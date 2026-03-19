Thiruveer: నవవధూవరులైన తిరువీర్, పాయల్ రాధాకృష్ణ కు ఏమయింది?
ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో' తర్వాత తిరువీర్ హీరోగా S.P.దుర్గా నరేష్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న చిత్రం 'పాపం ప్రతాప్'. పాయల్ రాధకృష్ణ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. కృషి ఎంటర్టైమెంట్స్ బ్యానర్ పై రాకేష్ రెడ్డి గడ్డం, రుద్రదేవ్ మాదిరెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా యూనిక్ ప్రమోషన్స్ తో ఆసక్తిని పెంచింది.
తాజాగా మేకర్స్ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ని అనౌన్స్ చేశారు. ఈ సినిమా సమ్మర్ స్పెషల్ గా ఏప్రిల్ 17న థియేటర్స్ లో విడుదల కానుంది. రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ లో తిరువీర్, పాయల్ రాధాకృష్ణ నవవధూవరులగా కనిపించడం క్యురియాసిటీ పెంచింది. ఈ చిత్రంలో అజయ్ ఘోష్, ప్రసాద్ బెహరా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. K.M రాధా కృష్ణ, సురేష్ బొబ్బిలి మ్యూజిక్ అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి విశ్వేశ్వర్ ఎస్.వి డీవోపీ, అన్వర్ అలీ ఎడిటర్.
టెక్నికల్ టీం: దర్శకత్వం: S.P.దుర్గా నరేష్, నిర్మాతలు: రాకేష్ రెడ్డి గడ్డం, రుద్రదేవ్ మాదిరెడ్డి, DOP: విశ్వేశ్వర్ ఎస్.వి, సంగీతం: K.M రాధా కృష్ణ, సురేష్ బొబ్బిలి, ఎడిటర్: అన్వర్ అలీ, స్టంట్స్: మార్వెల్ నటరాజ్, లిరిక్ రైటర్స్: సుద్దాల అశోక్ తేజ, అనంత్ శ్రీరామ్, రెహమాన్