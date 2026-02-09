సోమవారం, 9 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 9 ఫిబ్రవరి 2026 (10:30 IST)

K.V. Anudeep: కె.వి. అనుదీప్ కు ఫంకీ మరో జాతిరత్నాలు అవుతుందా ?

KV Anudeep and his team
KV Anudeep and his team
ఫంకీ ట్రైలర్ తో నవ్వుల మోత మోగించిన విశ్వక్ సేన్ అంటూ దర్శకుడు కె.వి. అనుదీప్ కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చుకున్నారు. ఆయన దర్శకత్వంలో విశ్వక్ సేన్, కయాదు లోహర్‌ కథానాయిక నటించిన సినిమా అది. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం సమకూర్చారు. ఈ సందర్భంగా 2019లోని ఓ సంఘటనను గుర్తుచేసుకుంటూ సోషల్ మీడియాలోపోస్ట్ చేశారు.
 
2019 లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేస్తున్న రోజుల్లో నానిగాడు అన్నయ్య కాల్ చేశాడు..రేయ్ మురళి..ఒక డైరెక్టర్ కథ చెప్తాడు, విని ఎలా ఉందో మనస్పూర్తిగా చెప్పు అన్నాడు.. ఆరోజు మధ్యాహ్నం "కృష్ణకాంత్ పార్క్ లో అతను బేటా బేటా అంటూ కథ చెప్తున్నాడు,  నేను కిందపండి దొర్లుతూ నవ్వుతున్నాను, చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు నన్ను అదోలా చూశారు, ఆ తరువాత ఆ జోక్స్ ను మా ఊరు వెళ్ళినప్పుడు పిల్లలతో చెప్పేవాడిని, వాళ్ళు కూడా నవ్వేవారు, ఈలోపు కరోనా వచ్చింది, మొత్తానికి షూటింగ్ అయింది, సినిమా రిలీజ్ అయి పెద్ద హిట్ అయింది.. ఆ సినిమా పేరు జాతిరత్నాలు. ఆ దర్శకుడు అనుదీప్ కె.వి. అన్నయ్య. తలుచుకుంటే ఇప్పటికీ గొప్పగా గర్వంగా అనిపిస్తుంది.. ఈ నెల 13 న ఫంకీ రిలీజ్ కాబోతుంది.. భీభత్సమైన హిట్ అవుతుంది..కంగ్రాట్స్ వంశీ, విశ్వక్ సేన్..అంటూ దర్శకుడు క్రిష్ పేర్కొన్నారు.

Tirumala Laddu, చేతులు జోడించి ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పండి: జగన్‌కు అర్నాబ్ డిమాండ్

Tirumala Laddu, చేతులు జోడించి ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పండి: జగన్‌కు అర్నాబ్ డిమాండ్వైఎస్ జగన్ సీఎంగా వున్న ఐదేళ్ల కాలంలో తిరుమల లడ్డూ కల్తీ జరిగిందనీ, అందుకుగాను ఆయన ప్రజలకు చేతులు జోడించి క్షమాపణ చెప్పాలంటూ రిపబ్లికన్ టీవీ అర్నాబ్ గోస్వామి డిమాండ్ చేసారు. ఆయన టీవీ ద్వారా మాట్లాడుతూ.... తిరుమల తిరుపతి లడ్డు గత మూడు వందల ఏళ్లుగా స్వచ్ఛమైన ఆవునెయ్యితో తయారు చేయబడుతోంది. కానీ క్రైస్తవుడైన జగన్ ఈ పవిత్ర సంప్రదాయాన్ని తన ఐదేళ్ల పాలనలో నాశనం చేసారు. జగన్.. ప్రతి ఉదయం నిద్రలేవగానే మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం, నేను హిందువుల మనోభావాలతో ఆడుకోకూడదు అని. 100 కోట్ల హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బ తీసారు.

ప్రేమించిన యువతి మోసం చేసిందనీ బాడీ బిల్డర్ సూసైడ్

ప్రేమించిన యువతి మోసం చేసిందనీ బాడీ బిల్డర్ సూసైడ్బెంగుళూరు నగరంలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ప్రేమించిన యువతి మోసం చేయడాన్ని జీర్ణించుకోలేని బాడీబిల్డర్ ఒకరు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. తనకు మరో వ్యక్తితో నిశ్చితార్థమైందని చెపుతూ పెళ్లి చీర, పెళ్ళి పత్రిక చూపించడంతో తీవ్ర మనస్తాపం చెందిన బాడీబిల్డర్ అర్ధాంతరంగా తనువుచాలించాడు.

NEET UG 2026 : దరఖాస్తుల ఆహ్వానం.. రెండు కొత్త నిబంధనలు తెచ్చిన ఎన్టీఏ

NEET UG 2026 : దరఖాస్తుల ఆహ్వానం.. రెండు కొత్త నిబంధనలు తెచ్చిన ఎన్టీఏదేశంలోని వైద్య విద్యా కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే జాతీయ అర్హత ప్రవేశ పరీక్ష నీట్ యూజీ 2026 పరీక్షకు ఎన్టీఏ ఆదివారం నోటిఫికేషన్ జారీచేసింది. ఈ పరీక్ష మే 3వ తేదీన దేశ వ్యాప్తంగా నిర్వహించనున్నారు. అయితే, ఈ యేడాది నిర్వహించే పరీక్షలో పరీక్షా కేంద్రం కేటాయింపులో సరికొత్త నిబంధనను అమల్లోకి తెచ్చారు. విద్యార్థి దరఖాస్తులో ఏ చిరునామా అయితే పేర్కొంటారో ఆ చిరునామా పరిధిలోనే పరీక్షా కేంద్రాన్ని కేటాయించనున్నారు.

కల్తీ నెయ్యి ఉపయోగించినట్టు వైవీ సుబ్బారెడ్డే అంగీకరించారు : మంత్రి కందుల దుర్గేశ్

కల్తీ నెయ్యి ఉపయోగించినట్టు వైవీ సుబ్బారెడ్డే అంగీకరించారు : మంత్రి కందుల దుర్గేశ్భక్తులు పరమ పవిత్రంగా భావించే తిరుమల లడ్డూ తయారీలో కల్తీ నెయ్యి ఉపయోగించినట్టు తితిదే మాజీ చైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డే స్వయంగా అంగీకరించారని ఏపీ పర్యాటక శాఖామంత్రి కందుల దుర్గేశ్ అన్నారు. శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదానికి వినియోగించింది అసలు నెయ్యే కాదని ల్యాబ్ రిపోర్టులు ధ్రువీకరించాయని మంత్రి తెలిపారు.

విద్యార్థులకు వాంతులు - విరేచనాలు - బాధ్యులపై చర్యలకు సీఎం బాబు ఆదేశం

విద్యార్థులకు వాంతులు - విరేచనాలు - బాధ్యులపై చర్యలకు సీఎం బాబు ఆదేశంఏపీలోని పోలవరం జిల్లా రంపచోడవరంలోని దేవరాపల్లి ఆశ్రమ బాలుర వసతిగృహంలో విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురైన ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇదే అంశంపై ఆయన అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ హాస్టల్‌లో బస చేస్తున్న 92 మంది విద్యార్ధులకు వాంతులు, కడుపునొప్పి, జ్వరం, డయేరియా లక్షణాలు కనిపించటంతో హుటాహుటిన మారేడుమిల్లి, రంపచోడవరం ఏరియా ఆస్పత్రులకు తరలించారు.

Watch More Videos

జీరా వాటర్ తాగితే కొవ్వు మంచుగడ్డలా కరిగిపోతుంది

జీరా వాటర్ తాగితే కొవ్వు మంచుగడ్డలా కరిగిపోతుందిశరీరంలో కొవ్వు పేరుకునిపోయి ఈరోజుల్లో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. జీలకర్రతో చేసే జీరా వాటర్, గోరువెచ్చని నీటిలో కాస్తంత జీలకర్ర వేసుకుని వాటిని వడకట్టి తాగితే కొవ్వు కరిగిపోతుంది. జీరా వాటర్ తాగితే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జీరా వాటర్ తక్కువ కేలరీలు కలిగి వుంటాయి. జీరా వాటర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో నిండి ఉంటుంది. జీరా వాటర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జీరా వాటర్ మెటబాలిజం పెంచుతుంది, కొవ్వును కరిగిస్తుంది. స్థూలకాయాన్ని దూరంగా ఉంచాలంటే జీరా వాటర్ తాగుతుండాలి. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించే గుణం జీరా వాటర్‌కి వుంది.

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026హైదరాబాద్: ఆసియాలో అతిపెద్ద సామాజిక పెట్టుబడిదారుల నెట్‌వర్క్ అయిన ఏవిపిఎన్, ఈరోజు హైదరాబాద్‌లో ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026ను నిర్వహించింది, ఇది బయోఏషియా 2026కి ముందు జరిగిన వ్యూహాత్మక ప్రీ-ఈవెంట్ సమావేశం. ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో అత్యాధునిక ఆవిష్కరణలకు సహకారాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, భారతదేశంలో మెరుగైన ఆరోగ్య ఫలితాల దిశగా పురోగతిని వేగవంతం చేయడానికి ఈ ఫోరం కార్పొరేట్, దాతృత్వ, ఔషధ, జీవ శాస్త్రాలు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, విధాన పర్యావరణ వ్యవస్థల నుండి నాయకులను ఒకచోట చేర్చింది.

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?ఉప్పు. రోజుకి 5 గ్రాముల కంటే తక్కువ మోతాదులో శరీరానికి అందాలి. అంతకుమించి శరీరానికి అందిస్తే అనారోగ్యానికి కారణమవుతుంది. ఉప్పు అధికంగా తింటే కలిగే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే కిడ్నీ సమస్యలు వస్తాయి. రక్తపోటు పెరుగుతుంది. వికారం, వాంతులు, కళ్లు తిరుగుతాయి. గుండె సంబంధ వ్యాధులు రావడానికి ఉప్పు అధిక మోతాదులో వాడటం కారణం అవుతుంది. శరీరానికి అవసరమైన ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గుతుంది. కీళ్ల నొప్పులు వచ్చే ప్రమాదం వుంటుంది. శరీరం డీహైడ్రేషన్ సమస్యకు గురవుతుంది.

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలు

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలుప్రపంచవ్యాప్తంగా, భారతదేశంలోనూ క్యాన్సర్ సంబంధిత మరణాలకు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ప్రధాన కార ణాలలో ఒకటిగా ఉంది; అయినప్పటికీ ఇది చాలా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న క్యాన్సర్లలో ఒకటి. ధూమపానం చేసే వారిని మాత్రమే ప్రభావితం చేసేదిగా, ఆలస్యంగా నిర్ధారణ చేయబడేదిగా, చికిత్స ఎంపికలను పరిమితంగా కలిగి ఉన్న వ్యాధిగా ప్రజల అభిప్రాయం చాలా కాలంగా దీనిని చిత్రీకరించింది. నేడు, సైన్స్ దీనికి చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతోంది. ముఖ్యంగా భారతీయ నగరాల్లో, వైద్యులు మారుతున్న ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ స్థితిగతులను చూస్తున్నారు.

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?పురుషుల్లో కీళ్ల దృఢత్వం కోసం కండరాల నొప్పికి చెక్ పెట్టాలంటే.. ఎండు చేపలు తీసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు. సమతుల్య ఆహారంలో క్రమం తప్పకుండా ఎండు చేపలను చేర్చుకుంటే పురుషుల్లో కండరాల నొప్పిని దూరం చేస్తుందని పోషకాహార నిపుణులు అంటున్నారు. ఎండు చేపల్లో ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ప్రోటీన్లకు మూలం. ఎండు చేపలు ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక శరీర నొప్పులను దూరం చేస్తాయి. ఎండిన చేపల్లో అధిక కాల్షియం కంటెంట్ వుంటుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com