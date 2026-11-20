Pawan Kalyan : పవన్ కళ్యాణ్ కూ ధనుష్ చిత్రం ఓం ఆపరేషన్ మోల్ కు సంబంధం ఏమిటి ?
ధనుష్, మమ్ముట్టి, సాయిపల్లవి నటించినఓం ఆపరేషన్ మోల్ క్రెడిట్స్లో పవన్ కళ్యాణ్ ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణాపై అణచివేతకు చేసిన విధానమే సినిమాకు మూలమని చిత్ర టీమ్ తెలియజేస్తోంది. తమిళ సినిమా అయినా ఇందులో చాలా మంది తెలుగు మాట్లాడతారు అంటూ ప్రీరిలీజ్ నాడు ధనుష్ తెలిపారు.
Pawan Kalyan at Errachandnam
నవంబర్ 20న విడుదలైన తమిళ యాక్షన్ చిత్రం 'ఓ.ఎం: ఆపరేషన్ మోల్', నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శేషాచలం కొండలలో ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణాతో పోరాడుతున్న ఒక రహస్య అధికారి కథను అనుసరిస్తుంది. దీని క్రెడిట్స్లో కళ్యాణ్ యొక్క 'కాగర్-శైలి ఆపరేషన్' గురించిన ఒక క్లిప్పింగ్ ఉంది.
టాస్క్ ఫోర్స్లు, డ్రోన్ నిఘా మరియు అధిక శిక్షా రేట్ల ద్వారా ఈ ఆపరేషన్ ద్వారా అక్రమ రవాణాను 70% తగ్గించినట్లు ఆయన చెప్పారు. కొనసాగుతున్న స్వాధీనాలు మరియు కఠినమైన అమలును హైలైట్ చేస్తూ, ఆయన అటవీ సంరక్షణ ప్రయత్నాలకు నివాళిగా అభిమానులు ఈ సూచనను స్వాగతించారు.
అదేవిధంగా సినిమాలో భాగంగా చంద్రబాబు నాయుడు అలిపిరి సంఘటన ఉదంతాన్ని కూడా ఇక్కడ చూపించారు. ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ కూ దుబాయ్ కూ లింక్ చేస్తూ చూపించారు.