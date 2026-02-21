శనివారం, 21 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 21 ఫిబ్రవరి 2026 (17:09 IST)

Kaml And Rajani: రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ కాంబోలో ఎవరు హీరో ? ఆకట్టుకున్న ప్రోమో

Rajinikanth, Kamal Haasan, , Nelson Dilip Kumar, Anirudh Ravichander
Rajinikanth, Kamal Haasan, , Nelson Dilip Kumar, Anirudh Ravichander
ఇండియన్ సినిమా లెజెండ్స్ రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ కాంబోలో నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ దర్శకత్వంలో భారీ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్న రెడ్ జెయింట్ మూవీస్ ప్రోమో నేడు విడుదల చేసింది. దర్శకుడు నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ తో సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ రెండు వేళ్ళలో ఒకటి పట్టుకో అంటూ.. ఓ వేలు పట్టుకోగానే.. మ్యూజిక్ రెడీ అయింది. రెడీ చేయి అంటూ వాక్ చేస్తూ వెళతాడు.

ఆ తర్వాత దర్శకుడు కూడా తన వేళ్లలో ఒకదానిని పట్టుకుని  కమల్ దగ్గరకు వెళ్ళి సూట్, వాచ్, కళ్ళజోడు.. సెలక్ట్ చేయించి కారు ఎక్కుతారు. మ్యూజిక్ రెడీ అంటూ కమల్ కు చెప్పగానే. అది సరే.. హీరో ఎవరు? అంటూ అడగగానే.. ప్రోమో కట్ అవుతుంది. త్వరలో మరిన్ని వివరాలు అంటూ తెలియజేస్తారు.
 
ప్రెస్టీజియస్ బ్యానర్ రెడ్ జెయింట్ మూవీస్ 47 ఏళ్ల తర్వాత రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ కాంబోలో భారీ పాన్ వరల్డ్ మూవీని నిర్మిస్తోందీ సంస్థ. "KHxRK"వర్కింగ్ టైటిల్ తో ఈ అరుదైన చిత్రాన్ని రెడ్ జెయింట్ మూవీస్ అనౌన్స్ చేసింది. 
 
70వ దశకంలో రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ కలిసి నటించారు. ఆ తర్వాత తమదైన పంథాలో వెళ్తూ భారతీయ సినీ చరిత్రలో సువర్ణాధ్యాయాలు లిఖించారు. తమ సుదీర్ఘ సినీ ప్రస్థానంలో దిగ్గజాలుగా ఎదిగారు. ఈ లెజెండ్స్ కలిసి నటించేందుకు ముందుకు రావడం ఒక చారిత్రక ఘట్టంగా చెప్పుకోవచ్చు. రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ కలిసి నటించే చిత్రాన్ని రెడ్ జెయింట్ మూవీస్ సంస్థ భారీ ప్రొడక్షన్ వ్యాల్యూస్ తో చిరకాలం గుర్తుండిపోయే గొప్ప కథతో నిర్మించేందుకు సన్నద్ధమవుతోంది.
 
ఈ సందర్భంగా రెడ్ జెయింట్ మూవీస్ ప్రతినిధి మాట్లాడుతూ - రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ లాంటి ఇద్దరు లెజెండ్స్ తో సినిమా నిర్మించే అవకాశం రావడం మా సంస్థ కల నిజమైన అనుభూతి కలుగుతోంది. 47 ఏళ్ల తర్వాత ఈ ఇద్దరు దిగ్గజాల కాంబినేషన్ లో సినిమా నిర్మించడం గర్వంగా, గౌరవంగా భావిస్తున్నాం. ఇండియన్ సినిమాకు ఇదొక హిస్టారిక్ మూవ్ మెంట్. ఈ ప్రతిష్టాత్మక సినిమా నిర్మాణాన్ని ఎంతో బాధ్యతగా తీసుకుంటున్నాం. "KHxRK" సినిమాతో ప్రేక్షకులకు గొప్ప సినిమాటిక్ ఎక్సిపీరియన్స్ ఇవ్వబోతున్నాం. అన్నారు.
 
జైలర్ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాన్ని ప్రేక్షకులకు అందించిన టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ "KHxRK" సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు. అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతాన్ని అందించనున్నారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు త్వరలోనే మేకర్స్ తెలియజేయనున్నారు.

తిరుపతి లడ్డూ కల్తీ అంశం.. ఏకసభ్య కమిటీపై ఫైర్ అయిన వైకాపా

తిరుపతి లడ్డూ కల్తీ అంశం.. ఏకసభ్య కమిటీపై ఫైర్ అయిన వైకాపాతిరుపతి లడ్డూ కల్తీ అంశాన్ని దర్యాప్తు చేస్తున్న సిట్ నోట్‌ను పరిశీలించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏక సభ్య కమిటీని నియమించడంపై వైకాపా మండిపడింది. ఈ కమిటీ నియామకం సుప్రీంకోర్టుకు, న్యాయ ప్రక్రియకు అవమానం అని సీనియర్ వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకుడు, టిటిడి మాజీ చైర్మన్ బి కరుణాకర్ రెడ్డి అన్నారు.

మార్చి 31 నుంచి ఏప్రిల్ 2 వరకు చైనాలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ పర్యటన

మార్చి 31 నుంచి ఏప్రిల్ 2 వరకు చైనాలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ పర్యటనచైనాలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పర్యటించనున్నారు. మార్చి 31 నుంచి ఏప్రిల్ 2 వరకు ఆయన మూడు రోజుల పాటు చైనాలో పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌తో ఉన్నత స్థాయి వాణిజ్య చర్చలు జరపనున్నారు. ట్రంప్ ప్రపంచవ్యాప్త టారిఫ్ విధానాన్ని అమెరికా సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసినట్లు వార్తలు వచ్చిన నేపథ్యంలో ఈ పర్యటన జరగనుండటం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

విదేశీ పర్యటనకు పట్టుబట్టిన భార్య.. నో చెప్పిన భర్త.. ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య

విదేశీ పర్యటనకు పట్టుబట్టిన భార్య.. నో చెప్పిన భర్త.. ఉరేసుకుని ఆత్మహత్యసెలవుల్లో విదేశీ పర్యటనకు సంబంధించిన విషయంలో ఏర్పడిన వివాదం విషాదాన్ని మిగిల్చింది. సెలవుల్లో విదేశీ ట్రిప్పుకు వెళ్లాలని పట్టుబట్టిన మహిళకు కుటుంబంతో వివాదం జరిగింది. దీంతో మనస్తాపానికి గురైన మహిళ ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ ఘటన మైసూరులోని సరస్వతిపురంలో చోటుచేసుకుంది. మృతురాలు సంధ్య తన భర్త రంగనాథ్‌తో విదేశీ పర్యటన ప్రణాళికల గురించి గొడవ పడ్డారని తెలుస్తోంది. తమ కొడుకు పరీక్షలు ఉన్నాయని పేర్కొంటూ రంగనాథ్ తక్షణ పర్యటనకు అభ్యంతరం తెలిపాడని వర్గాలు తెలిపాయి. వాదన తర్వాత, అతను కొద్దిసేపు ఇంటి నుండి వెళ్లిపోయాడని తెలుస్తోంది.

యాచకుని వద్ద లక్షలాది రూపాయలు.. పెట్టెలో నోట్లకట్టలు.. బ్యాంకు ఖాతాలో..?

యాచకుని వద్ద లక్షలాది రూపాయలు.. పెట్టెలో నోట్లకట్టలు.. బ్యాంకు ఖాతాలో..?భిక్షాటన చేస్తున్న వ్యక్తుల్ని తక్కువగా అంచనా వేయకూడదనేందుకు ఈ ఘటనే నిదర్శనం. తాజాగా పదేళ్లుగా భిక్షాటన చేస్తూ కనిపించిన ఒక వృద్ధుడి దగ్గర ఏకంగా లక్షలాది రూపాయల సంపద బయటపడింది. చిరిగిన చొక్కా.. అతని పెట్టెల్లో లక్షలాది రూపాయల సంపద బయటపడింది. బట్టలతో దీనంగా కనిపించే ఆ యాచకుడి పెట్టెలో నోట్లకట్టలు, బ్యాంకు ఖాతాలో లక్షల రూపాయలు ఉండడం స్థానికులను ఆశ్చర్యపరిచింది.

Madam Zeher: ఢిల్లీలో లేడీ డాన్ అరెస్ట్.. పగలు ఆ పని.. రాత్రి వేరే పని

Madam Zeher: ఢిల్లీలో లేడీ డాన్ అరెస్ట్.. పగలు ఆ పని.. రాత్రి వేరే పనిఢిల్లీలో లేడీ డాన్ గుట్టు రట్టు అయ్యింది. పగలు బ్యూటీ పార్లర్ నడుపుతూ, రాత్రిపూట డ్రగ్స్ సిండికేట్‌ను శాసిస్తున్న ఈమెను గ్యాంగ్‌స్టర్లు మేడమ్ జహర్ అని పిలుస్తారు. ఇటీవల మహిపాల్‌పూర్ ఫ్లైఓవర్ వద్ద భారీగా డ్రగ్స్ పట్టుబడిన కేసు దర్యాప్తులో ఈమె పేరు పోలీసులకు పదే పదే వినిపించడంతో.. విచారణలో షాకింగ్ నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దీంతో ఆమెను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

Watch More Videos

కాలేయానికి మేలు చేసే పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

కాలేయానికి మేలు చేసే పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?ఆయుర్వేదంలో పసుపు, ఉసిరికి ప్రత్యేక స్థానం వుంటుంది. ఈ రెండింటిలోని ఔషధీయ గుణాలు పుష్కలం కనుక వీటిని కలిపి తయారు చేసిన రసం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. పలు అనారోగ్య సమస్యలను దూరం చేస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం కాలేయం, లిపిడ్ జీవక్రియ పనితీరుకు మేలు చేస్తుంది. రక్త ప్రసరణ, మంచి చర్మ సౌందర్యాన్ని, హృదయ సంబంధ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగు పరుస్తుంది. ఎర్ర రక్త కణాల ఏర్పాటుకి, శరీరంలో ఆక్సిజన్ బదిలీని ప్రోత్సహిస్తుంది ఇందులోని మాంగనీస్, ఎముకలు, కీళ్ళు, బంధన కణజాలాల మంచి స్థితిని నిర్వహిస్తుంది.

మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?

మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?ఇదివరకటి రోజుల్లో కోళ్లు గంపలు లేదా గూళ్లలో గుడ్లు పెట్టేవి. అవి తినే ఆహారం కూడా సహజసిద్ధమైనది కావడంతో కోడిగుడ్లు తింటే ఎంతో ఆరోగ్యకరంగా వుండేది. ఇప్పుడంతా కల్తీమయం అయిపోయింది. కల్తీ కోడిగుడ్లు వచ్చేసాయి. వాటిని తింటే లేనిపోని వ్యాధులు తగులుకుంటాయి. అలాగే పాలు కూడా. పశువులకు ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చి తీస్తున్నారట. కొన్నిచోట్లయితే పావు లీటరు పాలలో ముప్పావు లీటరు కల్తీ పాలు కలిపి అమ్మేస్తున్నారట. కనుక ఇలాంటి పాలు తాగితే పరిస్థితి వేరే చెప్పక్కర్లేదు.

బైపాస్ సర్జరీ శాశ్వత పరిష్కారం కాదు, కొత్త బ్లాకేజీలపై అప్రమత్తత అవసరం

బైపాస్ సర్జరీ శాశ్వత పరిష్కారం కాదు, కొత్త బ్లాకేజీలపై అప్రమత్తత అవసరంబైపాస్ సర్జరీ (CABG) చేయించుకున్న తర్వాత గుండె సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయని భావించడం ప్రమాదకరమని, కాలక్రమేణా కొత్త బ్లాకేజీలు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున నిరంతర వైద్య పర్యవేక్షణ తప్పనిసరి అని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ గుండె నిపుణులు వెల్లడించారు. తాజాగా అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన 70 ఏళ్ల వృద్ధుడికి 17 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ గుండె రక్తనాళాల్లో తీవ్రమైన బ్లాకేజీలు ఏర్పడిన కేసును విజయవంతంగా చికిత్స చేసిన సందర్భంగా ఈ వివరాలు తెలియజేశారు. 2008లో ట్రిపుల్ వెసెల్ బైపాస్ సర్జరీ చేయించుకున్న రోగి ఇటీవల తీవ్రమైన ఛాతీ నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందితో మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో చేరారు.

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్హైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోన్న, ఆవిష్కరణ-ఆధారిత లైఫ్-సైన్సెస్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా సరసమైన ఆసిలేటింగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్‌పిరేటరీ ప్రెజర్(ఓపిఈపి) పరికరం, పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. సిఓపిడి, ఆస్తమా మరియు బ్రోన్కియెక్టాసిస్ ఉన్న రోగులలో ప్రభావవంతమైన రీతిలో శ్లేష్మ తొలగింపుకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, ముక్కు దిబ్బడను తొలగించడానికి, శ్వాసను మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన 3-నిరోధక వ్యవస్థను ఇది కలిగి ఉంటుంది. పిపెయిర్ అనేది పేటెంట్ పొందిన డిజైన్‌తో కూడిన వినూత్నమైన, ఔషధ రహిత, హ్యాండ్‌హెల్డ్ పరికరం.

గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం వేసుకుని తాగితే?

గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం వేసుకుని తాగితే?గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మకాయ రసం ఆరోగ్యానికి అమృతం లాంటిది. ఈ నీటిని తాగితే 8 ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఒనగూరుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గోరువెచ్చని నిమ్మరసం శరీరాన్ని డీటాక్సిఫై చేయడమే కాకుండా అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నిమ్మనీరు తాగడం వల్ల జీవక్రియ వేగవంతం అవుతుంది, ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. నిమ్మకాయ నీరు శరీరం నుండి వ్యర్థాలను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది, తద్వారా కొత్త హుషారు వస్తుంది. గోరువెచ్చని నిమ్మకాయ నీరు జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. కడుపులో గ్యాస్, అజీర్ణం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com