మంగళవారం, 14 ఏప్రియల్ 2026
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 14 ఏప్రియల్ 2026 (12:22 IST)

సముద్ర తీరాన మత్స్యకారులతో కలిసిపోయి తెరచాప చిత్రీకరించాం : నవీన్ రాజ్

Naveen Raj Shankarapu, Pooja Suhasini, Sreelu and others
అనన్య క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై కైలాష్ దుర్గం నిర్మాతగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘తెరచాప’. జోయల్ జార్జ్ దర్శకత్వంలో నవీన్ రాజ్ శంకరపు, పూజ సుహాసిని, శ్రీలు ముఖ్యపాత్రలో నటించగా రాజీవ్ కనకాల, పృథ్వీరాజ్, జగదీష్ ప్రతాప్ బండారి, ఫిష్ వెంకట్, జబర్దస్త్ అశోక్, నాగి, అప్పారావు, రైసింగ్ రాజు, రాజేష్ భూపతి, నాగ వంశీ, శ్రీనివాస్ నేస, చంద్ర తదితరులు కీలకపాత్రలు పోషించారు. . ఏప్రిల్ 17వ తేదీన ఈ సినిమా విడుదల కానున్న సందర్భంగా చిత్ర బృందం అట్టహాసంగా ప్రీ రిలీజ్ వేడుక చేయడం జరిగింది. 
 
రాజీవ్ కనకాల మాట్లాడుతూ,  ఈ సినిమాలో నాతోపాటు ఎందరో సీనియర్ నటులు నటించారు. అలాగే కొత్త వారు కూడా నటించారు. మండుట ఎండలో సముద్ర తీరాన ఇసకలో చెప్పులు లేకుండా నటించడం అనేది ఎంతో కష్టమైన పరిస్థితి. అటువంటి పరిస్థితులలో కూడా నవీన్ రాజ్ చాలా కష్టపడి నటించారు. శారీరకంగానే కాకుండా మానసిక ఒత్తుడులు ఎన్ని ఉన్నా కూడా ఆయన వాటిని ఎదిరించి నిలబడ్డారు. అంత కష్టపడి నటించినా ఈ సినిమాను తన తండ్రికి అంకితం చేస్తున్నాను అని నాతో అన్నప్పుడు నేను ఎంతో ఆనందపడ్డాను. ఇటువంటి ఇవ్వాలని ప్రేక్షకులంతా ఎంకరేజ్ చేసి ఈ సినిమాను గణ విజయం చేస్తారని నమ్ముతున్నాను" అన్నారు. 
 
దర్శకుడు సముద్ర గారు మాట్లాడుతూ... "సముద్రతీతంగా అటువంటి పరిస్థితులలో ఒక సినిమా తీయడం అనేది ఎంతో కష్టమైన విషయం. అటువంటి సినిమాను ఈ చిత్రం బృందం అంతా కలిసి ఎంతో పట్టుదలతో పూర్తి చేసి  ప్రేక్షకుల ముందుకు  రాబోతున్నారు. అందరూ వీరిని  ఆశీర్వదించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను" అన్నారు. 
 
నిర్మాత కైలాష్ దుర్గం మాట్లాడుతూ... "నాకు సినిమాలు అంటే చాలా ఇష్టం. కేవలం కథ నచ్చి ఈ సినిమా చేశాను. ఒక సినిమా చేయాలి అంటే నిర్మాతకు చాలా బలమైన సంకల్పంతో పాటు కుటుంబ బలం కూడా ఉండాలి. నాకు అలా బలంగా నిలబడిన నా కుటుంబానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. మా సినిమాను ప్రేక్షకులంతా ఆదరించి, ఆశీర్వదించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను" అంటూ ఎమోషనల్ అయ్యారు. 
 
దర్శకుడు జార్జ్ మాట్లాడుతూ... "అందరికీ నమస్కారం.  నాకోసం ఎంతో కష్టపడి మా సినిమాలో ప్రేక్షకులు మీడియా వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. నేను ముందుగా ఈ సినిమా గురించి థాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సింది మా నిర్మాతకు. మా చిత్ర బంధం అంతా కలిసి ఈ సినిమా కోసం ఎంతగానో కష్టపడ్డాను. సీనియర్ నటులు అందరూ మాకు ఎంతో సహకరించారు. సినిమాకు మంచి ప్రేక్షకుల ఆదరణ కలగాలని కోరుకుంటున్నాను" అన్నారు. 
 
నటి శ్రీలు మాట్లాడుతూ... "సినిమాలో నటించడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. సముద్ర తీరాన అక్కడ ఉండే మత్స్యకారుల జీవన శైలిలో నటించడం నాకు చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. ఈ సినిమా నాకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది" అన్నారు. 
 
నటి పూజా సుహాసిని మాట్లాడుతూ... "అందరికీ నమస్కారం. నాకు ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్గా అవకాశం ఇచ్చిన దర్శక నిర్మాతలకు నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఈ సినిమా కోసం మేము ఎంతో కష్టపడి సముద్ర తీరాన మొన్నటి ఎండలో పనిచేశాము. అందరికీ ఈ సినిమా నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. అందరూ మా సినిమాకు మంచి హిట్ అందించండి" అన్నారు. 
 
హీరో నవీన్‌రాజ్ శంకరాపు మాట్లాడుతూ,  ఈ సినిమా కోసం మేము సముద్ర తీరాన ఎన్నో రోజులు ఎంతో కష్టపడి అక్కడ బ్రతికే మత్స్యకారుల జీవితాలను అర్థం చేసుకొని వారిలో ఒకరిగా కలిసిపోయి చిత్రీకరించాము. ఎంతోమంది ఎన్నో కలలు కని సినిమా తీసినట్లే మేము కూడా చేశాము. మా సినిమాను ప్రేక్షకులు అంతా ఆదరించి మంచి విజయం సాధించేందుకు తోడ్పడుతారని కోరుకుంటున్నాను. ఈ సినిమా మా నాన్నగారికి అంకితం చేస్తున్నాను. నేను ఎప్పుడు సినిమా చేసినా కూడా ఇలాగే ఎక్కువమంది ఆర్టిస్టులతో కలిసి పని చేసేందుకు ఇష్టపడతాను. ఆ విధంగా ఎక్కువ మందితో పనిచేయవచ్చు అలాగే ఇంకో మందికి నా ద్వారా చిన్న సహాయం అందుతుందని ఆశ. ఈ నెల 17వ తేదీన మీ ముందుకు రాకుండా మా తెరచాప చిత్రాన్ని ప్రేక్షకులు అందరూ ఆదరించి మంచి  విజయాన్ని అందిస్తారని కోరుకుంటున్నాను" అన్నారు. 

నారీ శక్తి వందన్‌కు మద్దతు ఇవ్వండి : టీడీపీ ఎంపీలకు సీఎం చంద్రబాబు లేఖపార్లమెంట్‌లో ప్రవేశపెట్టనున్న మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు పార్టీకి చెందిన రాజ్యసభ, లోక్‌సభ్యులు మద్దతు ఇవ్వాలని టీడీపీ అధినేత, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎంపీలందరికీ లేఖలు రాశారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు నారీ శక్తి వందన్‌కు పార్లమెంట్‌లో మద్దతు తెలుపాలని లేఖలో కోరారు.

చెరువులో కాలేజీ కట్టిన ఓవైసీ... కూల్చే దమ్ములేక పారిపోయిన హైడ్రా అధికారులుహైదరాబాద్ నగరంలో ఆక్రమణల తొలగింపు కోసం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం హైడ్రా అనే స్వతంత్ర సంస్థను ఏర్పాటు చేసి డైరెక్టరుగా రంగనాథ్‌ను నియమించింది. ఆయన విధులు చేపట్టినప్పటి నుంచి హైదరాబాద్ నగరంలోని ఆక్రమణలను ఒక్కొక్కటిగా తొలగిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పలు చెరువులను ఆక్రమించి కట్టిన భవనాలను కూడా రాత్రికి రాత్రే కూల్చివేశారు. అనేక వందల పేదల గృహాలను తొలగించారు. దీంతో హైడ్రా పనితీరు తీవ్ర వివాదాస్పదమైంది.

ఇపుడే ఏం కాలేదు.. ముందుంది మొసళ్ళ పండుగ : అమెరికా మంత్రిఅమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ దేశాల మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం కారణంగా పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు నెలకొనివున్నాయి. ముఖ్యంగా చమురు సంక్షోభం తలెత్తింది. దీంతో రానున్న వారాల్లో చమురు ధరలు గరిష్టస్థాయికి చేరే అవకాశాలు ఉందని అమెరికా ఇంధన శాఖ మంత్రి క్రిస్ రైట్ హెచ్చరించారు. హర్మూజ్ జలసంధిలో నౌకల రాకపోకలు మొదలైనప్పటికీ రావాణా మునుపటి స్థాయికి చేరుకునేంత వరకు ఇంధన ధరల మోత ఉంటుందని హెచ్చరించారు.

బిజినెస్‌మేన్ భార్యను లొంగదీసుకుని ఏకాంతంగా వున్న ఫోటోలను చూపి బ్లాక్‌మెయిల్, రూ. 2 కోట్లు డిమాండ్విజయవాడలోని భవానీపురంలో దారుణం జరిగింది. తెలిసినవాడే కదా అని ఓ బిజినెస్‌మేన్ ఓ రాజకీయ పార్టీకి చెందిన వ్యక్తిని ఇంటికి రానిచ్చినందుకు అతడు ఆ ఇంటి ఇల్లాలిపై దృష్టి పెట్టాడు. ఎప్పుడు చిక్కుతుందా అని చూస్తూ... భర్తలేని సమయంలో ఇంటికి వచ్చాడు. మాయ మాటలతో ఆమె ఫోన్ నెంబరు తీసుకుని క్రమంగా ఆమెకి దగ్గరయ్యాడు. అదికాస్తా సన్నిహిత సంబంధానికి దారి తీసింది. ఈ క్రమంలో ఆమె ఏకాంతంగా వున్న సమయంలో ఫోటోలు తీసాడు. ఇక వాటిని చూపిస్తూ ఆమెను డబ్బు కోసం బ్లాక్‌మెయిల్ చేయడం ప్రారంభించాడు. అలా ఆమె నుంచి రూ. 20 లక్షలకు పైగా డబ్బు గుంజాడు.

శోభనం గదిలో భర్తకు నవ వధువు షాక్, రూ. 90 లక్షలు ఇస్తేనే నేను నీ దాన్నవుతానంటూ కండీషన్ఓ నవ వధువు కట్టుకున్న భర్తకు తేరుకోలేని షాక్ ఇచ్చింది. తన మెడలో మూడు ముళ్లు వేసిన భర్తతో శోభనం చేసేందుకు డబ్బులు డిమాండ్ చేసింది. తనతో శోభనం కావాలంటే రూ.90 లక్షలు చెల్లించాల్సిందేనంటూ పట్టుబట్టుంది. దీంతో భర్త శోభనం రోజు రాత్రే తేరుకోలేని షాక్‌కు గురయ్యాడు. అంతేకాదండోయ్.. ఏకంగా కట్టుకున్న భర్తను, అతని కుటుంబ సభ్యులను ఒక యేడాది పాటు వేధించింది. మానసికక్షోభకు గురిచేసింది. చివరకు భర్తను, అతని కుటుంబాన్ని సజీవదహనం చేసేందుకు యత్నించిన దారుణ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఆగ్రాలో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

పుచ్చకాయ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?వేసవికాలంలో పుచ్చకాయలు మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తాయి. వీటిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇవి రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తాయి. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తాయి. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గ్లాసు పుచ్చకాయ రసంలో స్పూన్‌ తేనె కలిపి ప్రతిరోజు తీసుకుంటే గుండెజబ్బులు, మూత్రపిండాల వ్యాధులు తగ్గిపోతాయి. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది.

మోచేతుల కింద నలుపు రంగు వదిలించుకునేదెలా?చాలా మందికి మోచేతుల కిందవుండే చర్మ నల్లబడిపోయి కనిపిస్తుంది. దీన్ని పోగొట్టుకునేందుకు అనేక రకాలుగా ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే, స్కిన్ స్పెషలిస్టులు మాత్రం ఇందుకు చిన్న చిట్కాలు చెబుతున్నారు.

కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను ప్రారంభించిన మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడుకన్సార్టియం ఆఫ్ అక్రిడిటెడ్ హెల్త్‌కేర్ ఆర్గనైజేషన్స్(కాహో) నిర్వహిస్తోన్న భారతదేశపు ప్రముఖ ఆరోగ్య సంరక్షణ నాణ్యత సదస్సు అయిన కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను భారతదేశపు మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ ఎం. వెంకయ్య నాయుడు ప్రారంభించారు. ఏప్రిల్ 10 నుండి 12, 2026 వరకు జరగనున్న ఈ సదస్సులో ప్రభావవంతమైన శాస్త్రీయ సమావేశాలు, ప్యానెల్ చర్చలు, ఆవిష్కరణల ప్రదర్శనలు, ఇంటరాక్టివ్ నెట్‌వర్కింగ్ అవకాశాలు, పరిశోధకులు, వైద్య నిపుణులచే పోస్టర్ ప్రదర్శనలు కూడా ఉంటాయి, ఇవి వినూత్న ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శించటంతో పాటుగా విజ్ఞాన మార్పిడిని ప్రోత్సహిస్తాయి.

ఈ 5 జ్యూస్‌లు ఆరోగ్యానికి వరంఇటీవలి కాలంలో సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో అనారోగ్య సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఇలాంటి సమస్యలను అధిగమించాలంటే వివిధ రకాల రసాలు (Juices) ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఒక్కో రసం అందించే ప్రత్యేకమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. కొత్తిమీర రసం (Coriander Juice) జీర్ణక్రియ: గ్యాస్, ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గించి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. డీటాక్స్: శరీరంలోని భార లోహాలను (Heavy metals) తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మం: రక్తశుద్ధి చేయడం ద్వారా మొటిమలు తగ్గడానికి, చర్మం మెరవడానికి తోడ్పడుతుంది.

పెళ్లికి ముదే ప్రెగ్నెన్సీ... కక్కుర్తిపడకండి.. కాండం మరవకండి.. డాక్టర్ అడ్వైస్ (వీడియో)ఇటీవలికాలంలో పెళ్లికి ముందే గర్భందాల్చుతున్న యువతుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. ఇలా గీత దాటుతున్న వారిలో ఎక్కు మంది ఉన్నత విద్యావంతులు. ముఖ్యంగా, సాఫ్ట్‌వేర్ రంగంలో పని చేసే మహిళా టెక్కీలు కావడం గమనార్హం. దీనిపై ఓ మహిళా వైద్యురాలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ ఓ జంటకు కౌన్సింగ్ ఇస్తున్న వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
