Dil Raju: గాయపడ్డ సింహం విడుదల చేస్తాం, కానీ కండిషన్స్ అప్లై : దిల్ రాజు
Gayapadda Simham team with Dil Raju
తరుణ్ భాస్కర్, ఫరియా అబ్దుల్లా, మానస చౌదరి ప్రధాన తారాగణంగా రూపొందిన చిత్రం గాయపడ్డ సింహం. డైరెక్టర్ కశ్యప్ శ్రీనివాస్. సప్తస్వ మీడియా వర్క్స్, పిఓవి స్టోరీస్, జీ స్టూడియోస్ నిర్మిస్తున్నాయి. పవన్ సాదినేని ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. ఇటివల విడుదలైన ఫన్ ఫిల్డ్ ట్రైజర్, న్ ప్రమోషనల్ ర్యాప్ సాంగ్ కు కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
తాజాగా మేకర్స్ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ని అనౌన్స్ చేశారు. మే 1వ తేదీన ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్కు మరింత బలాన్ని చేకూరుస్తూ, దిల్ రాజు థియేట్రికల్ హక్కులను కొనుగోలు చేసి, ఈ చిత్రాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయనున్నారు.
ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు మాట్లాడుతూ, టీజర్ చాలా నచ్చింది. తర్వాత మొత్తం కాన్సెప్ట్ చెప్పారు. నాకు చాలా నచ్చింది. దీంతో ఈ సినిమాని ప్రపంచవ్యాప్తంగా మేము రిలీజ్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చాం. కాన్సెప్ట్ చాలా బాగుంది. టీజర్ కి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. మంచి హ్యూమర్ ఉన్న సినిమా ఇది. ఈ సినిమాని మా ఎస్విసి ద్వారా వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ చేయబోతున్నాం.. మే 1 ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుందని రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. అయితే దానికి కూడా కండిషన్స్ అప్లై. ఎందుకంటే ఏప్రిల్ 30కి పెద్ది సినిమా ఆల్రెడీ అనౌన్స్ అయింది. ఆ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ రిలీజ్ ఉంటుంది. ఆ సినిమా వచ్చినప్పుడు ఈ సినిమాకి థియేటర్స్ మేమే ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి కండిషన్స్ అప్లై అని చెప్పాము. మళ్ళీ మార్చుకునే వెసులుబాటు ఉంటుంది. అవసరమనకుంటే ఒక వారం రోజులు వెనక్కి జరుపుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. మంచి కాన్సెప్ట్ తో ఈ సినిమా చేసినందుకు టీమ్ అందరికీ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్.
ప్రొడ్యూసర్ భాను కిరణ్ మాట్లాడుతూ, దిల్ రాజు గారు ఏ సినిమా అయినా అద్భుతంగా ఆడుతుంది. ఆయన ఏది పట్టుకుంటే అది గోల్డ్ మైన్. ఈ సినిమా కూడా గోల్డ్ మైన్ అవుతుందని ఆయన ముందుగానే ఊహించారు. మాలాంటి యంగ్ ఫిలిం మేకర్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తున్న దిల్ రాజు గారికి థాంక్యూ సో మచ్. ఆయన డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్న సినిమాలో మేం భాగం కావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ సినిమాకి మిగతా బిజినెస్ కూడా చాలా బాగుంది. మ్యూజిక్ రైట్స్ జీ వాళ్లే తీసుకున్నారు. ఓటీటీ కూడా లాక్ అయింది. థియేటర్స్ లో కూడా అద్భుతంగా ఆడుతుంది.
పవన్ సాదినేని మాట్లాడుతూ, ఏప్రిల్ 30న పెద్ది వస్తోంది. థియేటర్స్ విషయంలో ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగితే దానికి అనుకూలంగా డేట్ మార్చుకోవడానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. ఈ సినిమా టీజర్ కి సాంగ్స్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ సినిమాలో చాలా సర్ ప్రైజ్ లు ఉంటాయి. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మేము రివిల్ చేస్తాము.
డైరెక్టర్ కశ్యప్ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ.. దిల్ రాజు గారికి ధన్యవాదాలు. నాకు ఈ సినిమా కోసం ఫస్ట్ సపోర్ట్ చేసింది పవన్ గారు. అలాగే వారికి తోడుగా నిర్మాతలు, జి టీం అందరూ కూడా సపోర్ట్ చేశారు. మా అందరికీ సపోర్ట్ గా దిల్ రాజుగారు రావడం చాలా పాజిటివ్ గా ఉంది. గాయపడ్డ సింహం మే1, థియేటర్స్ లో కలుద్దాం.
ఈ చిత్రంలో ఫరియా అబ్దుల్లా, మానస చౌదరి, విష్ణు ఓయ్, హర్షవర్ధన్, శుభలేఖ సుధాకర్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. చిత్రానికి స్ట్రాంగ్ టెక్నికల్ టీం పనిచేసింది. విద్యా సాగర్ చింత సినిమాటోగ్రాఫర్, స్వీకర్ అగస్తి సంగీత దర్శకుడు, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ చంద్రిక గొర్రెపాటి, సూర్య ప్రకాష్ జ్యోసుల కథను అందించారు.