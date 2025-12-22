Bigg boss Telugu విన్నర్ పడాల కల్యాణ్, CRPF జవాన్, తిరిగి వెళ్తాడా?
ఆదివారం రాత్రి ఉత్కంఠంగా జరిగిన బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 గ్రాండ్ ఫినాలెలో కల్యాణ్ పడాల విజేతగా నిలిచాడు. ఇతడు ప్రస్తుతం సీఆర్పిఎఫ్ జవానుగా పనిచేస్తున్నాడు. 3 నెలల శెలవుపై వచ్చాడు. సెలవులో వుండగా అతడికి బిగ్ బాస్ అవకాశం వచ్చింది. విజయనగరం సుందరపేటకు చెందిన కల్యాణ్ ఈ బిగ్ బాస్ షోలో వుండేందుకు ఎక్కువ రోజులపాటు శెలవుపై వున్నాడు. కనుక అతడికి మరో ఏడాది పాటు శెలవులు వుండకపోవచ్చని ఆయన తండ్రి చెప్పారు. అలాగే సీఆర్పీఎఫ్ నిబంధనల ప్రకారం పైఅధికారులకు వివరణ కూడా ఇచ్చుకోవాల్సి వుంటుందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
సహజంగా బిగ్ బాస్ షోలో అవకాశం వస్తే చాలు సినిమాలు, టీవీ సీరియల్స్ వంటి వాటిలో విపరీతంగా అవకాశాలు వస్తాయంటారు. ఈ క్రమంలో ఏకంగా బిగ్ బాస్ విజేతగా నిలిచిన కల్యాణ్ పడాల తిరిగి సీఆర్పీఎప్ జవాను విధుల్లో చేరుతాడా లేదంటే ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటాడన్నది వేచి చూడాల్సిందే.