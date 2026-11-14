Pawan Kalyan, Dil Raju :బాలక్రిష్ణ పై త్వరలో క్లారిటీ ఇస్తా : పవన్ కళ్యాణ్ తో సినిమా వుంటుంది : దిల్ రాజు-
2021లో వచ్చిన తమ హిట్ చిత్రం 'వకీల్ సాబ్' తర్వాత, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్తో కొత్త సినిమా కోసం చర్చలు జరుపుతున్నట్లు దిల్రాజు ధృవీకరించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ను నాలుగు నెలల్లో పూర్తి చేయాలనే షరతుపై పవన్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారని, నెలకు 10 నుండి 15 రోజుల షూటింగ్కు కేటాయించాలని ఆయన కోరినట్లు సమాచారం.
Balakrishna, Pawankalyan, Dilraju
అభిమానులు ఈ శక్తివంతమైన కాంబోను సంబరంగా జరుపుకుంటుండగా, వివరాలు లేదా అధికారిక ప్రకటన చేయడానికి ఇది చాలా తొందరగా అవుతుందని ఇరుపక్షాలు పేర్కొంటున్నాయి. మరోవైపు, దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడితో 2028 సంక్రాంతికి ఒక సినిమా చేయనున్నట్లు దిల్రాజు ప్రకటించారు.
రామాయణం సక్సెస్ ఈవెంట్లో దిల్ రాజు మాట్లాడుతూ, పవన్ కళ్యాణ్తో చర్చలు సానుకూలంగా జరిగాయని, అయితే అవి ఇంకా ప్రాథమిక దశలోనే ఉన్నాయని, ఇంకా ఖచ్చితమైన వివరాలు ఏమీ లేవని దిల్రాజు తెలిపారు. బాలయ్యబాబుతో కూడా సినిమా అనేది ఇంకా క్లారిటీ చెప్పలేను. అనిల్ రావిపూడి రూపొందిస్తున్న జనవరి 12 విడుదల సినిమా తర్వాతే నేను ఆలోచిస్తాను. అతను కథ రెడీచేసుకున్నాక హీరో ఎవరనేది? డిసైడ్ అయ్యాక ప్రకటిస్తానని తెలిపారు.
సల్మాన్ ఖాన్, అక్షయ్ కుమార్, విజయ్ దేవరకొండ చిత్రాలు
ఆయన శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై రాబోయే బిజీ షెడ్యూల్ను కూడా వెల్లడించారు. ఇందులో ఈద్ సందర్భంగా మార్చి 10న సల్మాన్ ఖాన్ 'మాన్స్టర్', ఫిబ్రవరిలో అక్షయ్ కుమార్ కామెడీ చిత్రంతో పాటు 'ఎల్లమ్మ', 'రౌడీ జనార్దన' వంటి ఇతర చిత్రాలు కూడా ఉన్నాయి. దిల్రాజు వరుస విజయాల నేపథ్యంలో మరో హిట్ కలయిక రాబోతోందన్న ఉత్సాహంతో అభిమానులు వెంటనే ఈవెంట్ ఫోటోలు, క్లిప్లను పంచుకున్నారు.