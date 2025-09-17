బుధవారం, 17 సెప్టెంబరు 2025
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 17 సెప్టెంబరు 2025 (11:02 IST)

Thiruveer: వెడ్డింగ్ షో టీజర్ చల్లటి గాలి మనసుని హత్తుకున్నట్లు ఉంది : విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ

he Great Wedding Show
తిరువీర్‌, టీనా శ్రావ్య చిత్రం ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో.  సందీప్ అగ‌రం, అస్మితా రెడ్డి బాసిని నిర్మిస్తున్నారు. రాహుల్ శ్రీనివాస్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నారు. న‌వంబ‌ర్ 7న సినిమా రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేప‌థ్యంలో చిత్ర యూనిట్ మంగ‌ళ‌వారం టీజ‌ర్‌ను రౌడీ స్టార్ విజయ్ దేవరకొండ, సెన్సిబుల్ డైరెక్ట‌ర్ శేఖ‌ర్ క‌మ్ముల రిలీజ్ చేశారు. 
 
ప్రపంచానికి తెలియటం కంటే ముందే తిరువీర్ గురించి నాకు తెలుసు. తను కలల ప్రపంచంలో జీవించటాన్ని చూసి నేను సంతోషపడుతుంటాను. ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో టీజర్ చాలా ఆసక్తికరంగా చల్లటి గాలి మనసుని హత్తుకున్నట్లు ఉంది అని విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ సోష‌ల్ మీడియాలో చిత్ర యూనిట్‌ని అభినందించారు.
 
టీజ‌ర్‌ను గ‌మ‌నిస్తే.. ఇదేన్నా మా ఊళ్లో రమేష్ ఫొటో స్టూడియో అనే డైలాగ్‌తో టీజర్ ప్రారంభమైంది. ఈ మండలం మొత్తంలో బర్త్ డే అయినా, వెడ్డింగ్ అయినా, ప్రీ వెడ్డింగ్ అయినా మన దగ్గరే చేయించుకుంటారన్నా. అనే డైలాగ్‌తో హీరో క్యారెక్టరైజేషన్‌ను రివీల్ చేశారు.
 
అరే ఈ లైట్ అక్కడ పెట్టు అంటూ హీరోయిన్ ముందు హీరో చేసే హడావుడి.. దానికి ఆమె భయపడే తీరు, ఎవండీ మీ ఫొటో తీసుకుని మా గ్యాలరీలో పెట్టుకోవచ్చా’ అని హీరోయిన్‌ని హీరో అడగటం.. దానికి హీరోయిన్ నా ఫొటో ఎందుకు అని అడగటం.. దానికి సమాధానంగా హీరో ‘అంటే మీరు బావుంటారు కదా’ అని సమాధానం చెబుతాడు. దానికి హీరోయిన్ ‘ఏశావులే సోపు’ అని వ్యంగ్యంగా కౌంటర్ ఇవ్వటం వంటి డైలాగ్స్ చూస్తుంటే హీరో హీరోయిన్ మధ్య లవ్ ట్రాక్ ఎలా ఉండవచ్చుననే విషయం తెలుస్తుంది. ఓ సందర్భంలో హీరో ఓ ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్‌కి ఒప్పుకోవటం.. పెళ్లి కూతురు తల్లి కండీషన్స్‌తో ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ చేసే హీరోని ఇబ్బంది పెట్టే సన్నివేశాలు
 
టీజర్ చివరలో హీరో తన అసిస్టెంట్‌తో ‘ఈ డ్రెస్ బావుందారా’ అని అడిగితే ‘హీరోలా ఉన్నావన్నా’ అని అసిస్టెంట్ అంటే హీరో ఏమో షాక్ కావటం వంటి ఫన్నీ సీన్స్ సినిమా ఎలా ఉండబోతుందనే విషయాన్ని చెప్పారు మేకర్స్.
 
తిరువీర్, టీనా శ్రావ్య, మాస్టర్ రోహన్ యాక్టింగ్ ఆకట్టుకుంటోంది. సురేష్ బొబ్బిలి సంగీతం, నేపథ్య సంగీతం, కె.సోమ శేఖర్ సినిమాటోగ్రఫీ సినిమాకు ఎసెట్ అవుతున్నాయి. నరేష్ అడుప ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.

పీఎం విశ్వకర్మ పథకం.. రెండేళ్లలో 30లక్షల మంది నమోదు.. రూ.41,188 కోట్లకు ఆమోదం

పీఎం విశ్వకర్మ పథకం.. రెండేళ్లలో 30లక్షల మంది నమోదు.. రూ.41,188 కోట్లకు ఆమోదంపీఎం విశ్వకర్మ పథకం కింద దాదాపు 30లక్షల మంది చేతివృత్తుల వారు లబ్ధిదారులు కానున్నారు. రెండేళ్ల 30 లక్షల మంది ఈ పథకం కోసం నమోదు చేసుకున్నారని తాజా నివేదికలు ప్రకారం తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలో వ్యాపారాభివృద్ధి మద్దతు కోసం రూ. 41,188 కోట్ల విలువైన 4.7 లక్షలకు పైగా రుణాలు ఆమోదించబడ్డాయని కేంద్రం తెలిపింది. 26 లక్షల మంది చేతివృత్తులకు సంబంధించిన నైపుణ్యా పత్రాలను ధృవీకరించారు. వారిలో 86శాతం మంది తమ ప్రాథమిక శిక్షణను కూడా పూర్తి చేశారు. సాంప్రదాయ చేతివృత్తులవారికి మద్దతు ఇచ్చేందుకు విశ్వకర్మ పథకం ఉద్భవించింది.

ఏపీలోని నిరుద్యోగులకు శుభవార్త : ప్రభుత్వ శాఖల్లోని ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్

ఏపీలోని నిరుద్యోగులకు శుభవార్త : ప్రభుత్వ శాఖల్లోని ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగులకు ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఉన్న ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. ఈ పోస్టులను ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు. ఇందుకోసం మంగళవారమే ఐదు వేర్వేరు నోటిఫికేషన్లను విడుదలచేసింది.

మరో పిటిషన్ దాఖలు చేయండి.. సునీతకు సుప్రీం ఆదేశాలు.. సీబీఐ ఏం చేయబోతోంది?

మరో పిటిషన్ దాఖలు చేయండి.. సునీతకు సుప్రీం ఆదేశాలు.. సీబీఐ ఏం చేయబోతోంది?మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసును సుప్రీంకోర్టు ఇటీవల విచారించింది. సుప్రీం ఆదేశిస్తే దర్యాప్తు కొనసాగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని సీబీఐ కోర్టుకు తెలిపింది. ఈ కేసులో పిటిషనర్ తదుపరి దర్యాప్తు కోరుతున్నారని అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ ఎస్వీ రాజు తెలియజేశారు. పిటిషనర్ తరపున సీనియర్ న్యాయవాది సిద్ధార్థ లూత్రా వాదనలు వినిపించారు

ట్రంప్ సొంత డబ్బా కొట్టుకున్నారు.. భారత్ తలొగ్గలేదు : పాక్ ఉప ప్రధాని ఇషాక్

ట్రంప్ సొంత డబ్బా కొట్టుకున్నారు.. భారత్ తలొగ్గలేదు : పాక్ ఉప ప్రధాని ఇషాక్ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ సొంత డబ్బా కొట్టుకున్నారని పాకిస్థాన్ ఉప ప్రధాని, ఆ దేశ విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ఇషాక్ దార్ స్పష్టం చేశారు. భారత్ పాకిస్థాన్ దేశాల మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల పరిష్కారానికి మూడో దేశ జోక్యానికి భారత్ ససేమిరా అందని, ఏ మాత్రం తలొగ్గలేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రధానంగా 'ఆపరేషన్ సింధూర్' సమయంలో మూడో దేశం జోక్యాన్ని భారత్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించిందన్నారు.

అక్రమ వలసదారులపై కేంద్రం ఉక్కుపాదం... స్వదేశాలకు పంపించేందుకు ప్రణాళికలు

అక్రమ వలసదారులపై కేంద్రం ఉక్కుపాదం... స్వదేశాలకు పంపించేందుకు ప్రణాళికలుదేశంలోని అక్రమంగా ప్రవేశించిన వారిపై కేంద్రం ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. అక్రమ వలసదారులను గుర్తించి వారిని ఏరివేసే చర్యల్లో నిమగ్నమైంది. ఇప్పటికే 16 వేల మంది వలసదారులను గుర్తించగా, వారిని వారి వారి స్వదేశాలకు పంపించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. వీరి బహిష్కరణ ప్రక్రియను స్వయంగా కేంద్ర హోం శాఖ పర్యవేక్షిస్తోంది.

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?కొత్తిమీర. దీని ఆకులు, గింజలు రెండూ ఆహారంలో వాడతారు. ఈ కొత్తిమీర కేవలం ఆహారానికి రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా, మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్ వంటి ముఖ్యమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి మినరల్స్ కూడా ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొత్తిమీర జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది.

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?వర్షాకాలం అనేది రోగనిరోధక శక్తికి సవాలుగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ సమయంలో వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, ఈ సీజన్‌లో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సరైన ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వర్షాకాలంలో మీరు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేవి పసుపు: ఇది యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. రోజూ పాలలో పసుపు కలుపుకుని తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అల్లం: దీనిలో జింజర్ ఆయిల్ అనే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణం ఉంటుంది. అల్లం టీ తాగడం వల్ల గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది.

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడంకరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్(సీఏడీ)ని తరచుగా పురుషులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి, స్త్రీలు కూడా అంతే హాని అవకాశాలను కలిగి ఉంటారు. వారు కూడా తరచుగా ఆంజినా అంటే- గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. అయినప్పటికీ, మహిళల్లో ఇప్పటికీ దీన్ని చాలా తక్కువగానే నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా చాలా తక్కువగానే మహిళలు దీనికి చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం ఆంజినాపై అవగాహన లేకపోవడం.

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుటొమాటోలు తగిన మోతాదులో తీసుకుంటే ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ టొమాటోలను కూరల్లో కొంతమంది తింటారు. ఇంకొందరు టొమాటో సూప్ అంటే చాలా ఇష్టపడుతుంటారు. టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. టొమాటో సూప్‌లో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, విటమిన్ ఎ, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, విటమిన్ కె ఎముకల ఆరోగ్యానికి, విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. టొమాటోలో ఉండే లైకోపీన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడవచ్చు.

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దు

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దుమద్యం సేవించే అలవాటు ఉన్నవారు ఆహారం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సరదా కోసం మద్యం తాగుతూ తీసుకునే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదకరమైన కాంబినేషన్ల గురించి తెలుసుకోకపోతే అనారోగ్యం బారిన పడటం ఖాయమని సూచిస్తున్నారు.
