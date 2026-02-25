Kamal Hasan: కల్కి 2 లో కమల్ హాసన్, అమితాబ్ బచ్చన్ కలిసిన వేళ
ప్రభాస్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న కల్కి 2 షూటింగ్ ప్రారంభం అయిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా కమల్ హాసన్ మంగళవారంనాడు ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఈ విషయాన్ని అమితాబ్ బచ్చన తన బ్లాగ్ లో పొటోలు పోస్ట్ చేసి పంచుకున్నారు. మొన్న అమితాబ్ పై ప్రత్యేక సన్నివేశాలు చిత్రీకరించారు. కాగా, నేడు ప్రభాస్ కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. హైదరాబాద్ శివార్లో వేసిన కల్కి సెట్లో అమితాబ్ బచ్చన్, కమల్ హాసన్ పై కొన్ని వైవిధ్యమైన సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నారని తెలుస్తోంది.
కమల్ హాసన్ తన పాత్ర కోసం టెక్నాలజీతోపాటు మేకప్ రీత్యా అస్తిపంజరంగా కనిపించేట్లుగా దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ చూపించారు. అనంతరం అతనికి దివ్య శక్తులు వచ్చాక ఎలా మారాడు? అనేది చిత్రీకరిస్తున్నారని సమాచారం. ఇదిలా వుండగా, కమల్ హాసన్, అమితాబ్ బచ్చన్ 1985లో గెరాఫ్తార్ చిత్రంలో కలిసి కనిపించారు, ఇందులో సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ కూడా నటించారు. ఇప్పుడు దాదాపు 40 సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి కలిసి నటించడం విశేషంగా చెప్పుకోవచ్చు.
పాన్-వరల్డ్ చిత్రం కల్కి 2898 AD హిట్ తర్వాత సీక్వెల్ అయిన కల్కి 2 ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇక అశ్వత్థామ వేషధారణలో అమితాబ్, విశ్వంలో సుప్రీం యాస్కిన్ అనే ప్రతినాయకుడు పాత్రలో కమల్ హాసన్ను నటిస్తున్న విషయం కూడా తెలిసిందే. వైజయంతీ మూవీస్ నిర్మాణంలో అశ్వనీదత్ ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తుండగా, ఆయన అల్లుడు నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎంతోమంది సీనియర్లు ఈ సినిమాకు సాంకేతికపరంగా పనిచేస్తున్నారు.