Virosh: కొత్త లైఫ్ ను స్టార్ చేస్తున్నాం.. ఆశీర్వదించండి : రష్మిక మందన్న
సినిమాల్లో నటించడం వేరు. జీవితంలో పాలుపంచుకోవడం వేరు. మీ అందరినీ సినిమా ప్రమోషన్ లో భాగంగా కలిశాం. ఇప్పుడు వైవాహిక జీవితంలో ప్రవేశించాక మీ ఆశీస్సులు మాకు కావాలని.. విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా జర్నలిస్టులనుద్దేశించి పేర్కొన్నారు. బుధవారంనాడు హైదరాబాద్ లో ఫిలింక్లబ్ లో ఏర్పాటుచేసిన లంచ్ కార్యక్రమంలో వారు పాల్గొన్నారు.
మేము కొత్త లైఫ్ ను ప్రారంభిస్తున్నాం. మీ ఆశీస్సులు కూడా కావాలి. దాదాపు దేశమంతా అబిమానులు, శ్రేయోభిలాషులు, బంధువులు ఆశీస్సులు వున్నాయి. జీవితంలో ధైర్యంగా ఓ స్టెప్ ను తీసుకున్నామని నూతన జంట తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా విజయ్ మాట్లాడుతూ, నాకు కొద్దిరోజులు జలుబు, దగ్గుతోపాటు జ్వరంగా వచ్చింది. దయచేసి పెద్దలు ఎవరైనా వుంటే రష్మిక వైపు వెళ్ళి ఫొటోలను దిగవచ్చు. నా దగ్గరకు వస్తే, మీకు ముందుముందు జ్వరం ఏదైనా వస్తే, నన్ను తిట్టుకోవద్దు అంటూ సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.
ఇదిలా వుండగా, “విజయ్, రష్మిక వివాహ రిసెప్షన్ ఈ నెల 4వ తేదీన హైదరాబాద్లో నిర్వహించబడనుంది. ఈ సందర్భంగా వారి తరఫున మేనమామ, నిర్మాత–నటుడు యశ్ రంగినేని గారు గౌరవనీయులు కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్, తెలంగాణ ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, గౌరవనీయులు మంత్రిశ్రీనివాస్ రెడ్డి తదితరులను వ్యక్తిగతంగా కలిసి ఆహ్వానించారు. ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ వేడుకకు హాజరుకానున్నట్లు తెలిపారు