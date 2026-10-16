Kalki 2: ప్రభాస్ పుట్టినరోజు తర్వాత కల్కి సీక్వెల్ ముంబైలో జరగనుంది ?
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ సినిమాలు ఫౌజీ చిత్రం షూటింగ్ జరుగుతోంది. మరోవైపు సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో స్పిరిట్ కూడా జరుగనుంది. ఇంకోవైపు కల్కి 2 కూడా చేయనున్నారు. తాజా సమాచారం మేరకు ప్రభాస్ పుట్టినరోజు ఈనెల 23వ తేదీ. సింపుల్ గా వేడుకను హైదరాబాద్ లో జరపుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అనంతరం కల్కి 2 షూటింగ్ ముంబైకి మారనుండగా, అది ఈ నెల చివరి వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.
Kalki Prabhas
దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ తో చేస్తున్న సినిమా ‘కల్కి 2 ఇప్పుడిప్పుడే స్పీడ్ అందుకుని షూట్ కి సిద్ధం అవుతుంది. ఇక ఇదిలా ఉండగా ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ షూట్ ఈ నవంబర్ నుంచి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ లో టేకాఫ్ కానుంది. అయితే ఈ చిత్రం రిలీజ్ ప్లాన్స్ కోసం ఇప్పుడు రూమర్స్ వినిపిస్తున్నాయి. వీటి ప్రకారం మేకర్స్ టార్గెట్ 2028 విడుదల చేయనున్నారని చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు నుంచి వచ్చే ఏడాదిలో షూట్ ని పూర్తి 2028 లో రిలీజ్ చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారట. అయితే కల్కి పార్ట్ 1 విడుదల నాటికే పార్ట్ 2 పనులు కూడా చాలా అయ్యాయి. సో 2028 లో పక్కా విడుదల ఉంటుంది అనుకోవచ్చు. ఇక ఈ చిత్రానికి సంతోష్ నారాయణన్ సంగీతం అందిస్తుండగా వైజయంతి మూవీస్ భారీ బడ్జెట్ తో నిర్మాణం వహిస్తున్నారు.