లైఫ్ లో బిజీగా గడుపుతూ జ్ఞాపకాలు కోల్పోతున్నాం. అందుకే సమ్మర్ హాలిడేస్ వస్తుంది
సమ్మర్ హాలిడేస్ సినిమాకు పనిచేసిన పిల్లలు చాలా టాలెంటెడ్ గా ఉన్నారు, కాన్ఫిడెంట్ గా వేదిక మీద మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్లను చూస్తుంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ఆ వయసులో ఉన్నప్పుడు మాకు ఏదీ తెలిసేది కాదు.. అని హీరో కిరణ్ అబ్బవరం అన్నారు.
Allu Arvind, Kiran abbavaram, Dheeraj and team
ధీరజ్ మొగిలినేని నిర్మించిన "సమ్మర్ హాలిడేస్" ఈ నెల 6న "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తోంది. ఈ రోజు ప్రొడ్యూసర్ అల్లు అరవింద్, హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, డైరెక్టర్ బాబీ ముఖ్య అతిథులుగా ఈ చిత్ర ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్ లో నిర్వహించారు. దర్శకుడు శ్రీకర్ రూపొందించారు. మాస్టర్ రోహన్, మాస్టర్ అరుణ్, బేబి ఖుషి కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ మొగిలినేని మాట్లాడుతూ - ఇది పిల్లల సినిమా కాదు పెద్దల సినిమా. కథ విన్నప్పుడు నేను బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను. నా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్లు అందరూ కనెక్ట్ అవుతారని నమ్మాను. ఈ సినిమా చూస్తున్నంత సేపు మీ బాల్యం గుర్తుకు వస్తుంది. ఆ జ్ఞాపకాలు గుర్తుచేసుకుంటారు. థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చాక మీ చిన్ననాటి స్నేహితులకు ఫోన్స్ చేస్తారు. పిల్లలు నటించిన పెద్దల చిత్రమిది. పెద్దలకు బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇందాక రాహుల్ చెప్పినట్లు ఇందులో ఒక స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఉంది. అదే మన మెమొరస్. ఈ బిజీ లైఫ్ వల్ల మనం మర్చిపోతున్న చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేస్తుందీ మూవీ. నేను కొన్ని సినిమాలనే ఫ్యామిలీతో కలిసి చూస్తాను. మా సమ్మర్ హాలీడేస్ సినిమా మీ కుటుంబం అందరూ కలిసి చూసేలా ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక పాయింట్ నచ్చుతుంది. ఈ దీపావళికి సమ్మర్ హాలీడేస్ సినిమాతో మిమ్మల్ని ఎంటర్ టైన్ చేయబోతున్నాం. ఏ పెద్ద చిత్రానికీ తీసిపోని కంటెంట్ మా మూవీలో ఉంటుంది. రాయలసీమ బ్యాక్ డ్రాప్ లో కిరణ్ అబ్బవరంతో ఒక మూవీ ప్రొడ్యూస్ చేయాలని ఉంది. అన్నారు.
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం మాట్లాడుతూ - ఈ జనరేషన్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉన్నారు. మనమంతా లైఫ్ లో చాలా బిజీగా గడిపేస్తున్నాం. కానీ ఎంత డబ్బున్న వారైనా ఒక్క ఏడాది వ్యవసాయం చేస్తే మన లైఫ్ లో ఎంతో ప్రశాంతత వస్తుంది. ఈ సినిమా కంటెంట్ చూస్తున్నంత సేపు మనకు తెలియని ఎమోషన్స్ కనెక్ట్ చేస్తున్నారు అనిపించింది. ఈ సినిమా మనం మర్చిపోయిన జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసేలా ఉంది. ఈ సినిమా ద్వారా మనల్ని , మన అమ్మమ్మ ఊరికి తీసుకెళ్తారని నమ్ముతున్నాను. ఇది చిన్న సినిమా, పిల్లల సినిమా అని ఎక్కడా అనిపించట్లేదు. వాళ్ల ఎనర్జీ చూస్తుంటే సినిమాలో మనల్ని బాగా ఎంటర్ టైన్ చేస్తారనిపిస్తోంది. ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ అన్న నమ్మకం నిజం కావాలి. ఆయనకు ఈ సినిమా పెద్ద సక్సెస్ ఇవ్వాలి. ఈ దీపావళికి సమ్మర్ హాలీడేస్ సినిమాకు థియేటర్స్ కు వెళ్లండి. ప్రేక్షకులంతా చిన్న పిల్లలైపోయి సినిమాను ఎంజాయ్ చేస్తారు. అన్నారు.
జయసుధ మాట్లాడుతూ - ఈ పిల్లలు మాట్లాడే అందమైన మాటలు చూస్తుంటే మళ్లీ స్కూల్ కు వెళ్లాలనిపిస్తోంది. ఈ సినిమాలో అమ్మమ్మ పాత్రలో నటించాను. ఇది పిల్లల సినిమా కాదు ఇద్దరు చిన్న హీరోలు నటించిన సినిమా. పేరెంట్స్, అమ్మమ్మ, వేసవి సెలవులు...ఈ అంశాల చుట్టూ అల్లుకున్న కథ ఇది. 60's నా సమ్మర్ హాలీడేస్. అప్పుడైనా ఇప్పుడైనా వేసవి సెలవులు అందరికీ ఒక్కటే. అందరూ ఈ సినిమా చూడాలి. సింజిత్ పాటలు బాగున్నాయి. ధీరజ్ ఇలాంటి మంచి చిత్రాలు మరిన్ని చేయాలి. కొత్త దర్శకులకు, కొత్త టాలెంట్ ను ప్రోత్సహించాలి. పెద్ద ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా చిన్న చిత్రాలు నిర్మించాలి. సినిమా హిట్ అయ్యాక చిన్నా, పెద్దా అనేది ఉండదు. ప్రేక్షకులు మా సినిమా చూసి సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
ప్రొడ్యూసర్ అల్లు అరవింద్ మాట్లాడుతూ - ధీరజ్ నాతో పాటు సినిమాలు చేశాడు. ఈ సినిమా బాగా వచ్చిందని విన్నాను. సరిగ్గా లేని సీన్స్ మళ్లీ తీసుకోవడం గీతా ఆర్ట్స్ లో అలవాటు. అదే ధీరజ్ ఫాలో అయ్యాడు. డైరెక్టర్ శ్రీకర్ ఈ సినిమాను ఆకట్టుకునేలా తెరకెక్కించాడని విన్నాను. ఇలాంటి మంచి చిత్రాలను సపోర్ట్ చేసేందుకు హీరో కిరణ్ అబ్బవరం రావడం ప్రశంసనీయం. ఏదో చిన్న సినిమా అనుకోకుండా చాలా మంది దర్శకులు అతిథులుగా వచ్చి తమ బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చారు. ఈ సినిమాను మీరంతా థియేటర్స్ లో చూసి ఎంజాయ్ చేయబోతున్నారు. మంచి నోల్టాల్జిక్ ఫిలిం అనిపిస్తోంది. టీమ్ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతున్నా. అన్నారు.