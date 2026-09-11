మంగళసూత్ర మహిళలే ఎందుకు ధరించాలి... పురుషులకు లేని నిబంధనలు స్త్రీలకే ఎందుకు? నటి నమిత ప్రశ్న
పురుషులకు లేని నిబంధనలు మహిళలకే ఎందుకు అంటూ సినీ నటి నమిత ప్రశ్నించారు. తాజాగా ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె మాట్లాడుతూ, పురుషులకు లేని కొన్ని నిబంధనలు మహిళలకే ఎందుకు అంటూ ప్రశ్నించారు. వివాహ సంప్రదాయాలు, మహిళలపై సమాజం మోపుతున్న బాధ్యతలపై ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
'తాళి మహిళలే ఎందుకు ధరించాలి? ఆడవాళ్లే బొట్టు పెట్టుకోవాలని, సంప్రదాయాలు పాటించాలని ఎందుకు ఆశిస్తారు? పురుషులకు లేని ఈ నిబంధనలన్నీ మహిళలకే ఎందుకు?' అని నమిత ప్రశ్నలు కురిపించారు. భర్త దీర్ఘాయుష్షు కోసం మహిళలు చేసే వరలక్ష్మీ వ్రతం లాంటి ఆచారాలపైనా ఆమె స్పందించారు.
'నా భర్త సురక్షితంగా ఉండాలని నేను ఉపవాసం ఉంటాను. కానీ, భార్య క్షేమం కోసం భర్త కనీసం ఏడాదిలో ఒక్క రోజైనా కేటాయించాలనే నియమం ఉందా? అలాంటిదేమీ లేదు. సమాజం అలాంటివి ఎందుకు సృష్టించలేదు? అన్ని నిబంధనలూ మహిళలకే ఎందుకు?' అని ఆమె ప్రశ్నించారు.
మహిళలు తాళి ధరించాలని ఏ గ్రంథాల్లోనూ లేదన్నారు. ‘ఇవన్నీ సమాజం సృష్టించినవే. ఎందులోనూ ఇలాంటి నిబంధనలు లేవు’ అని అభిప్రాయపడ్డారు. నమిత చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. కాగా, తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఎన్నో హిట్ చిత్రాల్లో నటించిన నమిత.. 2020లో వచ్చిన తమిళ చిత్రం ‘మియా’ తర్వాత మరే కొత్త సినిమాకు అంగీకరించలేదు.