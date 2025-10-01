బుధవారం, 1 అక్టోబరు 2025
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : బుధవారం, 1 అక్టోబరు 2025 (13:15 IST)

Nayana tara: మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు జీవితంలో శశిరేఖ ఎవరు...

Nayanthara As Shasileka
Nayanthara As Shasileka
మెగాస్టార్ చిరంజీవిని మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు (MSG) అనే పేరుతో సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నారు దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి. అభిమానిగా ఆయన నటించిన చిత్రాల స్పూర్తితో ఓ కథను రాసుకున్నారు. అయితే చిరంజీవి పేరును రియల్ గా పెట్టిన దర్శకుడు ఆయన ప్రేయసిగా శశిరేఖగా నయనతారను నటింపజేశారు. మరి ఈ శశిరేఖ ఎవరు? అనేది అభిమానుల్లో దర్శకుడు ఆసక్తి కలిగించేలా చేశాడు. అందుకే విజయదశమి పండుగ నాడు ఆమె స్టిల్ ను రిలీజ్ చేస్తూ పసుపురంగ చీరతో అందంగా కనిపించేలా ఫస్ట్ లుక్ విడుదల చేశారు.
 
చిరంజీవిని స్టయిలిష్ గా వినోదాత్మకంగా చూపించే లా చిత్రం వుంటుందని దర్శకుడు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో కేథరీన్ ట్రెసా కూడా ముఖ్యమైన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు, షైన్ స్క్రీన్స్ నిర్మిస్తుండగా, భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం 2026 సంక్రాంతి స్పెషల్‌గా విడుదల కానుంది. సుష్మ కొణిదెల, అర్చనా ఎస్.క్రిష్ణ సాంకేతిక వర్గం.

wolf attack: తోడేళ్ల దాడి.. పంట పొలాల గుడిసెలో నిద్రిస్తున్న దంపతుల మృతి

wolf attack: తోడేళ్ల దాడి.. పంట పొలాల గుడిసెలో నిద్రిస్తున్న దంపతుల మృతితోడేళ్ల దాడిలో ఒక వృద్ధ దంపతులు మృతి చెందారు. ఉత్తరప్రదేశ్ కైసర్‌గంజ్ తహసీల్ పరిధిలోని మజ్రా తౌక్లి గ్రామంలో మంగళవారం అర్ధరాత్రి జరిగిన తోడేళ్ల దాడిలో ఒక వృద్ధ దంపతులు మృతి చెందారని అటవీ అధికారులు తెలిపారు. బాధితులు, ఖేడాన్, అతని భార్య మంకియా, ఇద్దరూ సుమారు 60 సంవత్సరాల వయస్సు గలవారని పోలీసులు తెలిపారు. దాడి జరిగినప్పుడు వారి ఇంటికి దూరంగా ఉన్న పొలంలో ఒక గుడిసెలో నిద్రిస్తున్నారని ప్రాంతీయ అటవీ అధికారి రామ్ సింగ్ యాదవ్ తెలిపారు.

బాలకృష్ణకి మెంటల్ వచ్చి తుపాకీతో కాలిస్తే వైఎస్సార్ కాపాడారు: రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి (video)

బాలకృష్ణకి మెంటల్ వచ్చి తుపాకీతో కాలిస్తే వైఎస్సార్ కాపాడారు: రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి (video)హిందూపురం ఎమ్మెల్యే, నటుడు బాలకృష్ణకు మెంటల్ వచ్చి ఎవర్నిబడితే వాళ్లను తుపాకీతో కాల్చడంతో అతడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసేందుకు సిద్ధమైతే ఆనాటి సీఎం వైఎస్సార్ కాపాడారంటూ వైసిపి నాయకుడు రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి అన్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఆనాడు బాలకృష్ణ కాల్పులు జరిపాక నాకు ఫోన్ చేసాడు. తనపై కేసు వచ్చిందనీ, తనను రక్షించాలని ఫోన్ చేసాడు. అప్పుడు నేను కడపలో వున్యా. బాలకృష్ణ ఫోన్ చేయడంతో మీ కుటుంబానికి చెందినవాళ్లను కూడా రమ్మంటే ఒక్కరూ రాలేదు. చంద్రబాబు తర్వాత రోజు వచ్చాడు.

కడపలో వైకాపా రూల్ : వైకాపా కార్యకర్తలపై కేసు పెట్టారని సీఐపై బదిలీవేటు

కడపలో వైకాపా రూల్ : వైకాపా కార్యకర్తలపై కేసు పెట్టారని సీఐపై బదిలీవేటుఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో టీడీపీ సారథ్యంలోని టీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటై ఒక యేడాది ముగిసిపోయింది. కానీ, కడపలో మాత్రం ఇంకా వైకాపా పాలనే సాగుతోంది. గత వైకాపా పాలనలో కడప జిల్లా వ్యాప్తంగా వైకాపా సానుభూతిపరులు కీలక పోస్టుల్లో నియమితులయ్యారు. ప్రభుత్వం మారినప్పటికీ వారు ఆ పోస్టుల్లో స్వేచ్ఛగా కొనసాగుతున్నారు. వీరంతా కలిసి జిల్లాలోని వైకాపా కార్యకర్తలపై ఈగ వాలనివ్వడం లేదు. పొరపాటున వైకాపా కార్యకర్తలపై కేసు పెడితే మాత్రం ఆ అధికారి తక్షణం బదిలైపోతున్నాడు. తాజాగా కడప ఒకటో పట్టణ పోలీస్ ఇన్‌స్పెక్టర్ రామకృష్ణకు ఇదే పరిస్థితి ఎదురైంది. సోషల్ మీడియాలో అసభ్య పోస్టులు పెట్టిన వైకాపా కార్యకర్తలపై కేసు నమోదు చేయడమే ఆయన చేసిన నేరం. జిల్లాలోని వైకాపా సానుభూతి అధికారులు ఆయనను వీఆర్‌కు పంపించారు. ఇది ఇపుడు జిల్లా వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Annamalai: ప్రజలను ఏకిపారేసిన అన్నామలై.. వీకెండ్‌లో రాజకీయ సభలు వద్దు.. (Video)

Annamalai: ప్రజలను ఏకిపారేసిన అన్నామలై.. వీకెండ్‌లో రాజకీయ సభలు వద్దు.. (Video)తమిళనాడులోని కరూర్‌లో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనపై బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అన్నామలై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. టీవీకే అధినేత విజయ్ రోడ్‌షో సందర్భంగా జరిగిన ఈ దుర్ఘటనలో 40మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం దేశాన్ని కుదిపేసింది. ఈ ఘటనపై వివిధ వర్గాల నుంచి విమర్శలు వస్తున్నప్పటికీ, విజయ్‌కు ఎలాంటి తప్పులేదని అన్నామలై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అలాగే రోడ్‌షో నిర్వహణకు ఏడు గంటల అనుమతి ఎందుకు ఇవ్వాలి? 2 గంటలకే అనుమతి ఇచ్చి ఉంటే ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదన్నారు.

వామ్మో... అరుణాచలంలో ఆంధ్రా అమ్మాయిపై అత్యాచారామా?

వామ్మో... అరుణాచలంలో ఆంధ్రా అమ్మాయిపై అత్యాచారామా?ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం అరుణాచలంలో ఆంధ్రా యువతిపై అత్యాచారం జరిగిన ఘటన ఇటు తమిళనాడు, అంటు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలకలం రేపింది. అక్క ముందే ఆ యువతిపై లైంగికదాడికి జరిగింది. ఈ దాడికి పాల్పడింది కూడా ఎవరో కాదు.. సాక్షాత్ ప్రజలకు రక్షణగా ఉండాల్సిన ఖాకీలో కావడం గమనార్హం. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఏపీకి చెందిన లక్ష్మి (18) అనే యువతి, ఆమె అక్క టమాటాలు రవాణా చేస్తున్న ఒక గూడ్స్ వాహనంలో ప్రయాణిసున్నారు.

ఉపవాసం సులభతరం: మీ వ్రత మెనూలో పెరుగును చేర్చడానికి 5 కారణాలు

ఉపవాసం సులభతరం: మీ వ్రత మెనూలో పెరుగును చేర్చడానికి 5 కారణాలుఉపవాసం చేసేటప్పుడు, సరైన ఆహారాన్ని ఎంచుకోవడం అనేది మీరు అలసిపోయినట్లు భావించడం మరియు చురుకుగా, ఏకాగ్రతతో, తేలికగా ఉండటం మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. మీ వ్రత థాలీలో ప్రత్యేక స్థానానికి అర్హమైన అటువంటి ఒక పదార్థం పెరుగు. దీనిని దహీ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది రుచి, పోషణ మరియు సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యతను ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో మిళితం చేస్తుంది. కేవలం వంటగదిలోని ఒక సాధారణ వస్తువు కంటే ఎక్కువగా, పెరుగు సాత్విక గుణాలను కలిగి ఉంటుంది, ఇది ఉపవాస సమయంలో మనస్సును ప్రశాంతపరచడానికి, శరీరానికి పోషణను అందించడానికి సహాయపడుతుంది.

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండి

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండిఈ సంవత్సరం, ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం డోంట్ మిస్ ఎ బీట్ (ఒక స్పందనను కూడా కోల్పోకండి) అనే థీమ్‌తో ముడిపడి ఉంది. ఇది హృదయ సంబంధ వ్యాధుల (CVD) కారణంగా అకాల మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని, కుటుంబాలు కలిసి గడిపే విలువైన సమయాన్ని కోల్పోతున్నాయని గుర్తుచేసే ఒక శక్తివంతమైన సందేశం. భారతదేశానికి ఈ హెచ్చరిక ప్రత్యేకంగా అత్యవసరం, ఇక్కడ CVD భారం తీవ్రంగా పెరుగుతుందని అంచనా వేయబడింది.

కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి?

కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి?కాలేయం పలు కారణాల వల్ల వ్యాధులకు గురవుతుంది. వీటిలో లివర్ క్యాన్సర్ ఒకటి. ఈ వ్యాధి తరచుగా దాని ప్రారంభ దశలో లక్షణాలను కలిగించదు, కాబట్టి గుర్తించడం కష్టమవుతుంది. అయితే క్యాన్సర్ పెరిగేకొద్దీ, వివరించలేని బరువు తగ్గడం, ఆకలి లేకపోవడం, పొత్తికడుపు పైభాగంలో నొప్పి, కామెర్లు వంటి వివిధ సంకేతాలు, లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. వివరించలేని బరువు తగ్గడం: ఆకస్మికంగా, అనుకోకుండా బరువు తగ్గడం కాలేయ క్యాన్సర్‌కు సంకేతం కావచ్చు, ముఖ్యంగా ఆకలి లేకపోవడంతో కలిపి ఉంటే అనుమానించాల్సిందే.

బాదం పప్పులు రోజుకి ఎన్ని తినాలి? ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

బాదం పప్పులు రోజుకి ఎన్ని తినాలి? ప్రయోజనాలు ఏమిటి?బాదం పప్పులు రోజుకు ఎన్ని తినాలనే సందేహం చాలామందికి వుంటుంది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఒక సాధారణ వయోజన వ్యక్తి రోజుకు 5 నుండి 10 లేదా 6 నుండి 10 నానబెట్టిన బాదం పప్పులు తినడం సురక్షితమైనది, ప్రయోజనకరమైనది. కొంతమంది నిపుణులు రోజుకు 7-10 బాదం పప్పులను సిఫార్సు చేస్తారు. శారీరకంగా చురుకుగా ఉండే వ్యక్తులు లేదా క్రీడాకారులు 8 నుండి 10 బాదం పప్పులు తినవచ్చు. చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో.. అంటే, 20 కంటే ఎక్కువ తినడం వల్ల కేలరీలు పెరిగి బరువు పెరగడం, జీర్ణ సమస్యలు లేదా కిడ్నీలో రాళ్ల ప్రమాదం వంటివి పెరగవచ్చు.

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. దీనికి ముఖ్య కారణం లవంగాలలో ఉండే యూజినాల్ అనే శక్తివంతమైన సమ్మేళనం, ఇది యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్ (బాక్టీరియా నిరోధక) గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. లవంగాలు నమిలితే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
