వచ్చాను. నా భరతనాట్యం అరంగేట్రం ఫొటోలు చూసి భారతీరాజా, టి.రాజేందర్ ఇద్దరూ ఫోన్‌ చేశారు. కానీ, ఒకరి సినిమాలో నటిస్తే.. మరొకరి సినిమా వదులుకోవాలి. దీంతో ఆ సమయంలో ఇద్దరి సినిమాలూ చేయలేదు. ఒక కమెడియన్‌తో తమిళ సినిమా చేశాను. అదే నా మొదటి చిత్రం. ఒక హీరోయిన్‌ ఎలా అయితే.. కెరీర్‌ స్టార్ట్‌ చేయకూడదో.. నేను అలా ప్రారంభించాను.
 
నేను, కృష్ణవంశీ ఇప్పటికీ దంపతులమే. కానీ, సంతోషంగా వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఉంటున్నాం. కెరీర్‌ పరంగా మేం అలా ఉండాల్సి వస్తోంది. మా అబ్బాయి పుట్టినప్పుడు నేను సీరియల్స్‌తో బిజీగా ఉన్నాను. ఆ సమయంలో 15 రోజులకు ఒకసారి చెన్నై- హైదరాబాద్‌ ట్రావెల్‌ చేసేదాన్ని. నేను అలా వచ్చి వెళ్లిన ప్రతిసారి మా అబ్బాయి అనారోగ్యానికి గురయ్యేవాడు. దీంతో నేను వాడిని చెన్నైలోనే చదివిస్తానని కృష్ణవంశీతో చెప్పాను. 
 
అది ఇద్దరికీ సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందని ఓకే చేశాం. ఆయన చాలా క్రియేటివ్‌గా ఆలోచిస్తారు. రోజూ గొడవలు పడడం కంటే.. మంచి ఫ్రెండ్స్‌లా ఉన్నాం. నిజానికి పెళ్లి ఎందుకని.. లివింగ్‌ టుగెదర్‌గా ఉందామని కృష్ణవంశీ అప్పుడే చెప్పాడు. నేను ఓకే చెప్పిఉండాల్సింది (నవ్వుతూ). ఆయనకు సినిమానే ప్రపంచం. ఆయన నా వర్క్‌లోకి రారు.. నేను ఆయన వర్క్‌లోకి వెళ్లను. ప్రస్తుతం ఆయన, నేను ఇద్దరం సంతోషంగా ఉన్నాం' అని రమ్యకృష్ణ తెలిపారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
సీనియర్ నటుడు గిరిబాబు మృతిపై పవన్ కళ్యాణ్ సంతాపం

భారత్ దాడుల భయం.. సురక్షిత ప్రాంతాలకు హఫీజ్ - మసూద్ అజార్ తరలింపు

భారత్ దాడుల భయం.. సురక్షిత ప్రాంతాలకు హఫీజ్ - మసూద్ అజార్ తరలింపుఐక్యరాజ్య సమితి అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదులుగా ప్రకటించబడిన హఫీజ్ సయీద్, మసూద్ అజార్‌ను పాకిస్థాన్ గూఢచార సంస్థ ఐఎస్ఐ అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఉండే రహస్య ప్రాంతాలకు తరలించినట్లు భారత నిఘా వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

నా వద్ద డబ్బులు లేవు... ప్రధాని మోడీనే నాకు టిక్కెట్ కొన్నారు : డీకే శివకుమార్

నా వద్ద డబ్బులు లేవు... ప్రధాని మోడీనే నాకు టిక్కెట్ కొన్నారు : డీకే శివకుమార్మెట్రోలో ప్రయాణించేందుకు తన వద్ద డబ్బులు లేవని అందువల్ల ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీనే తనకు మెట్రో జర్నీ టిక్కెట్ కొనుగోలు చేశారని కర్నాటక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ అన్నారు. నవంబరు 13వ తేదీన బెంగుళూరు నగరంలో పింక్ లైన్ మెట్రో ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఆసక్తికర సన్నివేశం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోడీ పాల్గొన్నారు. ఆయనతో కలిసి సీఎం డీకే శివకుమార్ కూడా పాల్గొని పలు ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు.

ప్రపంచ అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో అసాధారణ లక్ష్యాన్ని ఛేదించిన స్పేస్ఎక్స్

ప్రపంచ అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో అసాధారణ లక్ష్యాన్ని ఛేదించిన స్పేస్ఎక్స్ప్రపంచ అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో స్పేస్ఎక్స్ సంస్థ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. ఏళ్ల తరబడి శ్రమిస్తున్న ఒక అసాధారణ లక్ష్యాన్ని విజయవంతంగా ఛేదించింది. అంతరిక్ష కక్ష్యలోకి వెళ్లి, భూమికి తిరిగి వచ్చిన తన స్టార్ ప్ వ్యోమనౌకను (అప్పర్ స్టేజ్) ఆదివారం టెక్సాస్‌లోని లాంచ్ టవర్ వద్ద ఉన్న భారీ యాంత్రిక చేతులతో సురక్షితంగా పట్టుకుంది. పూర్తిస్థాయిలో, వేగంగా పునర్వినియోగించగల రాకెట్లను తయారు చేయాలనే స్పేస్ఎక్స్ లక్ష్య సాధనలో ఇది ఒక చారిత్రక మైలురాయిగా నిపుణులు అభివర్ణిస్తున్నారు.

కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో రూ.23 కోట్ల నిధులు స్వాహా

కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో రూ.23 కోట్ల నిధులు స్వాహాతెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాల్లో ఒకటైన కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో కోట్ల రూపాయల మేరకు నిధులు పక్కదారి మళ్లినట్టు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దాదాపు రూ.23 కోట్ల మేరకు నిధులు స్వాహా జరిగినట్టు తాజాగా నిర్వహించిన ఆడిట్‌లో వెల్లడైంది. ఈ వ్యవహారంపై ఏళ్ల తరబడి విచారణ ముందుకు సాగకపోవడం తీవ్ర విమర్శలకు దారితీస్తోంది.

మైక్రోఫోన్ ఆపేశారని.. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే చిందులు... (Video)

మైక్రోఫోన్ ఆపేశారని.. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే చిందులు... (Video)ఛత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్రంలో ఓ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే రచ్చరచ్చ చేశాడు. తన మైక్రోఫోన్ ఆపేశారని సౌండ్ సిస్టమ్ నిర్వాహకులపై దాడికి తెగబడ్డాడు. చేతిలోని మైక్రోఫోన్‌ను వేదికపై నుంచి విసిరిగొట్టాడు. అంతటితో శాంతిని ఆ ఎమ్మెల్యే వేదిక దిగి సౌండ్ సిస్టమ్ సిబ్బంది వద్దకు వెళ్లి వారిపై కుర్చీ తీసుకుని దాడి చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. దీంతో సభలో గందరగోళం ఏర్పడింది.

బ్రిటిష్ పోషకాహార శాస్త్రాన్ని భారతదేశానికి పరిచయం చేస్తూ, షిఫ్ట్‌లైఫ్ యాంటీ-స్పైక్ డైలీని ఆవిష్కరించిన మోడికేర్

బ్రిటిష్ పోషకాహార శాస్త్రాన్ని భారతదేశానికి పరిచయం చేస్తూ, షిఫ్ట్‌లైఫ్ యాంటీ-స్పైక్ డైలీని ఆవిష్కరించిన మోడికేర్భారతీయులకు ఆహారమంటే ఎంతో ఇష్టం. వేడివేడి పరాటాలు, కరకరలాడే దోసెల నుంచి సువాసనభరితమైన బిర్యానీ, నోరూరించే డెజర్ట్‌ల వరకు ఆహారం మన సంస్కృతిలో, వేడుకల్లో, రోజువారీ జీవితంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, మనం ఏమి తింటున్నామనే దానిపై ఎక్కువగా దృష్టి పెడతాం కానీ, భోజనం చేసిన తర్వాత శరీరంలో ఏమి జరుగుతుందనే విషయాన్ని ఎంతవరకు ఆలోచిస్తాం? కార్బోహైడ్రేట్లు అధికంగా ఉండే ప్రతి భోజనం సహజంగానే రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను పెంచి, ఇన్సులిన్ ప్రతిస్పందనను ప్రేరేపిస్తుంది. భోజనం తర్వాత శరీరంలో చోటుచేసుకునే ఈ మార్పులను నియంత్రించడం జీవక్రియ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడంలో కీలకమైన అంశం.

శక్తినిచ్చే 8 ఆహార పదార్థాలు, ఏంటవి?

శక్తినిచ్చే 8 ఆహార పదార్థాలు, ఏంటవి?శరీరానికి సహజసిద్దంగా శక్తిని అందించే ఆహార పదార్థాలు కొన్ని వున్నాయి. వాటిని తింటుంటే తక్షణ శక్తి లభిస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. అరటిపండులోని కార్బోహైడ్రేట్లు, సహజ చక్కెరలు, పొటాషియంలు శీఘ్రమైన-స్థిరమైన శక్తిని అందిస్తాయి. క్వినోవాలో పూర్తి ప్రోటీన్, కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్లు, ఫైబర్- మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి ఖనిజాలను కలిగి ఉంటుంది. చియా విత్తనాలు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లతో సహా పోషకాలతో నిండి ఉంటాయి. బాదంపప్పులు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు, ఫైబర్ యొక్క గొప్ప మూలం. అవి స్థిరమైన శక్తిని అందిస్తాయి. బచ్చలికూరలో ఐరన్, మెగ్నీషియం, అవసరమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది.

బ్రౌన్ రైస్ అద్భుత ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

బ్రౌన్ రైస్ అద్భుత ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుబ్రౌన్ రైస్. తెల్లగా పాలిష్ పట్టిన తెల్ల బియ్యం కంటే బ్రౌన్ రైస్‌లో పోషకాలు ఎక్కువ, ఇవి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వీటిలో వుండే పోషకాలు ఏమిటో, అవి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ముడి బియ్యంలో వరి పొట్టు కింద బియ్యం పైన వుండే తవుడు పొరలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా వుంటాయి. వారంలో ఐదు కంటే ఎక్కువసార్లు తెల్లబియ్యం తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ వ్యాధి ముప్పు పెరుగుతున్నట్లు తేలింది. దంపుడు బియ్యంలో రక్తపోటు పెరగడానికి కారణమయ్యే సోడియం పాళ్లు తక్కువ. మనం తినే ఆహారాన్ని శక్తిగా మలచడంలో కీలక పాత్ర పోషించే నియాసిన్, విటమిన్ బి3 బ్రౌన్ రైస్‌లో ఎక్కువ.

చెన్నై రేలా ఆస్పత్రిలో అన్నవాహికకు అరుదైన చికిత్స - తమిళనాడులోనే తొలిసారి

చెన్నై రేలా ఆస్పత్రిలో అన్నవాహికకు అరుదైన చికిత్స - తమిళనాడులోనే తొలిసారిచెన్నై నగరంలోని ప్రముఖ కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన రేలా ఆస్పత్రిలో అకలేసియా కార్డియా వ్యాధికి అరుదైన చికిత్స చేశారు. దుబాయ్‌కు చెందిన ఎనిమిదేళ్ల బాలికకు ఎండోస్కోపిక్ విధానం ద్వారా ఈ చికిత్సను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. అకలేసియా కార్డియా అనేది అరుదైన రుగ్మతల్లో ఒకటని, లక్ష మందిలో ఒకరికి ఈ తరహా వ్యాధి వస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఈ తరహా చికిత్స చేయడం తమిళనాడులోనే తొలిసారి అని ఆస్పత్రి చైర్మన్ డాక్టర్ రేలా వెల్లడించారు.

ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవం: కాలిఫోర్నియా బాదంతో మేలు

ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవం: కాలిఫోర్నియా బాదంతో మేలుమధుమేహంతో జీవిస్తున్న ప్రతి ఇద్దరిలో దాదాపు ఒకరికి తమకు ఆ వ్యాధి ఉన్న విషయమే తెలియడం లేదు. నవంబర్ 14న ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్న వేళ, మరోసారి ముందస్తు చర్యల ప్రాధాన్యాన్ని ఇది గుర్తుచేస్తోంది. ఈ ఏడాది ‘మధుమేహంపై ముందస్తు చర్యలు’ అనే ఇతివృత్తంతో ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవంను జరుపుకుంటున్న వేళ, వ్యాధిని తొలిదశలోనే గుర్తించడం, మధుమేహ ముప్పును తగ్గించడంపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. ప్రపంచంలోనే ‘మధుమేహ రాజధాని’గా తరచూ పేర్కొనే భారత్‌లో ఈ ముందస్తు చర్యల పిలుపు మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.