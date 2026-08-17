Chiru 158: చిరంజీవి నటిస్తున్న కదిరి కాకా జీ సెట్లో పెండ్లి సందడి
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్లో 158వ సినిమాగా రూపొందుతోంది. ఇటీవలే ఈ సినిమాకు కదిరి కాకా జీ టైటిల్ వుంటుందని టూకీగా ఇటీవలే చిరంజీవి లీక్స్ పేరుతో వెల్లడించారు. తాజాగా సమాచారం మేరకు హైదరాబాద్ లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లో అంరంగవైభవంగా పెండ్లి సన్నివేశాల చిత్రీకరణ జరుగుతోంది. ఇందులో వెన్నెల కిశోర్ కు పెండ్లి జరిగే సీన్ లో ఓ చక్కటి సాంగ్ కూడా చిత్రీకరిస్తున్నట్లు సమాచారం.
Chiranjeevi - Vennela kishore
కాగా, కదిరి కాకా జీ అసలు పేరు కదిరి లక్మీ నరసింహుడుగా వుంటుందని అభిజ్నవర్గాల భోగట్టా. ఇటీవలే హైదరాబాద్లో రామ్–లక్ష్మణ్ మాస్టర్స్ ఆధ్వర్యంలో భారీ ఫైటర్లతో ఈ యాక్షన్ సీన్స్ను తెరకెక్కిస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఐతే, వచ్చే వారం నుంచి ఈ సినిమాలోని స్పెషల్ సాంగ్ ను షూట్ చేస్తారట. ఈ సాంగ్ లో చిరంజీవి స్టైలిష్ లుక్ లో కనిపిస్తారని, ఈ లుక్ ను లాక్ చేశారని, కచ్చితంగా ఈ సాంగ్ తో మెగా ఫ్యాన్స్లో అంచనాలు మరింత పెరుగుతాయని తెలుస్తోంది.
ఇదిలా వుండగా, ఈనెల 22వ తేదీన చిరంజీవి పుట్టినరోజున అసలు టైటిల్, గ్లింప్స్ ను విడుదలచేయనున్నారు.
ఈ సినిమాని KVN ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై నిర్మాతలు వెంకట్ కె నారాయణ, లోహిత్ భారీ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్నారు. కాగా గతంలో చిరు, బాబీ కాంబినేషన్లో వచ్చిన వాల్తేరు వీరయ్య మంచి విజయం సాధించింది. థమన్ ఈ సినిమాకి సంగీతం అందిస్తున్నారు.