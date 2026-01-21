కుక్కకు తులాభారం, ప్లీజ్ మనోభావాలు దెబ్బతింటే క్షమించండి: నటి టీనా శ్రావ్య (video)
ఒకవైపు వీధి కుక్కల వ్యవహారంపై ఇటీవలే నటి రేణూ దేశాయ్ తన తీవ్ర ఆవేదనను వెళ్లబుచ్చారు. ఏదో రెండు కుక్కలు కరిస్తే మిగిలిన కుక్కలు ఏం పాపం చేసాయని వాటిని చంపేస్తున్నారంటూ బాధపడ్డారు. ఆ సంగతి అలావుండగా తాజాగా టాలీవుడ్ నటి టీనా శ్రావ్య తను చేసిన పనికి బహిరంగంగా క్షమాపణలు చెప్పారు. దీనికి సంబంధించి ఓ వీడియోను విడుదల చేసారు.
అందులో ఆమె మాట్లాడుతూ... నా పెంపుడు కుక్కకి శస్త్రచికిత్స జరిగింది. దాని ఆరోగ్యం బాగుపడితే అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకుంటానని అనుకున్నా. మొక్కుకున్న ప్రకారం కుక్కకి తులాభారం వేసాను. ఇది కేవలం భక్తిభావంతోనే చేసాను. ఇందులో ఎవరినీ కించపరిచే ఉద్దేశ్యం లేదు. నేను కుక్కకి తులాభారం వేసిన వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అయ్యింది. అది చూసాక నేను తప్పు చేసానేమో అనిపించింది. ఈ ఘటన వల్ల భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతింటే దయచేసి నన్ను క్షమించండి అంటూ వేడుకుంది నటి టీనా శ్రావ్య.