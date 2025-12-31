బుధవారం, 31 డిశెంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 31 డిశెంబరు 2025 (16:13 IST)

Suresh Babu: ఆడియెన్స్ కు తగ్గ కంటెంట్‌ ఇస్తున్నామా? లేదా? అన్నది చూడాలి : సురేష్ బాబు

Suresh Babu, KL Damodar Prasad, and others
కేఎల్ దామోదర్ ప్రసాద్ సమర్పణలో HVR ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద పోతుల హేమ వెంకటేశ్వరరావు నిర్మించిన చిత్రం ‘ఈషా’. ఈ చిత్రంలో త్రిగుణ్, హెబ్బా పటేల్, అఖిల్ రాజ్, సిరి హన్మంత్, పృథ్వీరాజ్ తదితరులు కీలక పాత్రల్ని పోషించారు. ఈ సినిమాని బన్నీ వాస్, వంశీ నందిపాటి సంయుక్తంగా డిసెంబర్ 25న రిలీజ్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ థియేటర్లో సక్సెస్ ఫుల్‌గా దూసుకుపోతోంది.

ఈ క్రమంలో సురేష్ బాబు మాట్లాడుతూ.. ‘మా దాముని ఫిల్మ్ ఛాంబర్ పనులు చూసుకోమని ఇటు సైడ్ పంపించాం. ఆ బాధ్యతలన్నీ కూడా దాము ఎంతో సమర్థవంతంగా చూసుకుంటున్నారు. మళ్లీ ఇలా ఆయన ‘ఈషా’ ఆడియెన్స్ ముందుకు రావడం ఆనందంగా ఉంది. ఆడియెన్స్ ముందుకు తీసుకు వచ్చి హిట్ చేసిన బన్నీ వాస్, నంది వంశిపాటికి కంగ్రాట్స్. నిజాయితీతో సినిమా తీస్తే హిట్ చేస్తామని ఆడియెన్స్ మరోసారి నిరూపించారు. చిన్నసినిమా, పెద్ద సినిమా అనేది ఉండదు. కంటెంట్ బాగుంటే సినిమా ఆడుతుంది. కంటెంట్ ఉన్న చిత్రాల్నే ఆడియెన్స్ చూస్తారు. ఆడియెన్స్ పెట్టే డబ్బులు, వెచ్చించే సమయానికి తగ్గ కంటెంట్‌ను మనం ఇస్తున్నామా? లేదా? అన్నది చూసుకోవాలి. ఎవరో మీ కథను రిజెక్ట్ చేశారని నిరుత్సాహ పడొద్దు.. సరైన టైంకి అన్నీ జరుగుతాయి. పాజిటివ్‌గా ఉండండి. అంతా మంచే జరుగుతుంది. దాముకి హిట్ రావడం ఆనందంగా ఉంది’ అని అన్నారు.
 
కెఎల్ దామోదర్ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ .. ‘బన్నీ వాస్, వంశీలకు దిష్టి తీయాలి. పిలిచిన వెంటనే వచ్చిన నా స్నేహితులు సురేష్, అశోక్‌లకు థాంక్స్. అల్లు అరవింద్ గారు ఇచ్చే ప్రోత్సాహాన్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. ఈ ఏడాదిలో చిన్న చిత్రాలుగా వచ్చి హిట్టు కొట్టిన వారిని పిలవాలని అనుకున్నాను. అసలు సినిమాల్లో చిన్నా, పెద్ద అన్నది లేదు. ఏది ఆడితే అది పెద్ద సినిమా. ఆడకపోతే చిన్న చిత్రం. ‘ఈషా’ జర్నీ చాలా పెద్దది. ఈ ప్రయాణంలో శ్రీనివాస్ చాలా కష్టపడ్డాడు. గత 15 ఏళ్లుగా అతడి జర్నీని నేను చూస్తున్నాను. శ్రీను తనని తాను నిరూపించుకున్నాడు. ఇక నుంచి శ్రీను వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే పరిస్థితి రాకూడదు. సహనంతో ఉంటే ప్రతీ ఒక్కరికీ విజయం దక్కుతుంది’ అని అన్నారు.
 
బన్నీ వాస్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘ఈషా’ మూవీతో మా దాము గారికి మంచి విజయం దక్కడం ఆనందంగా ఉంది. గత ఆరేళ్లుగా ఇండస్ట్రీలోని ఎన్నో సమస్యల్ని ఆయన పరిష్కరించారు. ఇప్పుడు ఆయనకు ఇలాంటి సక్సెస్ రావడం సంతోషంగా ఉంది. ఇకపై ఆయన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ స్టార్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. ‘అలా మొదలైంది’ లాంటి ఎన్నో క్లాసిక్ చిత్రాల్ని తీయాలని ఆశిస్తున్నాను. ఆయన అభిరుచి ఉన్న నిర్మాత. మా డైరెక్టర్ శ్రీను చాలా ఎమోషనల్ అయ్యారు. అన్ని చిత్రాలు అందరికీ నచ్చవు. ఈ మూవీ ఆడియెన్స్‌కి కనెక్ట్ కాకపోతే ఐదు రోజుల్లో ఆరు కోట్ల గ్రాస్ వచ్చేవి కావు. శ్రీను గారు డైరెక్టర్‌గా సక్సెస్ అయ్యారు. సినిమా నచ్చకపోతే రివ్యూల్లో కాస్త చూసి పదజాలాన్ని వాడాలని కోరుకుంటున్నాను. నచ్చకపోతే నచ్చలేదని గౌరవంగా చెప్పండి. మీరు చేసే కామెంట్లతో దర్శకులు చాలా బాధపడారు. మీరు చేసే కామెంట్ కేవలం కామెంట్ కాదు.. అది డైరెక్టర్ జీవితం అవుతుంది. ఇప్పుడున్న టైంలో సినిమాని వినూత్నంగా ప్రమోట్ చేయాలి. ఈ ప్రయాణంలో మాకు సపోర్ట్ చేసిన మీడియా వారికి థాంక్స్’ అని అన్నారు.
 
వంశీ నందిపాటి మాట్లాడుతూ.. ‘‘ఈషా’ ఎన్నో మాటల్ని, ఒడిదుడుకుల్ని దాటుకుని ఇంత వరకు వచ్చింది. అందుకే సక్సెస్ బియాండ్ నాయిస్ అని పెట్టాం. శ్రీనివాస్ గారి ‘కథ’ మూవీని అందరూ చూసే ఉంటారు. ఇక ఇప్పుడు ‘ఈషా’తో విజయం సాధించారు. దాము గారి వల్లే ఈ సినిమా మా వరకు వచ్చింది. సక్సెస్‌ను సెలెబ్రేట్ చేసుకోవడంలో ఓ కిక్కు ఉంటుంది. ఆ కిక్కుని నాకు ఇస్తూనే ఉన్న ఆడియెన్స్‌కి థాంక్స్. ఆడియెన్స్ సపోర్ట్ చేయడం వల్లే ‘ఈషా’ వంటి చిత్రాలు విజయాన్ని సాధిస్తుంటాయి’ అని అన్నారు.
 
నటుడు, నిర్మాత అశోక్ కుమార్ మాట్లాడుతూ .. ‘నేను సినిమాలు చూడటం చాలా వరకు తగ్గించేశాను. కానీ ఇక్కడ మాట్లాడిన వారి మాటలన్నీ వింటే నా తొలి రోజులు గుర్తుకు వచ్చాయి. వెంకటేష్ గారితో నేను తీసిన ‘రక్త తిలకం’ సంక్రాంతి పోటీలో రిలీజ్ చేసి రిస్క్ తీసుకున్నాం. యంగ్ ఏజ్‌లో ఉన్నప్పుడు భయపడాల్సిన పని లేదు. బన్నీ వాస్ పేరు పడితే సినిమాకి ఓ గ్లామర్ వస్తుంది. మా కాలంలో ఇప్పటిలా సోషల్ మీడియా, నెగెటివిటీ అనేది లేదు. పాజిటివ్‌గా ముందుకు వెళ్తే కాస్త స్లోగా అయినా సరే సక్సెస్ కచ్చితంగా వస్తుంది’ అని అన్నారు.
 
దర్శకుడు శ్రీనివాస్ మన్నె మాట్లాడుతూ .. ‘‘ఈషా’ విజయోత్సవ వేడుకకు వచ్చిన సురేష్ బాబు గారికి, అశోక్ గారికి థాంక్స్. మా సినిమా బాగుందని ఆడియెన్స్ చెబుతున్నా కూడా ఎక్కడో ఫుల్ నెగెటివ్ ఎనర్జీ మా చుట్టూ తిరిగింది. ప్రేక్షకులు మా చిత్రాన్ని చూసి బాగుందని చెప్పారు. కానీ బుక్ మై షోలో చూస్తుంటే మాత్రం ఫుల్ నెగెటివిటీ. ఆ టైంలో నాకు చనిపోవాలని అనిపించింది. కానీ చివరకు ఈ మూవీ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయింది. ఆడియెన్స్‌కి నచ్చేలా సినిమాని తీయాలా? క్రిటిక్స్‌కి నచ్చినట్టు తీయాలా? అనే ఆలోచన వచ్చింది. అన్ని అడ్డంకుల్ని దాటుకుని ప్రస్తుతం ఇక్కడ వరకు వచ్చాం. నాకు ఈ ప్రయాణంలో అండగా నిలిచిన దాము గారికి థాంక్స్. సినిమా నచ్చకపోతే నచ్చలేదని చెప్పండి. కానీ వెంటాడి, వేటాడినట్టుగా మాత్రం చేయకండి. మా వైపు నుంచి కూడా కాస్త ఆలోచించండి. మీ రాతలతో మా బతుకుల్ని నాశనం చేయకండి. తప్పుల్ని ఎత్తి చూపండి. మేం కచ్చితంగా మార్చుకుంటాం. సోషల్ మీడియాలో నెగెటివిటీని కట్టడి చేయండని కోరుతున్నామ’ అని అన్నారు.
 
నిర్మాత హేమ వెంకటేశ్వర రావు మాట్లాడుతూ .. ‘‘ఈషా’ సక్సెస్ మీట్‌కి సురేష్ బాబు గారు రావడం ఆనందంగా ఉంది. మా దాము గారు, బన్నీ వాస్ గారు, వంశీ గారి వల్లే జనాల వరకు రీచ్ అయింది. మా చిత్రానికి మొదట్లో నెగెటివిటీ వచ్చింది. అలాంటి నెగెటివిటీల్లోనూ జనాలు థియేటర్‌కు వెళ్లారు. ఇప్పటికీ చాలా చోట్ల హౌస్ ఫుల్స్ పడుతున్నాయి. నిజంగానే సినిమా బాగా లేకపోతే రెండో రోజే థియేటర్ల నుంచి ఖాళీ అవుతోంది. మేం రివ్యూలని కూడా అంగీకరిస్తాం. కానీ సినిమాని మాత్రం చంపకండి. మా ‘ఈషా’ మూవీని చూసి నచ్చితే, బాగుంటే పాజిటివ్‌గా చెప్పండి. సినిమాని బతికించండి’ అని అన్నారు.
 
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆర్ఆర్ ధృవన్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘జెన్యూన్‌గా ఓ కొత్త ప్రయత్నం చేస్తే హిట్ ఇస్తామని ‘ఈషా’తో ఆడియెన్స్ మరోసారి నిరూపించారు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌గా ఇది నాకు ఫస్ట్ థియేట్రికల్ హిట్. ఈ మూవీలో ఛాన్స్ ఇచ్చిన శ్రీనివాస్ గారికి థాంక్స్. ఈ సినిమాని ఆడియెన్స్‌ వరకు తీసుకెళ్లిన బన్నీ వాస్ గారికి, వంశీ గారికి థాంక్స్’ అని అన్నారు.
 
నటుడు అఖిల్ రాజ్ మాట్లాడుతూ .. ‘కొత్త నటుడికి ఇలా వరుసగా విజయాలు దక్కడం అంత సులభం కాదు. ‘రాజు వెడ్స్ రాంబాయి’ని పెద్ద హిట్ చేశారు. మళ్లీ వెంటనే ‘ఈషా’ని హిట్ చేశారు. మాకు మొదట్లో నెగెటివ్ రివ్యూలు వచ్చాయి. కానీ చివరకు సినిమానే మాట్లాడుతుంది. నన్ను సపోర్ట్ చేసిన దాము గారికి, శ్రీనివాస్ గారికి థాంక్స్. ఈ ప్రయాణంలో నాకు తోడుగా నిలిచిన తోటి ఆర్టిస్టులకు థాంక్స్’ అని అన్నారు.
 
*నటి సిరి మాట్లాడుతూ* .. ‘దాము గారు, బన్నీ వాస్ గారు, వంశీ గారు లేకపోతే ఈ రోజు ఈ‘ఈషా’ ఇంత పెద్ద విజయాన్ని సాధించేది కాదు. ఈ మూవీ సక్సెస్ క్రెడిట్ అంతా దర్శకుడు శ్రీనివాస్ గారిదే. నాకు ఈ ప్రయాణంలో సపోర్ట్ చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్’ అని అన్నారు.
 
నటి ఉషా శ్రీ మాట్లాడుతూ .. ‘‘ఈషా’ చిత్రంలో పుణ్యవతి అనే పాత్రను పోషించాను. ఈ మూవీ ఇంత పెద్ద సక్సెస్ అవ్వడంతో నాకెంతో హ్యాపీగా ఉంది. ఈ మూవీతో నా జీవితంలో కొత్త ప్రయాణం ప్రారంభమైనట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఈ ప్రయాణంలో తోడుగా నిలిచిన దాము గారికి, వంశీ గారికి, బన్నీ వాస్, వెంకట్ గారికి థాంక్స్’ అని అన్నారు.
 
ఈ విజయోత్సవ వేడుకలో‘కోర్ట్’ డైరెక్టర్ రామ్ జగదీష్, రచయిత లక్ష్మీ భూపాల, కళ్యాణీ మాలిక్, నిర్మాత బెక్కెం వేణుగోపాల్, తెలుగు టైటాన్ సీఈవో త్రినాథ్ రెడ్డి, నటుడు హర్షిత్, డైరెక్టర్ యదు వంశీ వంటి వారు అతిథులుగా విచ్చేసి సందడి చేశారు. 

కదులుతున్న వ్యానులో మహిళపై ఇద్దరు వ్యక్తులు సామూహిక అత్యాచారంఫరీదాబాద్‌లో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకున్నది. కదులుతున్న మినీవ్యాన్‌లో 28 ఏళ్ల వివాహితపై రెండు గంటలకు పైగా సామూహిక అత్యాచారం చేసారు ఇద్దరు కామాంధులు. అనంతరం ఆమెను రోడ్డుపై పడేసి వెళ్లిపోయారు. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. సోమవారం అర్థరాత్రి దాటాక ఈ సంఘటన జరిగింది. తల్లితో గొడవపడి తన సోదరి ఇంటికి వెళ్లేందుకు సదరు వివాహిత రాత్రిపూట వాహనం కోసం ఎదురుచూస్తోంది. ఇంతలో ఆమె దగ్గరకు ఓ వ్యాన్ వచ్చి ఆగింది. అందులో వున్న ఇద్దరు యువకులు ఆమెను ఇంటి వద్ద దింపుతామని నమ్మించి వాహనంలోకి ఎక్కించుకున్నారు.

అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న అన్వేష్‌ను అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టాలి: కరాటే కల్యాణివిదేశాల్లో కూర్చుని భారతీయులను కించపరిచే అన్వేష్ అనే యూట్యూబర్ ను అరెస్ట్ చేయాలంటూ నటి కరాటే కల్యాణి అన్నారు. ఆమె ఓ వీడియో ద్వారా మాట్లాడుతూ... ఉదయం నుంచి కష్టపడి ఇన్ని పేపర్లలో అతడు మాట్లాడిన మాటలు, వాటిపై కంప్లైంట్ ఇచ్చాను. విదేశాల్లో కూర్చుని భారతీయులను అవమానించే ఓ వెధవ. గోమాతను, కుక్కల్ని భారతదేశంలో అత్యాచారం చేస్తున్నారంటున్నాడు. 2.5 మిలియన్ సబ్ స్క్రైబర్స్ ఇచ్చే డబ్బు మదంతో మాట్లాడుతున్నాడు. అతడి మాటలను చూసినవారు అన్ సబ్ స్క్రైబ్ చేయండి. తెలుగువాళ్లు అందరూ కలిసి అంత డబ్బులు ఇస్తుంటే డబ్బులు వస్తున్నాయన్న అహంకారంతో మాట్లాడుతున్నాడు.

భారత్ -పాకిస్థాన్ కాల్పుల విరమణ వెనుక ఎవరి జోక్యం లేదు : భారత్భారత్, పాకిస్థాన్ దేశాల మధ్య కాల్పుల విరమణకు తాము మధ్యవర్తిత్వం వహించామంటూ చైనా చేసిన వ్యాఖ్యలను భారత విదేశాంగ శాఖ ఖండించింది. కాల్పుల విరమణలో మూడో దేశం మధ్యవర్తిత్వం లేదని స్పష్టం చేసింది. రెండు దేశాల సైనిక డీజీఎంపోలు చర్చలు జరిపి తీసుకున్న నిర్ణయమని, ఇందులో మూడో పక్షం పాత్ర రవ్వంత కూడా లేదని స్పష్టం చేసింది.

ఎంత ఖర్చయినా ఫర్వాలేదు, రైతు పుస్తకాల నుంచి జగన్ ఫోటోను తీసేయండి: సీఎం చంద్రబాబుకూటమి అధికారంలోకి రావడానికి కీలకమైన అంశాల్లో ఒకటి ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ మరియు రైతు పట్టాదారు పాసుపుస్తకం. ల్యాండ్ టైటిలింగ్ చట్టంలోని లొసుగులతో మీ భూమి కాజేసేందుకు జగన్ ఎత్తులు వేస్తున్నారంటూ ఎన్నికల సమయంలో చంద్రబాబు నాయుడు ప్రజల్లోకి తీసుకుని వెళ్లారు. అంతేకాదు... పాసుపుస్తకంపై ప్రభుత్వ రాజముద్ర కానీ లేదంటే హక్కుదారుడి ఫోటో వుండాలి కానీ ఆ పుస్తకంపైన జగన్ ఫోటో ఎందుకు వేసాడు? ఆ ఆస్తి ఏమైనా అతడి సొత్తా అంటూ అప్పట్లో ప్రచారం చేసారు.

ముందు వెళుతున్న వాహనాన్ని ఢీకొన్న బొలెరో వ్యాను... డ్రైవర్ సజీవదహనంఅమరావతి - నంద్యాల జాతీయ రహదారిపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. ప్రకాశం జిల్లా రాచర్ల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో బుధవారం తెల్లవారుజామున ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఇందులో బొలెరో వాహనంలోని డ్రైవర్ మంటల్లో కాలిబూడిదైపోయాడు. పోలీసుల కథనం మేరకు....

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే తులసి టీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలుతులసి టీ. తులసి అనగానే ఎన్నో వ్యాధులకు సంజీవిని అనే పేరు గుర్తుకు వస్తుంది. తులసి టీ తాగితే సూర్యకిరణాలు, రేడియేషన్ థెరపీ మరియు ఇతర రేడియేషన్ మూలాల నుండి సెల్ మరియు కణజాల నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. తులసి టీతో కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది, దీర్ఘాయువుకు దోహదపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును తగ్గించడం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. ఒత్తిడి ప్రతికూల శారీరక- మానసిక ప్రభావాలను తగ్గిస్తుంది. ఆక్సిజన్‌ను ఉపయోగించడంలో శరీర సామర్థ్యాన్ని పెంచి బలాన్నిస్తుంది. శ్వాసకోశ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. జీర్ణక్రియ, జీర్ణశయాంతర సమస్యల నుంచి బయటపడవేస్తుంది. క్యాన్సర్, అకాల వృద్ధాప్యానికి దోహదం చేసే ప్రమాదకరమైన జీవరసాయనాలను తటస్థీకరిస్తుంది.

కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రెండ్స్ రిపోర్ట్ 2025లో కీలక విషయాలు1. పెరుగుతున్న ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చుల మధ్య బీమా చేయబడిన సభ్యులలో 27 శాతం కంటే ఎక్కువ పెరుగుదలను చూస్తే పెరుగుతున్న అవగాహనను ప్రతిబింబిస్తుంది. 2. డెంగ్యూ, మలేరియా, కామన్ ఫ్లూ వంటి అనారోగ్యాలు, శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వంటి జీవనశైలి సంబంధిత వ్యాధులు, క్యాన్సర్, ఆర్థరైటిస్ భారతీయులలో పెరుగుతున్నాయి. 3. గుండె మరియు క్యాన్సర్‌కు అధిక-విలువ క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్న వైద్య సంక్లిష్టతను నొక్కి చెబుతున్నాయి. 4. వినియోగదారులు సౌకర్యవంతముగా ఆన్‌లైన్ అనుభవాలను స్వీకరించడంతో డిజిటల్ పునరుద్ధరణలు, యాప్-నేతృత్వంలోని సేవలు పెరుగుతున్నాయి.

పనిలో ఉన్నప్పుడు మైగ్రేన్: మనస్సును ప్రశాంతంగా, రోజును సజావుగా తీసుకెళ్లే మార్గాలుమైగ్రేన్‌తో బాధపడేవారికి పనిదినాన్ని కోల్పోవడం లేదా అనారోగ్య సెలవు తీసుకోవడం సాధారణ అనుభవమే. అయితే, ఇది ఉత్పాదకత తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలలో ఒకటిగా మారుతుందనే విషయం చాలామందికి తెలియదు. ముఖ్యంగా 20 నుంచి 50 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల నిపుణుల్లో, అంటే పని చేసే జనాభాలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. క్రమరహితంగా షెడ్యూల్ అయ్యే పనులు లేదా సమావేశాలు, అధిక స్క్రీన్ వినియోగం, దీర్ఘకాలం పాటు తప్పైన భంగిమలో కూర్చోవడం, అలాగే నిరంతర ఒత్తిడి లేదా బర్నౌట్‌కు దగ్గరైన భావన వంటి అనేక కారణాలు మైగ్రేన్‌ను ప్రేరేపిస్తున్నాయి. ఈ సవాళ్లను గుర్తించి పరిష్కరించడం అత్యవసరం.

శరీరంలోని ఎర్ర రక్తకణాల వృద్ధికి పిస్తా పప్పుపిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.

రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే?రాత్రిపూట పాలతో ఉడకబెట్టిన అంజీర పండ్లను తింటే శరీరానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. పాలతో అంజీరను తీసుకుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అంజీర పండ్లను పాలతో కలిపి తీసుకుంటే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి, హృదయ స్పందనను నియంత్రిస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మినరల్స్ అత్తి పండ్లలో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. అంజీర పాలు తీసుకుంటే చర్మం ఆరోగ్యంగా, తేమగా ఉంటుంది. అంజీర పాలు శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి. రాత్రిపూట పాలతో అంజీర పండ్లను తీసుకుంటే మలబద్ధకం నయమవుతుంది.
