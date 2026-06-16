Peddi Article: పెద్ది కలెక్లన్ల ద్వారా తెలుగు ఇంఢస్ట్రీ ఏం నేర్చుకుంది? ఇంకా ఏం నేర్చుకోవాలి?

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'పెద్ది' బాక్సాఫీస్ వసూళ్లు - 12వ రోజు: బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన 'పెద్ది' చిత్రం జూన్ 3న పెయిడ్ ప్రీమియర్లతో మరియు జూన్ 4న థియేటర్లలో విడుదలైంది. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా, ప్రారంభ వారాంతంలో బాక్సాఫీస్ వద్ద బలమైన ఆరంభాన్ని సాధించింది. విమర్శకులు మరియు ప్రేక్షకుల నుండి మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ, ఈ చిత్రం మొదట్లో ప్రేక్షకులను బాగానే ఆకర్షించింది. అయితే, పని దినాలలో (వీక్డేస్లో) వసూళ్లు తగ్గుముఖం పట్టాయి.
Peddi Artists
సాక్నిల్క్ నుండి వచ్చిన తాజా సమాచారం ప్రకారం, విడుదలై 12వ రోజున (అంటే థియేటర్లలో రెండవ సోమవారం నాడు) 'పెద్ది' చిత్రం ₹2.85 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఈ చిత్రానికి ఒక రోజులో వచ్చిన అత్యల్ప వసూళ్లు ఇవే కావడం గమనార్హం. ఈ చిత్రం మంచి ఆరంభాన్ని సాధించింది; ప్రీమియర్ల ద్వారా ₹18.50 కోట్లు మరియు విడుదలైన మొదటి రోజు ₹51 కోట్లు వసూలు చేసింది. 'పెద్ది' శుక్రవారం నాడు ₹26.90 కోట్లు, శనివారం ₹29.10 కోట్లు మరియు మొదటి ఆదివారం ₹32.15 కోట్లు రాబట్టింది. గత సోమవారం ఈ చిత్రం ₹12.35 కోట్లు ఆర్జించింది. దీంతో ఇప్పటివరకు భారతదేశంలో మొత్తం గ్రాస్ వసూళ్లు ₹259.59 కోట్లకు మరియు మొత్తం నెట్ వసూళ్లు ₹218.85 కోట్లకు చేరుకున్నాయి.
ఈ చిత్రం ఇప్పటివరకు హిందీ మరియు తమిళం కంటే తెలుగులో మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచింది. 'పెద్ది' ఇప్పటికే ఈ సంవత్సరంలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన దక్షిణాది మరియు తెలుగు చిత్రంగా నిలిచింది. అలాగే, ఇది అక్షయ్ కుమార్ నటించిన 'భూత్ బంగ్లా' చిత్రం సాధించిన ₹181.85 కోట్ల దేశీయ నెట్ వసూళ్లను కూడా అధిగమించింది. విమర్శల తర్వాత జాన్వీ కపూర్ సన్నివేశాలను మార్చనున్న 'పెద్ది' చిత్ర నిర్మాతలు, ఆమెను అతిగా లైంగికంగా చిత్రీకరించినందుకు దర్శకుడు క్షమాపణలు చెప్పారు
జగపతి బాబుకు అవమానం
ఇక ఈ సినిమాలో జగపతిబాబు పాత్రను చాలా తగ్గించారు. దానిపై ఆయన ఓ ఇంటర్వ్యూలో కూడా తన అసంత్రుప్తి వ్యక్తం చేశారు. తమిళనాడు నటుడు అయితే ఎక్కడికో తనను తీసుకెళ్ళేవారని మనసులోని మాట ఆవిష్కరించారు.
పరబాషలకు పెద్ద పీట
ఇక ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ నుంచి కొందరు, కన్నడ నుంచి మరికొందరిని తీసుకుని సినిమాకు కలెక్లన్లు రావడం కోసం దర్శక నిర్మాతలు చేశారు. కానీ జాన్వీకపూర్ వల్ల బాలీవుడ్ లో మార్కెట్ కు కలిసి రాలేదు. అదేవిధంగా కన్నడ నుంచి శివరాజ్ కుమార్ నటించిన ప్రమోషన్ లు చేసినా అక్కడా పెద్దగా ప్రేక్షకులు ఆదరించలేదు. దానికి కారణం ఏమిటి. అనేది ఇండస్ట్రీలో చర్చగా మారింది.
ప్రపంచ మార్కెట్ రీత్యా రకరకాల భాషల నటీనటులను తెలుగు సినిమాల్లో పెడుతున్నారు. కానీ పొరుగు భాషల్లో ఎక్కడా తెలుగువారిని ప్రముఖంగా పెట్టిన సందర్భాలు తక్కువ. ఇతర భాష నటీనటులను తెలుగులో నటించడానికి కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి, వారి వెంట వుండే అనుచర గణంకు ప్రత్యేక విమాన టికెట్లకు, స్టార్ హోటల్ సౌకర్యాలు, ఫుడ్ లో పత్య్రేకతలు తీసుకుంటారు. మామూలు నటీనటులు కంటే వారికి ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కల్పిస్తారు. కార్ వాన్ తో సహా అన్నీ సెపరేట్ గా వుంటాయి. ఇది ఎలావుంటుందంటే.. మన భాషను, మన వారిని చులకన చూపడమేమని సీనియర్ నిర్మాత వ్యాఖ్యానించారు.
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పిస్తా పప్పులు ఎందుకు తినాలి?
పిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.
యూరిక్ యాసిడ్: తగ్గించుకునే మార్గాలు
యూరిక్ యాసిడ్. ఇటీవలి కాలంలో ఈ సమస్యతో సతమతం అయ్యేవారు ఎక్కువవుతున్నారు. శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించవచ్చో తెలుసుకుందాము. ఒక గ్లాసు నీటిలో అర టీస్పూన్ బేకింగ్ సోడా కలిపి త్రాగాలి ఆహారంలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలను చేర్చాలి. ఎక్కువ నీరు తాగడం వల్ల కిడ్నీలు యూరిక్ యాసిడ్ను వేగంగా బయటకు పంపుతాయి ఎక్కువ ఫైబర్ తినడం వల్ల శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది అధిక ప్రోటీన్ ఆహారం మానుకోవాలి. తక్కువ కొవ్వు పాల ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవాలి.
కేన్సర్ను నిరోధించే మామిడి పండ్లు, ఎలాగ?
పండ్లలో రారాజు మామిడి. ప్రస్తుతం మామిడి పండ్లు మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పండును తింటే కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు పెద్దప్రేగు క్యాన్సర్, లుకేమియా, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్, రొమ్ము క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షిస్తాయి. మామిడిలో ఉండే విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్ కంటి ఆరోగ్యం, దృష్టిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి పండ్లలోని విటమిన్ సి, ఫైబర్, పెక్టిన్ అధిక కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి గుజ్జును ముఖానికి అప్లై చేస్తుంటే చర్మరంధ్రాలు చర్మాన్ని పునరుజ్జీవింపజేస్తాయి, మొటిమలు తగ్గుతాయి. మామిడి పండ్లలోని ఎంజైమ్లు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.
వామ్మో.. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ ... వైద్యులేమంటున్నారు...
సాధారణంగా రొమ్ము కేన్సర్ మహిళలో అధికంగా వస్తుంది. కానీ, ఇపుడు పురుషుల్లో కూడా ఈ వ్యాధిని వైద్యులు గుర్తించారు. హాలీవుడ్ నటుడు, మాజీ ప్రొఫెషనల్ రెజ్లర్ టైలర్ మేన్ తనకు రొమ్ము కేన్సర్ ఉందని వెల్లడించి, ప్రతి ఒక్కరినీ షాక్కు గురిచేశారు. ప్రస్తుతం తాను కీమోథెరఫీ చికిత్స చేయించుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదని తన ఉదంతం నిర్ధారణ అయిందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
పనస విత్తనాలులో దాగి వున్న ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?
తొలకరి జల్లులు ప్రారంభం కాగానే మార్కెట్లలోకి క్రమంగా మామిడి పళ్ల స్థానంలో పనస కాయలు వచ్చేస్తాయి. పనస పండ్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటితో పాటు పనస తొనల్లో వుండే పనస విత్తనాలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, మినరల్స్ వుంటాయి. పనస విత్తనాలు తింటుంటే మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు వున్నాయో తెలుసుకుందాము. పనస విత్తనాల్లో వుండే అధిక ఫైబర్ స్థాయిలు జీర్ణ సమస్యలను నివారించి ఆరోగ్యవంతంగా చేస్తుంది. పనస విత్తనాలు తింటుంటే దీర్ఘ కాలిక వ్యాధులు రాకుండా అడ్డుకోగల వ్యాధినిరోధక శక్తి ఒనగూరుతుంది. వీటిలో వుండే పొటాషియం, ఫైబర్ వల్ల గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.