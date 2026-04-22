బుధవారం, 22 ఏప్రియల్ 2026
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 22 ఏప్రియల్ 2026 (18:57 IST)

Teja Sajja: వాలా Ⅱ వంటివి తెలుగులో మరిన్ని కావాలి : హీరో తేజ సజ్జా

Teja Sajja, Savin SA, Sahu Garapati, Gopichand Malineni and others
కేరళ బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయాన్ని నమోదు చేసిన మలయాళ సంచలనం 'వాలా Ⅱ' ఇప్పుడు తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్ధమవుతోంది. సావిన్ SA దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో హషీర్ H, అలన్ బిన్ సిరాజ్, అజిన్ జాయ్,  వినాయక్ V వంటి యువ నటీనటులు ఆకట్టుకున్నారు.

సాహు గారపాటి తన 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్‌పై, విపిన్ దాస్, హారిస్ దేశం, P.B. అనిష్, ఆదర్శ్ నారాయణ్, ఐకాన్ స్టూడియోస్‌తో కలిసి నిర్మించిన ఈ చిత్రం మలయాళంలో ఇప్పటికే 200 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లతో భారీ బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది.  ‘వాలా 2’ తెలుగులో నెల 24న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. సూపర్ హీరో తేజసజ్జా, డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మలినేని ముఖ్య అతిధులుగా హాజరైన ఈ ఈవెంట్ గ్రాండ్ గా జరిగింది.
 
హీరో తేజసజ్జా మాట్లాడుతూ, కొన్ని మలయాళ సినిమాలు చూసినప్పుడు చాలా క్రేజీగా తీశారని అనిపిస్తుంది. తెలుగు ఆడియన్స్ ఇచ్చే ప్రేమ ఇంకెక్కడా దొరకదు. ఏ భాషతో సంబంధం లేకుండా వచ్చిన ప్రతి సినిమాను మన ప్రేక్షకులు ఎంకరేజ్ చేస్తారు. ఈ ఏడాది శంకర వరప్రసాద్ గారితో బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్‌బస్టర్ కొట్టారు. ఇప్పుడు ఈ సినిమా కూడా మలయాళంలో పెద్ద బ్లాక్‌బస్టర్ అయింది. ఆయన ఇలాంటి మంచి సినిమాలు మరెన్నో చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. మేము ప్రమోషన్స్ కోసం కేరళకు వెళ్లినప్పుడు అక్కడి ప్రేక్షకులు, మీడియా ఎంతో ఆత్మీయంగా స్వాగతించారు. ఈ సందర్భంగా వారికి కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
 
నిర్మాత సాహు గారపాటి మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమా క్లైమాక్స్ చూసినప్పుడు అందరూ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. డైరెక్టర్ అద్భుతంగా  తీశారు. మన తెలుగువారు ఇలాంటి సినిమాలను ఎంకరేజ్ చేస్తారని భావించి ఈ మూవీని డబ్బింగ్ చేసి తీసుకోస్తున్నాం. మాకు సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చిన తేజ సజ్జా గారు, గోపీచంద్ గారికి థాంక్స్. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సినిమాతో కనెక్ట్ అవుతారు.
 
డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మలినేని మాట్లాడుతూ,  తెలుగు ప్రేక్షకులు ఏ భాష సినిమా అయినా గుండెల్లో పెట్టుకుని చూస్తారు. ఎక్కడ టాలెంట్ ఉన్నా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. ‘వాలా 2’లో బ్రదర్ ఎమోషన్, ఫ్రెండ్‌షిప్ ఎమోషన్ చాలా బాగా ఉన్నాయి. ఈ సినిమా ఇక్కడ కూడా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ఏప్రిల్ 24న రిలీజ్ అవుతోంది, అందరికీ నచ్చుతుందని నమ్ముతున్నాను.
 
అలన్ మాట్లాడుతూ: ఇక్కడికి రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. తెలుగు సినిమాలంటే మాకు చాలా ఇష్టం. చాలా తెలుగు సినిమాలు చూశాను. అల్లు అర్జున్ గారి సినిమాలు, అలాగే ‘జెర్సీ’ నా ఫేవరెట్. ఏప్రిల్ 24న ‘వాలా 2’ మీ ముందుకు వస్తోంది. మలయాళంలో పెద్ద విజయం సాధించింది. తెలుగులో కూడా అదే రిపీట్ అవుతుందని నమ్ముతున్నాను.
 
హషీర్ మాట్లాడుతూ: వాలా 2’ మీ అందరికీ ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. ఏప్రిల్ 24న థియేటర్‌కు వెళ్లి చూడండి. కేరళలో ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అయింది. తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా ఆదరిస్తారని నమ్ముతున్నాము. మీ అందరి సపోర్ట్ కావాలి.
 
దేవరాజ్ మాట్లాడుతూ: అందరికీ నమస్కారం. తెలుగు ప్రేక్షకులు చాలా గొప్పవారు. మలయాళ సినిమాలను ఎంతో ఆదరిస్తారు. అలాగే మేము కూడా కేరళలో తెలుగు సినిమాలను సెలబ్రేట్ చేస్తాం. ‘వాలా 2’ కేరళలో పెద్ద విజయం సాధించింది. ఇది ఒక యూత్‌ఫుల్ స్టోరీ. ఫ్యామిలీతో కలిసి చూసే సినిమా. అందరూ ఈ సినిమాను ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీతో కలిసి చూడాలని కోరుకుంటున్నాను.
 
అజిన్ మాట్లాడుతూ: అందరికీ నమస్కారం. ‘వాలా 2’ చాలా మంచి సినిమా. కేరళలో మంచి విజయాన్ని సాధించింది. తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా ఈ సినిమాను ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను.
 
విపిన్ దాస్ మాట్లాడుతూ: అందరికీ నమస్కారం. నేను డైరెక్ట్ చేసిన ‘జయ జయ జయ జయ హే’ చిత్రాన్ని తెలుగు ప్రేక్షకులు కూడా చూసి ఆదరించారు. ‘వాలా 1’ కూడా మీకు నచ్చింది. ఈసారి ఇంకా పెద్దగా ప్లాన్ చేశాము. మలయాళంలో భారీ బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచిన ఈ సినిమాకి తెలుగు ప్రొడ్యూసర్‌ వుండటం ఆనందంగా ఉంది. సాహు గారు వరుస విజయాలు సాధిస్తున్నారు. ‘వాలా 2’ కూడా ఆ విజయ పరంపరను కొనసాగిస్తుందని నమ్ముతున్నాను.
 
డైరెక్టర్ సావిన్ SA మాట్లాడుతూ: అందరికీ నమస్కారం. చిన్నప్పటి నుంచి చాలా తెలుగు సినిమాలు చూశాను. అల్లు అర్జున్ గారి సినిమాలు నాకు చాలా ఇష్టం. తెలుగు సినిమాలు నాకు ఇన్స్పిరేషన్. మా టీమ్‌లో అందరూ తెలుగు సినిమాల అభిమానులే. ఈ వేడుకలో పాల్గొనడం ఆనందంగా ఉంది. తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా నచ్చుతుందని నమ్ముతున్నాను.
 
డైరెక్టర్ సాగర్ కె చంద్ర మాట్లాడుతూ,  ‘వాలా 1’ చూశాను, చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ‘వాలా 2’ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాను. ఈ సినిమా తెలుగులో కూడా మ్యాజిక్ చేస్తుందని నమ్ముతున్నాను. పెద్ద హిట్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను. మూవీ యూనిట్ అందరూ పాల్గొన్న ఈ వేడుక చాలా గ్రాండ్ గా జరిగింది.

కర్నాటక మంత్రి జి.పరమేశ్వర చిక్కుల్లో పడ్డారు. కబడ్డీ పోటీలకు హాజరైన ఆయన అక్కడ పందెం కాశారు. దీంతో ఆయనపై బెట్టింగ్ కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేయాలని కోర్టు ఆదేశించింది. ఈ పరిణామం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

కాల్పుల విరమణ పొడగిస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు చెప్పినప్పటికీ భారత ప్రభుత్వం మాత్రం బుధవారం నాడు మరో హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ఇరాన్ దేశంలో వుంటున్న భారతీయులు తక్షణమే ఆ దేశాన్ని వీడాలంటూ పేర్కొన్నది. సాధ్యమైనంత త్వరగా ఖాళీ చేసి వచ్చేయాలంటూ కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ ఇరాన్ లోని రాయబార కార్యాలయం ద్వారా స్పష్టం చేసింది. కానీ ఇరాన్ దేశంలోని ఇండియన్ ఎంబసీ సూచించిన మార్గాల ద్వారా రావాలనీ, సొంత మార్గాల ద్వారా వచ్చేయలనే ప్రయత్నం చేయవద్దని తెలిపింది. కాగా ఇప్పటికే ఇరాన్ నుండి 2,300 మందికి పైగా భారతీయులను సురక్షితంగా తరలించారు.

పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తపరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అమెరికా, ఇరాన్ దేశాలు పరస్పరం దాడులు చేస్తోంది. ముఖ్యంగా, ఇంధన రవాణాకు ప్రధాన మార్గంగా ఉన్న హర్మూజ్ జలసంధిలో ఉద్రిక్తపరిస్థితులు నెలకొంది. తాజాగా హర్మూజ్ జలసంధిలో కంటైనర్ నౌకపై ఇరాన్ కాల్పులు దాడి చేసింది. ఈ విషయాన్ని యూకే మారిటైమ్ ట్రేడ్ ఆపరేషన్స్ సెంటర్ వెల్లడించింది. ఈ దాడిలో కంటైనర్ నౌక్ దెబ్బతినట్టు తెలుస్తోంది.

ఓటమి అంచునవున్నవారు షరతులు విధించలేరని ఇరాన్ వ్యాఖ్యానించింది. అమెరికా - ఇరాన్ దేశాల మధ్య సాగుతున్న యుద్ధంలో భాగంగా, అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ కాల్పుల విరమణను పొడగించారు. దీనిపై ఇరాన్ వ్యంగ్యంగా కామెంట్స్ చేసింది. కాల్పుల విరమణను పొడగించడాన్ని ఇరాన్ వెక్కిరించింది. ఇది అర్థంలేని చర్యగా అభివర్ణించింది. పైగా, ఓడిపోయేవారు షరతులు పెట్టకూడదంటూ ఎద్దేవా చేసింది.

కర్నాటక రాష్ట్రంలోని కొడగు జిల్లాలో ఓ దారుణం జరిగింది. అమెరికాకు చెందిన ఓ మహిళ స్థానికంగా ఓ హోమ్‌స్టేలో ఉంటున్నారు. ఆమెపై హోమ్‌స్టే యజమాని, బీహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఓ వరస కార్మికుడు కలిసి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఆ మహిళకు మత్తుమందు ఇచ్చి ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టారు. తనకు జరిగిన అన్యాయంపై బాధితురాలు అమెరికా ఎంబసీకి సమాచారం అందించింది. ఎంబసీ నుంచి వచ్చిన ఈ మెయిల్ ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన స్థానిక పోలీసులు అత్యాచారానికి పాల్పడిన ఇద్దరు నిందతులు పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

వేసవికాలంలో శరీరం డీహైడ్రేషన్‌కి గురవుతుంటుంది. అందువల్ల శరీరానికి పుష్కలంగా నీరు అందించాల్సి వుంటుంది. వేసవి వడదెబ్బ తగలకుండా వుండాలంటే ఈ క్రింది 8 పండ్లను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవాలి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. కొబ్బరి నీళ్లలో ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు, మినరల్స్, పొటాషియం, ఫైబర్, కాల్షియం, మినరల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అందుకే కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచుకోవచ్చు. పుచ్చకాయంలో 92 శాతం నీరు వుంటుంది. కనుక వీటిని వేసవిలో తింటుంటే శరీరం హైడ్రేట్‌గా వుంటుంది. కీరదోసలో 95 శాతం వరకూ నీరు వుంటుంది కనుక వేసవిలో శరీరంలో నీటి శాతాన్ని తగ్గకుండా చూస్తాయి.

ఖాళీ కడుపుతో ఉదయాన్నే తినే ఆహారం శరీరానికి తక్షణ శక్తినిచ్చి రోజంతా చలాకీగా వుండేట్లు చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఖాళీ కడుపుతో తినే ఆహారం తేలికగా జీర్ణమవదగినదిగా వుండాలి. అలాంటి ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం పిండుకుని తాగితే అది గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. నానబెట్టిన బాదం కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో, జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. ఓట్స్ తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గడం, గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. స్ట్రాబెర్రీలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్స్, ఫైటోకెమికల్స్ పుష్కలంగా ఉండటం చేత, కీళ్ళనొప్పులను నివారిస్తుంది.

పసుపు పాలు... గోల్డెన్ మిల్క్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. ఈ పాలు తాగుతుంటే కొన్ని వ్యాధుల నుండి రక్షణ పొందవచ్చు. పసుపు పాలు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు పాలు తాగుతుంటే వాపు, కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచి జ్ఞాపకశక్తిని పెంపొదిస్తుంది. గుండె జబ్బుల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది. పసుపు పాలు తాగుతుంటే బ్లడ్ షుగర్ స్థాయి అదుపులో వుంచుకోవచ్చు. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని రాకుండా అడ్డుకునే అవకాశం వుంటుంది. గోల్డెన్ మిల్క్ తాగుతుంటే ఇది జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. పసుపు పాలు తాగేవారిలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.

ఈరోజుల్లో గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఈ సమస్యలతో ప్రాణాలు పోతున్నవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. గుండెపోటుతో ఇటీవల మరణిస్తున్నవారు ఎక్కువవుతున్నారు. కనుక గుండె ఆరోగ్యం కోసం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. ఆరోగ్యకరమైన సమతుల ఆహారం తీసుకోవాలి. పల

మూలికల రాజు అశ్వగంధ ఆకుల వినియోగంపై కేంద్రం నిషేధంకేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మూలికల రాజుగా పేరుగడించిన అశ్వగంధ ఆకుల వినియోగంపై నిషేధం విధించింది. ఆహార ఉత్పత్తులు, హెల్త్ సప్లిమెంట్స్‌లో అశ్వగంధ ఆకులను వాడటంపై పూర్తిస్థాయిలో నిషేధం విధించింది. ఆరోగ్య భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా కేవలం అశ్వగంధ వేర్లు, వాటి నుంచి తీసిన రసాన్ని మాత్రమే వాడాలని స్పష్టం చేసింది.
