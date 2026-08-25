Toxis Rates: ఐదు షోలకు ఆదరణ వుంటుందా? తెలంగాణాలో టాక్సిస్ టికెట్ల ధరలు పెంపు
కన్నడ రాకింగ్ స్టార్ యష్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘టాక్సిక్’. రేపే ఈ సినిమా విడుదల కాబోతోంది. కొన్ని గంట్లలోనే విడుదల వుంది. అయితే తెలుగులో పెద్దగా బుకింగ్స్ లేవని ట్రేడ్ వర్గాలు లెక్కలు చెబుతున్నాయి. కానీ నిర్మాత మాత్రం టికెట్ల రేట్లు పెంచేలా తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ తీసుకున్నారు. వాటి వివరాలకు సంబంధించిన లిఖిత పూర్వకంగా లెటర్ కూడా విడుదల చేశారు.
Toxis tickets high in telangana
ఈ 26 నుంచి సెప్టెంబర్ 4 వరకు మొత్తం 10 రోజులు పాటుగా పెంపునకు అనుమతి ఇచ్చారు. అలాగే ఇదే జీవోలో నిర్మాణ సంస్థలు కే వి ఎన్ ప్రొడక్షన్స్, యష్ నిర్మాణ సంస్థ మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్ వారు తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ కమిటీకి 1 కోటి రూపాయలు విరాళంగా ఇవ్వాలని ఆదేశిస్తూ ఈ జీవో వారి కోసం విడుదల చేయడం జరిగింది. అయితే రోజుకు ఐదు షోలను కూడా ప్రదర్శించవచ్చు అని ప్రభుత్వం తెలియజేసింది.
సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లు: టికెట్పై రూ.50 అదనంగా వసూలు చేయవచ్చు.
→ ఈ రూ.50లో GST కూడా కలిపి ఉంటుంది.
మల్టీప్లెక్స్లు / స్పెషల్ థియేటర్లు: టికెట్పై రూ.100 అదనంగా వసూలు చేయవచ్చు.
→ ఈ రూ.100లో GST కూడా కలిపి ఉంటుంది.
26 ఆగస్టు 2026 నుంచి 4 సెప్టెంబర్ 2026 వరకు
మొత్తం 10 రోజుల పాటు ఈ అదనపు ధరలు అమల్లో ఉంటాయి.
అలాగే రోజుకు 5 రెగ్యులర్ షోలు వరకు ఈ అనుమతి వర్తిస్తుంది.
సినిమాకు టికెట్ ధరల పెంపునకు అనుమతి ఇచ్చినందుకు ప్రతిగా KVN–Monster Mind Creations LLP సంస్థ:
రూ.1 కోటి (₹1,00,00,000)
ను Telugu Film Industry Employees’ Welfare Committee Accountలో జమ చేయాలి.
ఈ ఖాతాను Telangana Film Development Corporation (FDC) నిర్వహిస్తుంది. ఈ మొత్తాన్ని సినీ పరిశ్రమలో పనిచేసే ఉద్యోగులు, కార్మికుల సంక్షేమం కోసం వినియోగించాలి.