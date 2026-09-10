Ibomma: ఓవర్ ది నైట్ స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ చేసి ఐ బొమ్మ\ షూటింగ్ కంప్లీట్ చేశాం : డైరెక్టర్ విజయ్
బానోత్ పవన్, గౌతమ్, నర్మద, సతీష్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న సినిమా "ఐ బొమ్మ". ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ మల్లన్న క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై కురువ జమన్న నిర్మిస్తున్నారు. విజయ్ రఘునాథభట్ల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమా త్వరలో వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. బుధవారం హైదరాబాద్ లో "ఐ బొమ్మ" సినిమా ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను ఘనంగా నిర్వహించారు.
Director Vijay, Tummala ramasatynarayan and team
అతిథిగా వచ్చిన నిర్మాత రామసత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ - "ఐ బొమ్మ" సినిమా ట్రైలర్ బాగుంది. ఈ రోజు సమాజంలో జరుగుతున్నదే కథగా చూపించారు. ఈ చిత్ర టీమ్ కు ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతున్నా. చిన్న చిత్రాల నిర్మాతలకు క్యూబ్ యూఎఫ్ వో ఛార్జీలు భారంగా మారుతున్నాయి. నిర్మాతల మండలికి కొత్తగా ఎన్నికైన మా కార్యవర్గం తరుపున ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చేయాలని అనుకుంటున్నాం. అన్నారు.
అతిథిగా వచ్చిన ప్రొడ్యూసర్ రాజా మాట్లాడుతూ - నేను వర్జిన్ బాయ్స్ సినిమా నిర్మించిన తర్వాత డైరెక్టర్ విజయ్ నా దగ్గరకు వచ్చి కలిశాడు. రెండు మూడు స్క్రిప్ట్స్ కూడా చెప్పాడు. మంచి టాలెంట్ ఉన్న యువ దర్శకుడు విజయ్. ఐ బొమ్మ సినిమా ట్రైలర్ బాగుంది. ఈ సినిమా విజయ్ తో పాటు టీమ్ అందరికీ మంచి పేరు తీసుకురావాలి. అన్నారు.
మూవీ ప్రొడ్యూసర్ కురువ జమన్న మాట్లాడుతూ - మా వృత్తి వ్యవసాయం. సినిమాల మీద ఇష్టంతో చిత్ర నిర్మాణంలోకి వచ్చాను. దర్శకుడు విజయ్ చెప్పిన కథ బాగా నచ్చింది. ఈ కథను ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా చూస్తారనే నమ్మకం ఉంది. మా చిత్రానికి మీ అందరి సపోర్ట్ ఉంటుందని నమ్ముతున్నాను. అన్నారు
డైరెక్టర్ విజయ్ రఘునాథభట్ల మాట్లాడుతూ - గతేడాది అంతా ఐ బొమ్మ గురించే న్యూస్ వైరల్ అయ్యింది. మనలో చాలా మంది ఐ బొమ్మ పైరసీ సినిమాలు చూసే ఉంటారు. ఈ సైట్ ఇప్పుడు లేదు కానీ అసలు ఆ సైట్ ప్రారంభించడం వెనక, నిర్వహించడం వెనక ఏం జరిగింది అనేది అందరికీ ఆసక్తికరమే. జీవితంలో కొన్ని సంఘర్షణలకు లోనైన ఓ వ్యక్తి సమాజానికి వ్యతిరేకంగా ఎలా అడుగువేశాడు. అతన్ని ఈ వ్యవస్థ ఎలా పట్టుకుంది. అతని ఆలోచన వెనక ఏం జరిగింది అనే అంశాలతో ఈ సినిమా రూపొందించాం. ఓవర్ ది నైట్ స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ చేసి 15 రోజుల్లో షూటింగ్ కంప్లీట్ చేశాం. త్వరలోనే ఈ చిత్రాన్ని రిలీజ్ కు తీసుకురాబోతున్నాం. అన్నారు.
నటుడు బానోతు పవన్ మాట్లాడుతూ - చిత్ర పరిశ్రమలో అవకాశాల కోసం ఎంతో ప్రయత్నించాను. ఏదైనా లీడ్ రోల్ చేస్తేనే మనకు గుర్తింపు వస్తుందని అనుకున్నాను. అలాంటి టైమ్ లో డైరెక్టర్ విజయ్ ఈ చిత్రంలో లీడ్ రోల్ చేసే అవకాశం కల్పించారు. మా మూవీ మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ కంటెంట్ తో మీ ముందుకు రాబోతోంది. తప్పకుండా ఆదరిస్తారని నమ్ముతున్నాం. అన్నారు.
నటుడు గౌతమ్ మాట్లాడుతూ - ఈ చిత్రంలో డీఎస్ పీ విక్రమ్ పాత్రలో నటించాను. స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు డైరెక్టర్ విజయ్ లో ఒక మంచి విజన్ చూశాను. ఆయన ఈ సినిమాను ఆద్యంతం ఆసక్తికరంగా తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమా నటుడిగా నాతో పాటు మా టీమ్ అందరికీ విజయాన్ని అందిస్తుందని ఆశిస్తున్నాం. అన్నారు.
నటుడు సతీష్ మాట్లాడుతూ - సమాజంలో జరుగుతున్న ఒక వర్తమాన సమస్యను ప్రేక్షకులకు సినిమాగా చూపిస్తే బాగుంటుందనే ఆలోచనతో ఈ చిత్రాన్ని డైరెక్టర్ విజయ్ రూపొందించారు. మా సినిమా వెనక ఎంతోమంది హార్డ్ వర్క్ ఉంది. ఈ సినిమాను మీరంతా సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.