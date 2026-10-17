Naga Vamsi: జైలర్ 2 పబ్లిసిటీ వద్దనుకున్నాం - మీడియావాళ్ళు కర్నాటలో షోలు చూడండి : సూర్యదేవర నాగవంశీ
సూపర్ స్టార్ రజనీ సినిమా జైలర్ 2 తమిళ సినిమా. తెలుగులో అస్సలు పబ్లిసిటీ ఇవ్వలేదు. దానిపై చాలా విమర్శలు వచ్చాయి. కొందరైతే సోషల్ మీడియాలో తెలుగువారికి అస్సలు బుద్దిలేదు. వాళ్ళ సినిమాలు ఇక్కడ ఎక్కువ పెట్టి డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కొంటారు. టికెట్ల రేటు పెంచుతారు అంటూ ఘాటుగా విమర్శలు చేస్తున్నారు. జైలర్ 2 రిలీజ్ కు ముందు హైదరాబాద్ లో ప్రీరిలీజ్ చేయాలని ప్లాన్ చేశారు. కానీ షడెన్ గా టూ టర్న్ తీసుకున్నారు తెలుగులో విడుదల చేసిన సితార్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అధినేత నాగవంశీ.
Suryadevara Naga Vamsi
గురువారంనాడు విడుదలైన జైలర్ 2 కు తెలుగులోనూ మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. వీటిపై సూర్యదేవర నాగవంశీ మాట్లాడారు. రజనీ జైలర్ ను మేమే రిలీజ్ చేశాం. దాన్ని బేస్ చేసుకుని 2 కూడా చేయాలని డిసైడ్ అయ్యాం. అయితే సన్ పిక్చర్స్ కు మాకంటే పెద్ద డిస్ట్రిబ్యూటర్లు వున్నారు. కానీ దర్శకుడు నెల్సన్ వుండే రాపో వల్ల మాకు దక్కింది.
తెలుగులో జైలర్ 2 ప్రీరిలీజ్ ప్లాన్ చేశాం. కానీ అనిరుధ్ అడ్డుకున్నారు. అంతకుముందు కూలీ సినిమాకు విపరీతంగా పబ్లిసిటీ చేశాం. కానీ ఆ తర్వాత సినిమాలు ఆయనే వద్దన్నారు. లో ప్రొఫైల్ మెయిన్ టేన్ చేద్దామని సూచించారు.
దర్శకులు నెల్సన్ తో తెలుగులో పెద్ద హీరోతో సినిమా చేయాలని అనుకున్నాం. త్వరలో ఆ సినిమా సెట్ పైకి వెళ్ళనుంది.
టికెట్ రేట్ల అన్నిచోట్ల ఒకేలా పెరగవు
ఇక టికెట్ల రేట్లు గురించి చాలామందికి ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియా కానీ, కామెన్ మేన్ కు కానీ తెలీని విషయాలు చాలా వున్నాయి. రెండు రాస్ట్రాలలో పంచాయితీలు, మున్సిపాలిటీలు, సిటీలు, మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్లు వున్నాయి. ప్రాంతాల వారికీ టికెట్ల రేటు వుంటాయి. హైదరాబాద్ లోని మల్టీప్లెక్స్ లో టికెట్ రేటు, జిఎస్.టి. కలిపి 290 రూపాలుంటాయి. కానీ అదే మల్టీప్లెక్స్ మున్సిపాలిటీలలోకానీ, సిటీలోని జీవికె లోకానీ ఇంకా తక్కువ వుంటుంది.
ఇక టికెట్ల రేట్లు గురించి చాలామందికి ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియా కానీ, కామెన్ మేన్ కు కానీ తెలీని విషయాలు చాలా వున్నాయి. రెండు రాస్ట్రాలలో పంచాయితీలు, మున్సిపాలిటీలు, సిటీలు, మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్లు వున్నాయి. ప్రాంతాల వారికీ టికెట్ల రేటు వుంటాయి. హైదరాబాద్ లోని మల్టీప్లెక్స్ లో టికెట్ రేటు, జిఎస్.టి. కలిపి 290 రూపాలుంటాయి. కానీ అదే మల్టీప్లెక్స్ మున్సిపాలిటీలలోకానీ, సిటీలోని జీవికె లోకానీ ఇంకా తక్కువ వుంటుంది.
ఇలా పంచాయితీ, మున్సిపాలిటీలలో ఇంకా టికెట్ రేటు తగ్గుతుంది. అవేవీ అందరికీ తెలియవు. కేవలం సిటీలోని మల్టీ ప్లెక్స్ లో 300 రూపాయలకు అమ్ముతున్నారంటూ ఒకటే ట్రోల్ చేస్తూ విమర్శిస్తున్నారు.
బెంగుళూరులో కొన్ని చోట్ల మంచి కలెక్టన్లు వచ్చాయి. అదేమిటని మేం చూస్తే, అక్కడ టికెట్ రేటు మినిమం 1800 నుంచి ఆపై వుంది. అందుకే తెలుగు మీడియా కూడా కర్నాటలో కొద్దిరోజులు వుండి సినిమాలు చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. అప్పుడు హైదరాబాద్ లో టికెట్ రేటు చాలా చీప్ అంటూ మీరే అంటారని చలోక్తి విసిరారు.