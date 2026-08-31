Gautam: గౌతమ్ ఘట్టమనేని కు కుటుంబసభ్యులు, ఫౌండేసన్ శుభాకాంక్షలు
మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్ దంపతుల కుమారుడు గౌతమ్ ఘట్టమనేని 20వ పుట్టినరోజు జరుపుకున్నారు. తన కుటుంబసభ్యలు ఆయనకు ఆశీర్వాదాలు అందించారు. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు నాన్నా! రాబోయే ఏడాది మీకు అత్యుత్తమంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ ప్రేమిస్తుంటాను.. మహేష్ బాబు విషెస్ చెప్పారు.
Gautam, Mahesh Babu, Namrata Shirodkar, Sitara Ghattamaneni
2006 ఆగస్టు 31న హైదరాబాద్లో మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్ దంపతులకు జన్మించిన గౌతమ్, 2014లో వచ్చిన '1-నేనొక్కడినే' చిత్రంలో బాలనటుడిగా తొలిసారిగా తెరపై కనిపించి, ఉత్తమ బాలనటుడిగా నంది అవార్డును గెలుచుకున్నాడు. అతని నెలలు నిండకుండానే పుట్టడం, NICUలో గడపడం వంటి విషయాలే మహేష్ బాబు ఫౌండేషన్కు స్ఫూర్తినిచ్చేలా చేశారు.
నిరుపేద పిల్లలకు 4,500కు పైగా ప్రాణరక్షక గుండె శస్త్రచికిత్సలు చేయడానికి నిధులు సమకూర్చేలా చేశాయని అభిమానులు చెబుతూ, అతన్ని ముద్దుగా 'కారణ జన్ము' అని పిలుస్తారు. అతని చిత్రపటాలు, కుటుంబ ఫోటోలు, ఫౌండేషన్ చేస్తున్న పనుల క్లిప్లతో నివాళులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. పుట్టినరోజు ఆనందంతో పాటు, ఫౌండేషన్ చూపిన ప్రభావానికి కృతజ్ఞతలు కూడా వెల్లువెత్తుతున్నాయి.