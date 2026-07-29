Venkatesh : కార్ మెకానిక్ ను చిట్టి తల్లి ప్రేమిస్తే వెంకటేష్ ఏం చేశాడు?
విక్టరీ వెంకటేష్ కథానాయకుడిగా దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ రూపొందిస్తున్న ఆదర్శ కుటుంబం చిత్రం నుంచి చిట్టి తల్లి ప్రోమో రిలీజ్ చేశారు. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తిచేస్తే మీ కమిషన్ ఇచ్చేసి, హాయిగా హిందూ పేపర్ చదువుతూ రిటైర్డ్ తెలుగు టీచర్ లా లుంగీ నలక్బకుండా బతికేస్తాను.. అంటూ వెంకటేష్, రఘుబాబుతో అన్న డైలాగ్ తో ప్రోమో మొదలై, నాన్న నేను ప్రేమించానంటూ.. ఆనందంతో ఇంటికి వస్తున్నారు.
Yuvina Parthavi and venky family
ఈసారి ఎవర్నీ, కార్ మెకానిక్ నా? అంటూ ప్రశ్నించగా, నీకెలా తెలుసు.. అంటూ చిట్టి తల్లి పాత్రధారి యువిన పార్థవిని అడుగుతుంది. ఇలా సరదాగాసాగే ప్రోమో విడుదలయింది. ఇటీవలే నవ్వులతోనే వెంకీని ప్రేమలో పడేసిన శ్రీనిధి శెట్టి పాత్రను పరిచయం చేయగా, ఇది మూడో పాత్ర పరిచయం అన్నమాట.
ఇలా మొత్తానికి ఈ ఆదర్శ కుటుంబం నుంచి ఒకో రోల్ మంచి ఫన్ ని జెనరేట్ చేస్తూ వస్తున్నాయి. ఇక నెక్స్ట్ వచ్చే రోల్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. ఈ చిత్రానికి థమన్ సంగీతం అందిస్తుండగా హారికా హాసిని వారు నిర్మాణం వహిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అలాగే ఈ అక్టోబర్ 2న సినిమా విడుదల కానుంది.