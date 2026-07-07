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Ntr: ఎన్టీఆర్కు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్తో విబేదం ఏమిటి ?
త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్తో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చేయబోయే సినిమా ప్రకటన వివాదానికి దారితీసింది; దీనికి కారణం నిర్మాత నాగ వంశీ, లార్డ్ మురుగన్ 'ఉత్తరాదిలో జన్మించారు' అని పేర్కొనడమే. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్తో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చేయబోయే సినిమా ప్రకటనపై సోషల్ మీడియాలో కొన్ని రోజులుగా వివాదం నడుస్తోంది.
NTR, Trivikram Srinivas
ఆదివారం నాడు తమిళనాడు రాజకీయ నాయకుడు సీమాన్ సోషల్ మీడియాలో ఒక ప్రకటన విడుదల చేయడంతో ఈ వ్యవహారం తీవ్రరూపం దాల్చింది. లార్డ్ మురుగన్ చిత్రీకరణ విషయంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్లకు 'తీవ్ర పరిణామాలు' ఉంటాయని హెచ్చరించడమే కాకుండా, ఆ చిత్రాన్ని తమిళనాడులో నిషేధించాలని ఆయన ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.
వివాదానికి దారితీసిన సినిమా ప్రకటన
గతనెల 29న, నిర్మాత నాగ వంశీ, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్తో తమ తదుపరి చిత్రాన్ని ప్రకటించారు. ఈ ప్రకటన చేస్తూ నిర్మాత ఇలా రాశారు: "ఉత్తరాదిలో జననం. హృదయభూమిలో (Heartland) రూపుదిద్దుకున్నారు. దక్షిణాదిలో ఆరాధించబడ్డారు. ఇప్పుడు... విశ్వవ్యాప్తం కానున్న ఒక గాథ."
ఈ ప్రకటనలో ఎక్కువ వివరాలు వెల్లడించనప్పటికీ, ఆ సినిమా లార్డ్ మురుగన్ (కార్తికేయుడు) గురించి ఉంటుందని పోస్టర్ సూచించింది. తమ అత్యంత పూజ్యనీయమైన దేవుళ్ళలో ఒకరైన మురుగన్ 'ఉత్తరాదిలో జన్మించారు' అని పేర్కొనడం తమిళులకు ఆగ్రహం తెప్పించింది. ఈ చిత్రీకరణను తప్పుబడుతూ చాలా మంది సోషల్ మీడియాలో తమ అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
జ్ఞానేశ్వరి మిస్సింగ్ కేసు... కియా కారుకు లింకుందా?
కాకినాడ జూన్ 6న సి. అగ్రహారం గ్రామంలోని పామాయిల్ తోట నుండి రెండేళ్ల చిన్నారి అదృశ్యమైన రోజున, ఆ గ్రామంలో ఒక కియా కారు తిరుగుతూ ఉందన్న వార్తలను తుని రూరల్ పోలీసులు ఖండించారు. ఆ కారు రెండు రోజుల పాటు గ్రామంలో అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతూ, ఒక వృద్ధుడిని కూడా ఢీకొట్టిందని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్లు వచ్చాయి. అంతేకాకుండా, నర్సీపట్నం సమీపంలో ఆ చిన్నారి బంధువైన కోటేశ్వరరావును కూడా ఆ కారు ఢీకొట్టిందని ఆ పోస్ట్లలో పేర్కొన్నారు. ఇది తప్పుడు వార్త అని సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ చెన్న కేశవరావు తెలిపారు.
తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు...గంటకు 50-60 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు
తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. సోమవారం నాడు అన్ని జిల్లాల్లోనూ గంటకు 50-60 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని ఐఎండీ-హైదరాబాద్ అంచనా వేసింది. అలాగే మంగళవారం నాడు ఆదిలాబాద్, కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, బలమైన గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
ముంబైలో ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ.. స్కూల్స్, కాలేజీలు మూసివేత (video)
భారీ వర్షాలు, బలమైన గాలుల నేపథ్యంలో భారత వాతావరణ శాఖ ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేయడంతో, మంగళవారం ఉదయం ముంబై నగరంలో ఆకాశం మేఘావృతమై బలమైన గాలులు వీచాయి. ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా మంగళవారం నాడు ముంబైలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, మున్సిపల్ పాఠశాలలు, కళాశాలలు మూసివేయబడతాయని అధికారులు తెలిపారు. సోమవారం కురిసిన ఎడతెరిపి లేని వర్షాల కారణంగా ముంబై, దాని పొరుగు జిల్లాల్లో జనజీవనం దాదాపు స్తంభించిపోయింది.
వీడియో కాల్ చేసి.. లైవ్లో రైలు కింద పడి ఆత్మహత్య
వరంగల్ జిల్లాలో ఆస్తుల పంపకంలో మనస్తాపానికి గురైన ఓ వ్యక్తి తన భార్యకు మొబైల్లో వీడియో కాల్ చేసి, తానేం చేయబోతున్నాడో లైవ్లో చూపిస్తూ రైలు కింద పడి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. కళ్లెదుటే భర్త ప్రాణాలు కోల్పోవడాన్ని చూసి సదరు భార్య, కుటుంబ సభ్యులు దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న రైల్వే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. పోలీసులు మరియు స్థానికుల కథనం ప్రకారం.. ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన వ్యక్తిని వరంగల్ ప్రాంతానికి చెందిన డాక్యుమెంట్ రైటర్ రాజేష్ నాయక్ (45) గా గుర్తించారు.
వాటర్ బిల్లు కట్టలేదని బెదిరించారు.. రూ. 4.19 లక్షలు పోగొట్టుకున్న బీఎస్ఎన్ఎల్ ఉద్యోగి
హైదరాబాద్ ఎల్బీ నగర్ సమీపంలోని రాక్ టౌన్ కాలనీకి చెందిన ఒక రిటైర్డ్ బీఎస్ఎన్ఎల్ ఉద్యోగి, నకిలీ నీటి బిల్లు చెల్లింపు మోసానికి గురై రూ. 4.19 లక్షలు పోగొట్టుకున్నారు. జూలై 1న బాధితుడికి ఒక వాట్సాప్ సందేశం వచ్చింది. అందులో హైదరాబాద్ వాటర్ బోర్డుకు చెల్లించాల్సిన తాగునీటి బిల్లు బకాయి ఉందని, బిల్లు చెల్లించకపోతే నీటి సరఫరా నిలిపివేయబడుతుందని పేర్కొన్నారు.
బ్లడ్ కౌంట్ పడిపోతుంది, గుమ్మడి గింజలు తింటే ప్రయోజనం వుంటుందా?
బ్లడ్ కౌంట్ పడిపోవడానికి కారణాలను వైద్యులు పరీక్షించి చెబుతారు. ఐతే బ్లడ్ కౌంట్ పెంచుకునేందుకు బీట్ రూట్, గుమ్మడి గింజలు వంటివి మేలు చేస్తాయి. ఈ గుమ్మడి గింజలను (Pumpkin seeds) నానబెట్టి అయినా తినవచ్చు లేదా వేయించుకుని అయినా తినవచ్చు. ఈ రెండు పద్ధతుల వల్ల శరీరానికి వేర్వేరు లాభాలు కలుగుతాయి. నానబెట్టి తినడం (Soaked Pumpkin Seeds) ఆరోగ్యానికి అత్యంత ఉత్తమం జీర్ణక్రియ సమస్యలు ఉంటే లేదా గింజల్లోని పోషకాలు శరీరానికి పూర్తిగా అందాలనుకుంటే నానబెట్టి తినడం ఉత్తమమైన మార్గం. గుమ్మడి గింజల్లో ఇనుము లభిస్తుంది
రక్తహీనత సమస్యకు ఐరన్ మాత్రలు వేసుకుంటున్నారా? ఐతే ఇవి తెలుసుకోవాలి
అనేమియా లేదా రక్తహీనత సమస్య ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది స్త్రీలను పీడిస్తున్న అనారోగ్య సమస్య. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు వైద్యులు ఐరన్ మాత్రలు రాస్తుంటారు. ఐతే కొంతమందిలో ఈ ఐరన్ మాత్రలు వేసుకున్నప్పుడు పలు రకాల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తుంటాయి. వాటిలో ప్రధానమైనది విరేచనాలు అవ్వడం. ఐతే మోషన్స్ అవుతున్నాయని మాత్రలను పూర్తిగా ఆపేస్తే హిమోగ్లోబిన్ (Hb) స్థాయిలు పెరగవు. కానీ అదే సమయంలో విరేచనాల వల్ల శరీరం బలహీనపడటం కూడా మంచిది కాదు.
ఉలవలతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో తెలుసా?
ఉలవలలో పీచుపదార్థం అధికంగా కొవ్వు తక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఇది జీర్ణక్రియ, జీవక్రియను కూడా మెరుగుపరుస్తుంది. కొవ్వు కరగడానికి సహాయపడుతుంది. అనవసరమైన కోరికలను తగ్గిస్తుంది. భోజనానికి ముందు ఉలవల రసం లేదా సూప్ తీసుకోండి. ఇది సహజంగా ఆకలిని తగ్గిస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.
క్యాల్షియం మాత్రలు అన్నం తిన్నాక ఎంత గ్యాప్ తీసుకుని వేసుకోవాలి?
విటమిన్ మాత్రలను ఎలా వేసుకోవాలన్న విషయంలో కొంతమందికి కన్ఫ్యూజన్ వుంటుంది. అన్నం తిన్న తర్వాత క్యాల్షియం మాత్రలు వేసుకోవడానికి గంటల తరబడి ఆగాల్సిన అవసరం లేదు. వాడుతున్న క్యాల్షియం టాబ్లెట్ రకాన్ని బట్టి భోజనం చేసిన వెంటనే లేదా 30 నిమిషాల లోపు వేసుకోవడం ఉత్తమం. క్యాల్షియం మాత్రలు ఎప్పుడు, ఎలా వేసుకోవాలో పరిశీలిద్దాము. మార్కెట్లో దొరికే క్యాల్షియం మాత్రలు ప్రధానంగా రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. మీ టాబ్లెట్ వెనుక ఉన్న పేరును బట్టి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. మనకు సాధారణంగా లభించే టాబ్లెట్లు ఇవే వుంటాయి. శరీరం ఈ క్యాల్షియంను గ్రహించాలంటే కడుపులో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉత్పత్తి అవ్వాలి.
వైద్యుని సలహా లేకుండా వేసుకునే మందులతో కాలేయం ఏమవుతుందో తెలుసా?
మన శరీరంలోని అత్యంత కీలక అవయవాల్లో కాలేయం ఒకటి. కాలేయం దెబ్బ తినడానికి దారితీసే కారణాలనేకం. మోతాదును మించి మందులు వేసుకోవడం కూడా వాటిలో ఒకటి. చాలామంది డాక్టర్ సలహాతో పనిలేకుండా వాళ్ల ఇష్టానికి మందులు కొనుక్కుని తోచిన మోతాదులో వేసుకుంటుంటారు. ఇలాంటి అలవాట్ల వల్ల మధ్య వయసులోనే కాలేయం దెబ్బతిని, ప్రాణాపాయ పరిస్థితికి దారి తీస్తుంది. ఇలాకాకుండా కాలేయం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే డాక్టర్ సలహా తప్పనిసరి అంటున్నారు నిపుణులు.