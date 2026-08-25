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Written By దేవీ దేవీ
Published By దేవీ
Last Updated : Tuesday, 25 August 2026 (17:35 IST)

Thammareddy Bharadwaja :పెళ్లి చేసి చూడు అంటారు. అలా కొత్త సినిమా మేకింగ్ లో ఇబ్బందులు దాటాం

Veera Shanker, Challa Sreenivas, VN Adhithya, Thammareddy Bharadwaja, N Shankar, Azhar
Written By: దేవీ
Published By: దేవీ
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (17:35 IST)
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Veera Shanker, Challa Sreenivas, VN Adhithya, Thammareddy Bharadwaja, N Shankar, Azhar
వంద మంది న్యూ టాలెంట్ టాలీవుడ్ కు పరిచయం చేసిన చిత్రమే కొత్త సినిమా. సురేశ్, రాకేష్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అజర్ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ తో పాటు డైలాగ్స్, ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మహమ్మద్ వాసిమ్ అక్రమ్, సాగి సుధీర్ రావు, యడండ్ల సతీష్ యాదవ్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. త్వరలో ఈ సినిమా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. సోమవారం సాయంత్రం హైదరాబాద్ లో ఈ సినిమా 'వై ఇన్ హైదరాబాద్ వై నాట్ ఇన్ అవర్ ప్లేస్' ఈవెంట్ పలువురు దర్శక నిర్మాతలు అతిథులుగా ఘనంగా నిర్వహించారు.
 
డైరెక్టర్ అజర్ మాట్లాడుతూ - కొత్త వాళ్లం ఎవరూ సపోర్ట్ చేయరు అనుకున్నాం. కానీ మా సినిమాను ఇంతగా సపోర్ట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికీ థ్యాంక్స్. ఈ రోజు మా ఈవెంట్ కు పిలవగానే వచ్చిన అతిథులందరికీ కృతజ్ఞతలు. సినిమా అనేది ప్రపంచంలో బలమైన మాధ్యమం. ఇలాంటి ప్రభావవంతమైన సినిమాను నేను కూడా రూపొందించాలనే ప్రయత్నం ఈ చిత్రంతో మొదలుపెట్టాను. రోజూ ఏదో ఒక పని పూర్తి చేశాననే సంతృప్తితోనే ఉండేవాడిని. నా కథతో వేరే ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గరకు వెళ్లకుండా నేనే ప్రొడ్యూస్ చేయాలని అనుకున్నాను. నేను కొత్త, నాతో పాటు కొత్త వాళ్లకు అవకాశాలు ఇస్తామంటే ఎవరూ నమ్మలేదు. కానీ మా ఊరిలోనే ఆడిషన్స్ చేసి టాలెంట్ ఉన్నవారిని తీసుకున్నాం. ఇల్లు కట్టి చూడు, పెళ్లి చేసి చూడు అంటారు. అలా ఈ సినిమా మేకింగ్ ప్రయాణంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు దాటుకుంటూ ఇక్కడిదాకా వచ్చాం. త్వరలోనే మీ ముందుకు థియేట్రికల్ రిలీజ్ ద్వారా రాబోతున్నాం. మీ సపోర్ట్ ఇలాగే ఉండాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
 
దర్శక నిర్మాత తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ మాట్లాడుతూ, ఇక్కడ సినిమా మేకింగ్ అంటే ఖర్చు, ఆర్టిస్టులు కూడా ఈజీగా దొరకరు. అందుకే అజర్ తన ఊరికి వెళ్లి, అక్కడే టాలెంట్ ఉన్న వారిని చూసుకుని, వారికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, అక్కడే సినిమా రూపొందించాడు. ఖచ్చితంగా ఒక అద్భుతమైన సినిమా చేసి ఉంటాడని నమ్ముతున్నాను. ఆయనకు ఈ సినిమా మంచి పేరు తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
 
ఎన్ శంకర్ మాట్లాడుతూ - ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక టాలెంట్ ఉంటుంది. అజర్ తనలో ఉన్న ప్రతిభను ప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించాడు. కొత్త సినిమా నిజంగానే కొత్తగా ఉండి ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకోవాలని కోరుకుంటున్నా. అన్నారు.
 
డైరెక్టర్ వీరశంకర్ మాట్లాడుతూ - మనకు ఎవరో అవకాశం ఇవ్వలేదని బాధపడుతూ, ఎవరో మనల్ని తొక్కేశారని నిందించడం తప్పు. అలాంటి వాళ్లు అజర్ ను స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలి. ఎవర్నీ నిందించకుండా తనకున్న పరిమితుల్లో ఒక మంచి ప్రయత్నం చేసి సినిమా రూపొందించాడు. అప్పట్లో హృదయకాలేయంతో సాయి రాజేశ్ ఎలా ప్రయత్నించాడు. ఇప్పుడు అజర్ కూడా కొత్త సినిమా అలాగే  చేశాడని అనిపిస్తోంది.అన్నారు. 
 
డైరెక్టర్ వీఎన్ ఆదిత్య మాట్లాడుతూ - దర్శకులకు కాన్ఫిడెన్స్ ఊపిరి లాంటిది. నా కథలో హీరో ఒక భాగం అనే నమ్మే ఆత్మవిశ్వాసం వారిలో ఉండాలి. నేను నా కెరీర్ లో అలాంటి కాన్ఫిడెన్స్ తోనే కొనసాగాను. దర్శకుడు అజర్ లో కూడా అలాంటి ఆత్మవిశ్వాసమే కనిపిస్తోంది. కొత్త సినిమా కంటెంట్ క్రియేటివ్ గా ఇన్నోవేటివ్ గా ఉంది. ఈ చిత్రంతో అజర్ డైరెక్టర్ గా సక్సెస్ కావాలి. ఈ చిత్రంలో నటించిన కొత్త నటీనటులు అందరికీ మంచి పేరు రావాలి. అన్నారు.
 
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పెద్దపల్లి రోహిత్ మాట్లాడుతూ - మా కొత్త సినిమాను సపోర్ట్ చేసేందుకు ఈ ఈవెంట్ కు వచ్చిన పెద్దలందరికీ థ్యాంక్స్. ఈ చిత్రంలో మంచి మ్యూజిక్ చేసే అవకాశం కలిగింది. అందుకు మా అజర్ గారికి థ్యాంక్స్ చెబుతున్నా. ఈ సినిమా మ్యూజికల్ గా ప్రతి ఒక్కరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. అన్నారు.
 
నటుడు రాకేష్ మాట్లాడుతూ - నేను మా సినిమా కోసం లీవ్ పెట్టి ఇక్కడికి వచ్చాను. ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యే వరకు మా మేనేజర్, ఇతర ఆఫీసర్స్ సహకారం అందిస్తారని కోరుకుంటున్నా. అందరం కొత్త వాళ్లం కలిసి కొత్త సినిమా చేశాం. మేము ఇక్కడ నిలదొక్కుకోవాలంటే మీ అందరి సపోర్ట్ కావాలి. అన్నారు.
 
నటుడు సురేష్ మాట్లాడుతూ - ఒక సినిమాలో నేను మెయిన్ రోల్ చేశానని చెప్పుకునే రోజు వస్తుందని కలలో కూడా అనుకోలేదు. అజర్ నాకు అలాంటి అవకాశం కల్పించారు. సినిమా తీయడం ఈజీ అని అనుకోవద్దు. అది చేసే వారికే తెలుస్తుంది. ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని సినిమా కంప్లీట్ చేశారు అజర్. మీలాంటి పెద్ద వాళ్లు అండగా నిలబడితే మాలాంటి కొత్త వాళ్లం గుర్తింపు తెచ్చుకుంటాం. అన్నారు.
 
క్రిటిక్ చల్లా శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ - ఈ సినిమా పోస్టర్ చూసినప్పుడు మధుర శ్రీధర్ గారికి కాల్ చేసి ఈ అజర్ అనే అబ్బాయి ఎవరు పోస్టర్ చాలా బాగుంది అని అడిగాను. ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ సినిమా అనేది అందరికీ ఇష్టమైన జానర్ గా మారింది. అలాంటి సహజమైన చిత్రాన్ని అజర్ రూపొందించాడని నమ్ముతున్నాను. అన్నారు.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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జోగి రమేష్ కుటుంబం వాస్తవాలు దాచి మోసం చేసింది.. కోడలు మేఘన (video)

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పిన్ని పిన్నీ అంటూ తరచూ ఇంటికి వచ్చి ఆమెతోనే వివాహేతర సంబంధం, భర్త చూసేసరికి...యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్ మండలం అంకిరెడ్డిగూడెం గ్రామంలో దారుణ ఘటన జరిగింది. కొడుకు వరసయ్యే యువకుడితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్న వివాహిత తన భర్తను హత్య చేయించింది. పోలీసులు వెల్లడించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. అంకిరెడ్డిగూడెం గ్రామంలో రాపోలు దానయ్య, శారద దంపతులు తమ ముగ్గురు పిల్లలతో కలిసి నివాసం వుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో దానయ్య సోదరడు కొడుకైన 19 ఏళ్ల శివ తరచూ వారి ఇంటికి వస్తున్నాడు. పిన్నిపిన్ని అంటూ శారదను పదేపదే కలిసేందుకు వచ్చేవాడు. అది కాస్తా వివాహేతర సంబంధానికి దారితీసింది. దానయ్య పనికి వెళ్లినప్పుడు శివతో శారద ఏకాంతంగా గడిపేది.

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న్యూమోనియా ఎదుటివారికి అంటుకుంటుందా?

న్యూమోనియా ఎదుటివారికి అంటుకుంటుందా?న్యూమోనియా అంటువ్యాధి అని వైద్యులు చెబుతారు. ఇది ఎదుటివారికి అంటుకుంటుంది. బ్యాక్టీరియా, వైరస్‌ల వల్ల వచ్చే న్యూమోనియా ఒకరి నుండి మరొకరికి సులభంగా వ్యాపిస్తుంది. వ్యాధిగ్రస్తులు దగ్గినప్పుడు లేదా తుమ్మినప్పుడు గాలిలోకి విడుదలయ్యే ద్రవ తుంపర్ల ద్వారా, లేదా వారు తాకిన ప్రదేశాలను తాకడం ద్వారా ఇది ఇతరులకు సోకుతుంది. అయితే, ఫంగస్ వల్ల వచ్చే న్యూమోనియా అంటు వ్యాధి కాదు. న్యూమోనియా ప్రధాన లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి? తీవ్రమైన దగ్గు: పసుపు, ఆకుపచ్చ లేదా కొన్నిసార్లు రక్తంతో కూడిన కఫం పడే దగ్గు. జ్వరం, వణుకు: ఉన్నట్టుండి తీవ్రమైన జ్వరం రావడం, చలితో శరీరం వణకడం.

నిమ్మకాయ టీ తాగుతున్నారా?

నిమ్మకాయ టీ తాగుతున్నారా?లెమన్ టీ. ప్రతిరోజూ లెమన్ టీని తాగడం వల్ల బరువు తగ్గడం, రోగనిరోధక శక్తి, మెరుగైన జీర్ణక్రియ, గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. శరీరానికి అవసరమైన శక్తిని కూడా అందిస్తుంది. ఐతే లెమన్ టీని కొన్ని ఆహార పదార్థాలతో కలపకూడదు. అలా చేస్తే అది కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. ఈ టీతో ఏవి కలుపకూడదో తెలుసుకుందాము. పాల ఉత్పత్తులతో లెమన్ టీని తాగకూడదు. అధిక చక్కెర ఆహారాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగరాదు. వేయించిన ఆహారాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగడం చేయకూడదు. టమోటా వంటకాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగొద్దు. కెఫిన్ పానీయాలతో నిమ్మకాయ టీని నివారించండి. రెడ్ మీట్‌తో లెమన్ టీని మానుకోండి.