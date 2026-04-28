Mahesh Babu: పోకిరి లా 100 రోజుల చిత్రాలు ఇప్పుడు టాలీవుడ్ లో ఎందుకు రాలేకపోతున్నాయి?

మహేష్ బాబు కథానాయకుడిగా, పూరి జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించిన 'పోకిరి' చిత్రం నేటికి 20 ఏళ్ల ఘనమైన రోజులను పూర్తి చేసుకుంది. ఈ ఇండస్ట్రీ హిట్ చిత్రం 'సూపర్ స్టార్' ను మునుపెన్నడూ చూడని ఒక వాస్తవిక పాత్రలో చూపించి, ఐకానిక్ 'పండుగాడు' వైబ్ కు నాంది పలికింది. కానీ గతాన్ని తలచుకోవడం, వేడుకలకు అతీతంగా,
నేడు 'పోకిరి'ని ఒక భిన్నమైన కోణంలో చూడాలి.
కేవలం ఒక బ్లాక్బస్టర్గా మాత్రమే కాకుండా, సినిమా నిర్మాణ క్రమశిక్షణలో ఒక బెంచ్మార్క్గా చూడాలి. ఆధునిక టాలీవుడ్లో ఈ క్రమశిక్షణ క్రమంగా కనుమరుగవుతున్నట్లు అనిపిస్తోంది.
100 రోజుల స్ప్రింట్ గాథ
'పోకిరి' చిత్రం 100 రోజుల కన్నా తక్కువ సమయంలోనే పూర్తయిందనేది కేవలం ఒక చిన్న విషయం కాదు, ఇది ఒక ఆశ్చర్యకరమైన వాస్తవం. కొన్ని కథనాల ప్రకారం, కేవలం 66 రోజుల షూటింగ్తోనే ఈ చిత్రం పూర్తయింది. అగ్రశ్రేణి నటుడు ఉన్నప్పటికీ, ఈ చిత్రం అద్భుతమైన వేగంతో, స్పష్టతతో సాగింది. ఇది యాదృచ్ఛికం కాదు, మరీ ముఖ్యంగా, గందరగోళం కూడా కాదు.
స్క్రిప్ట్ను ఖరారు చేసి, దర్శకుడి నిర్ణయాత్మకతను, మరియు చిత్రీకరణను దోషరహితంగా పూర్తిచేసిన ఒక వ్యవస్థను ఇది ప్రతిబింబించింది. ఇదే విధానం ఆ తర్వాత 'బిజినెస్మ్యాన్' వంటి చిత్రాలలో కనిపించింది. ఈ సామర్థ్యం రాజీపడటం వల్ల కాదు, సన్నాహాల వల్ల వచ్చిందని ఇది మరోసారి స్పష్టం చేసింది. 'పోకిరి' నిరూపించింది చాలా సులభం: సినిమా నిర్మాణంలో వేగం అంటే తొందరపడటం కాదు, అది నిశ్చయతకు సంబంధించినది.
ఆధునిక జాప్యాల వల్ల కలిగే భారీ మూల్యం
ఇప్పుడు అసలు ప్రశ్న, సినిమాలు ఎందుకు ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటున్నాయి అని కాదు, వాటిలో చాలా సినిమాలు మరింత పకడ్బందీగా మారకుండానే ఎందుకు ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటున్నాయి అనేది. ఈ రోజుల్లో, మధ్యశ్రేణి చిత్రాలు కూడా ఊహించిన షెడ్యూళ్లను దాటి సాగుతున్నాయి. అదే సమయంలో, 'కల్కి 2898 ఏడీ', 'సాలార్', మరియు 'దేవర: పార్ట్ 1' వంటి భారీ బడ్జెట్ ప్రాజెక్టులు నిర్మాణంలో సంవత్సరాల తరబడి సాగుతున్నాయి.
ఈ మందగమనానికి ఒక ముఖ్యమైన కారణం, నిర్ణయాలను నిర్మాణ దశకు మార్చడమే. చిత్రీకరణ సమయంలో స్క్రిప్ట్లు మారుతాయి, షెడ్యూళ్లు విస్తరిస్తాయి, మరియు స్పష్టత తరచుగా ముందుగా కాకుండా ఆలస్యంగా వస్తుంది. ఒకప్పుడు ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులుగా ఉండేవి ఇప్పుడు సెట్లో జరుగుతున్నాయి. మరియు సినిమా నిర్మాణంలో, అనిశ్చితి చాలా ఖరీదైనది.
సీక్వెల్ గ్యాప్: హైప్ను చంపేయడం
సుదీర్ఘ నిర్మాణ షెడ్యూళ్లతో పాటు, నేటి సినిమాలలో మరో స్పష్టమైన ధోరణి వెలుగులోకి వచ్చింది, అదే సీక్వెల్స్ మధ్య పెరుగుతున్న అంతరం. ఇప్పుడు ఫ్రాంచైజీలను భారీ ఆర్భాటంతో ప్రకటిస్తున్నారు, కానీ వాటి సీక్వెల్స్ కార్యరూపం దాల్చడానికి సంవత్సరాలు పడుతోంది.
తెలుగు చిత్రసీమలో దీనికి అనేక ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. బాహుబలి, పుష్ప, కార్తికేయ, మరియు హిట్ వంటి చిత్రాలు బలమైన పునాదులు వేసుకున్నప్పటికీ, వాటి సీక్వెల్స్ చాలా కాలం విరామం తర్వాత వచ్చాయి. కొన్ని చిత్రాలు ఊపును కొనసాగించినప్పటికీ, ఆ ఆలస్యం ప్రేక్షకులను అనుభవాన్ని నిరాటంకంగా కొనసాగించేలా కాకుండా, మళ్లీ పాతదానితో మమేకమయ్యేలా చేసింది.
అదే సమయంలో, దీనికి విరుద్ధంగా చేయడానికి అరుదైన ప్రయత్నాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. హిందీ చిత్రం ధురందర్ మరియు దాని సీక్వెల్ ధురందర్: ది రివెంజ్, రెండు భాగాలు చాలా తక్కువ వ్యవధిలో విడుదలయ్యేలా ప్రణాళిక చేయబడ్డాయి. దీనిని ఒక ప్రయోగం అనో, ఒక మినహాయింపు అనో, అది ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని చూపించింది: ముందుగా ప్రణాళిక వేసుకుంటే, ఊపును నిలబెట్టుకోవచ్చు.
ఆ వైరుధ్యం చాలా ముఖ్యం.
ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నది మరింత ఆందోళనకరమైన ధోరణి. 'దే కాల్ హిమ్ ఓజీ 2', 'సాలార్ 2: శౌర్యంగ పర్వం', 'పుష్ప 3', మరియు 'దేవర 2' వంటి సీక్వెల్స్ ముందుగానే ప్రకటించబడినప్పటికీ, అవి సుదీర్ఘ నిర్మాణ కాలపరిమితులలో లేదా ప్రణాళిక దశలలోనే నిలిచిపోతాయి. ఈ అంతరం మరీ ఎక్కువైనప్పుడు, భావోద్వేగ కొనసాగింపు బలహీనపడుతుంది.
ప్రేక్షకులకు మునుపటిలాంటి తక్షణ అనుబంధం ఉండదు, మరియు హైప్ను నిలబెట్టుకోవడానికి బదులుగా దానిని తిరిగి నిర్మించాల్సి వస్తుంది. ఇది సీక్వెల్స్ను కొన్ని నెలల్లోనే విడుదల చేయమని బలవంతం చేయడం గురించి కాదు. ఇది అనవసరమైన ఆలస్యాన్ని నివారించడం గురించి.
'పోకిరి' వేగంగా తీసినందువల్ల విజయం సాధించలేదు. అది స్పష్టతతో తీసినందువల్ల విజయం సాధించింది. స్క్రిప్ట్ సిద్ధంగా ఉంది, దృక్పథం పక్కాగా ఉంది, మరియు అమలు ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా జరిగింది.
ఆ పట్టును తిరిగి పొందాలంటే, పటిష్టమైన ప్రీ-ప్రొడక్షన్ క్రమశిక్షణ, చిత్రీకరణకు ముందే ఖరారు చేసిన స్క్రిప్ట్లు, నిరంతరం విస్తరించకుండా స్పష్టమైన షెడ్యూలింగ్, మరియు దర్శకులు నిర్ణయాలను ఆలస్యం చేయకుండా ముందుగానే తీసుకోవడం వంటి వాటిపై దృష్టిని మళ్ళించాలి.
ఎందుకంటే సినిమా నిర్మాణం కేవలం పరిమాణం పెరిగినంత మాత్రాన నెమ్మదించదు. దృఢ సంకల్పం సడలినప్పుడే అది నెమ్మదిస్తుంది. 'పోకిరి ప్రమాణం' అనేది ఒక సినిమాను 100 రోజుల్లో పూర్తి చేయడం గురించి కాదు.
మొదటి షాట్ తీయడానికి ముందే, తాము అసలు ఎలాంటి సినిమా తీస్తున్నామో కచ్చితంగా తెలుసుకోవడం గురించినది అది. అదే 'పోకిరి'ని ఒక చిరస్థాయి చిత్రంగా నిలిపింది. ఆధునిక టాలీవుడ్ తిరిగి కనుగొనాల్సిన విషయం కూడా అదే.