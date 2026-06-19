Sprit legal notice: మహిళా రైతు నిర్మాత నర్సమ్మ స్పిరిట్ చిత్రానికి ప్రభాస్ కు సంబంధం ఏమిటి?
సినిమాలు తీసేవారు ముందుగా టైటిల్స్ ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. కానీ ఆ టైటిల్ లో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇదివరకు టైటిల్స్ ను ముందుగానే ఓ బేనర్ నిర్మిస్తుందని తెలియగానే ఫిలింఛాంబర్ లో ఆ పేరుతో టైటిల్ రిజిష్టర్ అయ్యేది. ఇక సినిమా షూటింగ్ జరిగాక కొద్దికాలం గడిచాక టైటిల్ పెట్టేవారు. అప్పటికే ఏదో బేనర్ లో టైటిల్ రిజిస్టర్ కావడంతో అదే కావాలని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు వుండడం గమనించి ముందుగా టైటిల్ పెట్టినవారు బేరసారాలు ఆడేవారు. ఇది కొంతకాలం నడిచింది.
Ravibabu Sprit poster
అయితే దాన్ని సాకుగాచూపుతూ సినిమా మేనేజర్లు, ప్రచారాకర్తలు ఆడుతున్న నాటకాలు బయటపడడంతో కొంతకాలం టైటిల్ వివాదాలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. అయితే తాజాగా స్పిరిట్ అనే సినిమా చేశామనీ, మేలో విడుదల చేయాలనుకున్నామనీ, కథ నచ్చి దర్శకుడు రవిబాబు నటించాడని చెపుతూ చిత్ర యూనిట్ ప్రకటన చేసింది. పైగా ప్రభాస్ సినిమాకు స్పిరిట్ అని పేరు పెట్టడంతో సెన్సార్ అయిన మా సినిమా ఆగిపోయిందని సదరు నిర్మాతలు వాపోతున్నారు.
మా సినిమా గురించి తెలుసుకున్న సందీప్ రెడ్డి వంగా మా ఇంటి అడ్రెస్ తీసుకుని భూషన్ కుమార్ ద్వారా కేసు వేశారని వాపోతున్నారు. అసలు ఈ టైటిల్ రిజిష్టర్ అయినప్పుడే ఫిలింఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ నిబంధలు పాటించాల్సిందంటూ కొందరు విమర్శిస్తున్నారు.
కాగా, ఈ స్సిరిట్ తీసిన నిర్మాతలు ఇలా మీడియాకు ఓ విన్నపం చేస్తున్నారు.
మీకోసం టైటిల్ మార్చుకోడడానికి మేము సిద్ధం గానే ఉన్నాము. మమ్మల్ని సంప్రదించకుండా టీ-సిరీస్ సంస్థ అధినేత శ్రీ భూషణ్ కుమార్ రెండు లీగల్ నోటీసులు పంపారు. అడిగి ఉంటే మేము టైటిల్ మార్పుకు ఒప్పుకునే వాళ్ళం. ఒక రైతు ఫ్యామిలీ సినిమా తీస్తే మాకు వచ్చిన టైటిల్ వివాదం కి సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎటువంటి సపోర్ట్ చెయ్యడం లేదు.
ప్రభాస్ గారిపై, సందీప్ రెడ్డి వంగా గారిపై అభిమానంతో ఈ విజ్ఞప్తిని చేస్తున్నాను. మీరు చేస్తున్న "స్పిరిట్" సినిమా నిర్మాతలు అయిన టీ-సిరీస్ సంస్థ అధినేత శ్రీ భూషణ్ కుమార్ గారి తరఫున, మా "స్పిరిట్ ఈజ్ నాట్ వన్" చిత్రాన్ని విడుదల చేయకూడదని, దాని ప్రచార కార్యక్రమాలు నిలిపివేయాలని కోరుతూ మాకు లీగల్ నోటీసు పంపబడింది.
మా "స్పిరిట్ ఈజ్ నాట్ వన్" చిత్రం 8th Wonder Cinemas బ్యానర్పై నిర్మించబడింది. ఈ చిత్రానికి మీరు సూట్ మొదలు పెట్టక ముందు సంవత్సరంలోనే మాకు సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ లభించింది. అంతకుముందే మేము అనేక యూట్యూబ్ ఛానెల్స్, వార్తాపత్రికలు, ఇతర మీడియా వేదికల ద్వారా ప్రచార కార్యక్రమాలు నిర్వహించాము. చిత్రానికి సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూలు కూడా ఇచ్చాము. గత నెలలో చిత్రాన్ని విడుదల చేయాలని నిర్ణయించి, పోస్టర్లు ముద్రించి, విడుదలకు సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసిన సమయంలో, సందీప్ రెడ్డి వంగా గారి మేనేజర్ ద్వారా మా ఇంటి చిరునామాలు, ఇతర వివరాలు మా నుంచే సేకరించి, వాటిని టీ-సిరీస్ వారికి అందించి అనంతరం మాకు లీగల్ నోటీసు పంపించారు.
ఈ పరిణామాల వల్ల మా కుటుంబం సామాజికంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోంది. విడుదల కోసం పెట్టిన పెట్టుబడులు నిలిచిపోయాయి. గతంలో ఈ సినిమా నిర్మాణం కోసం చేసిన అప్పుల కారణంగా రుణదాతల నుంచి కూడా ఒత్తిడి ఎదురవుతోంది. అంతేకాక మీరు పంపించిన లాయర్ నోటీసు మేమే కావాలని మా ఊర్లో మా ఇంటికి పంపించి అప్పుల వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఎగ కొట్టాలని అనుకుంటున్నాము అని మీ వల్ల నింద కూడా వచ్చింది. మీరు ఈ నోటీసు పంపడం వెనుక ఉద్దేశ్యం ఏమిటో మాకు తెలియదు. ఒకవేళ టైటిల్కు సంబంధించిన ఏదైనా అభ్యంతరం ఉంటే, పెద్దల సమక్షంలో చర్చించి పరిష్కారం కనుగొనడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. మీకు కూడా దురుద్దేశం ఏమీ లేకపోతే మీరు పెద్దమనుషులు దగ్గరికి రావాలని ఆశిస్తూ చిన్న నిర్మాతలు, మంచి కథలు, మంచి టైటిళ్లతో సినిమాలు చేయకూడదనే ఉద్దేశం ఎవరికీ ఉండకూడదని మా అభిప్రాయం.
ఒకవేళ ఈ చర్యలు కేవలం మీ సినిమా ప్రచారం లేదా వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం జరిగి ఉంటే, దాని వల్ల మా కుటుంబం, మా సినిమా తీవ్ర నష్టాన్ని చవిచూస్తున్నాయి. అయితే ఈ విషయాల గురించి మీకు పూర్తి సమాచారం లేకపోతే, దయచేసి మీ నిర్మాతలతో మాట్లాడి నిజానిజాలు తెలుసుకొని మాకు న్యాయం జరిగేలా సహకరించగలరని కోరుతున్నాము. అలాగే, మీ నిర్మాతల అభ్యంతరాలు ఉపసంహరించుకున్నట్లయితే, "8th Wonder Cinemas" బ్యానర్పై నిర్మితమైన "స్పిరిట్ ఈజ్ నాట్ వన్" చిత్రానికి ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదని, దాని విడుదల, ప్రదర్శన, డిజిటల్ లేదా ఇతర ప్లాట్ఫారమ్లలో విక్రయానికి తమకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదని స్పష్టంగా తెలియజేసే అధికారిక లేఖ, ప్రకటన కుడా ఇవ్వగలరని మనవి.
మా సినిమా కోసం మేము అనేక సంవత్సరాలుగా శ్రమించాము. ఇది కేవలం ఒక సినిమా మాత్రమే కాదు, నా చిన్ననాటి కల. మా కుటుంబ సభ్యులందరి కష్టం, ఆశలు, పెట్టుబడులు ఈ చిత్రంలో ఉన్నాయి. మేము గౌరవప్రదంగా ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేయాలనే సంకల్పంతో ముందుకు వచ్చాము.
కాబట్టి, దయచేసి మా పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని, మాకు సానుకూలంగా స్పందించి, "స్పిరిట్ ఈజ్ నాట్ వన్" చిత్రాన్ని విడుదల చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించగలరని, మాది చిన్న సినిమా కాబట్టి మా సినిమా రిలీజ్ అయ్యే అంతవరకు మీ స్పిరిట్ సినిమా రిలీజ్ ని వాయిదా వేసుకోవాలి అని చేతులు జోడించి ప్రభాస్ గారిని, సందీప్ రెడ్డి వంగా గారిని వేడుకుంటున్నాను.
బిడ్డ నాకు పుట్టలేదు.. రెండు నెలల పసికందును చంపేసిన తండ్రి
నిజామాబాద్లో ఘోరం జరిగింది. నిజామాబాద్, అశోక్ నగర్లో రెండు నెలల కుమారుడు ప్రేమ్ను తనకు పుట్టలేదనే అనుమానంతో తండ్రి యువరాజ్ కత్తితో పొడిచి చంపేశాడు. అనంతరం మృతదేహాన్ని రైల్వే ట్రాక్పై పడేశాడు. భార్య ప్రియాంక ఫిర్యాదుతో మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, విచారించగా అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. మహారాష్ట్రలోని నయాగావ్కు చెందిన యువరాజ్, నిజామాబాద్లోని అశోక్నగర్ కాలనీకి చెందిన ప్రియాంక ఏడాది కిందట వివాహం చేసుకున్నారు. కొన్ని నెలలపాటు వారి బంధం అన్యోన్యంగా సాగింది. ఆ తర్వాత ప్రియాంకపై యువరాజ్ అనుమానం పెంచుకోవడం ప్రారంభించాడు.
ఆరు లేన్ల కారిడార్గా నెల్లూరు- తడా హైవే 16.. ఇక ట్రాఫిక్కు బైబై
నెల్లూరు- తడా మధ్య జాతీయ రహదారి-16 (ఎన్హెచ్-16)పై ప్రయాణించే వాహనదారులు త్వరలో ట్రాఫిక్ రద్దీ సమస్య నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు. ఎందుకంటే, ప్రస్తుతం నాలుగు లేన్లుగా ఉన్న ఈ రహదారి భాగాన్ని ఆరు లేన్ల కారిడార్గా విస్తరించేందుకు నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్హెచ్ఏఐ) చర్యలు చేపట్టింది. టాడా నుండి విశాఖపట్నం వరకు ఉన్న ఎన్హెచ్-16లో చాలా వరకు ఇప్పటికే ఆరు లేన్లుగా విస్తరించినప్పటికీ, కీలకమైన నెల్లూరు-టాడా విభాగం మాత్రం రద్దీకి నిలయంగా మిగిలిపోయింది.
కన్నబిడ్డల ముందే భార్యను గుండు గీయించి మూత్రం తాగించిన భర్త
ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో కోరియా జిల్లాలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. ఓ వ్యక్తి తన భార్య పట్ల అత్యంత పాశవికంగా ప్రవర్తించాడు. కన్నబిడ్డల ముందే భార్యను చిత్ర హింసలకు గురిచేశాడు. ఆమెకు గుండు గీయడంతోపాటు బలవంతంగా మూత్రం తాగించాడు. జూన్ 14న ఈ ఘటన చోటుచేసుకోగా ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్గా మారింది. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు.
తెలంగాణకు వస్తాం, తిరుగుతాం, పోటీ చేస్తాం, తెలంగాణలో పవన్ జనసేన జెండా, వీడియో
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జనసేన నూతన కార్యాలయంలో జనసేన జెండాను ఎగురవేసారు జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్. తెలంగాణలో మీకేం పని అంటూ ఆమధ్య తెలంగాణకి చెందిన కొంతమంది నాయకులు చేసిన వ్యాఖ్యలపై అప్పట్లో పవన్ కల్యాణ్ గట్టి సమాధానం ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. మేము తెలంగాణకు వస్తాం, తిరుగుతాం, ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తాము. సమస్యలతో బాధపడుతున్న ప్రజలకు అండగా వుంటామని పవన్ కల్యాణ్ చెప్పారు. హైదరాబాద్ మణికొండలో జనసేన తెలంగాణ నూతన రాష్ట్ర కార్యాలయాన్ని శుక్రవారం నాడు ప్రారంభించారు తెలంగాణ జనసేన నాయకులు. ఈ కార్యక్రమానికి పార్టీ నేతలు, జనసైనికులు, వీరమహిళల సమక్షంలో ప్రత్యేక పూజలతో శాస్త్రోక్తంగా కార్యాలయ ప్రవేశం జరిగింది.
ఆదివాసీ పిల్లలకు టీచర్లు లేరు.. జాజుల బంధం స్కూల్ను పవన్ పట్టించుకుంటారా?
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పంచాయతీరాజ్ శాఖకు జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు వరించాయి. రాష్ట్రీయ గ్రామ స్వరాజ్ అభియాన్, జల్ సంచయ్ -జన్ భాగీదారీ విభాగాల్లో తొలిస్థానంలో నిలిచింది. మొత్తంగా గతంలో 24వ ప్లేసులో ఏపీ పంచాయతీరాజ్ శాఖ .. నేడు దేశంలోనే తొలి స్థానంలో నిలిచింది. అయితే ఏఎస్సార్ జిల్లాలోని కొయ్యూరు మండలం, ములపేట పంచాయతీ పరిధిలో ఉన్న మారుమూల గ్రామం జాజుల బంధంలోని కొండ ఆదివాసీ పిల్లలకు విద్యను అందించాలన్న హామీ ఇంకా నెరవేరలేదు.
వైద్యులు ముడిబియ్యం తినమని ఎందుకు చెబుతారు?
ముడి బియ్యం. తెల్లగా పాలిష్ పట్టిన తెల్ల బియ్యం కంటే బ్రౌన్ రైస్లో పోషకాలు ఎక్కువ, ఇవి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వీటిలో వుండే పోషకాలు ఏమిటో, అవి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ముడి బియ్యంలో వరి పొట్టు కింద బియ్యం పైన వుండే తవుడు పొరలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా వుంటాయి. వారంలో ఐదు కంటే ఎక్కువసార్లు తెల్లబియ్యం తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ వ్యాధి ముప్పు పెరుగుతున్నట్లు తేలింది. దంపుడు బియ్యంలో రక్తపోటు పెరగడానికి కారణమయ్యే సోడియం పాళ్లు తక్కువ. మనం తినే ఆహారాన్ని శక్తిగా మలచడంలో కీలక పాత్ర పోషించే నియాసిన్, విటమిన్ బి3 బ్రౌన్ రైస్లో ఎక్కువ.
నేరేడు పండ్లు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?
నేరేడు పండ్లు. వీటిని తినడం ద్వారా ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు వున్నాయి. ఇవి తినేవారు దంత సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు. ఇవి దంతాలను మరియు చిగుళ్లను బలంగా చేస్తుంది. నోటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. నోటిలో కురుపులు పుండ్లగా చెప్పబడే నోటి అల్సర్లను నివారిస్తుంది. దంతక్షయాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇంకా నేరేడు పండ్లతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. విటమిన్ సి మరియు ఐరన్ యొక్క అద్భుతమైన మూలం, ఈ పండు హిమోగ్లోబిన్ కౌంట్ను పెంచుతుంది. ఈ నేరేడు పండు పురుషులు తింటుంటే అవసరమైన శక్తిని పెంచుతుంది. నేరేడు పండు జీర్ణ శక్తిని మెరుగుపరిచి కడుపులో ఏర్పడే గ్యాస్ వంటి సమస్యలను అడ్డుకుంటుంది.
పిస్తా పప్పులు ఎందుకు తినాలి?
పిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.
యూరిక్ యాసిడ్: తగ్గించుకునే మార్గాలు
యూరిక్ యాసిడ్. ఇటీవలి కాలంలో ఈ సమస్యతో సతమతం అయ్యేవారు ఎక్కువవుతున్నారు. శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించవచ్చో తెలుసుకుందాము. ఒక గ్లాసు నీటిలో అర టీస్పూన్ బేకింగ్ సోడా కలిపి త్రాగాలి ఆహారంలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలను చేర్చాలి. ఎక్కువ నీరు తాగడం వల్ల కిడ్నీలు యూరిక్ యాసిడ్ను వేగంగా బయటకు పంపుతాయి ఎక్కువ ఫైబర్ తినడం వల్ల శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది అధిక ప్రోటీన్ ఆహారం మానుకోవాలి. తక్కువ కొవ్వు పాల ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవాలి.
కేన్సర్ను నిరోధించే మామిడి పండ్లు, ఎలాగ?
పండ్లలో రారాజు మామిడి. ప్రస్తుతం మామిడి పండ్లు మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పండును తింటే కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు పెద్దప్రేగు క్యాన్సర్, లుకేమియా, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్, రొమ్ము క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షిస్తాయి. మామిడిలో ఉండే విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్ కంటి ఆరోగ్యం, దృష్టిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి పండ్లలోని విటమిన్ సి, ఫైబర్, పెక్టిన్ అధిక కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి గుజ్జును ముఖానికి అప్లై చేస్తుంటే చర్మరంధ్రాలు చర్మాన్ని పునరుజ్జీవింపజేస్తాయి, మొటిమలు తగ్గుతాయి. మామిడి పండ్లలోని ఎంజైమ్లు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.