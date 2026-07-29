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Written By దేవీ
Last Updated : Wednesday, 29 July 2026 (13:49 IST)

Venkatesh : కార్ మెకానిక్ ను చిట్టి తల్లి ప్రేమిస్తే వెంకటేష్ ఏం చేశాడు?

Yuvina Parthavi and venky family
Written By: దేవీ
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (13:49 IST)
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Yuvina Parthavi and venky family
విక్టరీ వెంకటేష్ కథానాయకుడిగా దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ రూపొందిస్తున్న ఆదర్శ కుటుంబం చిత్రం నుంచి చిట్టి తల్లి ప్రోమో రిలీజ్ చేశారు. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తిచేస్తే మీ కమిషన్ ఇచ్చేసి, హాయిగా  హిందూ పేపర్ చదువుతూ రిటైర్డ్ తెలుగు టీచర్ లా  లుంగీ నలక్బకుండా బతికేస్తాను.. అంటూ వెంకటేష్, రఘుబాబుతో అన్న డైలాగ్ తో ప్రోమో మొదలై, నాన్న నేను ప్రేమించానంటూ.. ఆనందంతో ఇంటికి వస్తున్నారు.
 
ఈసారి ఎవర్నీ, కార్ మెకానిక్ నా? అంటూ ప్రశ్నించగా, నీకెలా తెలుసు.. అంటూ చిట్టి తల్లి పాత్రధారి యువిన పార్థవిని అడుగుతుంది. ఇలా సరదాగాసాగే ప్రోమో విడుదలయింది. ఇటీవలే నవ్వులతోనే వెంకీని ప్రేమలో పడేసిన శ్రీనిధి శెట్టి పాత్రను పరిచయం చేయగా, ఇది మూడో పాత్ర పరిచయం అన్నమాట. 
 
ఇలా మొత్తానికి ఈ ఆదర్శ కుటుంబం నుంచి ఒకో రోల్ మంచి ఫన్ ని జెనరేట్ చేస్తూ వస్తున్నాయి. ఇక నెక్స్ట్ వచ్చే రోల్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. ఈ చిత్రానికి థమన్ సంగీతం అందిస్తుండగా హారికా హాసిని వారు నిర్మాణం వహిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అలాగే ఈ అక్టోబర్ 2న సినిమా విడుదల కానుంది.
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లెమన్ గ్రాస్ టీ తాగితే 5 ప్రయోజనాలు

లెమన్ గ్రాస్ టీ తాగితే 5 ప్రయోజనాలుఈ రోజుల్లో టీలో లెమన్ గ్రాస్ వేసి తాగుతున్నారు. ఈ గడ్డిని కుండీలలో కూడా మొక్కలుగా పెంచుకోవచ్చు. దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. లెమన్ గ్రాస్ శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాలు ఆరోగ్యంగా వుండేట్లు చేస్తుంది. క్యాన్సర్ కణాలు పెరగకుండా నిరోధించడానికి కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. ఇనుము లోపాన్ని భర్తీ చేస్తుంది. అందుకే రక్తహీనత సమస్య వున్నవారు కూడా తీసుకుంటారు. మలబద్ధకం, అజీర్ణం మొదలైన ఉదర సమస్యలను అడ్డుకోవడంలో ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. లెమన్ గ్రాస్ టీ తాగడం వల్ల తలనొప్పి, కీళ్ల నొప్పులు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.