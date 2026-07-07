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Written By దేవీ
Last Updated : Tuesday, 7 July 2026 (12:15 IST)

Ntr: ఎన్టీఆర్‌కు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌తో విబేదం ఏమిటి ?

NTR, Trivikram Srinivas
BY: దేవీ
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (12:07 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (12:15 IST)
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NTR, Trivikram Srinivas
త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌తో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చేయబోయే సినిమా ప్రకటన వివాదానికి దారితీసింది; దీనికి కారణం నిర్మాత నాగ వంశీ, లార్డ్ మురుగన్ 'ఉత్తరాదిలో జన్మించారు' అని పేర్కొనడమే. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌తో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చేయబోయే సినిమా ప్రకటనపై సోషల్ మీడియాలో కొన్ని రోజులుగా వివాదం నడుస్తోంది. 
 
ఆదివారం నాడు తమిళనాడు రాజకీయ నాయకుడు సీమాన్ సోషల్ మీడియాలో ఒక ప్రకటన విడుదల చేయడంతో ఈ వ్యవహారం తీవ్రరూపం దాల్చింది. లార్డ్ మురుగన్ చిత్రీకరణ విషయంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్‌లకు 'తీవ్ర పరిణామాలు' ఉంటాయని హెచ్చరించడమే కాకుండా, ఆ చిత్రాన్ని తమిళనాడులో నిషేధించాలని ఆయన ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.
 
వివాదానికి దారితీసిన సినిమా ప్రకటన
గతనెల 29న, నిర్మాత నాగ వంశీ, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్‌తో తమ తదుపరి చిత్రాన్ని ప్రకటించారు. ఈ ప్రకటన చేస్తూ నిర్మాత ఇలా రాశారు: "ఉత్తరాదిలో జననం. హృదయభూమిలో (Heartland) రూపుదిద్దుకున్నారు. దక్షిణాదిలో ఆరాధించబడ్డారు. ఇప్పుడు... విశ్వవ్యాప్తం కానున్న ఒక గాథ."
 
ఈ ప్రకటనలో ఎక్కువ వివరాలు వెల్లడించనప్పటికీ, ఆ సినిమా లార్డ్ మురుగన్ (కార్తికేయుడు) గురించి ఉంటుందని పోస్టర్ సూచించింది. తమ అత్యంత పూజ్యనీయమైన దేవుళ్ళలో ఒకరైన మురుగన్ 'ఉత్తరాదిలో జన్మించారు' అని పేర్కొనడం తమిళులకు ఆగ్రహం తెప్పించింది. ఈ చిత్రీకరణను తప్పుబడుతూ చాలా మంది సోషల్ మీడియాలో తమ అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
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దేవీ

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రక్తహీనత సమస్యకు ఐరన్ మాత్రలు వేసుకుంటున్నారా? ఐతే ఇవి తెలుసుకోవాలి

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ఉలవలతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో తెలుసా?

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క్యాల్షియం మాత్రలు అన్నం తిన్నాక ఎంత గ్యాప్ తీసుకుని వేసుకోవాలి?

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వైద్యుని సలహా లేకుండా వేసుకునే మందులతో కాలేయం ఏమవుతుందో తెలుసా?

వైద్యుని సలహా లేకుండా వేసుకునే మందులతో కాలేయం ఏమవుతుందో తెలుసా?మన శరీరంలోని అత్యంత కీలక అవయవాల్లో కాలేయం ఒకటి. కాలేయం దెబ్బ తినడానికి దారితీసే కారణాలనేకం. మోతాదును మించి మందులు వేసుకోవడం కూడా వాటిలో ఒకటి. చాలామంది డాక్టర్‌ సలహాతో పనిలేకుండా వాళ్ల ఇష్టానికి మందులు కొనుక్కుని తోచిన మోతాదులో వేసుకుంటుంటారు. ఇలాంటి అలవాట్ల వల్ల మధ్య వయసులోనే కాలేయం దెబ్బతిని, ప్రాణాపాయ పరిస్థితికి దారి తీస్తుంది. ఇలాకాకుండా కాలేయం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే డాక్టర్‌ సలహా తప్పనిసరి అంటున్నారు నిపుణులు.