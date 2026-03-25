Written By దేవీ
కోట‌లోకి వెళ్లిన హీరో ఏం చేశాడు? ఊరిని కాపాడాడా? ఆసక్తిగా రాకాస ట్రైలర్

Manasa Sharma, Sangeeth Shobhan, getup srinu
నిహారిక.. జీ స్టూడియోస్ స‌మ‌ర్ప‌ణలో త‌న పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఉమేష్ కుమార్ బ‌న్సాల్‌తో క‌లిసి నిర్మించిన చిత్రం ‘రాకాస’. మానస శర్మ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రంలో సంగీత్ శోభ‌న్‌, న‌య‌న్ సారిక‌ జంటగా నటించారు. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 3న రిలీజ్ అవుతోంది. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు విడుద‌ల చేసిన టీజ‌ర్‌, సాంగ్స్‌తో సినిమాపై ఆస‌క్తి పెరిగింది. డిఫ‌రెంట్ ప్ర‌మోష‌న‌ల్ కంటెంట్‌తో మూవీపై బ‌జ్ క్రియేట్ అయ్యింది. ఈ క్ర‌మంలో మేక‌ర్స్ బుధ‌వారం రోజున ట్రైల‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. లేటెస్ట్‌గా విడుద‌లైన ఈ ట్రైల‌ర్ సినిమాపై ఎక్స్‌పెక్టేష‌న్స్‌ను మ‌రింత‌గా పెంచాయి.
 
*ట్రైల‌ర్‌ను గ‌మ‌నిస్తే.... ‘ఆ కోట‌లో ఉన్న‌ది.. ఊరు బ‌లి పంపుతున్న‌ది సామాన్యుడికి కాదు.. భీక‌ర బ్ర‌హ్మ రాక్ష‌సుడికి’ అనే డైలాగ్‌తో ‘రాకాస‌’ ట్రైల‌ర్ ప్రారంభ‌మ‌వుతుంది. దానికి అనుగుణంగా చూపించే పురాత‌న‌మైన కోట‌.. బ్ర‌హ్మ రాక్ష‌సుడు ఇవ‌న్నీ సినిమాపై ఆస‌క్తిని రెట్టింపు చేస్తున్నాయి.
 
భ‌యంతో న‌డుస్తున్న గెట‌ప్ శీను ఓ పిల్లాడు చేసిన బూర సౌండ్‌కి జ‌డుసుకుంటాడు. వెంట‌నే ‘నువ్వు పెద్ద డిఎస్‌పి అనుకుంటున్నావా?  లోప‌ల‌కిపో..కోతి నాయాలా!’ అని తిడ‌తాడు. హీరో సంగీత్ శోభన్, న‌య‌న సారిక‌ల మ‌ధ్య ఉన్న ప్రేమ‌.. హీరో, హీరోయిన్‌కు మ‌ధ్య ఉన్న సీన్స్‌ను చూపిస్తూ వారి మ‌ధ్య ఉన్న ల‌వ్ యాంగిల్‌ను రివీల్ చేశారు.
 
బస్సులో సంగీత్, త‌నికెళ్ల భ‌ర‌ణి, గెట‌ప్ శీను మ‌ధ్య వ‌చ్చే కామెడీ సీన్ ఆక‌ట్టుకుంటోంది. పోలీస్ ఆఫీస‌ర్ సంగీత్‌ను ఉద్దేశించి ‘రాత్రి ఏం జ‌రిగింది?’ అని అడిగితే..‘పడుకోవడం లేటయ్యింది’ అని కామెడీగా సమాధానమిస్తాడు. ‘వేళాకోళంగా ఉందా?  నా హిస్ట‌రీ నీకు తెలియ‌దు’ అని బ్ర‌హ్మాజీ సంగీత్‌తో అంటే.. ‘ఏం డిలీట్ చేస్తారా?’  అని ఇచ్చే ఫ‌న్నీ కౌంట‌ర్ ఆక‌ట్టుకుంటోంది.
 
‘ఊరుకొచ్చిన‌ప్ప‌టి నుంచి నా జీవితం ఎటేలుతుందో తెలియ‌టం లేదు’ అని హీరో టెన్షన్ పడటం..దానికి తోడు ట్రైలర్లో చూపించే ఉల్క ప‌త‌నం..రాత్రికి రాత్రి ప‌శువులు క‌లేబ‌రాలుగా మార‌టం చూస్తే ఊర్లో ఏదో జ‌రుగుతుంద‌నే క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ అవుతుంది.
ఊరు బ‌తికి బ‌య‌ట‌ప‌డాలంటే బలి పంపాల్సిందే అంటూ త‌నికెళ్ల‌భ‌ర‌ణి చెప్ప‌టం..కోట‌కు సంబంధించిన తాళాన్ని చూపించ‌టం చూస్తే కోట‌కు, ఊరుకి మ‌ధ్య ఏదో లింకు ఉంద‌నేది అర్థ‌మ‌వుతుంది. ట్రైల‌ర్ చివ‌ర‌లో ‘ఈమాత్రం దానికేనా.. లోపల నీకుంటది అసలైన మ్యూజిక్ అనటంతో..’ బ్రహ్మ రాక్ష‌సుడు ఉండే కోట‌లోకి హీరో సంగీత్ ఎంట్రీ ఉంటుంది.. ఆ కోట‌లోకి వెళ్లిన హీరో ఏం చేశాడు? ఊరిని కాపాడాడా? త‌న ప్రేమ‌ను గెలిపించుకున్నాడా? అనే విష‌యాలు తెలియాలంటే మాత్రం ఏప్రిల్ 3న రిలీజ్ కానున్న రాకాస సినిమా చూడాల్సిందేన‌ని ఆస‌క్తి రెట్టింపు అయ్యింది.

గల్ఫ్‌లోని సైనిక స్థావరాలన్నీ మూసివేయాలి : అమెరికాకు ఇరాన్ షరతుకాల్పుల విరమణ చర్చలను తిరిగి ప్రారంభించేందుకు ఇరాన్ అత్యంత కఠినమైన షరతులను అమెరికాకు ఇరాన్ విధించింది. ఇందులో ప్రధానమైంది గల్ఫ్ దేశాల్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలను మూసివేయాలని స్పష్టంచేసింది. అపుడే అమెరికాతో చర్చలు సిద్ధమని వెల్లడించింది. ఈ మేరకు అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ మీడియా సంస్థ 'వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్' తన కథనంలో వెల్లడించింది. ఇరాన్‌లో ఇటీవల బలపడిన ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) ఈ చర్చల వైఖరిని నిర్దేశిస్తున్నట్లు ఈ నివేదిక పేర్కొంది.

గ్రీన్ గ్రిడ్: ట్రాన్స్‌మిషన్ లైన్లను పర్యావరణహితంగా టెక్నాలజీ ఎలా మారుస్తుంది?విజయవాడ: దశాబ్దాలుగా, విద్యుత్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌కు సంబంధించి మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణ అనేది ఒక అనివార్యమైన అంశంగా అందరూ చూశారు. ఎత్తైన విద్యుత్ లైన్లు ఏర్పాటు చేయడం కోసం అడవులను తొలగించడం, పచ్చని రమణీయ దృశ్యాలను తీసివేయడం అందరికి భారంగా అన్పించేది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితుల్లో బాగా మార్పు వచ్చింది. పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవాలనే అవగాహన కూడా అందరిలో వచ్చింది. ప్రతిపాదిత గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్-III కింద దాదాపు 11 GW సౌరశక్తిని, 7 GW పంప్డ్ నిల్వ సామర్థ్యాన్ని అనుసంధానించే ప్రణాళికతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందుకు సాగుతోంది. దీనివల్ల గ్రీన్ గ్రిడ్‌ను నిర్మించడం కోసం అడవులను ఏమాత్రం తొలగించకుండా పనిపూర్తి చేయవచ్చని తెలుస్తోంది.

ప్రేమకు అడ్డు చెప్పిన కన్నతల్లి.. ప్రియుడితో కలిసి చంపేసిన కుమార్తెహైదరాబాద్ నగరంలో దారుణం జరిగింది. తన ప్రేమకు అడ్డు చెప్పిందని ఓ కుమార్తె కన్నతల్లిని తన ప్రియుడితో కలిసి హత్య చేసింది. ఆ తర్వాత మృతదేహాన్ని ఇంట్లోనే పాతిపెట్టింది. సికింద్రాబాద్ జవహర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కౌకూర్ భరత్ నగర్‌లో ఈ దారుణం చోటుచేసుకుంది. ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

తెలంగాణలో ఇంధనం, ఎల్పీజీ లభ్యత.. రంగంలోకి సీఎం రేవంత్ రెడ్డితెలంగాణలో పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్పీజీ లభ్యతకు సంబంధించి నెలకొన్న ఆందోళనలను పరిష్కరించేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. బుధవారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు శాసనసభలోని కమిటీ హాల్‌లో, చమురు సంస్థలు, పౌర సరఫరాల శాఖకు చెందిన అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి ఒక కీలక సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు.

అజిత్ పవర్ విమాన ప్రమాద మృతి కేసులో క్రిమినల్ కుట్ర : బెంగుళూరులో జీరో ఎఫ్ఐఆర్మహారాష్ట్ర మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాద మృతి కేసు కీలక మలుపు తిరిగింది. ఇది ప్రమాదం కాదని, ఓ పెద్ద క్రిమినల్ కుట్ర అని ఆరోపిస్తూ ఆయన మేనల్లుడు, ఎన్సీపీ (ఎస్పీ) ఎమ్మెల్యే రోహిత్ పవర్ బెంగుళూరు నగరంలో జీరో ఎఫ్.ఐ.ఆర్ నమోదు చేశారు. మహారాష్ట్ర పోలీసులు కేసు నమోదు చేయడంలో విఫలం కావడంతో తాను ఇక్కడ ఫిర్యాదు చేస్తున్నట్టు ఆయన స్పష్టం చేశారు.

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలువెన్ను నొప్పి. ఈ సమస్యతో నేడు చాలామంది ఇబ్బందిపడుతున్నారు. దీనికి కారణాలు ఎన్ని వున్నప్పటికీ ఈ సమస్యను వదిలించుకునేందుకు చిన్నచిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే సమస్య నుంచి దూరం కావచ్చు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ఐస్ ప్యాక్ వెన్నునొప్పి నివారిణిగా ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది. సరైన భంగిమ అంటే, మీ పాదాలను నేలపై పూర్తిగా ఆనించి కుర్చీలో కూర్చోవాలి. వీపు భాగంపై మర్దన చేస్తుంటే వెన్నునొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందడమే కాకుండా ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది.

పుచ్చకాయ తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?పుచ్చకాయ. వేసవికాలంలో ఇది మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తుంది. దీనిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇది రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తుంది. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జ్వరంతో బాధపడతున్నవారు పుచ్చకాయ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే శారీరక నీరసం తగ్గి శక్తినిస్తుంది. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. పుచ్చపండు విత్తనాలను తీసుకోవటం వలన చర్మ క్యాన్సర్, ఇన్ఫెక్షన్ వంటి రుగ్మతలకు దూరంగా ఉంచుతుంది.

ఆనందం, ఆదరణ, నివారణ సంరక్షణతో వృద్ధాప్యాన్ని పునర్నిర్వచించాలని జాతీయ పిలుపువాపిలోని మెరిల్ వారి గ్లోబల్ హెడ్ క్వార్టర్ కు తాను మొదటి సారిగా వెళ్ళినప్పటి సంఘటనలను గుర్తుచేసుకుంటూ, భారత మాజీ క్రికెట్ కెప్టెన్ ఎం.ఎస్ ధోని బచ్‌పానా షుడ్ నాట్ రిటైర్ అనే విషయంలో హృదయపూర్వకంగా స్ఫూర్తిదాయకమైన చక్కని సంభాషణలో పాల్గొన్నారు. బచ్‌పానా షుడ్ నాట్ రిటైర్ అనేది మెరిల్ వారు ప్రజల ఆరోగ్య విషయంలో దేశవ్యాప్తంగా చేస్తున్న ఒక ప్రజారోగ్య ప్రచారం, ట్రీట్‌మెంట్ జరూరి హై అనే నినాదంతో ఈ ప్రచారం రూపొందించబడింది, సరైన సమయంలో రోగ నిర్ధారణ, అధునాతనమైన వైద్య చికిత్సల అందుబాటును గురించి ప్రజలకు సరైన అవగాహన కలిగిస్తూ ఈ నినాదం ముందుకు సాగుతోంది.

మార్కెట్లోకి నకిలీ కోడిగుడ్లు, గుర్తించడం ఎలా?మార్కెట్లలో చాలాచోట్ల నకిలీ కోడిగుడ్లు అమ్ముతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నకిలీ కోడిగుడ్లను కాల్షియం కార్బోనేట్, పారాఫిన్ వ్యాక్స్, జిప్సం పౌడర్‌తో నకిలీ గుడ్డు పెంకులు తయారుచేస్తారు. గుడ్డులోని పచ్చసొన, గుడ్డులోని తెల్లసొనను సోడియం ఆల్జినేట్, అల్యూమ్, జెలటిన్, తినదగిన కాల్షియం క్లోరైడ్, బెంజోయిక్ యాసిడ్, నీరు, ఫుడ్ కలరింగ్‌తో తయారు చేస్తున్నారు. నకిలీ గుడ్డును గుర్తించడమెలాగో తెలుసుకుందాము. నకిలీ కోడిగుడ్ల పైపెంకు నిజమైన వాటి కంటే మెరుస్తూ ఉంటుంది. నకిలీ గుడ్లు నిజమైన గుడ్లు కంటే గట్టిగా ఉంటాయి. కోడిగుడ్డును షేక్ చేస్తే షెల్ లోపల నీరులా కదలాడుతున్నట్లుంటే అది నకిలీది.

డానోన్ ఇండియా రక్తహీనతపై పోరాటానికి సహాయం చేస్తామని ప్రతిజ్ఞఐరన్ లోపం వల్ల వచ్చే రక్తహీనతను ఎదుర్కోవడానికి భారతదేశవ్యాప్తంగా 20,911 మంది ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులు ప్రతిజ్ఞ చేయడంతో, డానోన్ ఇండియా ఆసియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో ఒక మైలురాయిని నెలకొల్పింది. ఐరన్ లోపం, రక్తహీనతను పరిష్కరించడానికి అవగాహనను పెంచడం, ముందస్తు రోగ నిర్ధారణను ప్రోత్సహించడం, సమర్థవంతమైన పోషకాహార చర్యలను ప్రోత్సహించడంలో డానోన్ చేసిన సామూహిక కృషిని ఈ చారిత్రాత్మక విజయం ప్రతిబింబిస్తుంది. సూక్ష్మపోషకాల లోపాలను ఎదుర్కోవడంలో, ప్రజారోగ్య ఫలితాలను మెరుగుపరచడంలో భాగస్వామ్య చర్యల ప్రాముఖ్యతను ఈ చొరవ నొక్కి చెబుతుంది.
