సోమవారం, 23 మార్చి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 23 మార్చి 2026 (18:32 IST)

Dil Raju: గాయపడ్డ సింహం విడుదల చేస్తాం, కానీ కండిషన్స్ అప్లై : దిల్ రాజు

Gayapadda Simham team with Dil Raju
తరుణ్ భాస్కర్, ఫరియా అబ్దుల్లా, మానస చౌదరి ప్రధాన తారాగణంగా రూపొందిన చిత్రం గాయపడ్డ సింహం.  డైరెక్టర్ కశ్యప్ శ్రీనివాస్‌. సప్తస్వ మీడియా వర్క్స్, పిఓవి స్టోరీస్, జీ స్టూడియోస్  నిర్మిస్తున్నాయి. పవన్ సాదినేని ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. ఇటివల విడుదలైన ఫన్ ఫిల్డ్  ట్రైజర్‌, న్ ప్రమోషనల్ ర్యాప్ సాంగ్‌ కు కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
 
తాజాగా మేకర్స్ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ని అనౌన్స్ చేశారు. మే 1వ తేదీన ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు మరింత బలాన్ని చేకూరుస్తూ, దిల్ రాజు థియేట్రికల్ హక్కులను కొనుగోలు చేసి, ఈ చిత్రాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయనున్నారు.
 
ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు మాట్లాడుతూ, టీజర్ చాలా నచ్చింది. తర్వాత మొత్తం కాన్సెప్ట్ చెప్పారు. నాకు చాలా నచ్చింది. దీంతో ఈ సినిమాని ప్రపంచవ్యాప్తంగా మేము రిలీజ్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చాం. కాన్సెప్ట్ చాలా బాగుంది. టీజర్ కి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. మంచి హ్యూమర్ ఉన్న సినిమా ఇది. ఈ సినిమాని మా ఎస్విసి ద్వారా వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ చేయబోతున్నాం.. మే 1 ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుందని రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. అయితే దానికి కూడా కండిషన్స్ అప్లై. ఎందుకంటే ఏప్రిల్ 30కి పెద్ది సినిమా ఆల్రెడీ అనౌన్స్ అయింది. ఆ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ రిలీజ్ ఉంటుంది. ఆ సినిమా వచ్చినప్పుడు ఈ సినిమాకి థియేటర్స్ మేమే ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి కండిషన్స్ అప్లై అని చెప్పాము. మళ్ళీ మార్చుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది. అవసరమనకుంటే ఒక వారం రోజులు వెనక్కి జరుపుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. మంచి కాన్సెప్ట్ తో ఈ సినిమా చేసినందుకు టీమ్ అందరికీ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్.
 
ప్రొడ్యూసర్ భాను కిరణ్ మాట్లాడుతూ, దిల్ రాజు గారు  ఏ సినిమా అయినా అద్భుతంగా ఆడుతుంది. ఆయన ఏది పట్టుకుంటే అది గోల్డ్ మైన్. ఈ సినిమా కూడా గోల్డ్ మైన్ అవుతుందని ఆయన ముందుగానే ఊహించారు. మాలాంటి యంగ్ ఫిలిం మేకర్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తున్న దిల్ రాజు గారికి థాంక్యూ సో మచ్. ఆయన డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్న సినిమాలో మేం భాగం కావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ సినిమాకి మిగతా బిజినెస్ కూడా చాలా బాగుంది. మ్యూజిక్ రైట్స్ జీ వాళ్లే తీసుకున్నారు. ఓటీటీ కూడా లాక్ అయింది. థియేటర్స్ లో కూడా అద్భుతంగా ఆడుతుంది.
 
పవన్ సాదినేని మాట్లాడుతూ,  ఏప్రిల్ 30న పెద్ది వస్తోంది.  థియేటర్స్ విషయంలో ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగితే దానికి అనుకూలంగా డేట్ మార్చుకోవడానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. ఈ సినిమా టీజర్ కి సాంగ్స్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ సినిమాలో చాలా సర్ ప్రైజ్ లు ఉంటాయి. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మేము రివిల్ చేస్తాము.
 
డైరెక్టర్ కశ్యప్ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ.. దిల్ రాజు గారికి ధన్యవాదాలు. నాకు ఈ సినిమా కోసం ఫస్ట్ సపోర్ట్ చేసింది పవన్ గారు. అలాగే వారికి తోడుగా నిర్మాతలు, జి టీం అందరూ కూడా సపోర్ట్ చేశారు. మా అందరికీ సపోర్ట్ గా దిల్ రాజుగారు రావడం చాలా పాజిటివ్ గా ఉంది. గాయపడ్డ సింహం మే1, థియేటర్స్ లో కలుద్దాం.
 
ఈ చిత్రంలో ఫరియా అబ్దుల్లా, మానస చౌదరి, విష్ణు ఓయ్, హర్షవర్ధన్, శుభలేఖ సుధాకర్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.  చిత్రానికి స్ట్రాంగ్ టెక్నికల్ టీం పనిచేసింది. విద్యా సాగర్ చింత సినిమాటోగ్రాఫర్‌, స్వీకర్ అగస్తి సంగీత దర్శకుడు, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ చంద్రిక గొర్రెపాటి, సూర్య ప్రకాష్ జ్యోసుల కథను అందించారు. 

సువర్ణాధ్యాయం లిఖించిన 'బ్లాక్ టైగర్' : ఎవరీ అసమాన దేశభక్తుడు!!భారత గూఢచార చరిత్రలో ఒక సువర్ణాధ్యాయం లిఖించిన బ్లాక్ టైగర్.. ఒరిజిన్ పేరు రవీంద్ర కౌశిక్. దేశ రక్షణ కోసం తన సర్వస్వాన్ని త్యాగం చేసిన అసమాన దేశ భక్తుడు. పాకిస్థాన్ సైన్యంలో చేరి, ఆ దేశం వెన్నులో వణుకు పుట్టించిన ఆణిముత్యం. ఆయన వర్థంతి మార్చి 23వ తేది. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు సోషల్ మీడియా వేదికగా నెటిజన్లు ఘన నివాళులు అర్పించి ఆయన త్యాగాన్ని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు.

కోతుల గుంపు దాడి.. కాకినాడలో 65 ఏళ్ల వృద్ధురాలు మృతికాకినాడ జిల్లాలో కోతుల గుంపు దాడి చేయడంతో 65 ఏళ్ల వృద్ధురాలు మృతి చెందినట్లు ఒక పోలీసు అధికారి సోమవారం తెలిపారు. శనివారం నాడు ఆ వృద్ధురాలు తన వ్యవసాయ పొలాలకు వెళ్లి తిరిగి ఇంటికి వస్తుండగా, కోతుల గుంపు ఆమెపైకి దూసుకొచ్చింది. వాటి బారి నుంచి తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో ఆమె కాలు జారి కిందపడగా, ఆ వెంటనే కోతులు ఆమెపై దాడి చేశాయని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.

ఇద్దరు భార్యలు - 18 మంది పిల్లల తండ్రి దారుణ హత్య .. ఎక్కడ?ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. ఇద్దరు భార్యలు, 18 మంది పిల్లలు ఉన్న ఓ తండ్రి దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. ఈ హత్యకు మూడో మహిళతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుని, ఆమెను బ్లాక్ మెయిల్ చేయడం, తీవ్రంగా వేధించడమే ప్రధాన కారణం. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

అనకాపల్లిలో రూ.1.36 లక్షల కోట్ల విలువైన స్టీల్ ప్లాంట్.. సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపనఅనకాపల్లి జిల్లా, నక్కపల్లి మండలం, రాజయ్యపేటలో రూ. 1.36 లక్షల కోట్ల విలువైన ఆర్సెలార్ మిట్టల్ నిప్పాన్ స్టీల్ ఇండియా ఉక్కు కర్మాగారానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సోమవారం శంకుస్థాపన చేశారు. ఏటా 17.8 మిలియన్ టన్నుల ఉత్పత్తి సామర్థ్యం కలిగిన ఈ కర్మాగారం, రెండు దశల్లో 5,465 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు కానుంది. దీని ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా లక్ష ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి.

Maganti Daughters: రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైన మాగంటి కుమార్తెలు.. తీవ్రగాయాలుదివంగత బీఆర్ఎస్ నాయకుడు, జూబ్లీ హిల్స్ మాజీ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ కుటుంబంలో ఒక విషాద సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ఆదివారం రాత్రి విమానాశ్రయం నుంచి తిరిగి వస్తుండగా ఆయన కుమార్తెలు కారు ప్రమాదానికి గురయ్యారు. నర్సింగి పోలీస్ అకాడమీ ప్రాంతం సమీపంలో వారి వాహనం ఒక డీసీఎం ట్రక్కును ఢీకొట్టినట్లు సమాచారం. ఈ ప్రమాదంలో ఆయన పెద్ద కుమార్తె అక్షర తీవ్రంగా గాయపడిందని, ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉందని తెలిసింది. ఆయన చిన్న కుమార్తె దిశర, కారులో ఉన్న మరో వ్యక్తికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి.

డానోన్ ఇండియా రక్తహీనతపై పోరాటానికి సహాయం చేస్తామని ప్రతిజ్ఞఐరన్ లోపం వల్ల వచ్చే రక్తహీనతను ఎదుర్కోవడానికి భారతదేశవ్యాప్తంగా 20,911 మంది ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులు ప్రతిజ్ఞ చేయడంతో, డానోన్ ఇండియా ఆసియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో ఒక మైలురాయిని నెలకొల్పింది. ఐరన్ లోపం, రక్తహీనతను పరిష్కరించడానికి అవగాహనను పెంచడం, ముందస్తు రోగ నిర్ధారణను ప్రోత్సహించడం, సమర్థవంతమైన పోషకాహార చర్యలను ప్రోత్సహించడంలో డానోన్ చేసిన సామూహిక కృషిని ఈ చారిత్రాత్మక విజయం ప్రతిబింబిస్తుంది. సూక్ష్మపోషకాల లోపాలను ఎదుర్కోవడంలో, ప్రజారోగ్య ఫలితాలను మెరుగుపరచడంలో భాగస్వామ్య చర్యల ప్రాముఖ్యతను ఈ చొరవ నొక్కి చెబుతుంది.

టైప్ 2 మధుమేహుల కోసం డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబొరేటరీస్ సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్ ఒబెడా విడుదలహైదరాబాద్: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ అయిన డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ ఈ రోజు ఒబెడా బ్రాండ్ పేరిట తమ ఇంజెక్టబుల్ సెమాగ్లుటైడ్‌ను విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. భారతదేశంలో టైప్ 2 మధుమేహ నిర్వహణ కోసం, అధునాతన జిఎల్ పి -1 రిసెప్టర్ అగోనిస్ట్ ఆధారిత చికిత్స లభ్యతను విస్తరించడంలో ఇది ఒక కీలకమైన ముందడుగును సూచిస్తుంది. జెనరిక్ సెమాగ్లుటైడ్ కోసం డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా(డిజిసిఐ) ఆమోదం పొందిన మొట్టమొదటి భారతీయ కంపెనీ డాక్టర్ రెడ్డీస్.

GLP-1 థెరపీకి వారానికి చికిత్స ఖర్చు రూ. 325 ఖర్చు, ఎలా?గ్లెన్‌మార్క్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ లిమిటెడ్, పరిశోధన ఆధారిత గ్లోబల్ ఔషధ సంస్థ, ఈ రోజు భారతదేశంలో టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ (T2DM) నిర్వహణ కోసం GLIPIQ(సెమాగ్లూటైడ్)ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది, ఇది GLP-1 థెరపీకి అందుబాటులో ఉండే ధరలో కొత్త ప్రమాణాన్ని స్థాపిస్తూ, రోగులకు ఆధునిక డయాబెటిస్ చికిత్సకు ప్రాప్తిని విస్తరిస్తుంది. చాలామంది రోగుల కోసం, అధునాతన ఇంజెక్టబుల్ థెరపీని ప్రారంభించే నిర్ణయం ఖర్చు, సంక్లిష్టత కారణంగా తరచుగా ఆలస్యమవుతుంది. ధరలో గణనీయమైన మెరుగుదల ద్వారా, GLIPIQ GLP-1 థెరపీకి ప్రాప్తిని విస్తరించి, విస్తృత రోగి వర్గంలో ముందుగానే చికిత్స ప్రారంభించడానికి సహాయపడుతుంది.

జైడస్ బహుళ-మోతాదుల పెన్ పరికరంలో సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్‌అహ్మదాబాద్: ఆవిష్కరణల ఆధారిత గ్లోబల్ లైఫ్‌సైన్సెస్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, భారతదేశంలో పేటెంట్ గడువు ముగిసిన తర్వాత సెమాగ్లిన్ టీఎం, మషెమా టీఎం మరియు ఆల్టర్మీ టీఎం బ్రాండ్ పేర్లతో సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్‌ను విడుదల చేసింది. భారత ఔషధ నియంత్రణ జనరల్ (డీసీజీఐ) గతంలోనే టైప్ 2 మధుమేహం, ఊబకాయం రెండింటి చికిత్స కోసం సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్‌ను ఉత్పత్తి చేయడానికి, విక్రయించడానికి ఆమోదం తెలిపింది.

ఎండు ద్రాక్షను తింటున్నారా? ఐతే ఇవి తెలుసుకోండిరక్తపోటు, రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించడం ద్వారా గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో ఎండుద్రాక్ష సహాయపడుతుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. ఎండుద్రాక్షలోని ఫైబర్ చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తుంది, ఇది గుండెపై ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. కిస్మిస్ పండ్లతో కలిగే ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఎండుద్రాక్ష తింటుంటే రక్తపోటు, మధుమేహం అదుపులో వుంటాయి. ఎండుద్రాక్షలో వున్న పీచు పదార్థం జీర్ణశక్తిని మెరుగుపరుస్తుంది. గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేయడంలో కిస్మిస్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. క్యాల్షియం అధికంగా వుండే కిస్మిస్‌లను పాలలో కలుపుకుని తింటే ఎముక పుష్టి కలుగుతుంది. ఎండుద్రాక్ష తినేవారి చర్మం ముడతలు పడకుండా కాంతివంతంగా వుంటుంది. రాత్రిపూట పది ఎండు ద్రాక్షలను నానబెట్టి ఉదయాన్నే వాటిని పరగడుపున తింటే రక్తహీనత తగ్గుతుంది.
