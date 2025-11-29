Venkatesh: ఓవర్ సీస్ లో నువ్వు నాకు నచ్చావ్ 4K రీ-రిలీజ్ కు స్వాగతం
తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఓ మైలురాయి అయిన నువ్వు నాకు నచ్చావ్ ఇప్పుడు 4K లో తిరిగి థియేటర్లలోకి వస్తోంది. ఇది కేవలం రీ-రిలీజ్ కాదు – వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ అభిమానుల కోసం ఒక పండుగ. జనవరి 1, 2026 – కొత్త సంవత్సరాన్ని ప్రారంభించడానికి కుటుంబంతో కలిసి నవ్వులు పూయించే, హృదయాన్ని తాకే సినిమా చూడటానికి ఇదే సరైన సమయం.
ఈ సినిమా మొదట విడుదల కాలేకపోయిన ఆస్ట్రేలియా, యూరప్, UK వంటి దేశాల్లో ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. అక్కడి తెలుగు ప్రేక్షకులు 25 ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ అనుభూతిని ఇప్పుడు థియేటర్లో ఆస్వాదించనున్నారు.
త్రివిక్రమ్ రాసిన అద్భుతమైన కథను విజయ భాస్కర్ గారు తన శాంతమైన స్వభావం, నిగూఢమైన దర్శకత్వం ద్వారా అద్భుతంగా మలిచారు. ఆయన హస్తకళ వల్లే ఈ సినిమా ప్రతి కుటుంబానికి దగ్గరైంది. ఈ సినిమాతోనే త్రివిక్రమ్ అభిమానుల సంఖ్య లక్షల్లోకి చేరింది. ఆయన రాసిన అమరమైన డైలాగులు ఇప్పటికీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూనే ఉన్నాయి.
వెంకటేష్ గారి నటన, హాస్యం, హృదయాన్ని తాకే భావాలు – ఇవన్నీ కలసి ఈ సినిమాను తెలుగు సినిమా అభిమానుల గుండెల్లో నిలిపాయి. కోటి సంగీతం. శ్రావంతి రవికిషోర్ గారి నిర్మాణంలో వచ్చిన ఈ సినిమా తెలుగు కుటుంబ కథా చిత్రాలకు ఒక ప్రమాణంగా నిలిచింది. ఇప్పుడు అదే నిర్మాణ సంస్థ ఈ సినిమాను 4K లో తిరిగి ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానుంది.
వెంకటేష్ అభిమానులు, త్రివిక్రమ్ అభిమానులు, తెలుగు సినిమా ప్రేమికులు – మీ ఫేవరెట్ సీన్లు, డైలాగులు, జ్ఞాపకాలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయండి. హ్యాష్ట్యాగ్స్: #NNNReRelease #VenkyIsBack #TrivikramDialogues #SravanthiMovies #Welcome2026WithVenky