మేమిద్దరం భార్యాభర్తలమే కానీ వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఉంటున్నాం : రమ్యకృష్ణ
దర్శకుడు వంశీకృష్ణ, తాను భార్యాభర్తలమే అయినప్పటికీ మా ఇద్దరికీ వేర్వేరు జీవితాలు ఉన్నాయని ప్రముఖ నటి రమ్యకృష్ణ అన్నారు. తాజాగా ఆమె ఓ పాడ్కాస్ట్కు ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ,
'నేను 14 ఏళ్ల వయసులోనే పరిశ్రమలోకి వచ్చాను. నా భరతనాట్యం అరంగేట్రం ఫొటోలు చూసి భారతీరాజా, టి.రాజేందర్ ఇద్దరూ ఫోన్ చేశారు. కానీ, ఒకరి సినిమాలో నటిస్తే.. మరొకరి సినిమా వదులుకోవాలి. దీంతో ఆ సమయంలో ఇద్దరి సినిమాలూ చేయలేదు. ఒక కమెడియన్తో తమిళ సినిమా చేశాను. అదే నా మొదటి చిత్రం. ఒక హీరోయిన్ ఎలా అయితే.. కెరీర్ స్టార్ట్ చేయకూడదో.. నేను అలా ప్రారంభించాను.
నేను, కృష్ణవంశీ ఇప్పటికీ దంపతులమే. కానీ, సంతోషంగా వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఉంటున్నాం. కెరీర్ పరంగా మేం అలా ఉండాల్సి వస్తోంది. మా అబ్బాయి పుట్టినప్పుడు నేను సీరియల్స్తో బిజీగా ఉన్నాను. ఆ సమయంలో 15 రోజులకు ఒకసారి చెన్నై- హైదరాబాద్ ట్రావెల్ చేసేదాన్ని. నేను అలా వచ్చి వెళ్లిన ప్రతిసారి మా అబ్బాయి అనారోగ్యానికి గురయ్యేవాడు. దీంతో నేను వాడిని చెన్నైలోనే చదివిస్తానని కృష్ణవంశీతో చెప్పాను.
అది ఇద్దరికీ సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందని ఓకే చేశాం. ఆయన చాలా క్రియేటివ్గా ఆలోచిస్తారు. రోజూ గొడవలు పడడం కంటే.. మంచి ఫ్రెండ్స్లా ఉన్నాం. నిజానికి పెళ్లి ఎందుకని.. లివింగ్ టుగెదర్గా ఉందామని కృష్ణవంశీ అప్పుడే చెప్పాడు. నేను ఓకే చెప్పిఉండాల్సింది (నవ్వుతూ). ఆయనకు సినిమానే ప్రపంచం. ఆయన నా వర్క్లోకి రారు.. నేను ఆయన వర్క్లోకి వెళ్లను. ప్రస్తుతం ఆయన, నేను ఇద్దరం సంతోషంగా ఉన్నాం' అని రమ్యకృష్ణ తెలిపారు.