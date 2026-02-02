Aadi Sai Kumar, Jayanth C Paranjee, Meghana Mukherjee, JD Chakravarthy
ఆటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ హీరోగా సంపత్ రుద్ర తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’. కాకర్ల సత్యనారాయణ సమర్పణలో సిసి క్రియేషన్స్, ఎవిఆర్ మూవీ వండర్స్ బ్యానర్లపై గెడా చందు, గాయత్రి చిన్ని, ఎవిఆర్ ఈ మూవీని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో మిస్ ఇండియా ఫైనలిస్ట్ మేఘన ముఖర్జీ హీరోయిన్గా నటించారు. అర్జున్ మహీ ("ఇష్టంగా" ఫేమ్) ప్రతినాయకుడిగా నటించారు. ఈ మూవీని ఫిబ్రవరి 6న గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు.
ఈ క్రమంలో చంద్రహాస్ మాట్లాడుతూ .. ‘జయంత్ గారు తీసిన ‘తీన్ మార్’, ‘శంకర్ దాదా’ చిత్రాలంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఆది అన్న అద్భుతమైన కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చారు. ఆది అన్నే నాకు స్పూర్తి. జేడీ చక్రవర్తి గారు అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఒకేలా ఉన్నారు. నాకోసం ఇంత మంది రావడం ఆనందంగా ఉంది. నన్ను కని, పెంచిన నా తండ్రి ప్రభాకర్ రుణం ఎప్పటికీ తీర్చుకోలేను. మేఘన తెలుగు చిత్రసీమలో పెద్ద హీరోయిన్ అవుతుంది. ధృవన్ చాలా టాలెంటెడ్. ఈ చిత్రం కోసం అద్భుతమైన పాటల్ని అందించాడు. ఈ సినిమాని ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మించిన చిన్ని గారు, చందు గారు, వెంకీ గారికి థాంక్స్. ఈ ప్రాజెక్ట్ నాకు రావడానికి కారణమైన కెమెరామెన్ శేఖర్ అన్నకి థాంక్స్. ఈ సినిమా ఒక్క సెకన్ కూడా బోర్ కొట్టకుండా ఉంటుంది. లెక్కపెట్టలేనన్ని, ఊహించలేనన్ని ట్విస్ట్లతో ఈ సినిమా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభం నుంచి చివరి వరకు అలా కూర్చుని చూస్తుండిపోతారు. సంపత్ గారు ఈ మూవీని గొప్పగా తీశారు. నన్ను బాగా చూపించారు. ఫిబ్రవరి 6న మా చిత్రాన్ని చూసి సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను’ అని అన్నారు.
ఆది సాయి కుమార్ మాట్లాడుతూ .. ‘ప్రభాకర్ అన్నతో నేను ‘నెక్ట్స్ నువ్వే’ మూవీని చేశాను. అప్పుడు నాకు చంద్రహాస్ గురించి ఎక్కువగా చెబుతుండేవారు. మంచి హీరో అవుతాడని అప్పుడే అనుకున్నాను. చంద్రహాస్ పడే కష్టాన్ని చూస్తున్నాను. ఎంతో నిజాయితీగా కష్టపడుతున్నాడు. చంద్రహాస్ మంచి హిట్టు కొట్టాలని అనుకుంటున్నాను. ‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’ సినిమాతో చంద్రహాస్కు మంచి బ్రేక్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఫిబ్రవరి 6న ఈ మూవీని చూసి సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను’ అని అన్నారు.
జయంత్ సి పరాన్జీ మాట్లాడుతూ .. ‘‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’ అనే టైటిల్లోనే యాటిట్యూడ్, కాన్ఫిడెన్స్, పొగరు ఉంది. మన చంద్రహాస్ ఆటిట్యూడ్ స్టార్. చంద్రహాస్ మంచి సింగర్ కూడా. మేఘనలోనూ మంచి ఎనర్జీ, ఆటిట్యూడ్ ఉంది. సంపత్ ఈ మూవీని గొప్పగా చిత్రీకరించాడు. ధృవన్ ఇచ్చిన పాటలన్నీ నాకు నచ్చాయి. ఈ చిత్రం పెద్ద హిట్ అవుతుందనే నమ్మకం నాకుంది. ఫిబ్రవరి 6న ఈ చిత్రాన్ని అందరూ చూసి సపోర్ట్ చేయండి’ అని అన్నారు.
జేడీ చక్రవర్తి మాట్లాడుతూ .. ‘చంద్రహాస్ ఏం చేసినా జనాల్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంటాడు. ప్రభాకర్ కోసం నేను ఈ సినిమాని కచ్చితంగా చూస్తాను. కానిస్టేబుల్గా ప్రభాకర్ తన జీవితం ప్రారంభించి.. బుల్లితెరపై స్టార్గా ఎదిగాడు. ప్రభాకర్ జర్నీ అందరికీ ఇన్స్పిరేషన్. మేఘన అద్భుతంగా నటించినట్టుగా కనిపిస్తోంది. ధృవన్ సంగీతం నాకు చాలా నచ్చింది. టీం అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. ఫిబ్రవరి 6న ఈ సినిమాని అందరూ చూడండి’ అని అన్నారు.
సంపత్ రుద్ర మాట్లాడుతూ .. ‘'శoబాల'తో హిట్టు కొట్టిన ఆది గారికి కంగ్రాట్స్. జయంత్ గారు తీసిన ప్రేమ కథా చిత్రాలంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఈరోజు వీరంతా మాకోసం రావడం ఆనందంగా ఉంది. నిర్మాత వెంకీ నా క్లాస్ మేట్. అతను లేకపోతే ఈ చిత్రం లేదు. చందు, చిన్ని తరువాత ఈ ప్రాజెక్టులోకి వచ్చారు. చిన్ని, నేను కలిసి ‘రెచ్చిపో’ సినిమాకి ఏడీలుగా పని చేశాం. ధృవన్ ఈ చిత్రానికి అద్భుతమైన సంగీతాన్ని అందించారు. తెలంగాణ బ్యాక్ డ్రాప్లో ఇప్పటి వరకు ఇలాంటి ఓ కమర్షియల్ చిత్రం రాలేదు. క్లైమాక్స్ చూసి అందరూ షాక్ అవుతారు. ఆ షాక్ నుంచే థియేటర్ నుంచి బయటకు వస్తారు. ఫిబ్రవరి 6న ఈ మూవీని అందరూ చూడండి’ అని అన్నారు.
పూజా బేడి మాట్లాడుతూ .. ‘‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’ కార్యక్రమానికి నన్ను పిలిచిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్. చంద్రహాస్కి ఈ మూవీతో మంచి విజయం దక్కాలి. ఫిబ్రవరి 6న ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతోంది. ఆడియెన్స్ ఈ మూవీని చూసి సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
నిర్మాత, డిస్ట్రిబ్యూటర్ వంశీ నందిపాటి మాట్లాడుతూ .. ‘‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’ పుటేజ్ని చూశాను. ఈ మూవీ తరువాత ప్రభాకర్ గారి కొడుకుని అని కాకుండా ఆటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ అని గర్వంగా చెప్పుకుంటాడు.. నేను చంద్రహాస్ తండ్రిని అని ప్రభాకర్ గారు గర్వంగా చెప్పుకుంటారు. ఫిబ్రవరి 6న ఈ మూవీని అందరూ చూసి సపోర్ట్ చేయండి’ అని అన్నారు.
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ధృవన్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’ మూవీకి అవకాశం ఇచ్చిన దర్శక, నిర్మాతలకు థాంక్స్. సంపత్ చెప్పిన కథ నాకు చాలా నచ్చింది. ఇందులోని ‘రెడ్డి మామ’ సాంగ్ ఇప్పటికే వైరల్ అయింది. ఫిబ్రవరి 6న రాబోతోన్న ఈ మూవీతో చంద్రహాస్ హిట్టు కొట్టబోతోన్నారు’ అని అన్నారు.