బుధవారం, 4 మార్చి 2026
దేవీ
బుధవారం, 4 మార్చి 2026 (15:26 IST)

Virosh: కొత్త లైఫ్ ను స్టార్ చేస్తున్నాం.. ఆశీర్వదించండి : రష్మిక మందన్న

Virosh at Hyderabd FNCC
సినిమాల్లో నటించడం వేరు. జీవితంలో పాలుపంచుకోవడం వేరు. మీ అందరినీ సినిమా ప్రమోషన్ లో భాగంగా కలిశాం. ఇప్పుడు వైవాహిక జీవితంలో ప్రవేశించాక మీ ఆశీస్సులు మాకు కావాలని.. విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా జర్నలిస్టులనుద్దేశించి పేర్కొన్నారు. బుధవారంనాడు హైదరాబాద్ లో ఫిలింక్లబ్ లో ఏర్పాటుచేసిన లంచ్ కార్యక్రమంలో వారు పాల్గొన్నారు.
 
మేము కొత్త లైఫ్ ను ప్రారంభిస్తున్నాం. మీ ఆశీస్సులు కూడా కావాలి. దాదాపు దేశమంతా అబిమానులు, శ్రేయోభిలాషులు, బంధువులు ఆశీస్సులు వున్నాయి. జీవితంలో ధైర్యంగా ఓ స్టెప్ ను తీసుకున్నామని నూతన జంట తెలిపారు. 
 
ఈ సందర్భంగా విజయ్ మాట్లాడుతూ, నాకు కొద్దిరోజులు జలుబు, దగ్గుతోపాటు జ్వరంగా వచ్చింది. దయచేసి పెద్దలు ఎవరైనా వుంటే రష్మిక వైపు వెళ్ళి ఫొటోలను దిగవచ్చు. నా దగ్గరకు వస్తే, మీకు ముందుముందు జ్వరం ఏదైనా వస్తే, నన్ను తిట్టుకోవద్దు అంటూ సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు. 
 
ఇదిలా వుండగా, “విజయ్,  రష్మిక వివాహ రిసెప్షన్ ఈ నెల 4వ తేదీన హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించబడనుంది. ఈ సందర్భంగా వారి తరఫున మేనమామ, నిర్మాత–నటుడు యశ్ రంగినేని గారు గౌరవనీయులు కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్,  తెలంగాణ ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క,  గౌరవనీయులు మంత్రిశ్రీనివాస్ రెడ్డి తదితరులను వ్యక్తిగతంగా కలిసి ఆహ్వానించారు. ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ వేడుకకు హాజరుకానున్నట్లు తెలిపారు

ఇండియా వెళ్లేప్పుడు జాగ్రత్త అన్నారు, కానీ ఇక్కడకొచ్చి చూస్తే: విదేశీయురాలి అనుభవం

ఇండియా వెళ్లేప్పుడు జాగ్రత్త అన్నారు, కానీ ఇక్కడకొచ్చి చూస్తే: విదేశీయురాలి అనుభవంఇండియా వెళ్లేటప్పుడు జాగ్రత్త అని నా బంధువులు, స్నేహితులు భయపెట్టారు. కానీ అవేమీ పట్టించుకోకుండా ఇక్కడికి వచ్చేసాను. ఇక్కడంతా చూసిన తర్వాత వాళ్లు చెప్పినట్లు ఇక్కడ అలాంటివేమీ లేవని నాకనిపించింది అంటూ ఓ విదేశీ పర్యాటకురాలు తన అనుభవాన్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... ఇండియా వెళ్లేప్పుడు జాగ్రత్త అన్నారు. జాగ్రత్త అని వాళ్లు ఎందుకు అన్నారో నాకు తెలియదు. కానీ ఇక్కడివాళ్లు అద్భుతం. ఒక నిరుపేద వ్యక్తి తనకు వాటర్ బాటిల్ కొని ఇచ్చి దాహం తీర్చుకోండి అని చెప్పాడు. ఇక్కడ అందరూ సహాయం చేసేవారుగానే కనిపించారు. భారతదేశం చాలా అందమైన దేశం.

అమెరికా కాన్సులేట్ లక్ష్యంగా ఇరాన్ డ్రోన్ దాడి

అమెరికా కాన్సులేట్ లక్ష్యంగా ఇరాన్ డ్రోన్ దాడిపశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. తాజాగా దుబాయ్‌లోని అమెరికా కాన్సులేట్ లక్ష్యంగా ఇరాన్ డ్రోన్ దాడి చేసింది. దీంతో భారీ ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి.

టెహ్రాన్‌పై దాడులను ముమ్మరం చేసిన ఇజ్రాయెల్ - ఇరాన్ సీక్రెట్ అణు స్థావరం ధ్వంసం

టెహ్రాన్‌పై దాడులను ముమ్మరం చేసిన ఇజ్రాయెల్ - ఇరాన్ సీక్రెట్ అణు స్థావరం ధ్వంసంటెహ్రాన్‌పై ఇజ్రాయెల్ దాడులు ముమ్మరం చేసింది. ఇరాన్ రహస్యంగా నిర్మించిన అణు స్థావరాన్ని ధ్వంం చేసింది. ఈ విషయాన్ని ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళం (ఐడీఎఫ్) అధికారింగా వెల్లడించింది. టెహ్రాన్‌ సరిహద్దుల్లోని మింజాదెహైలో రహస్యంగా ఏర్పాటు చేసిన న్యూక్లియర్‌ కేంద్రం కాంపౌండ్‌పై దాడి చేసినట్లు ఐడీఎఫ్‌ అధికార ప్రతినిధి డెఫ్రిన్ తెలిపారు. ఈ కేంద్రంలో శాస్త్రవేత్తలు రహస్యంగా పనిచేస్తున్నట్లు సమాచారం అందిందన్నారు. 2025లో అమెరికా దాడుల తర్వాత ఇరాన్‌ తన అణు కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడికి మళ్లించినట్లు పేర్కొన్నారు.

చాలా మందిలో ఆర్థం చేసుకునే నైపుణ్యం - వినగలిగే సామర్థ్యం తగ్గిపోయింది : నోరా ఫతేహి

చాలా మందిలో ఆర్థం చేసుకునే నైపుణ్యం - వినగలిగే సామర్థ్యం తగ్గిపోయింది : నోరా ఫతేహిఇపుడు చాలా మందిలో విషయాన్ని అర్థం చేసుకునే నైపుణ్యం, వినగలిగే సామర్థ్యం తగ్గిపోయినట్టుందని బాలీవుడ్ నటి, డ్యాన్సింగ్ క్వీన్ నోరా ఫతేరా అన్నారు. ప్రపంచ శాంతి, ఐక్యతను కోరుతూ తాను చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమయ్యాయి. ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు నెలకొనివున్న విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచ శాంతికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కోరుతూ నోరా ఫతేరా ఓ వీడియో పోస్ట్ చేశారు. అయితే, ఈ వీడియోపై కొందరు నెటిజన్లు ఆమెపై ట్రోల్స్ చేశారు. దీనికి స్పందనగా నోరా ఫతేరా మరో వీడియోను రిలీజ్ చేశారు.

అమెరికా యుద్ధ విమానాలను కూల్చివేసిన కువైట్ జెట్లు

అమెరికా యుద్ధ విమానాలను కూల్చివేసిన కువైట్ జెట్లుఅమెరికా - ఇజ్రాయెల్ - ఇరాన్ దేశాల మధ్య యుద్ధం మరింత తీవ్రతరమవుతోంది. ఈ కారణంగా పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికాకు చెందిన మూడు ఎఫ్‌-15ఈ స్ట్రైక్‌ ఈగిల్‌ యుద్ధ విమానాలు ఇటీవల కువైట్‌‌లో నేలకూలిన సంగతి తెలిసిందే.

పాలు తాగడం వల్ల ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పాలు తాగడం వల్ల ప్రయోజనాలు ఏమిటి?రోజుకు ఒక గ్లాసు పాలు తాగడం వల్ల మన శరీరానికి అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పాలలో కాల్షియం, భాస్వరం, విటమిన్ డి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది ఎముకలను బలపరుస్తాయి. పాలు దంతాల ఎనామిల్‌ను బలపరుస్తాయి, దంతక్షయం నుండి రక్షిస్తాయి. పాలలో ఉండే పొటాషియం రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది, ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. పాలలో ఉండే ప్రోటీన్ మనకు ఎక్కువసేపు ఆకలిగా అనిపించకుండా చేస్తుంది, ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. పాలలో ఉండే యాంటీబాడీలు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి, తద్వారా జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలతో పోరాడే శక్తిని ఇస్తాయి.

ఈ ఆహారాలతో శరీరంలోని చెడు కొవ్వు కరిగిపోద్ది

ఈ ఆహారాలతో శరీరంలోని చెడు కొవ్వు కరిగిపోద్దిచెడు కొవ్వు. ఇది ఆరోగ్యాన్ని అనేక విధాలుగా ఇబ్బందులకు గురిచేస్తుంది. గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలకు ఇది ప్రధాన కారణంగా మారుతుంది. అయితే సరైన ఆహారం ద్వారా చెడు కొవ్వును తగ్గించుకోవడం సాధ్యమే. అదెలాగో తెలుసుకుందాము. ఆపిల్, బొప్పాయి, కివి, నారింజ వంటి పండ్లలోని ఫైబర్ శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది. పాలకూర, బ్రోకలీ వంటి ఆకుకూరలులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరాన్ని శుభ్రపరచి, చెడు కొవ్వును తగ్గించగలవు. బ్రౌన్ రైస్, ఓట్స్, క్వినోవా వంటి ధాన్యాలు లోని ఫైబర్‌ శరీరంలోని శక్తి స్థాయిలను పెంచి, చెడు కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

తెలంగాణలో అపోలో ఫార్మసీ 1000 స్టోర్ల మైలురాయి: హైదరాబాద్‌లో ఇ-స్టోర్‌ను ప్రారంభించిన ఉపాసన

తెలంగాణలో అపోలో ఫార్మసీ 1000 స్టోర్ల మైలురాయి: హైదరాబాద్‌లో ఇ-స్టోర్‌ను ప్రారంభించిన ఉపాసనహైదరాబాద్: భారతదేశంలో అతిపెద్ద ఫార్మసీ నెట్‌వర్క్ అపోలో ఫార్మసీ తెలంగాణాలో తన 1,000వ స్టోర్‌ మైలురాయిని చేరుకుంది. హైదరాబాద్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ స్టోర్‌ను అపోలో హాస్పిటల్స్ సీఎస్ఆర్ వైస్ చైర్‌పర్సన్ ఉపాసన కామినేని కొణిదెల ప్రారంభించారు. తెలంగాణలోని 33 జిల్లాల్లో అపోలో ఫార్మసీ తన కార్యకలాపాలను విస్తరించింది. రిటైల్, డిజిటల్, సప్లై చైన్ విభాగాల ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 10,000 మందికి పైగా ఉపాధి కల్పిస్తోంది. ఈ నెట్‌వర్క్ ద్వారా 50,000 పైగా నాణ్యమైన మందులు, ఇతర వెల్నెస్ ఉత్పత్తులు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇరవై ఐదు లక్షల మంది 24/7 వినియోగదారులు ఉన్నారు.

అధునాతన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో అబాట్ భాగస్వామ్యం

అధునాతన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో అబాట్ భాగస్వామ్యంటైప్ 2 డయాబెటిస్‌తో నివసించే వ్యక్తుల కోసం ఎక్స్‌టెన్సియర్‌ను వాణిజ్యీకరించడానికి నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ దిగ్గజం అబాట్ ఈరోజు ప్రకటించింది. ఈ భాగస్వామ్యం GLP-1లలో నోవో నార్డిస్క్ శాస్త్రీయ నాయకత్వాన్ని, అబాట్ బలమైన పంపిణీ నెట్‌ వర్క్‌ను ఉపయోగించుకుని, నోవో నార్డిస్క్ ప్రస్తుతం సేవలందిస్తున్న ప్రాంతాలకు మించి భారతదేశంలో అధిక-నాణ్యత, సాక్ష్యా ధారిత డయాబెటిస్ చికిత్సకు ప్రాప్యతను విస్తరించింది. ఎక్స్‌ టెన్సియర్ అనేది ప్రపంచంలోనే అత్యంతగా సూచించబడిన GLP-1 RA (రిసెప్టర్ అగోనిస్ట్) మాలిక్యూల్ అయిన ఓజెంపిక్ రెండో బ్రాండ్.

వయసు పైబడకుండా చేసే బాదం పప్పు, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

వయసు పైబడకుండా చేసే బాదం పప్పు, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?మన దైనందిన జీవితంలో ఆహారాల్లో బాదంను చేర్చుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. బాదంలో మెగ్నీషియం, ప్రోటీన్, రిబోఫ్లేవిన్, జింక్, ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, మరిన్నింటితో సహా 15 ముఖ్యమైన పోషకాలకు మూలం. ఈ పోషకాలు మొత్తం ఆరోగ్యంకు దోహదం చేస్తాయి. బాదములతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. విటమిన్ E యొక్క గొప్ప మూలం బాదం. ఇది ఆరోగ్యకరమైన, మెరిసే చర్మానికి తోడ్పడుతుంది. దీనిలోని యాంటీ ఏజింగ్ లక్షణాలు మేలు చేస్తాయి. బాదంలోని ప్రోటీన్ కండర ద్రవ్యరాశి పెరుగుదల, నిర్వహణకు మద్దతు ఇచ్చే పోషకంగా నిలుస్తుంది.
